О культуре и политике в области оной

Не так давно услышал я «краем уха», что этот год объявлен в нашей многострадальной стране «годом голландской культуры». Данный факт не мог не вызвать у меня вполне понятного недоумения. С одной стороны, конечно, глядя на поваливших в страну маргиналов, хорошо хоть не французской. Хотя Владимир Владимирович, отвечая на вопросы «народа», сказал, что необходимо перенимать французский законодательный опыт. Странная конечно оговорка, практически по дедушке Фрейду, на фоне разрешения однополых браков. Ладно, речь сейчас не о Франции. Поживем – увидим. Возвращаясь к Голландии. Чему, собственно говоря, хорошему нас может эта самая Голландия научить? Строительству ветряных мельниц? Так в России до Великой Октябрьской революции мельниц было больше чем в Голландии. Счастья народу русскому факт наличия мельниц, как видим, не принес. Легализации наркотиков? А нам нужна такая «культура»? У нас и после пива творят такое, что во всем мире, в том числе в той же Голландии, русских дикими зверями считают. Не хватало еще наркотики легализовать. Напоминает картину тушения горящего моря «пирогами и блинами и сушеными грибами» (с). Общественному объединению педофилии? Так это как-то противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Пресловутым бракам однополым – так в этом направлении Президент прямо сказал – опыт будем перенимать французский. Спрашивается – какую такую «культуру» нам может дать Голландия? Может ИМ самим неплохо классику русскую почитать? Приобщиться к нашей культуре? Да и в нашем государстве не на празднования годов голландской (французской и т.д.) культуры и Олимпиады никчемные деньги выбрасывать, а на нравственное воспитание подрастающего поколения средства выделить? Открыть нашей молодежи богатый пласт собственной национальной культуры? Тогда и памятники солдатам осквернять не будут, и на концерты Басковых всяких ходить с Волочковыми пополам. И «Дом-2» сам собой загнется. И футболисты никому не будут нужны, кроме кучки маргиналов. Но, к сожалению, такого при данной Власти, щедро сросшейся с гомоэлитой, не случится. И будет вместо культурной, воспитанной молодежи «масса молодого быдла — выпускников россиянских средних школ — совершенно неконкурентоспособного и необразованного, не имеющего никакой профессии. Умеющего только пялиться в телик, шарить по Интернету и покупать. И желающее красивой жизни!» (с)