А баба-Яга? против? (43% не против введения "железного занавеса" и цензуры)

"Порядок в государстве важнее (А что есть порядок в нашем государстве? Право «мусора» пытать подозреваемого?), чем соблюдение прав человека. Такого мнения придерживаются 57% россиян, свидетельствуют итоги исследования "Левада-центра", пишет "Коммерсантъ". Лишь 33% опрошенных придерживаются обратной точки зрения.В то же время 46% респондентов не стали бы отказываться от свободы слова и выезда за границу, даже если государство гарантировало бы им "нормальную зарплату и приличную пенсию" (а государство готово выполнить такую гарантию?). Примерно столько же россиян — 43% - не против введения в стране цензуры и "железного занавеса", если им обеспечат достойный заработок и пенсию.Комментируя итоги опроса, замдиректора центра Алексей Гражданкин заметил: россияне готовы поступиться правами и свободами ради спокойной жизни, ведь для граждан самое главное, чтобы властью исполнялся социальный договор. А.Гражданкин добавил, что респонденты выбирают порядок в стране, потому что у многих россиян никаких прав и свобод не было и прежде (можно подумать сейчас много прав и свобод у нас есть), ведь они выросли в СССР (нечего всяким Гражданкиным своими погаными языками СССр марать). "Более трепетно к соблюдению прав человека относятся граждане, которые социализировались уже во времена перестройки" (Миша Меченый – это наше все!!!),— добавил он.Лишь 18% россиян считают недопустимой любую цензуру, для сравнения: в 2002г. так думал каждый четвертый гражданин (24%). Теперь же 53% уверены, что власть должна запрещать книги и фильмы, которые оскорбляют нравственность (а уж которые с НЕЙ Властью несогласны сам бог велел).Социологи констатировали, что число сторонников жестких мер достигло пика за все годы наблюдений (В Европе гей-сообщество то же жаждет Владимира Владимировича. К чему бы это?)." (с)