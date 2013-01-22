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Я достаю из широких штанин….

22.01.2013 18:58 7 1 327 просмотров
Летом 2009 года, Божьим попущением и не без помощи добрых людей, при обстоятельствах вполне тривиальных, остался я без паспорта. И не только без паспорта, но и без медицинского полиса и карточки пенсионной. Жить без паспорта в нашем государстве не то чтобы очень комфортно, смею вас заверить. Пришлось топать в УФМС. Написал заявление, стал ждать. Надо заметить, что для тех, кто не Депардье, срок восстановления паспорта составляет ровно 2 месяца. Срок такой меня, вполне естественно не устраивал, о чем я сотруднице УФМС и заявил. Предложили мне через неделю прийти. Прихожу я через неделю, и тут мне задают вопрос: «А где вы были прописаны 21 февраля 2001 года? (ну может и не совсем такую дату спросили, не помню уже, но это не суть важно). Вопрос, честно говоря, вогнал меня в определенный ступор (надо заметить, что «прописан» я был в достаточно большом количестве мест, и вот так навскидку вспомнить где именно тогда…). Наконец выдал ИМ информацию. В районе, не столь близком. Мы, говорит, будем запрос туда посылать. А вдруг вы не гражданин России? Довод о том, что не будь я гражданином мне бы в прошлый раз не выдали паспорт ИХ нисколько не впечатлил. Вижу, дело долгое. А выдайте мне, говорю, временное удостоверение личности гражданина Российской федерации. Тут уже сотрудница УФМС впала в ступор.
-А вам зачем?
- Как зачем? ДокУмент у всякого должен быть!
- Мне надо с начальницей посоветоваться. Побежала к начальнице. Минут через 10 зовет меня к НЕЙ. И состоялся у меня с начальницей, примерно следующий диалог.
- Мы вам паспорт восстановим, тогда и будет вам документ!
- А сейчас мне как без документов? Вы мне временное удостоверение дайте пока.
- А зачем вам оно?
- Как зачем? Вот, допустим, надо мне будет в командировку поехать, а как я билет без документа возьму?
- В какую еще командировку? Пока у вас паспорта нет, вы права не имеете никуда ездить!!!И билет вам по временному удостоверению не продадут!!!!Еще зачем оно вам надо?
- Ну там, понимаете, в банк сходить….
- А в банке оно недействительно!!!
- А зачем оно тогда вообще нужно?
- Ну понимаете….Ладно, мы вам его выдадим, но вы нам документ какой-нибудь в залог оставьте. И пока удостоверение не сдадите, паспорт вам не отдадим! А если удостоверение потеряете, то и вообще паспорт не отдадим!
В итоге, после затяжных дебатов, временное удостоверение личности гражданина Российской федерации (форма № 2П), под залог военного билета, оказалось у меня в кармане. Приняли его и в банке, и в ОПСОСе приняли, и даже билеты продали по нему на поезд.
Впрочем, был один казус. Надо заметить, что счета за сотовый телефон получал я тогда, как впрочем, и сейчас, по почте электронной. И вместе со счетом приходит квитанция на оплату. И пошел я по квитанции этой оплатить в офис «Сбербанка». Казалось бы что сложного? Отдал квитанцию и деньги кассиру, забрал назад квитанцию и все. Ан нет! Не тут то было. Это все-таки офис «Сбербанка»!!!Кассирша потребовала у меня документ. Подаю удостоверение, а ОНА мне – я по удостоверению не могу платеж принять. Давайте паспорт. Я ей объясняю, что паспорта у меня нет, а есть вместо него удостоверение. Она ни в какую. Говорит мне: «Давайте номер паспорта жены». Узнав что жены у меня нет, предложила дать номер паспорта матери. Узнав об отсутствии оной, впала в ступор. А надо заметить, все это время за моей спиной копилась очередь и не малая («Сбербанк» же smile;-) ). На счастье в очереди оказался смутно знакомый мужчина, который любезно предоставил свой паспорт для совершения платежа. Чужой паспорт кассира нисколько не смутил и наконец-то платеж в размере аж 50 рублей был совершен.
А между тем время шло. Прошел месяц. Позвонил в УФМС. Ответа на запрос из района пока не пришло отвечают, а без ответа паспорт не выдадим. Но мы, мол, продублируем. В общем, после этого стал я ИМ звонить каждый день и судьбою паспорта своего будущего интересоваться smile;-). Достал ИХ слегка. Звоню, и слышу на том конце телефонной линии такой диалог:
- Опять этот сумасшедший звонит!!!
- А ответ пришел?
- Нет. А срок кончается. Что с ним делать?
- Скажи, пускай приходит и получает паспорт завтра. Достал уже!!!
Вот так, ровно спустя два месяца стал я обладателем «молоткастого и серпастого», точнее «двухглавого» паспорта. Но при получении паспорта вспомнились слова пролетарского поэта «С каким наслаждением жандармской кастой я был бы разорван и распят….» во всяком случае смотрели ОНИ на меня именно так. В общем, Депардье этого не понять.

Комментарии 7

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Ну, слава Кришне!
Наконец-то, Володя, у вас есть что почитать.
А то пишите всякую муть.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:-X не было еще в 2009 -м жены у меня.
Сам не знаю, как и жил то без неё smile:inlove:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: Вы мне льстите
И Денисов  (барбос)
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Срок 2 месяца законный, очевидно Вы получали (утраченный) паспорт в другом подразделении ФМС. Обычный срок 10 дней. А вот другие вопросы и требования к Вам - чиновничий беспредел. Кстати, Вам еще надо было предварительно оплатить гос. пошлину 500 руб. и штраф 300 руб. через Сбер - они то же куражились и требовали паспорт?
Когда иду на "мальчишник", то выкладываю "из широких штанин" все документы и банковские карты следуя принципа лучше потерять деньги, чем документы. smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
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по госпошлине - честно скажу, не помню как оплачивал.
Штраф с меня не брали - тут сотрудникам милиции спасибо smile:oops: (и за пропуск утеряннный тоже не взяли, а там тоже порядка 300 р тогда было) smile:shuffle:
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