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О стандартах красоты

08.06.2013 10:18 15 2 744 просмотра
Смотрел я на днях передачу Сергея Бадюка «Все включено» с участием Ивана Шатовкина. В конце передачи данной (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4443350 ) есть врезка о конкурсе бикини, проводившемся в Москве. Так как я не любитель подобных безнравственных зрелищ, то ранее как-то не видел подобного. А тут, поневоле, пришлось посмотреть. При просмотре данного с позволения сказать конкурса «красоты» возникает невольное чувство омерзения. И дело даже не в желании участниц демонстрировать на сцене свои едва прикрытые кусочками разноцветной материи тела. Бог с ними, с бикини этими – некоторым это даже нравится. Но участницы сами по себе просто, скажу прямо, СТРАШНЫЕ. Какие-то длинные, бесформенные (в том значении, которое придается истинно женским формам), покрытые искусственным загаром. Лица страшные, прямо говоря. И мало того, что сами по себе длинные, так еще и на высоченных каблуках. Возникает ощущение, что какие-то антропоморфные анорексичные глисты на сцене собрались. Ну или пиявки – кому как понятнее.А ведь на Руси испокон веков слово «худой» было синонимом плохого и/или больного человека. Поневоле задумаешься, насколько в данном случае форма начинает соответствовать содержанию – стремящиеся к паразитическому образу жизни и внешне начинают походить на паразитов. И участницы еще с гордостью заявляют: «у нас тут обстановка добрая, мы друг другу стекло и иголки в туфли не подкладываем» ©. При этом говорится с таким выражением лица, что сейчас бросится на корреспондента и вобъет ему микрофон в горло. Просто ужас какой-то, право слово. И вот такие, с позволения сказать, стандарты «красоты» навязываются неокрепшей психике подростков. А они потом будут пытаться походить на ЭТО. Вот оно гнилое дыхание гомолиберализма. И ведь спонсоры то проводят конкурсы эти на деньги у нас с вами украденные, в конце то концов. Пора бы уже и положить конец этим «конкурсам красоты», как вы думаете?

Комментарии 15

XIIX  (XIIX)
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не в желании участниц демонстрировать на сцене свои едва прикрытые кусочками разноцветной материи тела.

а на пляж Вы не ходите? или там по сторонам не смотрите? smile;)

Но участницы сами по себе просто, скажу прямо, СТРАШНЫЕ. Какие-то длинные, бесформенные (в том значении, которое придается истинно женским формам), покрытые искусственным загаром. Лица страшные, прямо говоря. И мало того, что сами по себе длинные, так еще и на высоченных каблуках.

Так горячо любимые Вами французы, а в частности французы-модельеры говорять, что лучшая модель - это палка, можно задрапировать как угодно, а эти страшенькие видимо и мечтают о карьере модели на подиуме, ну соотвественно стараются соответствовать стандартам жанра. Лично мне они тоже не нравятся, как "тощая корова ещё не газель" smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:pardon: на пляж - эту "сточную канаву полуобнаженной плоти" (с) я действительно не хожу smile;)
Так горячо любимые Вами французы, а в частности французы-модельеры говорять, что лучшая модель - это палка, так среди французскЫх модельеров большая часть эти самые "меньшебольшИнства". Или не так? smile;)
XIIX  (XIIX)
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Что Вам-то и сказать на это?!
По поводу пляжа. Я не знаю как в ваших местах с пляжами, но в Москве любой водоем летом собирает толпы жаждущих и их не останавливают таблички «Купаться запрещено!», а что говорить про те места, где этих табличек нет. Их даже не останавливает, что в водоеме плавает много уток(а мне дед говорил в детстве, что если в воде утки, то купаться там нельзя, я уже и не помню почему, но наказ деда блюду). Так что, говоря про пляжи, я имел в виду водоемы наших окрестностей. smile:)
Про моду. Мне нет дела до того кто и что там модельер и как у него с личной жизнью, поэтому ответить Вам на это ничего не могу. У меня же пара другая классических костюмов на лето и другие времена года. Джинсы тоже классические, как правила турецкие, причем не специально, а так получается, когда ищу их по своим предпочтениям: широкие и прямые, с высокой талией, ни каких зауженных или расклешённых – у меня ноги не идеальные(в детстве надо мной иногда друзья даже посмеивались, говоря, что я уже успел послужить в кавалерии), а в своём выборе я даже ничего! smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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мне дед говорил в детстве, что если в воде утки, то купаться там нельзя, я уже и не помню почему, но наказ деда блюду). дед Ваш совершенно прав. есть такая вельми неприятная штука - "дерматит ныряльщика" называется. В подробное описнаие не буду пускаться, но поверьте - весьма и весьма неприятно (в детстве пришлось испытать)
По пляжам - пляжи есть у нас. Хотя и загаженные smile:pardon: Но мне на них ни времени ни желания нет ходить smile:pardon:
Насчет моды -сам за ней не гонюсь, совершенно
XIIX  (XIIX)
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И это правильно! (с) smile:D
Пусть она сама за нами гоняется!

