Скоро в Москве останется чуть более 20 банков...

Результаты проведенного моделирования позволяют утверждать, что в скором времени в Москве останется чуть более 20 банков с дальнейшей тенденцией к сокращению.
За основу была взята Модель Лотки-Вольтерра.
Рис.1. Схема моделирования.
В качестве исходных параметров были выбраны следующие:
Начальное количество жителей в Москве, не «съеденных ни одним банком»: 10 млн.
Коэффициент рождаемости новых жителей: 10 тыс.
Коэффициент «смертности» жителей от встречи с банками: 1000 человек
Начальное количество банков: 100
Коэффициент «естественной» смертности банков: 0.1
Коэффициент рождаемости новых банков: 0.001
Результаты моделирования, приведенные на рис.2 и рис.3 ясно показывают, что банкам необходимо оставлять как минимум 9 тыс. "живых новорожденных" чтобы выжить хотя бы в количестве 20.
рис.2
рис.3
Иначе, как показывает рис.4, в скором времени мы останемся без банков вообще.
рис.4
p.s.
Поздравляю всех с первым днем Апреля
Комментарии 2
Графики и картинки это конечно красиво. С другой стороны (ИМХО) изложено все немного "мутно"...
Тем не менее господа америкосы уже почти 300 лет капитализмом заниваются, а банков в их стране ну никак не 20. А гораааааздо больше.
Не очень как-то работает приведенная Вами модель
Что же до сути, то статья писалась 1 апреля. Отсюда следует:
1) Параметры модели взяты "с неба", отсюда и такие значения.
2) Если поиграться параметрами, модель удовлетворит любого заказчика.
3) Ну и самое главное, применять модель Лотки-Вольтерры для описания взаимодействия Банк-Клиент нельзя, эта модель для других целей.
Антон, если Вам знакома работа казначейства или риск-менеджеров, то п. 1-3, возможно, наведут Вас на интересные аналогии