Популярные сообщения

Алексей Кормилкин akormilkin Скоро вступит в силу один "хитрый закон"... Сегодня утром позвонил в Авангард и поинтересовался, почему при оплате их чиповой картой в POS терминалах, настроенных на чтение чипа, никогда не запрашивается ПИН? Почему у них установлен не приоритет ПИН, а приоритет "Подпись"? Разумеется, девушка на том конце провода ничего более вразумительного, чем "придите с паспортом в отделение" сказать не смогла. Но оставим девушку в покое, ибо не знает она, что этот мой возможный поход в отделение ничего не изменит, но что более печально, та же самая девушка не знает и про самый злополучный закон для всех банкиров, вступающий в силу с 1 января 2013 года. Она-то (девушка) может и не знает, но руководство ее банка знакомо с этим законом однозначно. И вот возник у меня вопрос: Коль скоро все банковское сообщество с таким страхом ожидает вступления в силу 161-ФЗ, почему в том же Авангарде до сих пор не перенастроили процессинг на "Приоритет ПИН"? - Чего ждете банкиры? 5

Алексей Кормилкин akormilkin Каков результат вашей работы: ценность или погреться? В школе я очень любил физику. Из этой любви на всю оставшуюся жизнь вынес главным образом интересную формулу: работа W равна произведению силы F на перемещение S, или нагляднее (1). http://www.kormilkin.info/images/stories/2012/10/w1.JPG (1) Говоря простым производственным языком, результат вашей работы будет определяться исключительно прилагаемой вами силой и тем, насколько большой путь вы пройдете, прилагая ваши усилия. Для простоты можно представить себе дворника, который катит тележку. Становится понятно, чем большую силу дворник будет прикладывать к тележке, чем дальше последняя уедет. Проницательный читатель сразу же заметит, что в современной офисной (подразумеваем банковской) работе мы не катаем тележек, поэтому аналогия из физики несколько надуманна, и посоветует обратиться к «гуру» менеджмента (Друкеру, Дафту и др.), чтобы «корректнее» определить понятие результата офисной работы. Заметив это, проницательный читатель будет, несомненно, прав, но не во всем и не всегда, ибо упустил из виду этот читатель, что физика работает всегда и везде, а «менеджмент» только в умах в него верующих. Читать далее 0

Алексей Кормилкин akormilkin А какой у вас темп работы? > – Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач. > – Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин. – Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел. М. Булгаков. Собачье сердце Здравствуйте дорогие друзья! Закончилась пора летнего расслабления, начинается новый учебный и рабочий год. В связи с этим первую свою заметку в новом сезоне хочу посвятить рабочему темпу. Какой он, тот самый рабочий темп, который принят вами и в вашей компании: медленный, быстрый, размеренный...? В последние несколько месяцев открылась удивительная картина, что по-настоящему успешные люди в действительности никуда не торопятся... Нет, есть одно, что они спешат делать, они торопятся жить. Но во всем остальном они никуда не спешат. Они работают в размеренном темпе, добиваясь значительно больших результатов, нежели их коллеги. Читать далее 5

Алексей Кормилкин akormilkin По воробьям? В далеких 1998-99 годах я работал в ПромСтройБанке. В том самом, который сокращенно назывался ПСБ, в том самом, который совместно еще с четырьмя крупнейшими банками России благополучно утонул. Сегодня на рынке есть новый ПСБ. Только расшифровывается он теперь ПромСвязьБанк. И вот недавно этот самый ПСБ запустил совершенно замечательную (по моим личным оценкам) маркетинговую программу. Об этой программе уже писал Вадим Логинов в "Промсвязьбанк выстреливает "Злыми птицами". Я же решил написать свою заметку после того, как ознакомился со статьей "Angry Birds Shoot for Plastic", обсуждение которой привело к интересной дискуссии с авторами концепции и их оппонентами в Facebook. Как обычно и бывает, сформировалось два лагеря. В первом те, кто верит, что 100 тысяч дебетовых карт выдать не проблематично, во втором те, кто не верит. Оставив в стороне технические, политические, технологические и прочие трудности с распространением карт, а также саму проблему «верю - не верю», я хочу обратить внимание на маркетинговую составляющую идеи. Читать далее 4

