Все знают, как сделать проект прибыльным

Открыли с друзьями Музей занимательных наук, Экспериментаниум. Таких

музеев по миру множество, в России мы, может быть, вторые... Занятно,

что почти ВСЕ друзья, родные и знакомые после посещения обязательно

подходят и очень доверительно сообщают, что у них много много идей,

как сделать это предприятие прибыльным ) Это чертовски приятно, и

большинство идей очень здравые, кроме советов идти в правительство и

просить денег... Однако, когда узнают, что я работаю в банке, почему

то не приходят с идеями, например, как увеличить приток депозитов или

заработать больше на кредитах... Так что кроме футбола и медицины есть

еще специалисты и в музейном деле ))

И про прибыльность. Проект абсолютно частный, никой поддержки со

стороны государства конечно же нет. При этом все европейские музеи

такого плана, по факту, выживают исключительно при госфинансировании.

Допустим, Технополис, в Бельгии, получает от правительства где-то 5

млн евро в год. Но! За эти средства у них возникает куча обязательств,

совсем недешёвых. Например, несколько временных экспозиций разной

тематики, они лишаются возможности делать коммерческие проекты

(корпоративные события, например) и т.п. Не очень понятно, что в итоге

выгодно...