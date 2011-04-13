Популярные сообщения

Открыли с друзьями Музей занимательных наук, Экспериментаниум. Таких
музеев по миру множество, в России мы, может быть, вторые... Занятно,
что почти ВСЕ друзья, родные и знакомые после посещения обязательно
подходят и очень доверительно сообщают, что у них много много идей,
как сделать это предприятие прибыльным ) Это чертовски приятно, и
большинство идей очень здравые, кроме советов идти в правительство и
просить денег... Однако, когда узнают, что я работаю в банке, почему
то не приходят с идеями, например, как увеличить приток депозитов или
заработать больше на кредитах... Так что кроме футбола и медицины есть
еще специалисты и в музейном деле ))
И про прибыльность. Проект абсолютно частный, никой поддержки со
стороны государства конечно же нет. При этом все европейские музеи
такого плана, по факту, выживают исключительно при госфинансировании.
Допустим, Технополис, в Бельгии, получает от правительства где-то 5
млн евро в год.
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