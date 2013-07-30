Вначале эпиграф (удивительно подходящий под описание):«Я жду ответа – больше надежд нету«Скоро кончится лето…..» ©Теперь об опыте взаимодействия с Властью. Как истинный поклонник эпистолярного жанранаписал я в Департамент промышленности, транспорта и связи письмо следующего содержания: «В четверг, 18 апреля сего года, возвращаясь из служебной командировки, я приехал на ЖД вокзал Брянск-Орловский 61 поездом в 21:19, согласно расписанию. И простоял полтора часа, ожидая транспорт до Бежицкого района. Электричка к тому времени уже ушла. Автобусов не было. За это время со стороны Бежицкого района прошли три маршрутных такси № 65. Назад ни одно из них не вернулось. А одна из ожидавших со мной транспорта женщин, вообще живет в 10-м микрорайоне – до неё ничем, кроме маршрутного такси № 65 нельзя И вообще, последнее время в нашем городе сложилась просто жуткая транспортная ситуация. Почему никто не контролирует работу маршрутных такси. Они, якобы, ездят круглосуточно, но что-то я такой картины не наблюдаю. После 21:00, 21:30 вечера уехать куда-то весьма и весьма затруднительно. И многие жалуются на то же самое.Или таким образом кто-то (не будем показывать пальцем) пытается стимулировать граждан пользоваться услугами принадлежащего ему такси? Прошу разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры. С уважением. Владимир». Не дождавшись ответа, продублировал в Минтранс РФ. От НИХ ответ получил (исх. № К-4955 от 18.06.2013 г.) –следующего содержания: «В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», поступившее в Министерство транспорта Российской Федерации, направляется по принадлежности в администрацию Брянской области обращение гр….». Брянская областная администрация ждать себя не заставила. Не прошло и месяца как получил я новое письмо (исх. № Гр-3688 от 08.07.2013 г.) в адрес Брянской городской администрации следующего содержания: «В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляем на рассмотрение обращение, поступившее в Администрацию Губернатора и Правительства Брянской области. О результатах просим в срок до 07.08.2013 г. сообщить в адрес Администрации Губернатора и Правительства Брянской области и заявителю (ям).».В общем, ожидаю – во сколько еще писем выльется это все и когда я получу ответ на свой вопрос