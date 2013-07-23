Плати поэт, невольник чести...

«Губернатор Брянской области в рамках иска о защите чести и достоинства требует от музыканта Шевчука 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Скандал произошел после отмены концерта группы ДДТ.



Дзержинский суд Санкт-Петербурга во вторник назначил на 15 августа основное судебное заседание по иску губернатора Брянской области Николая Денина о защите чести, достоинства и деловой репутации к лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В иске губернатор Денин требует опровергнуть два утверждения, размещенные 4 апреля на официальном сайте "ДДТ". Главу Брянской области возмутило высказывание Шевчука о том, что именно он причастен к отмене концерта группы в Брянске.

Музыкант посчитал, что запланированное на 20 апреля выступление отменили по политическим причинам. По данным Шевчука, концерт не состоялся из-за "распоряжения сверху", а в администрации Брянской области ранее заявляли, что организаторы концерта просто не смогли найти в Брянске подходящую площадку для выступления.

В ходе предварительного заседания представитель музыканта Наталья Зеленцова попросила приобщить к делу письменные возражения ответчика, дополнительные объяснения, а также аудио- и видеозаписи.

"Мы считаем, что имело место мнение, высказанное ответчиком, и это не является предметом судебной защиты по статье 152 Гражданского кодекса РФ", — заявила Зеленцова. Она попросила суд отклонить требования истца в полном объеме. По ее словам, помимо отмены концерта в Брянске имели место еще несколько подобных случаев: был отменен концерт в Кемерово, хотя все билеты на него были проданы, а также выступления в городе Юрга, Омске и Тюмени. "Истец известен непримиримым отношением к критике", — добавила на заседании Зеленцова.

Представитель истца отказалась представиться и давать какие-либо комментарии по делу. В суде она потребовала взыскать с Шевчука 250 тысяч рублей за моральный ущерб и 5 тысяч рублей в качестве возмещения судебных расходов. "Доверитель полагает, что сведения, заявленные в оспариваемом тексте, являются недостоверными и дискредитируют моральный облик губернатора, в том числе перед жителями Брянской области и всей России", — сказала она.» ©

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