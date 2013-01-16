Опять о людях

В продолжение разговора о натуре человеческой. Все-таки люди довольно странные существа, скажу я вам. Вот я, например, знавал одного, который в буквальном смысле жил в жилетке (причем это был отнюдь ни пикейный жилет, а такая жилетка со множеством карманов весьма любимая грибниками и рыболовами). Он ходил в ней постоянно, даже спал в ней. Апофеозом же стал его визит в общественную баню, где я пожалел, что не взял с собой фотоаппарат. Лица окружающих, наблюдавших за ним сначала в парилке, а потом под душем, достойны были быть запечатленными для будущих поколений. Забавный, в общем-то, был типаж. Потом ОН, правда, объявил себя богом, но религиозные темы тут не приветствуются.Или вот еще. Взять коллекционеров разнообразных. Понять данную категорию тоже как-то не получается у меня. Ладно если, вроде нашего зама, собирают монеты (нумизматы, так сказать). Монеты хоть использовать можно по покупательной способности. А то ведь собирают что ни попадя. Вплоть до этикеток от спичечных коробков, как мой брат (правда он этим занимался в детстве). Я в детстве знал пару типов. Один собирал банки пивные. Три стены в своей комнате ими заставил. Другой, в аналогичных объемах, собирал пачки сигаретные. Вот зачем все это надо? Нет, ну конечно, возможно жизнь наполненная охотой за банками (пачками) и представляет определенный интерес, являясь своего рода приключением, но мне это совершенно не понятно. Тут, впрочем, все зависит от системы координат. Для папуасов в свое время очень большую ценность данные предметы представляли. Как и джинсы, жвачка и журнал «Плейбой» для советских людей. Хотя люди во власти нашей тоже занимаются своего рода собиранием этикеток. Гребут в стабфонды фантики всякие нерусские и рады, папуасам уподобляясь, когда удается пару-тройку бумажек цветных прибрать.Или вот еще случай. Совсем недавно поведали. Воры., в квартиру проникшие, забрали только бижутерию «под золото», а драгоценности из белого золота с настоящими камнями отложили в строну. Тоже персонажи, достойные углубленного изучения. Но ясное дело, после поимки и оглашения обвинительного приговораЕще вот. В детстве случилось мне учиться с немцем в одном классе. Жили у нас две семьи из поволжских немцев (Шеппе и Никели), в последствии уехавшие на родину предков. В одной семье двое детей и в другой тоже.А так как мы с ним были из одного населенного пункта, то и дежурить по классу нам приходилось вместе. Так вот он (Владимир его звали) поливал цветы в классе всевозможными толчеными таблетками. Естествоиспытатель своего рода. Менгеле от ботаники, если можно так выразиться. Большую часть цветов в ходе данных опытов постигла участь плачевная, но вот кактус у него вдруг зацвел, вызвав смятение в голове учительницы биологии, т.к. по канонам ботаническим цвести он не мог совсем. Она даже сфотографировала его (кактус) и со статьей направила в районную газету. Или еще вот с ним случай был презабавнейший. На весенних каникулах, по настоянию классной руководительницы, в составе класса, посетили мы музей партизанской славы. Музей, надо сказать, расположен был в лесу, рядом с практически вымершей на тот момент деревней, в шести километрах от нашего населенного пункта. И уж не знаю, толи гены дали о себе знать, толи еще что, но сказал он, что музей ограбит этот. Все, конечно, посмеялись и забыли. А летом, едя на сенокос, группа милиционеров из райотдела в лесу встретила вышеуказанного персонажа, который совместно с двумя Никелями тащил музейное имущество. Опять же жалею, что не присутствовал при сем событии с фотоаппаратом, потому как лица сотрудников милиции даже затрудняюсь представить. Когда едут Они через лес, а ИМ навстречу такое. Надо заметить, что немцы мало того, что каски напялили на себя (разумеется немецкие) и оружием обвешались, но еще волокли и миномет. А в нем, надо заметить, одна плита опорная в районе полусотни кг весит. Вот такие забавные персонажи встречаются среди человеческой популяции.