Алексей Кормилкин akormilkin Оптимальная эффективность бизнеса Куда будет двигаться маркетинг, реклама, PR и продажи в настоящее время и ближайшем будущем? Почему сегодня все смешнее выглядит реклама «Повысим эффективность бизнеса»? Почему нет оптимальности и куда она (оптимальность) подевалась? Раньше, еще в прошлом веке, было модно заниматься оптимальностью. Искали и находили оптимальные решения, оптимизировали процессы, получали оптимальные результаты. Оптимальность была везде и повсюду. За нее боролись на всех фронтах. Даже экономика не осталась в стороне и ее призвали стать экономной. Наверное, со временем могли бы сделать экономику и оптимальной. Но в один прекрасный момент вдруг все закончилось. Кто-то задал простой вопрос: «А что такое Оптимально для моей конкретной компании?». И оптимальность мгновенно перестала быть модной. Ведь Оптимальность подразумевает под собой наличие критерия, который и достигает этой самой оптимальности. А как только покупатели начали требовать критерии оптимальности, продавцы тут же забеспокоились и решили не «мутить воду во пруду» больше, чем уже намутили. Читать далее 3

Алексей Кормилкин akormilkin Как похудеть. 5 простых правил Обилие литературных шедевров с названиями типа "Как похудеть (выйти замуж/жениться, разбогатеть, оздоровиться.... 50 правил (советов)" окончательно ввело меня в состояние шока. Последней каплей стало то, что вчера прислали на рецензию книгу "Как похудеть без диет. 49 простых правил". Книга сама по себе замечательна, но рассчитанная больше на то, что человек ее читающий, утолит жажду водой из этой книги, отчего и есть станет меньше и, вероятно, после этого похудеет. Почему же сегодня так модно давать именно 50 +- 1 совет в книгах? Почему не начать с 5 +-1 совета? Устав от разочарований, вчера я учредил проект "Без воды", в котором его участники будут писать книги из 5+-1 советов и правил. Ну а начал я сам с книги "Как похудеть. 5 простых правил", написанной мной вчера. Книгу скачать можно на моем сайте абсолютно бесплатно. Почему пишу о том как похудеть на банковском форуме? Забыл вчера в книге добавить 6 совет для похудения - взять кредит )) 2

Алексей Кормилкин akormilkin Палочки к греческому салату http://www.kormilkin.info/images/stories/2012/05/knife-and.jpg Довелось мне в прошедшую субботу зайти в одно сетевое заведение японской кухни. Суши-ролы есть в этот день не хотелось, поэтому заказал греческий салат. Через десяток минут салат принесли, а вместе с ним и палочки. Спрашивать у официанта про логику не хотелось, поэтому я просто попросил принести столовые приборы. И вот здесь началась чехарда. Сначала принесли только вилку, потом после дополнительной просьбы принесли нож. Вилка оказалась десертной, а нож - со странной фигурной ручкой. На японский тот нож не смахивал, но держать его было не удобно, а посему официант опять отправился за нормальными вилкой и ножом. Пока официант находился в пути, я вспомнил времена, когда частенько ходил в «Кантри-Бар», что раньше был на Покровке. А вспомнился мне «Кантри-Бар» по той причине, что там впервые я увидел огромного размера ножи и вилки, которые на практике оказались весьма удобными. И эта фишка «Кантри-Бара», в том числе, позволила мне рекомендовать его многим друзьям и знакомым. Читать далее 0

Алексей Кормилкин akormilkin Viva, Герман Оскарович! Случилось мне вчера побывать в отделении Сбербанка в г.Долгопрудном №7810/0057 по вопросу оплаты коммунальных платежей. Обычно у нас оплатой счетов занимается моя супруга. Я в это тонкое дело не лезу, ибо в присылаемых бумажках: квитанциях, извещениях, лицевых счетах и прочей важности разобраться не умею. Однако супруга, уехавши с ребенком на Кавказ, возложила на меня сию почетную обязанность по оплате коммуналки. На выбор были два варианта: Сбербанк и Почта России. Со Сбербанком у меня отношения не сложились как-то давно, о чем я даже несколько раз писал у себя в блоге, например, в статье «С чего начинается гибель компании...» С Почтой России было еще хуже, память постоянно рисовала картину нескончаемой очереди и крайне неспешную работу сотрудников. В принципе, был еще выбор – оплатить все через Банк-Клиент в Банке Москвы или РосБанке, но супруга слезно просила получить синие штампики на квитанциях и не баловаться суперсовременными технологиями «Банк-Клиент», поскольку наш ЖЭК не до конца умеет правильно разносить выписки из банка по счетам клиентов, а учить его каждый месяц силы иссякли. Читать далее 0

