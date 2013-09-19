"Танцовщицы из стриптиз-клуба Golden girls продолжают дело студенток журфака МГУ: стриптизерши выпустили календарь, который посвятили президенту России Владимиру Путину. Основная тема календаря — война в Сирии, а название проекта — Make love — not war.
В проекте участвовали 20 танцовщиц клуба. На фотографиях календаря у каждого месяца — свои девушки и свой слоган: «От воин спасена планета — спасибо Путину за это», «Ищите химию в отношениях, а не в Сирии», «Стреляйте глазами, а не патронами», «Обама — не слушаешь Мишель? Послушай меня!», «Взрывайте танцполы, а не дома» и другие.
По мнению девушек, Владимир Путин сегодня — главный миротворец среди руководителей всех стран, и именно благодаря ему война с Сирией до сих пор не началась, говорится в пояснении к календарю. Причем это не коммерческий проект. Будет напечатано ограниченное количество экземпляров для гостей клуба и два специальных. Один из них организаторы проекта хотят отправить Владимиру Путину, а другой — перевести на английский и отправить в американское посольство с просьбой передать экземпляр главе США Бараку Обаме.
«Я знаю, что многие не поверят в то, что наших девушек хоть что-то может интересовать вообще, понимаю, какие стереотипы в обществе существуют и как у нас относятся к стриптизу — именно поэтому, послушав, ее я стал спрашивать у других девушек — знаю ли они что-то о ситуации в Сирии и оказалось, что многие в курсе этой темы», — пояснил владелец клуба Golden girls Сергей Ли.
По его словам, календарь — это «отличный способ показать обществу, что девушки из стриптиза гораздо содержательнее, чем о них думают, и еще одна возможность привлечь внимание людей всего мира к проблеме в Сирии»." (с) http://news.rambler.ru/21206108/
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