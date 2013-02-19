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Родная альма-матер вне родной страны

19.02.2013 23:22 2 2 394 просмотра
В начале февраля состоялось открытие нового учебного корпуса МГУ им. Ломоносова, в котором будут располагаться юридический факультет и Высшая школа государственного аудита. Новость, которая для меня как для выпускника МГУ не может пройти незамеченной. Тот факт, что родная альма-матер растет и расширяется, не может не радовать. МГУ – это ВУЗ, в стенах которого родилось множество великих идей и важных открытий. ВУЗ, который дал дорогу в жизнь многим известным политическим персонам и научным деятелям. Единственный из всех российских учебных заведений традиционно, до 2011 года, входивший в 100 лучших ВУЗов мира. Последние два года попасть в «сотню» лучших МГУ не удается. Причин, объясняющих данный факт, множество. Комментарии по этому поводу звучали в том числе и от ректора ВУЗа господина Садовничего. Однако важно другое – рейтинг российского образования с каждым годом становится все ниже и ниже, теряя статус, которым обладал буквально 10 лет назад. Современное поколение предпочитает учиться в Европе и Америке, отдаляясь от традиций российского образования. Для них родная альма-матер уже вне родной страны.
Вопрос только в том, до каких пор это может продолжаться, и как долго еще будет развиваться эта история, при которой, традиционно считавшееся сильным российское образование, теряет свой когда-то неоспоримый статус и силу.
При каких условиях, наконец, возможна ситуация, когда в приоритетах молодых людей из России будет значиться получение образование в родной стране?

Комментарии 2

Николай Колпаков  (kolyan125)
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При ВАСе это вряд ли возможно. По тому, что половина из окружающего его руководства МГУ - его "холуи" (т.е. больше преданные, чем наделенные какими-то незаурядными качествами). Сам Виктор Антонович как-то не особо торопится решать проблемы студенческих общежитий, вопросы плагиата среди его особо приближенных (Андриянов - личный поверенный ректора в студенческих делах), и что еще более значимое - вопросы проживания для сотрудников. Доля МГУ в Шуваловском ЖК так и не досталась никому из сотрудников. Из Университета каждый год уходят в т.ч. талантливые, но не приближенные к ректору, сотрудники просто потому что ректорат не дает им решения вопросов с жильем, даже с поселением в общежитии. Зато квартирами от МГУ наделяются такие одиозные личности как Ильин.
Костя  (Kosty)
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Понижение всех рейтингов Российских вузов мне кажется в другом, а именно когда те выпускники, которые выходят из Российских вузов, не применяют то образование, что в них вкладывают. А начинают создавать свой бизнес по принципу обмана и сиюминутной наживы, такой как впаривание кредитов под 200% годовых, простым и наивным людям, обычному рабочему классу, под призмой блага, наживаются за счет простых людей! Я тоже за понижение рейтинга, если из стен вузов выходят такие студенты, которым чужда мораль и человеколюбие. А их девиз «впарь и обмани простого человека», то чему удивляться. Специалист из России – это тот кто, достигая высот, перестает совершенствоваться, он представляет себя небожителем, аскетичный образ ему чужд и в результате потом падает и падает в глазах других людей, так и падает рейтинг вузов!
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