Вход
Профиль Блог Лента Активность

О министерствах и ведомствах

12.01.2013 10:50 4 1 018 просмотров
Попались мне вчера на глаза пара приказов, выпущенных в самом конце прошлого (2012) года.. Один с такой формулировкой «…Постановлением Совета Министров РСФСР от 02.10.1991 № 517 «О пенсиях на льготных условиях по старости (по возрасту) и за выслугу лет», Постановлением кабинета Министров СССР, от 26.01.1991 №10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное обеспечение», …». Второй с такой: «..на основании Постановления Госкомтруда СССР от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» …». Инструкции Госарбитража СССР № П-6, № П -7 аж 1965 года!!! тоже практически в каждом договоре поставки прописываются.
Вот мне интересно, на основании вышеизложенного, чем у нас занимаются многочисленные министерства, ведомства, департаменты и прочие структуры неясного, как выясняется, назначения, (ну за исключением выкачивания средств), что до сих пор живем и работаем по документам, выпущенным в стране, которой нет с 1991 года? Куда наши законоложцы смотрят? Если РФ правопреемник СССР, то тогда требую «решение продовольственного вопроса, отдельную квартиру каждой семье и коммунизм». Если же нет, то пора бы тогда уже заставить работать наш бюрократический аппарат и разработать новую документацию, а не опираться на СССР-вскую. Если же это у нас так «инновации и модернизация» проявляются, то почему бы тогда не взять за основу первые декреты Советской власти? Для начала хотя бы «Земля - крестьянам, фабрики – рабочим». smile;-) А то как бюджет осваивать – так желающих полно, а как поработать – так всем сразу некогда. Гайд-парки, ОНИ, видишь ли, придумывают. Да прописку ужесточают, паразиты. Что-то путное придумать эт не интересно ИМ.

Комментарии 4

Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Ага, старый мир разрушить до основанья, а затем... Плавали, знаем. smile:)
Цель-то какая? просто переработать документы, чтобы даты поновее были? А потом опять говорить, что чиновники бесполезным делом заняты?
Прописку, кстати, ужесточить невозможно - ее нет уже 20 лет.
Кстати, есть одна льгота, утвержденная СПК в 1934 году, которой некоторые граждане нашей страны до сих пор могут воспользоваться. Причем в строгом соответствии с российским законодательством. smile:-p
Vlad3256  (Vlad3256)
#
[/I]Цель-то какая? просто переработать документы, чтобы даты поновее были? А потом опять говорить, что чиновники бесполезным делом заняты? А по Вашему за эти годы ничего не поменялось? может тогда по "Новгородской Правде" начнем жить?
[I]Прописку, кстати, ужесточить невозможно - ее нет уже 20 лет. вот в аккурат прошлым летом с меня 1,5 тыс за отсутствие регистрации свыше недели взяли. нет говорите прописки? smile;)
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Если Вы путаете прописку с регистрацией, значит, Вы просто не сталкивались с пропиской. И это повод порадоваться за Вас. А я вот с ней сталкивался. И с получением _разрешения_ на прописку и связанным с этим хождением по разным учреждением тоже сталкивался. Так что я эти две очень разные вещи не спутаю.
Множество документов изменилось и вместо них приняли новые Но переписывать все ради самого переписывания глупо. Тем более, что с самого начала было сказано про правопреемственность.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
27 декабря 2010 года Председатель Правительства РФ В. В. Путин, выступая на заседании Госсовета России, предложил вернуть часть советских норм о прописке (ввести уголовную ответственность и высылку за проживание без регистрации):[7] У нас в прежние времена была 196-я статья, если мне память не изменяет, за нарушение паспортного режима. Теперь у нас прописка отменена. Есть решение Конституционного Суда. Но в рамках этих решений повысить ответственность за нарушение административного режима возможно, вплоть до уголовной. И в этом случае на региональные органы власти ляжет определённая доля ответственности за то, что чтобы этот режим соблюдался, в том числе и в отношении тех лиц, которые будут переведены или выселены из крупных административных центров страны в те места, откуда они прибыли.
file://localhost/P:/27.10.2011%20г/Прописка%20—%20Википедия.mht
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения