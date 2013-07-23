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Плати поэт, невольник чести...

23.07.2013 18:24 111 734 просмотра
«Губернатор Брянской области в рамках иска о защите чести и достоинства требует от музыканта Шевчука 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Скандал произошел после отмены концерта группы ДДТ.

Дзержинский суд Санкт-Петербурга во вторник назначил на 15 августа основное судебное заседание по иску губернатора Брянской области Николая Денина о защите чести, достоинства и деловой репутации к лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В иске губернатор Денин требует опровергнуть два утверждения, размещенные 4 апреля на официальном сайте "ДДТ". Главу Брянской области возмутило высказывание Шевчука о том, что именно он причастен к отмене концерта группы в Брянске.
Музыкант посчитал, что запланированное на 20 апреля выступление отменили по политическим причинам. По данным Шевчука, концерт не состоялся из-за "распоряжения сверху", а в администрации Брянской области ранее заявляли, что организаторы концерта просто не смогли найти в Брянске подходящую площадку для выступления.
В ходе предварительного заседания представитель музыканта Наталья Зеленцова попросила приобщить к делу письменные возражения ответчика, дополнительные объяснения, а также аудио- и видеозаписи.
"Мы считаем, что имело место мнение, высказанное ответчиком, и это не является предметом судебной защиты по статье 152 Гражданского кодекса РФ", — заявила Зеленцова. Она попросила суд отклонить требования истца в полном объеме. По ее словам, помимо отмены концерта в Брянске имели место еще несколько подобных случаев: был отменен концерт в Кемерово, хотя все билеты на него были проданы, а также выступления в городе Юрга, Омске и Тюмени. "Истец известен непримиримым отношением к критике", — добавила на заседании Зеленцова.
Представитель истца отказалась представиться и давать какие-либо комментарии по делу. В суде она потребовала взыскать с Шевчука 250 тысяч рублей за моральный ущерб и 5 тысяч рублей в качестве возмещения судебных расходов. "Доверитель полагает, что сведения, заявленные в оспариваемом тексте, являются недостоверными и дискредитируют моральный облик губернатора, в том числе перед жителями Брянской области и всей России", — сказала она.» ©
Что-то не клеится у Юрия Юлиановича с политикой в последнее время. Может сосредоточиться на стихах и песнях – больше будет толку? Либо переставать петь для Власти и заниматься только тяжбами и сутяжничеством. А и то и то напоминает известную народную присказку про рыбку и ёлку…

