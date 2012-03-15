А вот я в свое время… А вот мы в свое время…

Случалось ли вам, дорогие читатели, хоть раз произносить фразу, вынесенную в заголовок? Приходилось ли вам гордиться перед своими коллегами, например, своим образованием, полученным 30 лет назад? Или, приходилось ли вам рассказывать о том, что «в наше время у нас ВСЕ было»: самое лучшее образование, самая передовая наука, самые роботизированные роботы, самые настоящие автомобили, самолеты, ракеты и балет? Есть ли среди ваших коллег такие, кто уже лет 10 рассказывает Вам, что он ФизТех закончил, и потому Вы должны к нему на «Вы и шепотом»?



Если есть, то знайте, что сейчас у Вас появилась фора, ибо похвальбы их пусты. Смело вступайте с ними в конкуренцию, играйте и выигрывайте! Они живут прошлым, Вы же живите настоящим, живите Будущем, а в Будущем побеждают не те, кто заканчивал Йель или МГУ, не те, кто учился у известных учителей математике или физике. В будущем всегда побеждают те, кто учился верить в себя, верить в людей, кто научился просто жить и помогать в жизни другим.



Начните прямо сейчас новую жизнь, поверив в себя. Купите книгу по бухгалтерскому и налоговому учету, изучите основы экономики, менеджмента, маркетинга и продаж. И не говорите, что Вам это уже поздно. Верьте, в современном мире умение составить 3-НДФЛ более ценно, чем умение рассчитать ПИД-регулятор.



И помните, той старой жизни, в которой Вы были «всем» больше нет.



p.s.

Ну а если, вдруг, Вы и за собой подобный грешок иногда замечаете, нет-нет мол, да и прихвастнете былыми «заслугами» 20-летней давности, знайте, форы больше у Вас нет.