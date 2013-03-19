Как говаривал, погибший при невыясненных обстоятельствах, Сент-Экзюпери «МЫ в ответе за тех, кого приручили». Таким образом, с определенной степенью достоверности, можно считать, что выбор животного, для, так сказать, приручения в той или иной степени характеризует человека. Как, впрочем, и способы этого самого «приручения». Вот со мной в ВУЗе училось двое, как бы помягче выразиться, не совсем стандартных студентов. Скажем так люди с девиациями поведения. Сначала ОНИ хотели купить себе обезьяну – дали объявление в «Мою рекламу», зоомагазины обзванивали. Нигде вожделенной обезьяны не было – все таки город довольно далеко отстоит от «желтой, жаркой Африки». А тут, вдобавок, сосед оного их НИХ по комнате общежития, узнав о планах «обианкивания» комнаты, категорически воспротивился делению жилплощади с обезьяной, паче ОНИ её сумеют приобрести. (Как видим, не все любят животных). Потом сосед, играя на любви коменданта общежития к денежным знакам, этого самого любителя приматов отселил. В аккурат, в комнату ко второму страждущему юннату. Поспособствовал, так сказать, созданию «ячейки общества». Зоологического. После объединения, пришла ИМ в голову новая идея. На этот раз из области рептилий. Решили завести себе пресмыкающееся. Причем не какое-нибудь, а кобру . Держать её хотели в стеклянной 20 литровой бутыли (такие из-под кислоты, с относительно узким горлышком – думаю, многим знакомые как сосуды для приготовления вина). Мыслили, что будут её дразнить, она раздует капюшон и не сможет через горлышко выбраться. Думаю, очень наглядно характеризует данных индивидуумов сей грандиозный замысел.Или вот еще пример. Жило у нас в деревне семейство таджиков, под предводительством патриарха Кима Абдуллаевича, имевшего весьма почетную (в определённых местностях) профессию «правосмотрящий». Так вот, ОНИ завели себе семейную пару коз. Тобишь козла Мальчика и козу Феньку. И всячески по-своему, в национальных так сказать традициях, их «приручали». В итоге, после того, как его приучили курить козел не выдержал и повесился на заборе. Тоже достаточно характерный эпизод характероведческий. Но ОНИ были тоже с определенными странностями в поведении (не считая торговли наркотиками даже). Допустим, дрова ОНИ заготавливали в лесопосадке защитной (такие вдоль всех дорог проходят в нашей местности) – рубили деревья в аккурат на уровне пояса.А вот у меня был кот умнейший. Поумнее многих людей мне известных. А уж по сравнению с бандерлогами во Власти так и вовсе Спиноза. К примеру, когда я готовил варенье в тазу и вскипев оное заливало газ, то кот всегда ко мне прибегал с криком в комнату. Животное и то понимает, что газ до добра не доводит, а властьимельцы наши до сих пор сие не уразумели, все на что-то надеются – ну и кто, спрашивается, умнее? Аналогично кот поступал, когда на кухню входил кто-то посторонний- сразу же оповещая меня о данном событии истошными криками. Лучше любой системы сигнализации, Опять же, какая охранная система в состоянии мышей ловить? Детище человеческого гения явно проигрывает животному.