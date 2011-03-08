Кредиты друг другу

Вконтакте появилась возможность делать взаимные займы, что радует
очень очень. Конечно в ближайшее время конкуренции банкам это не
создаст, никакой, но перспектива у таких инициатив есть. Допустим
импортный проект Zopa очень неплохо развился в нескольких странах.
Возможность размещать свои средства в кредитные портфельчики для
активных пользователей, склонных к высокому риски, я думаю, выгодна
Комментарии 12
Видимо связавшись с ними в результате в этой самой z..e
и окажешся
Тебе кто денег дал?
Zopa!
Просто супер
А если серьезно, то тут весь вопрос в ставках. У нас в местных газетках полно объявлений "Дам в долг под приемлемый процент". Только приемлемый это 7% в месяц (84 годовых) Не хило?
А в контакте какие ставки? Кто знает
Суть этой затеи не создание кредитного бизнеса, а всего-лишь усиление монетизации соцсети, выжимки из подсевших на "вконтакте" хоть каких-то живых денег, так как заёмные средства можно тратить только на "виртуальные букеты", "магические мечи" и прочие лохоприманки. Притом обратно из сети денюшки никоим оюразом не выводятся...
Вконтакте есть описание, импортные zopa.com, а есть варианты российские, типа кредитная биржа, можно погуглить
Всё-таки, кредитование - это деятельность, осуществляемая хозяйствующим субъектом на основании лицензии.
А кредитование как размещение под проценты заёмных денежных средств - эта та самая статья УК "Незаконная банковская деятельность".
В итоге, если заниматься этим более-менее активно, в пределах 8%
со всеми оговорками, что не давать кому попало и выполнять естественные действия предосторожности - смотреть историю пользователя, как долго он в системе, имеет историю своей активности и т.п.