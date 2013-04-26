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О культуре и политике в области оной

26.04.2013 18:12 26 1 569 просмотров
Не так давно услышал я «краем уха», что этот год объявлен в нашей многострадальной стране «годом голландской культуры». Данный факт не мог не вызвать у меня вполне понятного недоумения. С одной стороны, конечно, глядя на поваливших в страну маргиналов, хорошо хоть не французской. Хотя Владимир Владимирович, отвечая на вопросы «народа», сказал, что необходимо перенимать французский законодательный опыт. Странная конечно оговорка, практически по дедушке Фрейду, на фоне разрешения однополых браков. Ладно, речь сейчас не о Франции. Поживем – увидим. Возвращаясь к Голландии. Чему, собственно говоря, хорошему нас может эта самая Голландия научить? Строительству ветряных мельниц? Так в России до Великой Октябрьской революции мельниц было больше чем в Голландии. Счастья народу русскому факт наличия мельниц, как видим, не принес. Легализации наркотиков? А нам нужна такая «культура»? У нас и после пива творят такое, что во всем мире, в том числе в той же Голландии, русских дикими зверями считают. Не хватало еще наркотики легализовать. Напоминает картину тушения горящего моря «пирогами и блинами и сушеными грибами» (с). Общественному объединению педофилии? Так это как-то противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Пресловутым бракам однополым – так в этом направлении Президент прямо сказал – опыт будем перенимать французский. Спрашивается – какую такую «культуру» нам может дать Голландия? Может ИМ самим неплохо классику русскую почитать? Приобщиться к нашей культуре? Да и в нашем государстве не на празднования годов голландской (французской и т.д.) культуры и Олимпиады никчемные деньги выбрасывать, а на нравственное воспитание подрастающего поколения средства выделить? Открыть нашей молодежи богатый пласт собственной национальной культуры? Тогда и памятники солдатам осквернять не будут, и на концерты Басковых всяких ходить с Волочковыми пополам. И «Дом-2» сам собой загнется. И футболисты никому не будут нужны, кроме кучки маргиналов. Но, к сожалению, такого при данной Власти, щедро сросшейся с гомоэлитой, не случится. И будет вместо культурной, воспитанной молодежи «масса молодого быдла — выпускников россиянских средних школ — совершенно неконкурентоспособного и необразованного, не имеющего никакой профессии. Умеющего только пялиться в телик, шарить по Интернету и покупать. И желающее красивой жизни!» (с)

Комментарии 26

Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: все может быть
Никита К.  (kanikita)
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Пост говорит скорее о ваших представлениях о Нидерландах, чем о реальной культуре. Так что, все это пустое:)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:pardon: такие уж у меня представления. Мы из деревни smile:oops:
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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А речь то идет не о голландской культуре, а о нашей культуре.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: а она у нас есть?
Vlad  (Vlad19)
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Вроде бы все просто.но автор настолько точно подметил, что началось изменение законодательства во всех странах Европы. К чему приведут эти изменения пока непонятно. Но ясно ято идет деградация Европы. И брать с нее пример нам не надо.
Vlad3256  (Vlad3256)
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золотые слова smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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"но автор настолько точно подметил, что началось изменение законодательства во всех странах Европы. К чему приведут эти изменения пока непонятно." еще один фактор ограничения рождаемости в рамках политики "золотого миллиарда" smile:-X
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Вы же сами говорите: "классику русскую почитайте, приобщитесь к нашейкультуре".
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: а я вот "Войну и мир" не читал, к примеру smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D некогда smile:shuffle: да и желания нет читать это творение
Mephistophilus  (Desperado17)
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Не в наше время актуален следующий список:
Недоросль-Что делать-К нам едет ревизор-Мертвые души-Горе от Ума и апофеозом является Преступление и наказание
Ну и конечно все это под занавес Путешествие из Петербурга в Москву
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D Путешествие из Петербурга в Москву smile:thumbsup:
koza nostra  (maestro tuk)
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Ну в футбол они играют явно лучше России. Чего уж там...
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Аха и перлы по этому поводу smile:D
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Опять все свелось к футболу. "Хлеба и зрелищ", - как об этом писал уже не раз товарищ Владимир.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: писал, пишу и писать буду smile:oops:
Ольга Курочкина  (kha)
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Почему, классику русскую тоже вспомнили, не футболом единым живы smile:) .
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:puke: про футбол на пространстве ограниченном моим блого прошу не выражаться smile:oops:
с уважением
smile:uncap:
XIIX  (XIIX)
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Вспомнилось, как я раньше книги покупал: в общество книголюбов вступил, взносы платил, по развалам ходил, объявления читал....... Сейчас всего этого и не нужно делать, да и любую книгу можно купить, только успевай "отстёгивать"... Но уже нет того запала, видимо от понимания того, что вся эта мудрость в нашей действительности играет чисто академическую роль.
Vlad3256  (Vlad3256)
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а сейчас книг хороших не издают smile:cry:
XIIX  (XIIX)
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Дни культуры имеют Советские корни и тогда действительно можно было приобщиться к тому что у нас было ограничено(именно поэтому журнал "Иностранная литература" имел бешанную популярность и если удавалось на него подписаться эта была большая удача), а сейчас на мой взгляд - просто профанация...
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) тут речь о "годе культуры" идет smile:nightmare:
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