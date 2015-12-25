Интересный, хотя не очень приятный случай произошёл на днях.Мой контрагент отправил мне на юрлицо ( я зарегистрирован как ИП ) от физлица сумму через операциониста СБЕРа, напечатав бумажную платёжку. В платёжке стояли мои текущие реквизиты, в банке "Региональный кредит" (в просторечии - Модульбанк). Но деньги подозрительно долго не появлялись, и я присмотрелся к чеку.Вот что оказывается вышло:Обратим внимание, что на чеке стоят совсем ДРУГИЕ реквизиты. Откуда их мог взять операционист???Эти реквизиты у меня были год назад, пока у СБ-банка не отозвали лицензию.Получается, что СБЕР хранит всю базу данных и по ИНН подтаскивает реквизиты автоматом? Но почему тогда не подкачались новые реквизиты, на них уже изрядно платежей было, к тому же между ними были ещё и третьи реквизиты, в СДМ-банке. Загадка.Может кто, знакомый со СБЕРом поближе, прояснит???PS Тривиальные вещи про то, что сначала операционист, а за тем, по-хорошему, и клиент, должны были сверить платёжку с отправкой можно не писать, они более-менее очевидны.