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Скоро в Москве останется чуть более 20 банков...

01.04.2012 23:36 2 1 762 просмотра
Результаты проведенного моделирования позволяют утверждать, что в скором времени в Москве останется чуть более 20 банков с дальнейшей тенденцией к сокращению.
За основу была взята Модель Лотки-Вольтерра.


Рис.1. Схема моделирования.

В качестве исходных параметров были выбраны следующие:

Начальное количество жителей в Москве, не «съеденных ни одним банком»: 10 млн.
Коэффициент рождаемости новых жителей: 10 тыс.
Коэффициент «смертности» жителей от встречи с банками: 1000 человек
Начальное количество банков: 100
Коэффициент «естественной» смертности банков: 0.1
Коэффициент рождаемости новых банков: 0.001

Результаты моделирования, приведенные на рис.2 и рис.3 ясно показывают, что банкам необходимо оставлять как минимум 9 тыс. "живых новорожденных" чтобы выжить хотя бы в количестве 20.

рис.2


рис.3

Иначе, как показывает рис.4, в скором времени мы останемся без банков вообще.

рис.4


p.s.
Поздравляю всех с первым днем Апреля smile:)

Комментарии 2

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Достаточно оригинальный вывод.
Графики и картинки это конечно красиво. С другой стороны (ИМХО) изложено все немного "мутно"...
Тем не менее господа америкосы уже почти 300 лет капитализмом заниваются, а банков в их стране ну никак не 20. А гораааааздо больше.
Не очень как-то работает приведенная Вами модель
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Антон, Вы совершенно правильно подметили, что "мутно". Кстати, а Вы не считаете, что У Американцев больше 20 банков именно потому, что они 300 лет капитализмом занимаются, а не 20 лет?

Что же до сути, то статья писалась 1 апреля. Отсюда следует:

1) Параметры модели взяты "с неба", отсюда и такие значения.
2) Если поиграться параметрами, модель удовлетворит любого заказчика.
3) Ну и самое главное, применять модель Лотки-Вольтерры для описания взаимодействия Банк-Клиент нельзя, эта модель для других целей.

Антон, если Вам знакома работа казначейства или риск-менеджеров, то п. 1-3, возможно, наведут Вас на интересные аналогии smile;)
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