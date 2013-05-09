Этот праздник Депардье пропах….

Сегодня день Победы. Радостный праздник. Наверно, был парад, которого я из-за локальных нано-отключений электричества, видимо Чубайс объявил меня личным врагом, не видел. Но парад я этот достаточно видел в детстве, поэтому на фоне того, чему учили в Советском Союзе вызывает сам факт оного недоумение у меня. По-моему, когда Путин еще при первых своих пришествиях во Власть отказался от парада Победы было честнее как-то. Меньше лицемерия. Какая же это в конце - концов Победа, если народ победивший в войне, живет хуже народа побежденного? За то ли наши деды воевали? Если даже ветеранам, кровь свою в войне той проливавшим и то не всем еще достойное жилье дали, в отличии от Депардье всяких, которому уже чуть не в каждом регионе дали по квартире? Может честнее будет если пойдут настоящие «победители»? Колонна чиновников, с табличками в руках – кто и сколько «освоил»? Или Вы скажете, что Они отнюдь не как победители с рабами себя с нами ведут? Тогда бросьте в меня камень. Сводная колонна нанистов и приватизаторов, во главе с вышеупомянутым Чубайсом. Чубайсу две таблички – одну с суммой освоенного при приватизации, вторую с суммой «неукраденного» (с) в «Роснано». Колонна полицейских – тоже те еще оккупанты. Колонна мячепинов, во главе с приглашенными неграми, с табличками зарплат. И прочие, прочие, прочие, являющиеся паразитами на теле общества. Возглавить же сей парад вполне может Депардье, вполне подходящая кандидатура, как человек продавший Родину за деньги.