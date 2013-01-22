Я достаю из широких штанин….

Летом 2009 года, Божьим попущением и не без помощи добрых людей, при обстоятельствах вполне тривиальных, остался я без паспорта. И не только без паспорта, но и без медицинского полиса и карточки пенсионной. Жить без паспорта в нашем государстве не то чтобы очень комфортно, смею вас заверить. Пришлось топать в УФМС. Написал заявление, стал ждать. Надо заметить, что для тех, кто не Депардье, срок восстановления паспорта составляет ровно 2 месяца. Срок такой меня, вполне естественно не устраивал, о чем я сотруднице УФМС и заявил. Предложили мне через неделю прийти. Прихожу я через неделю, и тут мне задают вопрос: «А где вы были прописаны 21 февраля 2001 года? (ну может и не совсем такую дату спросили, не помню уже, но это не суть важно). Вопрос, честно говоря, вогнал меня в определенный ступор (надо заметить, что «прописан» я был в достаточно большом количестве мест, и вот так навскидку вспомнить где именно тогда…). Наконец выдал ИМ информацию. В районе, не столь близком. Мы, говорит, будем запрос туда посылать. А вдруг вы не гражданин России? Довод о том, что не будь я гражданином мне бы в прошлый раз не выдали паспорт ИХ нисколько не впечатлил. Вижу, дело долгое. А выдайте мне, говорю, временное удостоверение личности гражданина Российской федерации. Тут уже сотрудница УФМС впала в ступор.-А вам зачем?- Как зачем? ДокУмент у всякого должен быть!- Мне надо с начальницей посоветоваться. Побежала к начальнице. Минут через 10 зовет меня к НЕЙ. И состоялся у меня с начальницей, примерно следующий диалог.- Мы вам паспорт восстановим, тогда и будет вам документ!- А сейчас мне как без документов? Вы мне временное удостоверение дайте пока.- А зачем вам оно?- Как зачем? Вот, допустим, надо мне будет в командировку поехать, а как я билет без документа возьму?- В какую еще командировку? Пока у вас паспорта нет, вы права не имеете никуда ездить!!!И билет вам по временному удостоверению не продадут!!!!Еще зачем оно вам надо?- Ну там, понимаете, в банк сходить….- А в банке оно недействительно!!!- А зачем оно тогда вообще нужно?- Ну понимаете….Ладно, мы вам его выдадим, но вы нам документ какой-нибудь в залог оставьте. И пока удостоверение не сдадите, паспорт вам не отдадим! А если удостоверение потеряете, то и вообще паспорт не отдадим!В итоге, после затяжных дебатов, временное удостоверение личности гражданина Российской федерации (форма № 2П), под залог военного билета, оказалось у меня в кармане. Приняли его и в банке, и в ОПСОСе приняли, и даже билеты продали по нему на поезд.Впрочем, был один казус. Надо заметить, что счета за сотовый телефон получал я тогда, как впрочем, и сейчас, по почте электронной. И вместе со счетом приходит квитанция на оплату. И пошел я по квитанции этой оплатить в офис «Сбербанка». Казалось бы что сложного? Отдал квитанцию и деньги кассиру, забрал назад квитанцию и все. Ан нет! Не тут то было. Это все-таки офис «Сбербанка»!!!Кассирша потребовала у меня документ. Подаю удостоверение, а ОНА мне – я по удостоверению не могу платеж принять. Давайте паспорт. Я ей объясняю, что паспорта у меня нет, а есть вместо него удостоверение. Она ни в какую. Говорит мне: «Давайте номер паспорта жены». Узнав что жены у меня нет, предложила дать номер паспорта матери. Узнав об отсутствии оной, впала в ступор. А надо заметить, все это время за моей спиной копилась очередь и не малая («Сбербанк» же). На счастье в очереди оказался смутно знакомый мужчина, который любезно предоставил свой паспорт для совершения платежа. Чужой паспорт кассира нисколько не смутил и наконец-то платеж в размере аж 50 рублей был совершен.А между тем время шло. Прошел месяц. Позвонил в УФМС. Ответа на запрос из района пока не пришло отвечают, а без ответа паспорт не выдадим. Но мы, мол, продублируем. В общем, после этого стал я ИМ звонить каждый день и судьбою паспорта своего будущего интересоваться. Достал ИХ слегка. Звоню, и слышу на том конце телефонной линии такой диалог:- Опять этот сумасшедший звонит!!!- А ответ пришел?- Нет. А срок кончается. Что с ним делать?- Скажи, пускай приходит и получает паспорт завтра. Достал уже!!!Вот так, ровно спустя два месяца стал я обладателем «молоткастого и серпастого», точнее «двухглавого» паспорта. Но при получении паспорта вспомнились слова пролетарского поэта «С каким наслаждением жандармской кастой я был бы разорван и распят….» во всяком случае смотрели ОНИ на меня именно так. В общем, Депардье этого не понять.