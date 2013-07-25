Первый блин комом....

Первый гей-парад в Черногории забросали камнями
"Около двухсот манифестантов анти-гей-движения попытались помешать проведению первого гей-парада в главном туристическом городе Черногории Будва. Они начали бросать камни, бутылки и подожженные предметы в полицейских, которые охраняли участников парада. Самих участников было немного, всего около сорока человек, - сообщает агентство Франс Пресс с места.
«Убивайте геев!» - скандировали при этом гомофобы. Они также держали плакаты, в которых говорилось о «Чистой Черногории».
В прошлом году Черногория начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Для этого страна приняла ряд законов о соблюдении прав человека, в числе которых – запрещение дискриминации сексуальных меньшинств. Тем не менее, как показывает последний опрос общественного мнения, проведенный в Черногории, две трети её жителей полагают, что гомосексуализм – это болезнь. 80% считают, что геи и лесбиянки должны скрывать свою сексуальную принадлежность.
В соседней Хорватии гей-парады стали уже традицией, - отмечает Франс Пресс." (с)http://www.russian.rfi.fr/evropa/20130724-pervyi-gei-parad-v-chernogorii-zabrosali-kamnyami
Комментарии 1