заплати налоги - живи спокойно

Народная мудрость, по сути своей, неисчерпаема. Вот, как пример, в тему: «волка кормят ноги, а казну (и тех, кто при ней кормится) - налоги». Вот как верно заметил ______ «надо знать свои налоги и платить вовремя». Согласен. Но находясь в налоговой, сам был свидетелем следующей сцены. Пожилой мужчина, потрясая квитанциями, возмущался, что в прошлом году за свой автомобиль он платил одну сумму, а в этом, за тот же самый автомобиль, налоговое извещение пришло с суммой в пять раз большей. На что ему сотрудница тотчас же сунула распоряжение местной власти о повышении налога. Все законно. И вроде как все правильно. Но как всегда, когда начинаешь иметь дело с нашей Властью, начинают «терзать смутные сомнения». Почему Владимир Владимирович, Гарант Конституции нашей, по поводу повышения ЖКХ цен на холодную воду возмущается на всю страну, «прозрачности тарифов» требует, сам же тарифы эти в ходе реформы ЖКХ «отпустив», а по поводу налогов не возмущается? А мне вот, как гражданину, очень даже интересно, как налоговая база то рассчитывается. Вот за дачу я плачу земельный налог, исчисленный как процент из какой-то «кадастровой стоимости». Причем «кадастровая стоимость» ровно в четыре раза больше той цены, за которую я эту дачу приобрел. Кто мешает той же самой местной администрации завтра самовольно увеличить налог раза в три – четыре? Или раз в десять? Тем более прецеденты (см. выше) уже имеются. Будет ли тогда Владимир Владимирович возмущаться, потрясая налоговым извещением, и говорить «ну что же ВЫ так сразу то? Надо же постепенно». Или прикинет затраты на Олимпиаду и Чемпионаты, модернизацию и наноинновации и промолчит? «Только в России освоение бюджетных средств догадались назвать нанотехнологией» (с). А что будет после завершения приватизации жилья? Кто тогда помешает местной власти увеличить налог на имущество физических лиц? Исходя из «среднерыночной стоимости»? Кушать то власти надо что-то? В том числе местной. На «подножном корму» долго не протянешь. Да и нет даже у местной власти времени грибы да ягоды собирать, коровок да свиней выращивать. Икорки хотца, с омарами.

Когда, в 1997 году, я приехал в город учиться в ВУЗе, то меня две вещи поразили: по ночам небо «светилось» и объявления на каждой остановке общественного транспорта с задорным призывом «Позвони нам, позвони!». Причем, объявление было вовсе не рекламой «секса по телефону», а содержало «телефон доверия» налоговой инспекции. Текст был примерно следующий: «Если вы знаете, что кто-то не платит налоги или ваш сосед внезапно разбогател….», то естественно «позвони нам, позвони». Такой вот креативный ход. Ничего не напоминает? Сейчас, после открытия ИМ доступа к информации по счетам физических лиц ОНИ уже в таких методах, конечно, не нуждаются.

Или тот случай, когда гордо отчитались налоговики, что «простили» энную сумму со многими нулями «ошибочно начисленных» налогов. Это, простите как? ОНИ сами себе простили? Простить ИХ могут лишь те, кому ОНИ эти самые налоги ошибочно начислили. Вот лично я бы, как человек и гражданин не простил бы!!!! Вообще-то, за подобные «ошибки» в 34-37 годах прошлого века могли и к стенке поставить, а уж пять-восемь лет лагерей только так. А тут, простили ОНИ, понимаешь. А сколько «ошибочно начисленных» не простили?

« ...А что это за нелепость под названием «профицитный бюджет», когда правительство собирает в казну больше, чем тратит из нее? В нормальном государстве такого быть не должно. Более того, полезен даже малый дефицит, дабы правительство крутилось-вертелось как белка в колесе, обеспечивая рост экономики» (с).

Р.S. И напоследок. Вот интересная цитата: "Эблаитское общество делилось на две группы - думунитов и баранов...." совсем как у нас. Те кто в Думе - те думуниты, а те, кто ИХ выбирает - бараны (город такой был на территории современной Сирии в III тысячелетии до н.э. – Эбла). Пять тысяч лет прошло, а в обществе ничего не изменилось. Печально. 