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Этот праздник Депардье пропах….

09.05.2013 20:54 42 883 просмотра
Сегодня день Победы. Радостный праздник. Наверно, был парад, которого я из-за локальных нано-отключений электричества, видимо Чубайс объявил меня личным врагом, не видел. Но парад я этот достаточно видел в детстве, поэтому на фоне того, чему учили в Советском Союзе вызывает сам факт оного недоумение у меня. По-моему, когда Путин еще при первых своих пришествиях во Власть отказался от парада Победы было честнее как-то. Меньше лицемерия. Какая же это в конце - концов Победа, если народ победивший в войне, живет хуже народа побежденного? За то ли наши деды воевали? Если даже ветеранам, кровь свою в войне той проливавшим и то не всем еще достойное жилье дали, в отличии от Депардье всяких, которому уже чуть не в каждом регионе дали по квартире? Может честнее будет если пойдут настоящие «победители»? Колонна чиновников, с табличками в руках – кто и сколько «освоил»? Или Вы скажете, что Они отнюдь не как победители с рабами себя с нами ведут? Тогда бросьте в меня камень. Сводная колонна нанистов и приватизаторов, во главе с вышеупомянутым Чубайсом. Чубайсу две таблички – одну с суммой освоенного при приватизации, вторую с суммой «неукраденного» (с) в «Роснано». Колонна полицейских – тоже те еще оккупанты. Колонна мячепинов, во главе с приглашенными неграми, с табличками зарплат. И прочие, прочие, прочие, являющиеся паразитами на теле общества. Возглавить же сей парад вполне может Депардье, вполне подходящая кандидатура, как человек продавший Родину за деньги.

