Популярные сообщения

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Ярослав Алексеев 13.04.2011 11:03 yalexeev
Банковский капитал
В процессе капиталоведения, огромное удовольствие доставила фраза: "Экономический капитал - это не денежный фонд, это риск неожиданных потерь и плата за него это не фондирование, это плата за риск который берет на себя акционер. Соответственно риск не влияет на стоимость ресурсов и не может зависеть от ставок казначейства и сроков кредита. Под любой кредит все ресурсы необходимо привлечь в казначействе, а вот риск по кредиту может быть больше или меньше и именно он является мерой расходов дополнительно к стоимости ресурсов, а не вместо нее". Потрясающе... Сразу всё становится понятным )))))
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Ярослав Алексеев 22.03.2011 18:48 yalexeev
Что такое малый бизнес
Думаю лучшее определение данной категории - это не количество работников, размер оборотов, или форма собственности, а степень участия собственника в управлении. Если собственник непосредственно выполняет функцию генерального управляющего (директора, президента, председателя и т.п.), то есть вмешивается в текущую деятельность, то бизнес малый, со всеми вытекающими отсюда рисками...
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Ярослав Алексеев 08.03.2011 22:24 yalexeev
Кредиты друг другу
Вконтакте появилась возможность делать взаимные займы, что радует очень очень. Конечно в ближайшее время конкуренции банкам это не создаст, никакой, но перспектива у таких инициатив есть. Допустим импортный проект Zopa очень неплохо развился в нескольких странах. Возможность размещать свои средства в кредитные портфельчики для активных пользователей, склонных к высокому риски, я думаю, выгодна
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Ярослав Алексеев 08.03.2011 22:15 yalexeev
Все знают, как сделать проект прибыльным
Открыли с друзьями Музей занимательных наук, Экспериментаниум. Таких музеев по миру множество, в России мы, может быть, вторые... Занятно, что почти ВСЕ друзья, родные и знакомые после посещения обязательно подходят и очень доверительно сообщают, что у них много много идей, как сделать это предприятие прибыльным ) Это чертовски приятно, и большинство идей очень здравые, кроме советов идти в правительство и просить денег... Однако, когда узнают, что я работаю в банке, почему то не приходят с идеями, например, как увеличить приток депозитов или заработать больше на кредитах... Так что кроме футбола и медицины есть еще специалисты и в музейном деле )) И про прибыльность. Проект абсолютно частный, никой поддержки со стороны государства конечно же нет. При этом все европейские музеи такого плана, по факту, выживают исключительно при госфинансировании. Допустим, Технополис, в Бельгии, получает от правительства где-то 5 млн евро в год. Читать далее
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Ярослав Алексеев 04.02.2011 22:48 yalexeev
Российская инновация
В немецкой газете напечатано: Единственная российская инновация - построение первого эмирата с алкоголем и замерзшей землей Неприятно...
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Ярослав Алексеев 14.01.2011 19:27 yalexeev
Почему все слова кроме ДА означают НЕТ...
Какие ответы дают люди на прямые вопросы? Обратил внимание - при общении с маленькими детьми, задавая им вопросы, взрослые зачастую склонны вмешиваться в их ответы. Например, при встрече своих знакомых, гуляющих с трех-четырехлетним ребенком, задайте вопрос ребенку "как тебя зовут?" - готов поспорить, в половине случаев родитель радостно успеет ответить первым "а нас зовут Сереееежаааа". Или ребенка лет восьми спросишь сколько арбузов по 75 рублей за арбуз можно купить на 300 рублей, как рядом стоящий взрослый начнет считать за него вслух... Читать далее
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Ярослав Алексеев 20.12.2010 22:31 yalexeev
Как внедрять плохие новости?
Изменения, касающиеся система мотивации, за исключением прямого роста зарплаты, обычно вызывают не самые приятные эмоции. У менеджеров обычно бонус зависит от целых списков индикаторов результативности, эффективности и прочих важностей. По умолчанию, данные индикаторы привязаны к «неизменной» координат – например, если бонус от прибыли, то изменение порядка расчета прибыли, по идее, должно вести к изменению контракта или изменению индикатора. Однако думаю далеко не у всех все порядки прописаны детально и исчерпывающе, и много изменений происходит на оснований суждений очень уважаемых лиц, которые не считают данные изменения принципиальными. Читать далее
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Ярослав Алексеев 19.12.2010 17:41 yalexeev
Индивидуальное принятие кредитных решений
Кредитные решения принимаются как угодно: человеком и скорингом, двумя людьми и тремя и целыми кредитными комитетами. Главное, чтобы они были предсказуемы, тогда можно формировать ожидания по эффективности кредитной процедуры - от её скорости до прогноза потерь. Когда люди, занимающиеся выдачей кредитов, борются за право индивидуального принятия таких решений (единоличного) - это хорошо или плохо? Что это даёт банку или клиенту? Читать далее
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Ярослав Алексеев 19.07.2010 12:26 yalexeev
Что в никах скрыто
Зачитался комментариями в блогах коллег. Невероятное удовольствие от ников пользователей. Снимаю шляпу перед Волосатым Урюком Вспомнил, как у моего хорошего друга (Олежеку нижайший поклон) появился ник Спящий Волк, с которым он живет в Сети уже много лет... Ранним ранним утром прекрасного летнего дня, возвращался с чудесно проведенной слегка затянувшейся вечеринки, преисполненный романтики и любви к миру. Мы же понимаем, как это бывает в 20 лет Читать далее
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Ярослав Алексеев 15.07.2010 01:29 yalexeev
Чем мотивируется Банк России?
Мне стыдно, но я не знаю, чем руководствуется Банк России, когда вырабатывает свою «позицию» в отношении регулирования банковского сектора. Так считается, что Правительство должно обеспечить рост экономики чуть ли не в двузначных цифрах, я бы предполагал, что банки должны регулироваться БР с этим посылом, но как-то не похоже совсем… Интересно, несет ли БР какой-либо риск по своим действиям? Скажем, идея нормативов, вводимых АСВ, как-то объяснима – они отвечают по обязательствам банков, входящих в систему страхования вкладов, перед вкладчиками. Лопается банк - АСВ неприятно… Логично, что они мониторят банки. А что чувствует Банк России? Читать далее
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Ярослав Алексеев 12.07.2010 17:14 yalexeev
Жизнь должна быть занимательной, нет ничего хуже уныния
Грех даже. Я - риск-менеджер группы банков. Управляя рисками, событиями случайными по природе своей, важно не забывать, что самой случайностью управлять я не могу. События ведь от их прогноза не зависят. Каждый день случаются новости. Много хороших, есть неприятные. Как относиться к ним, мы выбираем сами, но надо иметь мужество их принимать. К сожалению, многие из моих коллег считают свою работу занятием тоскливым и постоянно недовольны. Читать далее
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