Комментарии 111

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вот про елку поподробнее!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) помнится, Юрий Юлианович не так давно какой-то лес защищал....
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А кто такой Юрий Юлианович?
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Юрий Юлианович Шевчук лидер гр. "ДДТ"
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ронни Джеймсв Дио знаю - Шевчука не знаю. ДДТ - это пестицит!)
Егор  (Егор 1964)
#
К сожалению Ронни Джеймс Дио умер, а Юрий Юлианович Шевчук гастролирует по
нашей необъятной Родине и надеюсь ещё не раз порадует нас новыми песнями. Кстати
ДДТ - не только пестицид, а ещё и Дом Детского Творчества (были когда-то такие).
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Отчество у него странное - вернее подозрительное!))
Егор  (Егор 1964)
#
Ничего подозрительного. Папа - украинец (Юлиан Сосфенович), мама- татарка. Так
что всё по-Высоцкому и никакого сионизма.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вот это то и подозрительно!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D что Ви таки говорите?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Я тока констатирую!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
подобьем итоги? smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ага! Дио лучше Шевчука!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:wall: в каком плане лучше? выиграл суд с Дениным? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Мертвые не кусаются!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
создатели фильмов/книг про зомби с вами не согласятся smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Меньше надо про них фильмы смотреть!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o да я и не смотрю про НИХ фильмы. С чего вы взяли?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Видать приснилось!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
да нет. просто когда обзоры пробегаешь глазами то одни зомби и вампиры
smile;) куда только Кирилл смотрит? smile:achtung:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В кормушку смотрит!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D ждет пшена?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И не тока пшена!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
горошка? smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Зеленого!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X зеленый горошек может оказаться зародышем зеленого змия smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Доллар - тоже зеленого цвета!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o да ну? а я думал черно-зеленого
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ну и розовые тоже сейчас уже есть!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
эт я слышал smile:jokingly: и "розовые", и "голубые" и "зеленые"
недаром флаг у НИХ такой радужный smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Пока еще 1 доллар остался нормальным!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
1 доллар - это цена всей нашей страны? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Скорее управленцев!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
эт да - когорта гомоэлитариев за бакс готова на любые перверсии
"имя ИМ - легион" smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Да уж, однако - неистребим!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ничо ничо - Россия богата осинами smile:magic:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Думаешь хватит?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) если что наноосины подкинет Сколково smile:magic:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Скольково - ширма!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
зато звучит красиво - шампанское "Осколки Сколково" smile:drink:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Регистрируй пока не поздно!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) думаю Дмитрий Анатольевич уже подсуетился smile:omg:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Сегодня еще тока воскресение - никто не работает!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ОНИ работают всегда - на тему нас как облапошить smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ну это не работа !)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ОНИ же ЭТО работой называют smile:dramatics:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
На заборе тоже написано!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
это Вы про старушку и сучок? smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Больше про сарай!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
сейчас даже сараи строить не умеют smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Видать приснилось!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"сон в майскую ночь или утопленница"....
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Квадрат или круг Молевича!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
вот про так называемое искусство в виде всех этих холстомаров и бронзопорчев давно пора написать пост. про малевичей, сафроновых, церетелли и прочих
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Важнейшим из искусств - является кино!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
цитата вырвана из контекста. Ленин говорил "Важнейшим из искусств для нас является цирк и кино..." (с)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Блин, про цирк - забыл!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а так цитата меняет смысл - он про иллюзии говорил smile:-X
Vlad3256  (Vlad3256)
#
откуда вы столько знаете?smile:vnature:
я вот к примеру Сосфенович и не выговорю вовсе smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а это кто такой? smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это не кто такой - это эпоха!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
эпоха Ронни Джеймс Дио? это до или после "развитого социализма" было? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вместо!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
это он кукурузу внедрял? smile:scratch: а коммунизм к 2000 году то же он обещал? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Аполитично рассуждаем!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:shuffle: есть такой грешок за нами smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тока Кирилл без греха!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
но соблазны тоже испытывает smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ну он же человек!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: человек? а как же про отречение от мира?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не вкусвши радости - не отринешь их!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
думаете нехило вкусил? smile:omg:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
По самые помидоры!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ну я с НИМ не настолько близко знаком, судить не могу о ЕГО "мирской" жизни smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А чей-то он в монахи пошел?))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
как говаривал Л.Р. Хабабрд "хочешь быстро заработать миллион...." smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Надо и рыбку съесть и попользоваться!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D опять вернулись к елке?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Как обычно на секс свернули!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o неужели дедушка Зигмунд был прав????
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Конечно! Ёще как прав!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
тогда он сейчас в гробу ворочается?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Как вентилятор!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:cry: жалко его
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Он сам виноват когда выпустил джина из бутылки!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
думаете он выпустил? по-моему он просто озвучил собсвенную проблему, а все с готовностью подхватили. Опять же -неплохая кормушка для избранных
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Распиарили - тут же и кормятся!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
дармоедам только повод дай. на дураках уже не одно поколение паразитов взросло smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Проявляют чудеса селекции!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
чудеса любомудрия и человеческой глупости, а оттуда - жадности
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Жадность как двигатель прогресса!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
вопрос только куда нас такой "прогресс" заведет? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это еще тот вопрос! Но точно знаю, что не к коммунизму!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
партия путина - сила едросная
нас к торжеству ............ведет smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тише, тише товарищи - кругом немцы!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
скорее французы smile:-X
Vlad3256  (Vlad3256)
#
и это еще про мать кузьмы не вспомнили, между прочим smile:-X
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А надо?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
не стоит, пожалуй smile:stop:
Егор  (Егор 1964)
#
Горячий и бескомпромиссный (темперамент как у многих людей со смешанной кровью). Всегда в оппозиции к любой власти, что к советской, что к путинской, которые в любви к собственному народу
никогда замечены не были. Вот и будут ему эти шестёрки палки в колёса ставить.

Р.S. Про ёлку тоже хотелось бы узнать.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
я то же Власть как-то не очень smile:oops:
XIIX  (XIIX)
#
Всегда в оппозиции к любой власти, что к советской, что к путинской...
Профессия видать такая... Или анархист, что ещё хуже... smile:shuffle:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"не читали мы ни Маркса ни Бакунина,
не вникали в сущность их идей..." (с)
Егор  (Егор 1964)
#
Я её много раз не очень. Поэтому очень уважаю Юрия Юлиановича ещё с тех давних пор когда
услышал альбом "Периферия".
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D много раз её. или ОНА все-таки Вас больше раз "не очень"? smile:shuffle:
Егор  (Егор 1964)
#
К большому сожалению СТАРШИЙ БРАТ всегда имеет преимущество.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) а мы объединимся. вместе, как учит народная мудрость, не только старшего брата, но и батьку бить ловоче (не Лукашенко smile:-X естественно smile:omg: )
Егор  (Егор 1964)
#
Прочитал про этого губернатора Денина. Шестёрка похоже ещё та. Бывший коммунист - ставший
верным путинцем и получающий награды от РПЦ. Бабушку насмерть задавил и естественно не
виноват. Подозревается в незаконном выделении бюджетных средств в пользу "семейной" фирмы
(замешаны жена и племянница). Тот ещё перец.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X а еще главгей РФ назвал ЕГО покровителя в ряду геев у Власти. так что и правда "тот еще перец" smile:omg:
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