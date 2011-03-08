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Кредиты друг другу

08.03.2011 22:24 12 1 600 просмотров
Вконтакте появилась возможность делать взаимные займы, что радует
очень очень. Конечно в ближайшее время конкуренции банкам это не
создаст, никакой, но перспектива у таких инициатив есть. Допустим
импортный проект Zopa очень неплохо развился в нескольких странах.
Возможность размещать свои средства в кредитные портфельчики для
активных пользователей, склонных к высокому риски, я думаю, выгодна

Комментарии 12

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Очень такое ЗВУЧНОЕ название у импортного проекта.
Видимо связавшись с ними в результате в этой самой z..e
и окажешся smile:D
Тебе кто денег дал?
Zopa!
Просто супер
А если серьезно, то тут весь вопрос в ставках. У нас в местных газетках полно объявлений "Дам в долг под приемлемый процент". Только приемлемый это 7% в месяц (84 годовых) Не хило?
А в контакте какие ставки? Кто знает
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
конкуренции банкам это не создаст


Суть этой затеи не создание кредитного бизнеса, а всего-лишь усиление монетизации соцсети, выжимки из подсевших на "вконтакте" хоть каких-то живых денег, так как заёмные средства можно тратить только на "виртуальные букеты", "магические мечи" и прочие лохоприманки. Притом обратно из сети денюшки никоим оюразом не выводятся...
pawur  (pawur)
#
Получается, что в свете этой новости перспективы проектов, вроде vdolg.ru становятся совсем не радужными? Есть, наверное, вероятность, что пользователи, воспитанные сервисом микрозаймов Вконтакта, будут использовать И другие подобные сервисы, но возникает вопрос: зачем им это?
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Ярослав, поделитесь ссылкой на сервис.
Ярослав Алексеев  (yalexeev)
#
Какой именно?)
Вконтакте есть описание, импортные zopa.com, а есть варианты российские, типа кредитная биржа, можно погуглить
Дмитрий Асафьев  (asafiev)
#
В Вконтакте можно взять займы только Webmoney, а на vdolg.ru живыми рублями.
Алексей Пучков  (ardneh)
#
А кто или что может помешать Вконтакту договориться с 1 или несколькими системами мгновенных переводов, дополнив его механизмом валидации по принципу того же Вдолг.ру?
Дмитрий Асафьев  (asafiev)
#
Никто не мешает, но это относиться и ко многому другому. Никто не мешает попытаться построить новую социальную сеть.
Алексей Пучков  (ardneh)
#
Т.е. ты не считаешь интерес "Вкотакте" к взаимокредитованию пользователей (и первый шаг к его реализации) потенциальным риском для Вдолг.ру?
Урри Кадыков  (Дистандер)
#
Извините за въедливость, неудачное название темы.
Всё-таки, кредитование - это деятельность, осуществляемая хозяйствующим субъектом на основании лицензии.
А кредитование как размещение под проценты заёмных денежных средств - эта та самая статья УК "Незаконная банковская деятельность".
Екатерина  (katerinochka)
#
Ярослав, а по риск-менеджерским оценкам, какой процент просрочки будет в таких кредитных портфельчиках)?
Ярослав Алексеев  (yalexeev)
#
Не думаю, что больше, чем в обычном потребительском кредитовании на неотложные нужды
В итоге, если заниматься этим более-менее активно, в пределах 8%
со всеми оговорками, что не давать кому попало и выполнять естественные действия предосторожности - смотреть историю пользователя, как долго он в системе, имеет историю своей активности и т.п.
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