А баба-Яга? против? (43% не против введения "железного занавеса" и цензуры)

"Порядок в государстве важнее (А что есть порядок в нашем государстве? Право «мусора» пытать подозреваемого?), чем соблюдение прав человека. Такого мнения придерживаются 57% россиян, свидетельствуют итоги исследования "Левада-центра", пишет "Коммерсантъ". Лишь 33% опрошенных придерживаются обратной точки зрения.
В то же время 46% респондентов не стали бы отказываться от свободы слова и выезда за границу, даже если государство гарантировало бы им "нормальную зарплату и приличную пенсию" (а государство готово выполнить такую гарантию?). Примерно столько же россиян — 43% - не против введения в стране цензуры и "железного занавеса", если им обеспечат достойный заработок и пенсию.
Комментируя итоги опроса, замдиректора центра Алексей Гражданкин заметил: россияне готовы поступиться правами и свободами ради спокойной жизни, ведь для граждан самое главное, чтобы властью исполнялся социальный договор. А.Гражданкин добавил, что респонденты выбирают порядок в стране, потому что у многих россиян никаких прав и свобод не было и прежде (можно подумать сейчас много прав и свобод у нас есть), ведь они выросли в СССР (нечего всяким Гражданкиным своими погаными языками СССр марать). "Более трепетно к соблюдению прав человека относятся граждане, которые социализировались уже во времена перестройки" (Миша Меченый – это наше все!!!),— добавил он.
Лишь 18% россиян считают недопустимой любую цензуру, для сравнения: в 2002г. так думал каждый четвертый гражданин (24%). Теперь же 53% уверены, что власть должна запрещать книги и фильмы, которые оскорбляют нравственность (а уж которые с НЕЙ Властью несогласны сам бог велел).
Социологи констатировали, что число сторонников жестких мер достигло пика за все годы наблюдений (В Европе гей-сообщество то же жаждет Владимира Владимировича. К чему бы это?)." (с)
http://top.rbc.ru/society/27/07/2013/867770.shtml
Комментарии 15
не пора ли все-таки и народу более "активную" позицию занять в отношении правительства?
большинство этих голосов в приведённых вами цифрах.
образованные и умные люди. На днях в мониторинге банковской прессы (на уважаемом Banki.ru)
попалась статейка по поводу того, что у нас в стране стало за текущий год на 8 процентов менше
бедных. Думаеся что это нас, жителей этой страны стало на 8 процентов меньше (поумирали,
поуезжали). Такая вот стабильность.
- цензура необходима, но со стороны общества, а не Власти
- идею "железного занавеса" поддерживаю, ибо вывозя туда свои природные богатства, а в замен привозя сюда всякий мусор (олимпийцев, депардье, гей-активистов, предметы роскоши), при этом большая часть средств вырученных за сырье там же и остается - мы просто убиваем собственную страну
- порядок в стране необходим, но опять же - кто его будет поддерживать? все "силовики" давно сгнили на корню. Вот еслии ввести право на "гражданский арест" и свободное ношение оружия -тогда совсем другое дело будет, имхо
С уважением
Владимир
- общество у нас довольно разношёрстное(православные, мусульмане, светские, анархисты, либералы и прочие, прочие...) и какой частью общества будет осуществляться цензура и от кого она получит эти полномочия? И главное, чьи интересы будет защищать эта гражданская цензура?
- "железный занавес" подразумевает несколько другое
- "гражданский арест" станет самосудом или скорее не станет отличаться от доноса во времена культа личности.
- другое? а мне наравится описанный мной ;
- гражданский арест - не донос, а именно возможность гражданина задержать преступника, хулигана, хама (не подвергаясь при этом обвинению в нанесении "тяжких и менее тяжких") - дать гражданину (нормальному) права полицейского
Насчет гражданского ареста, как Вы определите нормального гражданина и кто конкретно будет его определять, которого можно наделить правами? Может по отсутствию судимости? Так когда то его ни у кого не было, а потом появляется, у кого позже, у кого раньше... По Вашему получается, что "все животные равны, но есть те, кто равнее"... Прям классика утопизма.
- человек не должен быть госчиновником, "силовиком", мячепином и прочим паразитом либо представителем гомоэлиты;
- граждане РФ, только с рождения (никаких Депардье и т.д.);
- определнный возрастной (не моложе, не старше) и доходный (не более, не менее) ценз