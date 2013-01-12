О министерствах и ведомствах

Попались мне вчера на глаза пара приказов, выпущенных в самом конце прошлого (2012) года.. Один с такой формулировкой «…Постановлением Совета Министров РСФСР от 02.10.1991 № 517 «О пенсиях на льготных условиях по старости (по возрасту) и за выслугу лет», Постановлением кабинета Министров СССР, от 26.01.1991 №10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное обеспечение», …». Второй с такой: «..на основании Постановления Госкомтруда СССР от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» …». Инструкции Госарбитража СССР № П-6, № П -7 аж 1965 года!!! тоже практически в каждом договоре поставки прописываются.Вот мне интересно, на основании вышеизложенного, чем у нас занимаются многочисленные министерства, ведомства, департаменты и прочие структуры неясного, как выясняется, назначения, (ну за исключением выкачивания средств), что до сих пор живем и работаем по документам, выпущенным в стране, которой нет с 1991 года? Куда наши законоложцы смотрят? Если РФ правопреемник СССР, то тогда требую «решение продовольственного вопроса, отдельную квартиру каждой семье и коммунизм». Если же нет, то пора бы тогда уже заставить работать наш бюрократический аппарат и разработать новую документацию, а не опираться на СССР-вскую. Если же это у нас так «инновации и модернизация» проявляются, то почему бы тогда не взять за основу первые декреты Советской власти? Для начала хотя бы «Земля - крестьянам, фабрики – рабочим».А то как бюджет осваивать – так желающих полно, а как поработать – так всем сразу некогда. Гайд-парки, ОНИ, видишь ли, придумывают. Да прописку ужесточают, паразиты. Что-то путное придумать эт не интересно ИМ.