P. S. А почему "ныряльщик"? А если не нырять? smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o а вдруг догонит?
насчет ныряльщика - можно даже не нырять. Досточно обеспечить контакт кожи с водой в таком водоеме smile:magic:
XIIX  (XIIX)
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а вдруг догонит?

А так и есть, особенно хорошо это видно на обуви и особенно на женской: сегодня все остроносые, завтра все на платформе, послезавтра вся обувь на шпильке и т. д. И найти в такой период что- классическое довольно сложно. Да в иной год найти массовую классическую мужскую обувь бывает весьма сложно... Не-е-а, можно конечно зайти в какой-то бутик и купить шикарные туфли, но цена я скажу будет аховой. Так что иногда я смотрю на ценик и понимаю, что отдать более 10 000-20 000 за туфли не готов, а потому иду в спортивный и покупаю непромокаемые ботинке или кроссовки и не парюсь.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o 10 -20 тыс????ничего себе smile:o
XIIX  (XIIX)
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Тут вот какое дело то… Я буду говорить про мужскую обувь. Есть и в Москве сеть недорогих обувных магазинов типа Центрообувь, Матино, Ситиобувь и так далее. В них можно купить обувь и недорогую в пределах 1000-3500 рублей. Но это обувь без претензий: в них может оказаться неудачная колодка, а может и удачная, может за сезон развалиться, а может и нет, и так далее. Короче, сплошная лотерея. Есть магазины дороже, например, Перфект и другие. Но когда фирма Перфект вышла на рынок, то её обувь была довольно сносной, то сейчас мне совершенно жалко отдавать 3000-5000 рублей за её обувь: обувь промокает по строчкам в сырую погоду, колодка у них просто ужасная, даже при наличии супинатора. А то, что я писал про 10 000 – 20 000, так это цены в бутиках: итальянская, английская, австрийская и другие западные фирмы. Смотрится конечно эта обувь шикарно, как правило, но сказать больше я ничего не могу про них, так как по таким ценам не покупал.
Vlad3256  (Vlad3256)
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спс за развернутый и подробный ответ. "Центробувь" и у нас есть...
но я, как истинный париот, беру в "Белвесте" smile:D
Мария Г.  (фейри)
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о, Белвест - это вещь! на широкую ногу 45 размера мужу стараемся его брать.
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Первый конкурс красоты в СССР прошел в 1988 году, победитель которого Маша Калинина вскоре уехала в Америку. Транслировался по ЦТ. Первый конкурс красоты Брянска прошел в 1989 году. Это было событие. Фото и биографии конкурсанток печатались в "Брянском комсомольце". Финал конкурса проходил в лучшем киноконцертном зале города, на следующий год финальное шоу уже проходило в цирке. Потом все потихоньку приелось. Конкурсы красоты превратились в кастинги для московских модельных агентств. И сейчас ситуация такова, что, пожалуй, можно согласиться с мнением товарища Владимира.
Vlad3256  (Vlad3256)
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С выборами Президента такая же картина была - сначало интересно, а потом, когда уже все знают, КТО победит благодаря магии Чурова, уже смысл исчез smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:pardon: счас никакой красоты на конкурсах этих мерзких не осталось smile:(
Vlad3256  (Vlad3256)
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глядя на эти "конкурсы красоты" вовсе уже не удивляешься что гомосексуалистов столько становится много.... smile;)
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