О стандартах красоты

Смотрел я на днях передачу Сергея Бадюка «Все включено» с участием Ивана Шатовкина. В конце передачи данной (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4443350
) есть врезка о конкурсе бикини, проводившемся в Москве. Так как я не любитель подобных безнравственных зрелищ, то ранее как-то не видел подобного. А тут, поневоле, пришлось посмотреть. При просмотре данного с позволения сказать конкурса «красоты» возникает невольное чувство омерзения. И дело даже не в желании участниц демонстрировать на сцене свои едва прикрытые кусочками разноцветной материи тела. Бог с ними, с бикини этими – некоторым это даже нравится. Но участницы сами по себе просто, скажу прямо, СТРАШНЫЕ. Какие-то длинные, бесформенные (в том значении, которое придается истинно женским формам), покрытые искусственным загаром. Лица страшные, прямо говоря. И мало того, что сами по себе длинные, так еще и на высоченных каблуках. Возникает ощущение, что какие-то антропоморфные анорексичные глисты на сцене собрались. Ну или пиявки – кому как понятнее.А ведь на Руси испокон веков слово «худой» было синонимом плохого и/или больного человека. Поневоле задумаешься, насколько в данном случае форма начинает соответствовать содержанию – стремящиеся к паразитическому образу жизни и внешне начинают походить на паразитов. И участницы еще с гордостью заявляют: «у нас тут обстановка добрая, мы друг другу стекло и иголки в туфли не подкладываем» ©. При этом говорится с таким выражением лица, что сейчас бросится на корреспондента и вобъет ему микрофон в горло. Просто ужас какой-то, право слово. И вот такие, с позволения сказать, стандарты «красоты» навязываются неокрепшей психике подростков. А они потом будут пытаться походить на ЭТО. Вот оно гнилое дыхание гомолиберализма. И ведь спонсоры то проводят конкурсы эти на деньги у нас с вами украденные, в конце то концов. Пора бы уже и положить конец этим «конкурсам красоты», как вы думаете?
Комментарии 15
а на пляж Вы не ходите? или там по сторонам не смотрите?
Но участницы сами по себе просто, скажу прямо, СТРАШНЫЕ. Какие-то длинные, бесформенные (в том значении, которое придается истинно женским формам), покрытые искусственным загаром. Лица страшные, прямо говоря. И мало того, что сами по себе длинные, так еще и на высоченных каблуках.
Так горячо любимые Вами французы, а в частности французы-модельеры говорять, что лучшая модель - это палка, можно задрапировать как угодно, а эти страшенькие видимо и мечтают о карьере модели на подиуме, ну соотвественно стараются соответствовать стандартам жанра. Лично мне они тоже не нравятся, как "тощая корова ещё не газель"
Так горячо любимые Вами французы, а в частности французы-модельеры говорять, что лучшая модель - это палка, так среди французскЫх модельеров большая часть эти самые "меньшебольшИнства". Или не так?
По поводу пляжа. Я не знаю как в ваших местах с пляжами, но в Москве любой водоем летом собирает толпы жаждущих и их не останавливают таблички «Купаться запрещено!», а что говорить про те места, где этих табличек нет. Их даже не останавливает, что в водоеме плавает много уток(а мне дед говорил в детстве, что если в воде утки, то купаться там нельзя, я уже и не помню почему, но наказ деда блюду). Так что, говоря про пляжи, я имел в виду водоемы наших окрестностей.
Про моду. Мне нет дела до того кто и что там модельер и как у него с личной жизнью, поэтому ответить Вам на это ничего не могу. У меня же пара другая классических костюмов на лето и другие времена года. Джинсы тоже классические, как правила турецкие, причем не специально, а так получается, когда ищу их по своим предпочтениям: широкие и прямые, с высокой талией, ни каких зауженных или расклешённых – у меня ноги не идеальные(в детстве надо мной иногда друзья даже посмеивались, говоря, что я уже успел послужить в кавалерии), а в своём выборе я даже ничего!
По пляжам - пляжи есть у нас. Хотя и загаженные Но мне на них ни времени ни желания нет ходить
Насчет моды -сам за ней не гонюсь, совершенно
Пусть она сама за нами гоняется!
P. S. А почему "ныряльщик"? А если не нырять?
насчет ныряльщика - можно даже не нырять. Досточно обеспечить контакт кожи с водой в таком водоеме
А так и есть, особенно хорошо это видно на обуви и особенно на женской: сегодня все остроносые, завтра все на платформе, послезавтра вся обувь на шпильке и т. д. И найти в такой период что- классическое довольно сложно. Да в иной год найти массовую классическую мужскую обувь бывает весьма сложно... Не-е-а, можно конечно зайти в какой-то бутик и купить шикарные туфли, но цена я скажу будет аховой. Так что иногда я смотрю на ценик и понимаю, что отдать более 10 000-20 000 за туфли не готов, а потому иду в спортивный и покупаю непромокаемые ботинке или кроссовки и не парюсь.
но я, как истинный париот, беру в "Белвесте"