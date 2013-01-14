Вот много интересного и полезного наша власть в последнее время делает, несомненно о нас заботясь. Будет, что детям и внукам, если доживут, вспомнить. Но на фоне всего и всего возникает ощущение какой-то логической незавершенности, что ли. Половинчатости какой-то. Вроде как начали хорошо, но рано выдохлись. Как пример. Милицию в полицию перекрестили. Хорошо, конечно. Вот теперь еще научить ИХ «правила Миранды» задержанным зачитывать – вообще было бы отлично. Хотя для НИХ это может быть довольно сложно таки. Рекламу алкоголя и сигарет запретили на телевиденье. Отличное решение. Но половинчатое. Надо и рекламу майонеза и чипсов, колы диетической запретить – они вред здоровью нисколько не меньший наносят. Пиво, опять же приравняли к крепкому алкоголю и продавать только с лицензией. Так и чипсы пускай только с лицензией продают. А как же иначе?Или вот выражение «100 пудов» - эт что такое? Нет такой единицы в СИ. Надо говорить правильно «1600 кг», ну или как вариант «1,6 тонны». Тогда гораздо завершеннее будетДалее пойдем. Вот стали бороться с недвижимостью заграничной и бумагами ценными у госчиновников и членов ИХ семей. Тоже весьма и весьма благое начинание. Но опять-таки нет логической завершенности в деянии данном. Надо и вовсе запретить данной категории граждан иметь собственность!!! Пускай «за Веру, Царя и Отечество» служат. Тогда сразу все «откатчики» самоотвод возьмут. Вот Вам и победа над коррупцией малой, так сказать, кровью.И вообще, по моему мнению, для госчиновников и депутатов необходимо специальные деньги выпустить: «Депрубль» и «Госрубль», действительные только при предъявлении депутатского/чиновнического удостоверения. А иные прочие дензнаки запретить ИМ иметь в наличии. Отоваривать же данные дензнаки в спецмагАзинах (спецбутИках, спецсалонах и т.д.). В свободном же обращении запретить. Тогда, опять же с коррупцией будет легче бороться – поймали чиновника, а у него денежка в кармане – значится вот она - взятка!!! И «Взятка» можно не писать будет на купюрах, не портить добро Центробанковское. Скажете нереально? Опыт запрета на обращение валюты у нас имеется, как и опыт магазинов «Березка» - вполне решаемые вопросы.Вот Премьер у нас активный интернет-пользователь. Тоже весьма благое начинание. Даже в твиттере увольнял министров, правда, Президентом будучи. Так почему бы ЕМУ не писать в приказе о снятии министров с должности что-нибудь навроде «министр, убей себя ап стену!» или «Ф Бабруйск животное!». Гораздо завершеннее будет профиль ЕГО как интернет-пользователя. Вы не находите?Ну и логическим завершением всего этого предлагаю вспомнить старую русскую традицию именовать столицу по имени Вождя. (Как пример: Петроград -> Ленинград. Сталинград опять же был в свое время, Екатеринбург). Предлагаю Санкт-Петербург переименовать в Путинград. С приложением пригорода Медведев-сити….P.S. Мне так кажется, что давно уже назрела идея нано-президента….