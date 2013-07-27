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А баба-Яга? против? (43% не против введения "железного занавеса" и цензуры)

27.07.2013 11:30 15 654 просмотра
"Порядок в государстве важнее (А что есть порядок в нашем государстве? Право «мусора» пытать подозреваемого?), чем соблюдение прав человека. Такого мнения придерживаются 57% россиян, свидетельствуют итоги исследования "Левада-центра", пишет "Коммерсантъ". Лишь 33% опрошенных придерживаются обратной точки зрения.

В то же время 46% респондентов не стали бы отказываться от свободы слова и выезда за границу, даже если государство гарантировало бы им "нормальную зарплату и приличную пенсию" (а государство готово выполнить такую гарантию?). Примерно столько же россиян — 43% - не против введения в стране цензуры и "железного занавеса", если им обеспечат достойный заработок и пенсию.

Комментируя итоги опроса, замдиректора центра Алексей Гражданкин заметил: россияне готовы поступиться правами и свободами ради спокойной жизни, ведь для граждан самое главное, чтобы властью исполнялся социальный договор. А.Гражданкин добавил, что респонденты выбирают порядок в стране, потому что у многих россиян никаких прав и свобод не было и прежде (можно подумать сейчас много прав и свобод у нас есть), ведь они выросли в СССР (нечего всяким Гражданкиным своими погаными языками СССр марать). "Более трепетно к соблюдению прав человека относятся граждане, которые социализировались уже во времена перестройки" (Миша Меченый – это наше все!!!),— добавил он.

Лишь 18% россиян считают недопустимой любую цензуру, для сравнения: в 2002г. так думал каждый четвертый гражданин (24%). Теперь же 53% уверены, что власть должна запрещать книги и фильмы, которые оскорбляют нравственность (а уж которые с НЕЙ Властью несогласны сам бог велел).

Социологи констатировали, что число сторонников жестких мер достигло пика за все годы наблюдений (В Европе гей-сообщество то же жаждет Владимира Владимировича. К чему бы это?)." (с)

http://top.rbc.ru/society/27/07/2013/867770.shtml

Комментарии 15

Егор  (Егор 1964)
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С кем поведёшся - от того и наберёшся. Каков ПОП - таков и ПРИХОД. Кто ещё чего-нибудь нового предложит?
Vlad3256  (Vlad3256)
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с кем поведешься - от того и забеременеешь smile:pardon:
Егор  (Егор 1964)
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Каждый народ имеет такое правительство, которое имеет его.
Vlad3256  (Vlad3256)
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вообще-то тут не только и не столько правительство, сами понимаете (хотя и те паразиты виноваты)
не пора ли все-таки и народу более "активную" позицию занять в отношении правительства? smile;)
Егор  (Егор 1964)
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Абсолютно с вами согласен. Но ведь не все голоса Путину с единороссами приписали. Думаю что
большинство этих голосов в приведённых вами цифрах.
Vlad3256  (Vlad3256)
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а в этом самое страшное, что голоса практически не приписывались. Я сам знаю людей, которые за НИХ голосовали smile:nightmare: и немало людей. и это с учетом того, что у нас тут пресловутый "красный пояс" smile:scratch: вот до чего технологии массового управления доросли smile:-X
Егор  (Егор 1964)
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Почему за Путина?-спрашиваю. Путин это стабильность - отвечали мне многие мои знакомые,
образованные и умные люди. На днях в мониторинге банковской прессы (на уважаемом Banki.ru)
попалась статейка по поводу того, что у нас в стране стало за текущий год на 8 процентов менше
бедных. Думаеся что это нас, жителей этой страны стало на 8 процентов меньше (поумирали,
поуезжали). Такая вот стабильность.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:thumbsup: хорошо сказано. так и есть. нас (честных и бедных) стало меньше smile:(
XIIX  (XIIX)
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Владимир, знаете, про это опрос я и сам прочитал давно, но раз Вы взялись обсудить его в своем блоге, то почему обделили нас своим отношением к его результатам, своим взглядом на необходимость или ненужность госцензуры? На мой скромный взгляд, без Вашей собственной оценки Ваш блог многое теряет. Позубоскалить, конечно, можно, только прок какой? Так, пустой трёп, ИМХО. smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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Уважаемый XIIX отвечу на Ваш вопрос, приведя свое мнение.
- цензура необходима, но со стороны общества, а не Власти smile:wall:
- идею "железного занавеса" поддерживаю, ибо вывозя туда свои природные богатства, а в замен привозя сюда всякий мусор (олимпийцев, депардье, гей-активистов, предметы роскоши), при этом большая часть средств вырученных за сырье там же и остается - мы просто убиваем собственную страну
- порядок в стране необходим, но опять же - кто его будет поддерживать? все "силовики" давно сгнили на корню. Вот еслии ввести право на "гражданский арест" и свободное ношение оружия -тогда совсем другое дело будет, имхо
С уважением
Владимир smile:uncap:
XIIX  (XIIX)
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О! Это уже интересней. Но есть несколько "но"...
- общество у нас довольно разношёрстное(православные, мусульмане, светские, анархисты, либералы и прочие, прочие...) и какой частью общества будет осуществляться цензура и от кого она получит эти полномочия? И главное, чьи интересы будет защищать эта гражданская цензура?
- "железный занавес" подразумевает несколько другое
- "гражданский арест" станет самосудом или скорее не станет отличаться от доноса во времена культа личности.
Vlad3256  (Vlad3256)
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- гражданская цензура должна защищать интересы общества;
- другое? а мне наравится описанный мной smile:oops: ;
- гражданский арест - не донос, а именно возможность гражданина задержать преступника, хулигана, хама (не подвергаясь при этом обвинению в нанесении "тяжких и менее тяжких") - дать гражданину (нормальному) права полицейского smile:pardon:
XIIX  (XIIX)
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Владимир, Вы как будто не слышите меня: я вам конкретно написал про общество, а Вы снова общими фразами. Интересы какого общества или оно у нас однородное и спаянное в один класс?
Насчет гражданского ареста, как Вы определите нормального гражданина и кто конкретно будет его определять, которого можно наделить правами? Может по отсутствию судимости? Так когда то его ни у кого не было, а потом появляется, у кого позже, у кого раньше... По Вашему получается, что "все животные равны, но есть те, кто равнее"... Прям классика утопизма. smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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начсет разнородности общества - так, что бы всех интересы учесть - это по определнию невозможно. Выбирать опреденное количество людей как представителей в общественный комитет по цензуре. Выбор осуществляет компьютер по принципу генератора случчайных чисел из базы граждан РФ, отобранной по определенным критериям. полностью критерии призываю оговорить совместно. Мои предложения:
- человек не должен быть госчиновником, "силовиком", мячепином и прочим паразитом либо представителем гомоэлиты;
- граждане РФ, только с рождения (никаких Депардье и т.д.);
- определнный возрастной (не моложе, не старше) и доходный (не более, не менее) ценз
Vlad3256  (Vlad3256)
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насчет "гражданского ареста" надо подумать smile:scratch:
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