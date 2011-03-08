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Все знают, как сделать проект прибыльным

08.03.2011 22:15 2 1 279 просмотров
Открыли с друзьями Музей занимательных наук, Экспериментаниум. Таких
музеев по миру множество, в России мы, может быть, вторые... Занятно,
что почти ВСЕ друзья, родные и знакомые после посещения обязательно
подходят и очень доверительно сообщают, что у них много много идей,
как сделать это предприятие прибыльным ) Это чертовски приятно, и
большинство идей очень здравые, кроме советов идти в правительство и
просить денег... Однако, когда узнают, что я работаю в банке, почему
то не приходят с идеями, например, как увеличить приток депозитов или
заработать больше на кредитах... Так что кроме футбола и медицины есть
еще специалисты и в музейном деле ))
И про прибыльность. Проект абсолютно частный, никой поддержки со
стороны государства конечно же нет. При этом все европейские музеи
такого плана, по факту, выживают исключительно при госфинансировании.
Допустим, Технополис, в Бельгии, получает от правительства где-то 5
млн евро в год. Но! За эти средства у них возникает куча обязательств,
совсем недешёвых. Например, несколько временных экспозиций разной
тематики, они лишаются возможности делать коммерческие проекты
(корпоративные события, например) и т.п. Не очень понятно, что в итоге
выгодно...

Комментарии 2

Елена Харченко  (elenaharchenko)
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Не понимаю, почему на данную тему никто не оставил комментарий)
На мой взгляд, это замечательная инициатива, так что большой респект. Наверное очень интересно совмещать работу в банке и заниматься музеем) Обязательно схожу с сестрой smile:)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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В музее побывал с семьей почти сразу после открытия. Молодец Ярослав с друзьями.

Очень понравилось. Жаль, что не смогли в тот день в химической лаборатории похимичить. Было большое желание и профессиональный интерес это сделать.

Видел всплеск первоначального спроса. Главное испытание - как поддерживать постоянный поток посетителей после спада первоначального интереса.

Удачи, Ярослав.

Был, кстати, и в музее советских игровых автоматов. Тоже неплохо, но, есть риск, что интерес спадет достаточно быстро после того, как среднее поколение удовлетворит свои ностальгические потребности.
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