Алексей Кормилкин akormilkin 10 ошибок холодных звонков. Взгляд со стороны клиента Так уж получилось, что прошедшая неделя была богата на звонки. Ни во входящих, ни в исходящих звонках дефицита не было. Особенно запомнились два звонка, в первом случае звонили мне, во втором случае, инициатором звонка был я, но в обоих случаях мне хотели продать услуги. Что первый, что второй звонок – это кладезь мудрости, на подобных звонках продавцам надо учиться. Учиться, как не надо продавать. Забегая вперед скажу, что оба продавца сэкономили мне изрядную сумму, то есть, не продали мне ничего. Исходя из анализа этих звонков, я привожу здесь 10 достаточно типовых ошибок, которые совершают в том числе и продавцы в Банках. Ошибка №1. Ссылка на предыдущий звонок, выполненный другим сотрудником. Рекомендация продавцам №1. Не работайте по холодным звонкам ваших коллег. Невозможно предугадать, какое впечатление оставил ваш предшественник. Ошибка №2. Я много что и с кем обсуждаю. В том числе и с продавцами разных компаний. Это не дает оснований продавцам считать, что у меня есть потребность в обсуждаемом предмете. Читать далее 5

Алексей Кормилкин akormilkin Скоро в Москве останется чуть более 20 банков... Результаты проведенного моделирования позволяют утверждать, что в скором времени в Москве останется чуть более 20 банков с дальнейшей тенденцией к сокращению. За основу была взята Модель Лотки-Вольтерра. Рис.1. Схема моделирования. В качестве исходных параметров были выбраны следующие: Начальное количество жителей в Москве, не «съеденных ни одним банком»: 10 млн. Коэффициент рождаемости новых жителей: 10 тыс. Коэффициент «смертности» жителей от встречи с банками: 1000 человек Начальное количество банков: 100 Коэффициент «естественной» смертности банков: 0.1 Коэффициент рождаемости новых банков: 0.001 Результаты моделирования, приведенные на рис.2 и рис.3 ясно показывают, что банкам необходимо оставлять как минимум 9 тыс. "живых новорожденных" чтобы выжить хотя бы в количестве 20. рис.2 рис.3 Иначе, как показывает рис.4, в скором времени мы останемся без банков вообще. рис.4 p.s. Поздравляю всех с первым днем Апреля 0

Алексей Кормилкин akormilkin Три закона управления (Борьба за качество. Часть 6.) Теперь пришло время рассмотреть те самые три закона управления, о которых многие знают, некоторые помнят, но практически никто не применяет. Сразу оговорюсь, что речь будет идти исключительно о Теории автоматического управления, которая большинством обязана биологическим системам. Из наблюдения биологических систем и впоследствии социальных систем черпалось большинство постулатов ТАУ, которые сегодня либо забыты, либо принято которые относить исключительно к компетенции механических (технических) систем, что, впрочем, является огромным заблуждением. Начнем, как водится, с примеров. Рассмотрим следующую систему, приведенную на рис.1. Рис.1. Система управления потоком клиентов в отделении. Предположим, есть у нас отделение с n операционистами, обслуживающими по одному клиенту за единицу времени t . Далее есть механизм на входе, который умеет открывать и закрывать двери (в нашем случае это будет круговая дверь). Одновременно могут быть задействованы все операционисты, но создавать очередь внутри отделения недопустимо (допускается кратковременное создание очереди не более чем из n/3 человек). Читать далее 2

Алексей Кормилкин akormilkin Дихотомия добра и зла (Борьба за качество. Часть 5.) В предыдущей части мы рассмотрели варианты реализации канала обратной связи, по которому мы будем получать информацию о качестве обслуживания. Описанные варианты являются далеко не единственно возможными, поэтому в настоящей главе мы рассмотрим другие способы решения задачи оценки качества работы сотрудников. Итак, согласно условию задачи у нас есть Клиент, который желает получить услугу нашей компании (определимся, что, например, продажа товара является также оказанием услуги, как и кассир, «пробивающий» товар на кассе также оказывает услугу) и Сотрудник, который эту услугу оказывает. Мы хотим иметь возможность получать от Клиента информацию о том, насколько качественно он был обслужен. Начнем с наиболее простых и вместе с тем довольно странных вариантов получения отзывов от клиентов, которые мне доводилось видеть. Так, например, РосБанк (там я увидел это впервые) и СберБанк в Московской области ввели «инструмент оценки качества», указанный на ис. Читать далее 3

