Родная альма-матер вне родной страны

В начале февраля состоялось открытие нового учебного корпуса МГУ им. Ломоносова, в котором будут располагаться юридический факультет и Высшая школа государственного аудита. Новость, которая для меня как для выпускника МГУ не может пройти незамеченной. Тот факт, что родная альма-матер растет и расширяется, не может не радовать. МГУ – это ВУЗ, в стенах которого родилось множество великих идей и важных открытий. ВУЗ, который дал дорогу в жизнь многим известным политическим персонам и научным деятелям. Единственный из всех российских учебных заведений традиционно, до 2011 года, входивший в 100 лучших ВУЗов мира. Последние два года попасть в «сотню» лучших МГУ не удается. Причин, объясняющих данный факт, множество. Комментарии по этому поводу звучали в том числе и от ректора ВУЗа господина Садовничего. Однако важно другое – рейтинг российского образования с каждым годом становится все ниже и ниже, теряя статус, которым обладал буквально 10 лет назад. Современное поколение предпочитает учиться в Европе и Америке, отдаляясь от традиций российского образования. Для них родная альма-матер уже вне родной страны.

Вопрос только в том, до каких пор это может продолжаться, и как долго еще будет развиваться эта история, при которой, традиционно считавшееся сильным российское образование, теряет свой когда-то неоспоримый статус и силу.

При каких условиях, наконец, возможна ситуация, когда в приоритетах молодых людей из России будет значиться получение образование в родной стране?