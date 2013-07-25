Вход
Профиль Блог Лента Активность

Первый блин комом....

25.07.2013 20:21 1 491 просмотр
Первый гей-парад в Черногории забросали камнями
"Около двухсот манифестантов анти-гей-движения попытались помешать проведению первого гей-парада в главном туристическом городе Черногории Будва. Они начали бросать камни, бутылки и подожженные предметы в полицейских, которые охраняли участников парада. Самих участников было немного, всего около сорока человек, - сообщает агентство Франс Пресс с места.

«Убивайте геев!» - скандировали при этом гомофобы. Они также держали плакаты, в которых говорилось о «Чистой Черногории».

В прошлом году Черногория начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Для этого страна приняла ряд законов о соблюдении прав человека, в числе которых – запрещение дискриминации сексуальных меньшинств. Тем не менее, как показывает последний опрос общественного мнения, проведенный в Черногории, две трети её жителей полагают, что гомосексуализм – это болезнь. 80% считают, что геи и лесбиянки должны скрывать свою сексуальную принадлежность.

В соседней Хорватии гей-парады стали уже традицией, - отмечает Франс Пресс." (с)http://www.russian.rfi.fr/evropa/20130724-pervyi-gei-parad-v-chernogorii-zabrosali-kamnyami

Комментарии 1

Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D дикие люди - дети гор
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения