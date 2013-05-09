Этот праздник Депардье пропах….
09.05.2013 20:54
42
883 просмотра
Сегодня день Победы. Радостный праздник. Наверно, был парад, которого я из-за локальных нано-отключений электричества, видимо Чубайс объявил меня личным врагом, не видел. Но парад я этот достаточно видел в детстве, поэтому на фоне того, чему учили в Советском Союзе вызывает сам факт оного недоумение у меня. По-моему, когда Путин еще при первых своих пришествиях во Власть отказался от парада Победы было честнее как-то. Меньше лицемерия. Какая же это в конце - концов Победа, если народ победивший в войне, живет хуже народа побежденного? За то ли наши деды воевали? Если даже ветеранам, кровь свою в войне той проливавшим и то не всем еще достойное жилье дали, в отличии от Депардье всяких, которому уже чуть не в каждом регионе дали по квартире? Может честнее будет если пойдут настоящие «победители»? Колонна чиновников, с табличками в руках – кто и сколько «освоил»? Или Вы скажете, что Они отнюдь не как победители с рабами себя с нами ведут? Тогда бросьте в меня камень. Сводная колонна нанистов и приватизаторов, во главе с вышеупомянутым Чубайсом. Чубайсу две таблички – одну с суммой освоенного при приватизации, вторую с суммой «неукраденного» (с) в «Роснано». Колонна полицейских – тоже те еще оккупанты. Колонна мячепинов, во главе с приглашенными неграми, с табличками зарплат. И прочие, прочие, прочие, являющиеся паразитами на теле общества. Возглавить же сей парад вполне может Депардье, вполне подходящая кандидатура, как человек продавший Родину за деньги.
Комментарии 42
- распад на мелкие части - имеется;
- геноцид русского народа - в наличии;
- вывоз полезных ископаемых на Запад - с гордостью ;
- единственно, что на месте Москвы не организовано внутренне море, но если трактовать более вольно, то Москва то еще "внутреннее море", куда всякий мусор рода людского стекается
А ведь что ещё более обидно: вместе с Союзм ушло в прошлоее ощущение праздника, хотя и увеличелось количество выходных дней.
А после встречи наши девченки плакали от услышанных ужасов, а наша классная корила себя, что пригласила его к нам на встречу... Именно тогда я узнал, что о любом факте может быть столько версий, сколько нужно, но от этого истина не станет краше.
Но одно дело приватная беседа, а другое - общественное мероприятие.
А ведь за более чем 20-летнюю историю новой России есть что либо чем можно было бы гордиться? Даже Олимпиада 2014 года не вызывают у людей того энтузиазма, что в 80-м. Скорее тоько один негатив, за исключением разномастных чиновников, которые на этом нагреют свои руки....
Зато просто убивает гордость определенных политиков, заявляющих о своем КГБ-шном прошлом по моему, те кто раз предал страну, такими на всю жизнь остаются
Не зря китайцы желая кому недоброе говорят "что бы дети твои жили во времена перемен..."
в Германии был национал-социализм....
Ольга Курочкина: "Русская лень - притча ..." Кстати, наши прородичи были очень миро и трудолюбивы и проживали на ныне германских землях но потом были вытеснены..., так как хотели работать и не хотели воевать. Что же касается ЛЕНИ - то у нее нет национальности. Берегите свою нацию, не поддавайтесь антирусской пропаганде.
"Чубайсу две таблички – одну с суммой освоенного при приватизации, вторую с суммой «неукраденного» (с) в «Роснано»." Я бы еще третью табличку прикрепил - с суммой розданного на халяву. Недавно мы случайно, А МОЖЕТ НЕ СЛУЧАЙНО узнали, что во время прихватизации с Чубайсом работали действующие офицеры ЦРУ!!! и пародируя Юру из фильма "Адъютант его превосходительства" ("Пал Андреич, вы шпион? — Видишь ли, Юра…") хотелось бы спросить "Анатолий Борисович - Вы шпион?" А ответ он бы начал так "Видишь ли сынок..."
По теме.
в Германии был национал-социализм....
Сути дела это не меняет. Разные названия примерно одного и того же.
- распад на мелкие части - имеется;
- геноцид русского народа - в наличии;
- вывоз полезных ископаемых на Запад - с гордостью
В СССР фашизма у власти не было. Была другая разновидность тоталитаризма - сталинизм. После его распада была заявлена попытка строить демократию. Демократия за один день не строится. В процессе строительства возможны многочисленные издержки, в том числе вышеупомянутые. И вообще демократия режим хрупкий, всегда есть риск скатиться назад в тоталитаризм. А уж какой он будет, фашизм, национал-социализм и что-то ещё, вопрос второй.
Что у нас сейчас, покажет история. Может быть, назовут термином путинизм.
Я не поддаюсь, но для ознакомления читаю. Нас называют манипулируемой демократией, управляемой демократией или ещё какой-то фикцией. Но даже то, что в Вашем блоге можно свободно высказывать разные точки зрения, говорит о том, что признаки свободомыслия в наличии есть.
Извините, что ответила с задержкой. В выходные вообще компьютер не включала, более положительными делами занималась.
Насчет актуальности постов моих - польщен
Да не нужны ветеранам эти квартиры, чиновничьи подачки и прочее. Главное, чтобы народ помнил и чтил!
Я вот на 9-е мая ездил с дедом на мемориал у места расположения партизанского отряда. Дед мой не ветеран. Он родился в войну. Соответственно, никаких наград не имеет. Сидим мы с ним на лавочке у мемориала, отдыхаем. А мимо проходят совершенно незнакомые люди, здороваются с ним и поздравляют с праздником.
И тогда я понял, что не всё у нас ещё потеряно!
Извините, если мой пост слишком путанно изложен Посто "накипело"
Квартира никогда не будет лишней. Не самим ветеранам, так их детям или сейчас уже скорее внукам. А не нужна, так продайте. Деньги всем нужны. Но, конечно, главное,
Национализм бывает плохой и хороший. Плохой - это фашизм, национал-социализм и тому подобное. Хороший - это когда у нации есть идеалы, вокруг которых она объединяется. Самый свежий пример - ваша дискуссия с Евгением Никоноровым. Ветераны воевали за свои идеалы. Сейчас эти идеалы растоптаны и у ветеранов кризис идентичности (самоопределения). Квартира для них не идеал. А до революции 1917 года были ещё другие идеалы, которые эта революция порушила. Там, православие, народность, самодержавие. Вот так нас и колбасит всю историю, то революция, то перестройка, и нет у нас идеалов и никак не самоопределимся мы ...
Квартира никогда не будет лишней.
Это несомненно.
Но они, ветераны, не за квартиры тогда воевали! А за Родину!
На 100% уверен, что знай они тогда, что будет у нас происходить через 70 лет, - ни один бы из них всё равно не отказался идти в бой.