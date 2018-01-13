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Интернет в путешествии: варианты

13.01.2018 03:15 2 2 373 просмотра
Мне не нравятся две вещи: тухнущие за год симки европеоидов и тарифища Российских опсосов.
А посему я очень обрадовался, когда узнал о существовании "международных в кавычках" симок.
Доступные к заказу в России это DrimSim и СomfortWay и кое-где пишут, что может появится lycamobile. В Украине последняя уже есть.
Чтобы было понимание Дрим это интернет с покилобайтной тарификацией + звонки + смс. Комфорт это изначально пакетное (100,200,500,1гб) решение, но сейчас по умолчанию тарификация помегабайтная. Соответственно, чем больше пакет тем дешевле.
И значит в середине июля я с энтузиазмом начал сравнивать тарифы и даже попытался свести результат сравнений в одну таблицу. Однако через две недели Комфорт свел все мои старания к "нулю", подкрутив все малые тарифы в бОльшую сторону. На мои слюнявые брызги в фейсбуке мне поведали, что в сентябре они имеют планы все цены порезать. Поэтому таблицу моих стараний можно посмотреть, но руководствоваться не следует.

Какие выводы были сделаны мною при сравнении:
- Дрим в большинстве стран дешевле. Но в первую очередь в Европах, цены разные. Например в Дании будет 4+ евро за гб, в Италии 5+, а вот на Кипре уже 20евро. Кроме Европы хорошие цены в Австралии 5+еуро , СшА, Израиле, Камбодже...
- Комфорт по тарифам бьет по всяким дальним странам - Бразилия, Китай, Египет, Фиджи, Гонконг, Ямайка, Япония, Макао, Малайзия, Папуа, Сингапур, Тай.. навскидку так..
Список стран большой, но психологически комфортный уровень цен далеко не во всех. Я для себя выделил порядка 70 стран, а значит этот вариант не стоит отбрасывать.

Какие я для себя вижу + и -
Плюсы:
- при недолгом пребывании в стране можно сэкономить как время так и деньги. Интернет будет сразу и время на салоны тратить не надо
- по Винскому и прочим форумам упрощает жизнь в странах типа Китая и экономит там где дорогие стартовые пакеты типа США.
- у этих карт больше срок жизни
- и эту жизнь в них проще поддерживать - легче пополнять.

Минусы:
- Чем больше потребность в траффике, тем выгоднее местные карты
- Нет 4G
- Могут не работать. Поддержка КомфортВэй оставляет желать лучшего.

Anyway, прежде чем что-либо делать стоит зайти на этот сайт и узнать как обстоят дела с интернетом в этой стране. ЗЫ похоже, что только на английском, но это не проблема же, да?)

История заказа:
1 - DrimSim моя ссылка: https://goo.gl/pPRSYj
Нашел реферал, перешел в appStore и установил приложение. Через приложение же сделал заказ и оплатил 10 евро. Через день или два мне прислали трэк на почту. Из Новосибирска до ЛО письмо приехало за 6 дней. Симка опозналась сразу и выбрала в качестве сети Мегафон. Теперь я должен сделать пополнение на 10 евро и тогда за счет реферала мне добавят +5 евро.
2 - ComfortWay
Я использовал код aviacomfort от aviasales, который предоставлял 25% скидки на карту с 5 евро на балансе. Со скидкой стоимость вышла в 743р. С этими товарищами из Сколково как-то сразу не задалось. На мои письма, касающиеся ошибок в тарифах они не отвечали. Способ заказа карты меня тоже не порадовал. После заполнения всех форм я узнал, что почтой мне симку не отправят и оплатить заказ я прямо сейчас не могу. Общая отображенная цена почему-то не учитывала промо-код и по итогу всех действий окно просто закрывалось и мне пришлось повторить это трижды, прежде чем я заметил, что где-то снизу мне что-то пишут (будьте внимательны). На следующий день мне позвонили Сколковцы из Интернет-Магазина, мы долго обсуждали как лучше и дешевле до меня отправить их продукт. Выбор пал на СДЭК за 190 рублей до ПВ. И опять же, на этом заказ не закончился, потребовался еще один день, чтобы мне позвонили еще раз и тогда подтвердили заказ. Номер накладной пришлось уточнить еще одним звонком. Из Москвы СДЭК привез за пару-тройку дней.
На карте как и обещано 5 евро, но симка за те двадцать минут, что была в моем телефоне так и не заработала. Я решил отдохнуть немного от высоких технологий и убрал ее подальше.
В приложении есть раздел поддержки. Со мной там не разговаривают.

Пробовал Drim в Финке и в Италии.. круто, что тарификация покилобайтная, если отключить ненужный софт то можно не разорится.. социальные сети, мессенджеры, карты, звонки по voip 40р ушло на день в Финке. В Италии правда я отдал симку другу и он не ограничивал и потратил евро 20-25 за 9 дней. Звонки через Sipnet вполне удобно и дешево.
Сomfortway отдавал сестре на Кипр. Она не смогла завести ее, а до поддержки там трудно достучаться..

Комментарии 2

Алекс Gambler  (alex_gambler)
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Спустя менее чем год тарифы обоих провайдеров изменились в разные стороны. Сравнивайте цены на сайтах!
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