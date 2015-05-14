У сильного всегда бессильный виноват (мысли вслух по поводу предложения Г.Грефа об ограничении выплат АСВ в одни руки).

Наконец-то Грефом найден коварный враг устойчивости честных банков – «серийный вкладчик». Он видите ли непрерывно перекладывает свои деньги в некие мелкие конторы-прачешные под высокий процент, а риски покрывает через АСВ, обирая тем самым крупные честные банки, оплачивающие взносы в это самое АСВ. И поэтому надо ему дать по рукам – как бы за соучастие в афёрах этих нечистоплотных «прачешных».

Вот только неувязочка одна есть в этой красивой картинке – ни на одном из лишённых лицензии банков не было надписи «прачешная» над входом. Чтобы отвечать за свой выбор, нужно иметь возможность его делать осознанно, иметь возможность отличить «хороший» банк от «плохого». Какие есть способы для этого? Обычно сторонниками «ответственности вкладчика» предлагаются следующие варианты:

1) Процент по вкладу выше среднего по рынку. Далеко не всегда. Я хорошо помню предыдущий кризис (2008), когда МКБ брал депозиты под 20% на пять лет (рекламой с биноклем увешана была вся Москва), а Абсолют – под 17-18%, что с капитализацией давало те же 20%. Я даже ипотеку взял в БСЖВ под 11%, чтобы эти вклады не расторгать при покупке квартиры, так и жил пока они не кончились – получал 20% с депозитов, из них 11% отдавал по кредиту. А банки упомянутые до сих пор живее всех живых, МКБ – вообще «банк года».

2) Размер активов. Мелкие типа хуже. Увы, тоже не работает, если не ограничиваться первым десятком. Только в последние годы – ТРАСТ, МАСТЕР, СБ – это всё первая сотня (первые 10% банков!). А Банк Москвы – это как? А уж из второй-третьей сотен пальцев не хватит.

3) Рейтинги. Вообще бред. Все несколько банков, в которых у меня были страховые случаи имели рейтинги «А» и лучше. Смешно было наблюдать, как сначала банк начинал тормозить платежи, потом ему снижали рейтинг до «B», потом банк вообще переставал выдавать деньги, и лишь потом ему снижали до «С»… Спасибо, кэп! Кто не верит – посмотрите относительно свежую историю рейтингов СБ-банка. Если есть иллюзия, что это беда только наших агентств, вспомните что Фанни и Фрэди и т.п. до своего краха тоже имели рейтинги ААА у всяких Фичей и Мудисов.

4) Анализ отчётности. Опустим даже тот факт, что средний вкладчик не обязан иметь бухгалтерского образования и понимать, что означают строчки банковских балансов. Хочешь сохранить деньги – типа научишься… НО! Перечитайте сообщения АСВ и/или других санаторов/управляющих проблемных банков – в подавляющем большинстве случаев чёрным по белому (даже в открытой прессе) написано – «недостоверная отчётность», «дыра в балансе», «плохие активы» и т.п., таким образом в случае изначально недобросовестного банка анализировать его формальную отчётность просто НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА – она скорее всего недостоверна.



Но даже не это больше всего раздражает, а принципиальное перекладывание ответственности. Вот есть несколько тысяч специально обученных сотрудников ЦБ, которые профессионально знают не только как читать квартальные балансы, но и получают от банков ежедневно море другой отчётности, недоступной простым смертным, видят все движения по корсчетам. Даже внутрь могут прийти «комиссарами»… Подчёркиваю – ЕЖЕДНЕВНО и ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Эти специально обученные люди выдают банку разрешение работать с физлицами, т.е. участвовать в АСВ. Или НЕ дают. Или отзывают. Или временно приостанавливают приём вкладов. Логично? Более чем! Стало быть, если значок АСВ есть – это синоним «одобрено профессионалами ЦБ». А Греф нам по сути говорит – «нет, значок ничего не значит, вы вкладчики сами думайте, а если не угадали – своими деньгами и отвечайте!» Но позвольте, тогда у меня два вопроса: 1) а КУДА смотрели вышеозначенные профессионалы из ЦБ если дали разрешение работать со вкладами мошенникам? 2) а ЗАЧЕМ тогда нам такие профессионалы и зачем нам такой ЦБ???