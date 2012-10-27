Популярные сообщения

Случалось ли вам, дорогие читатели, хоть раз произносить фразу, вынесенную в заголовок? Приходилось ли вам гордиться перед своими коллегами, например, своим образованием, полученным 30 лет назад? Или, приходилось ли вам рассказывать о том, что «в наше время у нас ВСЕ было»: самое лучшее образование, самая передовая наука, самые роботизированные роботы, самые настоящие автомобили, самолеты, ракеты и балет? Есть ли среди ваших коллег такие, кто уже лет 10 рассказывает Вам, что он ФизТех закончил, и потому Вы должны к нему на «Вы и шепотом»?
Если есть, то знайте, что сейчас у Вас появилась фора, ибо похвальбы их пусты. Смело вступайте с ними в конкуренцию, играйте и выигрывайте! Они живут прошлым, Вы же живите настоящим, живите Будущем, а в Будущем побеждают не те, кто заканчивал Йель или МГУ, не те, кто учился у известных учителей математике или физике. В будущем всегда побеждают те, кто учился верить в себя, верить в людей, кто научился просто жить и помогать в жизни другим.
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