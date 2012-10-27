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Скоро вступит в силу один "хитрый закон"...

27.10.2012 08:54 31 3 645 просмотров
Сегодня утром позвонил в Авангард и поинтересовался, почему при оплате их чиповой картой в POS терминалах, настроенных на чтение чипа, никогда не запрашивается ПИН? Почему у них установлен не приоритет ПИН, а приоритет "Подпись"?

Разумеется, девушка на том конце провода ничего более вразумительного, чем "придите с паспортом в отделение" сказать не смогла.

Но оставим девушку в покое, ибо не знает она, что этот мой возможный поход в отделение ничего не изменит, но что более печально, та же самая девушка не знает и про самый злополучный закон для всех банкиров, вступающий в силу с 1 января 2013 года. Она-то (девушка) может и не знает, но руководство ее банка знакомо с этим законом однозначно.

И вот возник у меня вопрос: Коль скоро все банковское сообщество с таким страхом ожидает вступления в силу 161-ФЗ, почему в том же Авангарде до сих пор не перенастроили процессинг на "Приоритет ПИН"? - Чего ждете банкиры???

Комментарии 31

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Уфф. Ну и тему Вы подняли. smile:)
Прежде всего, стоит поинтересоваться у клиентов - а оно им надо?
Вот тут в сообществе Авангарда довольно эпическое обсуждение вопроса (хотя там его сравнивают со спором тупоконечников и остроконечников smile:D )
А вот ссылочка на не менее эпический ответ представителя уже другого банка, где он приводит стальные аргументы по сабжу.
Так что ждут банкиры последнего звонка smile:)
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Андрей, вот Вам мнение одного клиента, мое - мне надо. Надо хотя бы потому, что в случае утери карты, я защищен. Впрочем, с 1.01.2013 меня еще и 161-ФЗ защитит, в особенности от назойливого Skype, который любит списывать деньги с Авангардовской карты без моего разрешения (что интересно, акцепта на длительное списание я не давал, а 3D-secure в этом случае не работает).
Что же до эпических ответов представителей банков, так это они такие эпические до тех пор, пока 1 января 2013 не наступило, а потом, скорее всего все вспомнят, что есть еще и закон об ЭЦП, под который подпадает и ПИН...
Bald  (Bald)
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Один-два раза Вы защититесь от назойливого Skype, но потом банк тоже сможет воспользоваться
статьей из "хитрого" закона и откажет в выпуске электронного средства платежа.
Scud  (Scud)
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Спор вполне бессмысленный, но на всякий случай задумайтесь о том, что вводить ПИН не строго в банкомате, находящемся в отделении банка, вообще говоря, далеко не безопасно. А делать это по несколько раз в день в отечественных "точках", не озабоченных обеспечением конфиденциальности ввода кода, значит поднимать до небес вероятность того, что люди, владеющие нужными навыками, подсмотрят его и затем освободят вас от этой ноши. Дальше объяснять, надеюсь, не нужно.

Конечно вероятность того, что карту просто сопрут и расплатятся в магазине, выше, но потери в случае компрометации ПИН с одновременной утерей карты неизмеримо больше (и при том потери неоспариваемые). Так что оперировать лучше таким параметром, как матожидание потерь, и каждый оценивает его по-своему.

По мне, так ПИН нужен для того, чтобы снимать нал с дебетовой карты через банкомат в отделении банка (или другом сравнительно надежном месте), а для знать ПИН к кредитке -- совершенно лишняя информация.
trytrytry  (trytrytry)
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Поведайте, в чём состоят страхи банковского сообщества и какую статью закона должен выполнить Авангард (а еще ТКС и Газпромбанк; а еще у меня по картам ЗАО ВРУ иногда в оффлайне без ПИНа операции проходят на относительно немаленькие суммы), перенастроив процессинг. В общем очертите предмет дискуссии.

После этого можно будет начать предметный разговор.
BillyBones  (BillyBones)
#
А как этот закон регламентирует требование пин-кода по чиповым картам? И почему именно по чиповым? По картам с магнитной полосой что ли не требует или даже запрещает?
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Цитата
почему при оплате их чиповой картой в POS терминалах, настроенных на чтение чипа, никогда не запрашивается ПИН

Может быть потому, что в действующих нормативных документах основным способом предумотрена именно подпись, а про пин-код (точнее, АСП) сказано, что его "клиент _может_ ввести"? И возможность требовать обязательный ввода пина, насколько мне известно, в нормативных документах не предусмотрена.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Думаю, Вам имеет смысл ознакомиться с законом об ЭЦП, под который подпадает ПИН.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
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"Думаю, Вам имеет смысл ознакомиться с законом об ЭЦП, под который подпадает ПИН. "

Это не более чем Ваши фантазии, ПИН не является не ЭЦП, ни АСП и являться не может, в силу технологических ограничений....
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
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Я надеюсь, Вы в состоянии ткнуть меня мордой лица в конкретную статью закона, которая требует обязательного использования ПИНа при выполнении платежей банковскими картами?
Мне вот почему-то кажется, что упомянутый Вами закон вообще не регламентирует порядок оплаты банковскими картами.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
И почему же Вам так, Игорь, кажется?

