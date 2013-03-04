На спорной территории, которую Россия 3 года назад передала Норвегии, нашли почти 2 млрд баррелей углеводородов. Если судить по сегодняшним ценам на нефть, на дне моря скрываются ценности почти на $30 млрд При этом, основную часть полезных ископаемых составляет газ, а на нефть приходится только 15%. Об этом сообщает Нефтяной директорат Норвегии (NPD).«Это очень заманчиво. Мы рады, что результаты исследования этой территории оказались настолько многообещающими», — сообщил глава NPD Бенте Ниланд. Стоит отметить, что полезные ископаемые находятся на участке морского дна размером со Швейцарию.Запасы нефти на Северном море подходят к концу, и такая находка для Норвегии очень кстати. Несмотря на то, что данное открытие имеет большое значение для нефтяной индустрии страны, оно чревато политическими рисками.Норвежские компании, которые начнут опустошать нефтяной и газовый резервуар, могут случайно пересечь границу и оказаться на российской территории, сообщает РБК, ссылаясь на аналитика компании Nordea Markets Тину Салтведт.Напомним, что Россия и Норвегия с 1970 г. пытаются разграничить территории в Баренцевом море. Спорными считаются примерно 175 тыс. кв. км морского пространства. Страны долгое время не могли договориться, по каком принципу делить эту зону.В соглашении, принятом в 2010г., отдельно оговаривалась добыча полезных ископаемых. Так, если месторождение будет находиться на территории обеих стран, право разрабатывать его получают оба государства. Но пока неизвестно, располагается ли это месторождение и на российской земле.я же говорил, что Россия щедрая душа....а еще у нас есть Олимпиадану или будет