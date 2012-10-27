Скоро вступит в силу один "хитрый закон"...

Сегодня утром позвонил в Авангард и поинтересовался, почему при оплате их чиповой картой в POS терминалах, настроенных на чтение чипа, никогда не запрашивается ПИН? Почему у них установлен не приоритет ПИН, а приоритет "Подпись"?



Разумеется, девушка на том конце провода ничего более вразумительного, чем "придите с паспортом в отделение" сказать не смогла.



Но оставим девушку в покое, ибо не знает она, что этот мой возможный поход в отделение ничего не изменит, но что более печально, та же самая девушка не знает и про самый злополучный закон для всех банкиров, вступающий в силу с 1 января 2013 года. Она-то (девушка) может и не знает, но руководство ее банка знакомо с этим законом однозначно.



И вот возник у меня вопрос: Коль скоро все банковское сообщество с таким страхом ожидает вступления в силу 161-ФЗ, почему в том же Авангарде до сих пор не перенастроили процессинг на "Приоритет ПИН"? - Чего ждете банкиры???