(и почему бы не ткнуться самому в правила платежных систем, правила авторизации при наличии PIN-PAD и его отсутствии, правила авторизации при наличии COC (Chip on Card) и магнитной полосы. Потыкайтесь, как Вы изволили выразиться, еще в десяток смежных законов. smile;) )

А если Вы, Игорь, представляете, например, юридический департамент или департамент экономической безопасности какого-нибудь банка, то мы обязательно вернемся к этому вопросу числа эдак 15 января 2013.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну вот, сказали "а", а про "б" - молчите smile:)
Bald  (Bald)
#
Платежные системы Вы тут зря упомянули. В рамках проекта по запуску эмиссии EMV карт платежные системы сертифицируют профайл чипа, в том числе и его CVM (Card Verification Method) List. "Неправильные" чипы ПС выпускать не позволят.
Михаил  (michraz)
#
Алексей Кормилкин,
Вы такой весь из себя эксперт, а не знаете, что закон об ЭЦП уже не действует.
А что вместо него? Не скажу, покопайтесь сами.
Михаил  (michraz)
#
Хорошо, раз эксперт.
Зачем же ссылаться на закон, который если и не утратил силу, то утратит очень скоро, если вместо него уже принят другой, который действует более года?
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Цитата
и почему бы не ткнуться самому в правила платежных систем,

А зачем мне тыкаться в правила платежных систем? Ко мне, как клиенту банка и как покупателю в магазине, они ни малейшего отношения не имеют, и частью ни моего договора с банком, ни договора розничной продажи не являются.

Цитата
правила авторизации при наличии PIN-PAD и его отсутствии, правила авторизации при наличии COC (Chip on Card) и магнитной полосы

Ссылочкой не поделитесь, кем и на каком юридическом основании они были приняты и где и когда были опубликованы для всеобщего сведения?
А то ведь если я Вас правильно понял, это документы, определяющие договорные отношения между юридическими лицами, и они не имеют ни малейшего отношения к клиентам этих самых юрлиц.
А Е  (АЕ_)
#
akormilkin, а Вам комфортно вводить PIN в магазине у всех на виду?
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Уважаемый, АЕ_, мне комфортно, поскольку:

1. я не собираю специально по этому случаю толпу зрителей
2. я всегда имею возможность нажать красную кнопку (отказ от ввода PIN) и авторизации по подписи (правда, не все банки и POS соглашаются в таком случае брать на себя риски)
Scud  (Scud)
#
Вы серьезно полагаете, что для "снятия" ПИНа нужна толпа зрителей? smile:D
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Цитата
И почему же Вам так, Игорь, кажется?

Потому что я всегда начинаю изучение юридических документов с внимательного и вдумчивого прочтения их преамбул.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
написал выше, но повторюсь и здесь: в таком случае, Игорь, начните с вдумчивого прочтения PCI DSS
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Цитата
Игорь, начните с вдумчивого прочтения PCI DSS

с удовольствием, всегда полезно расширить кругозор. Но только реквизиты назовите, пожалуйста: название, кем и когда принят, дату регистрации в Минюсте. А то у меня почему-то складывается ощущение, что этот документ не является нормативным.
А Е  (АЕ_)
#
- я не собираю специально по этому случаю толпу зрителей

Собираемость зрителей от нас не зависит, плюс кассир все может прекрасно видеть через зеркало.

Я ситуацию понимаю так на следующем примере. Банк настоятельно не рекомендует записывать PIN на карточке, но запретить это не может. Аналогично, банк не рекомендует расплачиваться с вводом PIN'а и пока всячески пытается это запретить. Но, реальность такова, что скоро запрещать это он не сможет. Только надо помнить, что если случится оплата с вводом PIN'а по украденной карточке, то возврата средств не будет в принципе...
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Цитата
Но, реальность такова, что скоро запрещать это он не сможет

Уже 4 года как запрещать не может. п. 2.10 266-П, если память мне не изменяет.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
Цитата
то возврата средств не будет в принципе...

именно об этом и речь ведется... smile:) ибо подложка это..
trytrytry  (trytrytry)
#
Цитата
Игорь Лейко пишет:
Уже 4 года как запрещать не может. п. 2.10 266-П, если память мне не изменяет.
Запрещать не может, делать предпочтительным способ не с аналогом собственноручной подписи, а с самой собственной подписью - почему нет? Указанный пункт 266-П точно это не запрещает.

Алексей Кормилкин, сошлитесь на конкретную статью конкретного нормативного документа, которая запретит банкам с 1 января "при оплате их чиповой картой в POS терминалах, настроенных на чтение чипа, никогда не запрашивать ПИН". PCI DSS (тут некоторые, не буду показывать пальцем, сертификацию под него проходили и осведомлены не хуже "экспертов"), VIOR и т. п. документы не являются нормативными в указанном смысле.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Цитата
делать предпочтительным способ не с аналогом собственноручной подписи, а с самой собственной подписью - почему нет?

Согласен абсолютно.
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