Алексей Кормилкин akormilkin Выстраиваем обратную связь (Борьба за качество. Часть 4.) Ценность человеческого сообщения заключается в прилагательных и наречиях. А. Кормилкин Сегодня поговорим, как создать канал обратной связи для получения информации, что называется, прямо из первых рук. Помним, что нашей задачей является создание сотрудниконезависимой обратной связи, по которой мы будем получать весь негатив, в других случаях нам недоступный, по причинам, описанным выше. Негатив нам нужен потому, что то, что «у меня на моем участке все отлично» я как менеджер и так знаю. Т.е. весь позитив доносится до менеджера мгновенно, в то время как 70% и более негативной информации оседает «по пути следования». Также не забываем тот факт, что и позитивная информация может искажаться в зависимости от желания (иногда даже не осознанного) лица ее передающего. Исходя из вышеназванных установок, определяем, что информацию мы будем получать напрямую у клиентов. Но здесь есть одна сложность. Проблема в том, что нам необходима горячая информация. Читать далее 0

Алексей Кормилкин akormilkin А вот я в свое время… А вот мы в свое время… Случалось ли вам, дорогие читатели, хоть раз произносить фразу, вынесенную в заголовок? Приходилось ли вам гордиться перед своими коллегами, например, своим образованием, полученным 30 лет назад? Или, приходилось ли вам рассказывать о том, что «в наше время у нас ВСЕ было»: самое лучшее образование, самая передовая наука, самые роботизированные роботы, самые настоящие автомобили, самолеты, ракеты и балет? Есть ли среди ваших коллег такие, кто уже лет 10 рассказывает Вам, что он ФизТех закончил, и потому Вы должны к нему на «Вы и шепотом»? Если есть, то знайте, что сейчас у Вас появилась фора, ибо похвальбы их пусты. Смело вступайте с ними в конкуренцию, играйте и выигрывайте! Они живут прошлым, Вы же живите настоящим, живите Будущем, а в Будущем побеждают не те, кто заканчивал Йель или МГУ, не те, кто учился у известных учителей математике или физике. В будущем всегда побеждают те, кто учился верить в себя, верить в людей, кто научился просто жить и помогать в жизни другим. Читать далее 0

Алексей Кормилкин akormilkin Связи решают все (Борьба за качество. Часть 3). Связи решаю все, Обратные связи решают главное. А.Кормилкин Сложность любой системы, будь то бизнес, технической, биологической или социально-экономической принято определять не количеством элементов, из которых система состоит, а количеством связей между этими элементами. Так, например, на макроуровне систему, ответственную за распрямление колена в ответ на удар по нему медицинским молоточком, можно считать односвязной, поскольку сигнал от колена по нервным волокнам распространяется в мозг, далее возвращаясь в виде сигнала на сокращение мышц для распрямления колена, образуя замкнутый контур. С другой стороны, система «позиционирования» пальца руки у кончика носа является уже многосвязной, поскольку в контуре системы задействованы связи с различными органами человеческого тела: зрение, слух, чувство равновесия и др. Оказывается, что для выполнения такой, казалось бы, простой операции, как дотронуться до кончика носа, нашему организму необходимо каждую сотую долю секунды обрабатывать информацию, поступающую по каналам обратной связи. Читать далее 3

Алексей Кормилкин akormilkin Создаем Систему Контроля Качества (Борьба за качество. Часть 2). В своей первой статье серии «Борьба за качество» я сетовал на то, что очень часто нас как клиентов не слушают те, кто по своей должности обязан не просто слушать, но и слышать. Как показывает анализ, наиболее частая причина этого заключается в том, что сотрудники крайне редко эскалирую проблему наверх, при этом понимая, что на своем уровне решить проблему клиента они не могут. Нежелание сотрудников эскалировать проблему наверх, как пишет Р. Дафт, «заключается в том, что топ-менеджеры – это те люди, которые создают в организации атмосферу страха, и люди боятся сказать им правду. Поэтому плохие новости скрываются, а важные сигналы, поступающие с рынка, не замечаются». В этом высказывании есть львиная доля субъективной правды, основанной на точке зрения не руководящих сотрудников и младшего менеджмента, не видящего картины в целом, но понимающего, что негативные новости негативно отражаются в первую очередь на них. И уж совсем редко сотрудники задумываются над тем фактом, что негативные новости являются для компании стабилизирующими, в то время как позитивные новости – дестабилизирующими. Читать далее 0