Комментарии 42

Ольга Курочкина  (kha)
#
Победили не народ, победили фашизм. Поэтому это Победа. А немцы народ трудолюбивый, вот и живут хорошо.
Vlad3256  (Vlad3256)
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а что из целей фашизма в отношении СССР не выполнено?smile:o
- распад на мелкие части - имеется;
- геноцид русского народа - в наличии;
- вывоз полезных ископаемых на Запад - с гордостью smile:wall: ;
- единственно, что на месте Москвы не организовано внутренне море, но если трактовать более вольно, то Москва то еще "внутреннее море", куда всякий мусор рода людского стекается smile:pardon:
XIIX  (XIIX)
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Очень грустно... Даже не знаю что ещё более написать........
А ведь что ещё более обидно: вместе с Союзм ушло в прошлоее ощущение праздника, хотя и увеличелось количество выходных дней. smile:(
Vlad3256  (Vlad3256)
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так и я про то же - не праздник это уже smile:cry: smile:cry:
XIIX  (XIIX)
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А я не только про майские, но про новогодние... Хотя наверное День Победы был САМЫЙ главный праздник, сейчас я даже и не слышал, что бы ветеранов приглашали в школы, а я вот помню, однажды к нам в школу пргласили ветерна войны, защитника Ленинграда и бывшего танкиста... Так он нам такого рассказал, о чём не принято было говорить в то время и ненависть к фашистам скозила в каждом его слове до такой степени, что в конце выступления перешел на истерический крик... Вызвали скорую... Позже выяснилось, что у человека была сильнейшая контузия во время войны, которая давала о себе знать и через десятки лет после войны.
А после встречи наши девченки плакали от услышанных ужасов, а наша классная корила себя, что пригласила его к нам на встречу... Именно тогда я узнал, что о любом факте может быть столько версий, сколько нужно, но от этого истина не станет краше.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ну я тоже многого наслушался от ветеранов.....
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ну я тоже многого наслушался от ветеранов.....
XIIX  (XIIX)
#
Здесь вы не одиноки... smile;)
Но одно дело приватная беседа, а другое - общественное мероприятие.
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Победили все-таки немцев, а были они фашистами или не были - дело второе. А наш народ не трудолюбивый?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
наш народ - "богобоязненный"
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Современной России гордиться нечем, поэтому придается большое значение советским победам: в ВОв, первый спутник, первый человек в космосе, при этом стараются не упоминать, что это СОВЕТСКИЕ победы.
XIIX  (XIIX)
#
Вернее некуда!
А ведь за более чем 20-летнюю историю новой России есть что либо чем можно было бы гордиться? Даже Олимпиада 2014 года не вызывают у людей того энтузиазма, что в 80-м. Скорее тоько один негатив, за исключением разномастных чиновников, которые на этом нагреют свои руки....
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:puke: тошнит от Олимпиад и чемпионатов
Vlad3256  (Vlad3256)
#
не просто не упоминать, а сознательно замалчивают.
Зато просто убивает гордость определенных политиков, заявляющих о своем КГБ-шном прошлом smile:puke: по моему, те кто раз предал страну, такими на всю жизнь остаются
Ольга Курочкина  (kha)
#
В 1945 году победили фашизм, который был у власти в Германии. История с СССР - это уже совсем другая история. Русская лень - притча во языцех. Хотя, безусловно, и среди русских есть трудолюбивые люди.
XIIX  (XIIX)
#
А почему она стала другой? И кому это было нужно? Нам с вами?
Не зря китайцы желая кому недоброе говорят "что бы дети твои жили во времена перемен..."
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Фашизм был у власти в Италии...
в Германии был национал-социализм....
И Денисов  (барбос)
#
Ольга Курочкина: "Русская лень - притча ..." Кстати, наши прородичи были очень миро и трудолюбивы и проживали на ныне германских землях но потом были вытеснены..., так как хотели работать и не хотели воевать. Что же касается ЛЕНИ - то у нее нет национальности. Берегите свою нацию, не поддавайтесь антирусской пропаганде.
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
"Русская лень - притча во языцах". В чьих языцах? А Вы себя к каким причисляете: ленивым или трудолюбивым?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
языцы - эт вообще-то "народы" в церковно-славянском....
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Насчет ветеранов, которым не всем еще достойное жилье дали. В 2010 году было указание сверху к 65-летию Победы обеспечить всех ветеранов достойным жильем. Один ветеран войны, бывший работник нашего конструкторского отдела, обрадовался этому и решил получить достойное жилье. Однако, это оказалось сделать совсем непросто. Ветеран показывал мне список-перечень справок на двух листах, которые надо было собрать перед подачей документов на рассмотрение. Две недели возил его сын на личном автомобиле по различным инстанциям и помогал собирать справки. В итоге к 9 мая ветеранам жилье дать не успели и продлили данную инициативу до конца года. Неизвестно, успел бы получить квартиру мой знакомый ветеран до конца года, потомучто он не дожил до этого времени.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:cry: зато Депардье дали достойное жилье
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
"В 1945 победили фашизм, который был у власти в Германии". А люди какой нации были фашистами или ,вернее, национал-социалистами? Немцы, никуда от этого не денемся. Так что, как ни проявляй политкорректность, победив фашистов, мы победили немцев. Ничего тут ни поделаешь.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
и не только немцев, а и итальянцев, японцев, венгро, мадьяр и проч smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o и все живут лучше нас?
И Денисов  (барбос)
#
"и все живут лучше нас?" Оказывается не все - http://lenta.ru/news/2013/05/08/billionaire/ и что интересно "Соединенным Штатам агентство, напротив, предсказывало падение числа богачей более чем на 300 тысяч человек."
Ольга Курочкина: "Русская лень - притча ..." smile:o Кстати, наши прородичи были очень миро и трудолюбивы и проживали на ныне германских землях но потом были вытеснены..., так как хотели работать и не хотели воевать. Что же касается ЛЕНИ - то у нее нет национальности. Берегите свою нацию, не поддавайтесь антирусской пропаганде. smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) Уважаемый Игорь, Вы же понимаете, что богачи и народ не тождественны
И Денисов  (барбос)
#
Это я просто забыл смайлик поставить супер передовикам капиталлистического труда РФ
"Чубайсу две таблички – одну с суммой освоенного при приватизации, вторую с суммой «неукраденного» (с) в «Роснано»." Я бы еще третью табличку прикрепил - с суммой розданного на халяву. Недавно мы случайно, А МОЖЕТ НЕ СЛУЧАЙНО узнали, что во время прихватизации с Чубайсом работали действующие офицеры ЦРУ!!! и пародируя Юру из фильма "Адъютант его превосходительства" ("Пал Андреич, вы шпион? — Видишь ли, Юра…") хотелось бы спросить "Анатолий Борисович - Вы шпион?" А ответ он бы начал так "Видишь ли сынок..."
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X "видишь ли сынок....сам я не шпион.....но вот есть пара...уже бывших правда...но сам понимаешь...." smile:vnature:
И Денисов  (барбос)
#
"...но сам понимаешь..." это была "Ошибка резидента" smile8)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Ошибка резидента или Президента? smile:-X smile:shuffle:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот, когда участвуют люди с разными взглядами, получается интересная дискуссия! Прямо "Исторический процесс". При этом после неё каждый остаётся при своём мнении. smile:) Лень - наше национальное достояние. Я тоже ленивая. А вот Владимир, судя по тому, как он ведёт блог, исключение. Ему писать и сразу постить не лень и тема каждый раз актуальная. А я про запас посты пишу, потому что сейчас у меня энтузиазм начального этапа, а потом будет лень. Делаю себе заначку. К тому же у Вас, Владимир, каждый раз актуальная тема. smile:thumbsup: Такая уж у Вас ниша. А я в поиске, вот и пишу про запас посты, которые можно мариновать.

