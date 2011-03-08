Кредиты друг другу

Вконтакте появилась возможность делать взаимные займы, что радует

очень очень. Конечно в ближайшее время конкуренции банкам это не

создаст, никакой, но перспектива у таких инициатив есть. Допустим

импортный проект Zopa очень неплохо развился в нескольких странах.

Возможность размещать свои средства в кредитные портфельчики для

активных пользователей, склонных к высокому риски, я думаю, выгодна