По теме.
Цитата
Фашизм был у власти в Италии...
в Германии был национал-социализм....

Сути дела это не меняет. Разные названия примерно одного и того же.

Цитата
а что из целей фашизма в отношении СССР не выполнено?
- распад на мелкие части - имеется;
- геноцид русского народа - в наличии;
- вывоз полезных ископаемых на Запад - с гордостью

В СССР фашизма у власти не было. Была другая разновидность тоталитаризма - сталинизм. После его распада была заявлена попытка строить демократию. Демократия за один день не строится. В процессе строительства возможны многочисленные издержки, в том числе вышеупомянутые. И вообще демократия режим хрупкий, всегда есть риск скатиться назад в тоталитаризм. А уж какой он будет, фашизм, национал-социализм и что-то ещё, вопрос второй.

Что у нас сейчас, покажет история. Может быть, назовут термином путинизм.

Цитата
Берегите свою нацию, не поддавайтесь антирусской пропаганде.

Я не поддаюсь, но для ознакомления читаю. Нас называют манипулируемой демократией, управляемой демократией или ещё какой-то фикцией. Но даже то, что в Вашем блоге можно свободно высказывать разные точки зрения, говорит о том, что признаки свободомыслия в наличии есть.

Извините, что ответила с задержкой. В выходные вообще компьютер не включала, более положительными делами занималась.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
После распада "сталинизма" все еще была попытка строить социализм smile;)
Насчет актуальности постов моих - польщен smile:oops:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, до начала перестройки по крайней мере. Наконец я с Вами хоть в чём-то согласна! smile:yep:
Евгений Никоноров  (kuskus)
#
Вот вы свели в своём посте всё к материальному, к квартирам...
Да не нужны ветеранам эти квартиры, чиновничьи подачки и прочее. Главное, чтобы народ помнил и чтил!
Я вот на 9-е мая ездил с дедом на мемориал у места расположения партизанского отряда. Дед мой не ветеран. Он родился в войну. Соответственно, никаких наград не имеет. Сидим мы с ним на лавочке у мемориала, отдыхаем. А мимо проходят совершенно незнакомые люди, здороваются с ним и поздравляют с праздником.
И тогда я понял, что не всё у нас ещё потеряно!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Извините, но речь вовсе не о материальном (хотя жить на лавочке в ожидание очердного дня Победы и 200 "наркомовских" тоже не совсем комфортно). Речь о том, что народ, победивший в войне стал фактически побежденным -вот о чем пост
Извините, если мой пост слишком путанно изложен smile:uncap: Посто "накипело" smile:oops:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Да не нужны ветеранам эти квартиры


Квартира никогда не будет лишней. Не самим ветеранам, так их детям или сейчас уже скорее внукам. А не нужна, так продайте. Деньги всем нужны. Но, конечно, главное,
Цитата
чтобы народ помнил и чтил!


Цитата
не всё у нас ещё потеряно!
Вообще вся наша история - это поиски национальной идентичности. Не говоря уже о формах управления государством. И национальной идеи. Так что нам найти сначала надо, прежде чем терять. День Победы - это хорошо, но надо, чтобы было чем гордиться и глядя на более недавние периоды истории.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Вообще вся наша история - это поиски национальной идентичности. Не говоря уже о формах управления государством. И национальной идеи. Так что нам найти сначала надо, прежде чем терять. " smile:o ничего себе загнули Вы. Расшифруйте для "тех, кто в танке" smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я Вам сейчас ещё круче загну. smile:)
Национализм бывает плохой и хороший. Плохой - это фашизм, национал-социализм и тому подобное. Хороший - это когда у нации есть идеалы, вокруг которых она объединяется. Самый свежий пример - ваша дискуссия с Евгением Никоноровым. Ветераны воевали за свои идеалы. Сейчас эти идеалы растоптаны и у ветеранов кризис идентичности (самоопределения). Квартира для них не идеал. А до революции 1917 года были ещё другие идеалы, которые эта революция порушила. Там, православие, народность, самодержавие. Вот так нас и колбасит всю историю, то революция, то перестройка, и нет у нас идеалов и никак не самоопределимся мы ...
Евгений Никоноров  (kuskus)
#
Цитата

Квартира никогда не будет лишней.


Это несомненно.
Но они, ветераны, не за квартиры тогда воевали! А за Родину!
На 100% уверен, что знай они тогда, что будет у нас происходить через 70 лет, - ни один бы из них всё равно не отказался идти в бой.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"На 100% уверен, что знай они тогда, что будет у нас происходить через 70 лет, - ни один бы из них всё равно не отказался идти в бой." вот утт позвольте с Вами не согласиться. Слишком часто в последнее время слышу прямо противоположное smile:pardon:
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