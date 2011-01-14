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Почему все слова кроме ДА означают НЕТ...

14.01.2011 19:27 9 1 527 просмотров
Какие ответы дают люди на прямые вопросы?

Обратил внимание - при общении с маленькими детьми, задавая им вопросы, взрослые зачастую склонны вмешиваться в их ответы. Например, при встрече своих знакомых, гуляющих с трех-четырехлетним ребенком, задайте вопрос ребенку "как тебя зовут?" - готов поспорить, в половине случаев родитель радостно успеет ответить первым "а нас зовут Сереееежаааа".
Или ребенка лет восьми спросишь сколько арбузов по 75 рублей за арбуз можно купить на 300 рублей, как рядом стоящий взрослый начнет считать за него вслух...

Интересно, это как-то влияет потом на последующую жизнь, в том числе и на качество работы?

Например, почему очень очень часто отвечают не на тот вопрос, который задали? Я понимаю, конечно, что на вопрос "идем обедать?" можно ответить "а я не хочу кушать", общий смысл ясен, но, строго говоря, интересовались не этим.
И когда спрашивают, сколько времени займет подготовка ответа на запрос, крайне не хочется слышать в ответ что-то вроде "а у нас такая проблемаааа..."

В этой же логике, если на прямой вопрос "сделал ли это?" ответ начинается не со слов "да, сделал", это 100% означает "НЕТ"...

Комментарии 9

Олег Трегубов  (TreOV)
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По поводу детей: у большинства родителей есть комплекс. что их дети должны быть "самыми-самыми" и по этой причине готовы за них делать все. что сам ребенок не может сделать лучше их, т.е. когда ребенок маленький и медленно соображает, то родители готовы даже за него отвечать на вопросы! Это потом порождает в детях комплекс того, что "а нафига пыжиться", если родители все могут сделать, но когда ребенок идет в старшие классы и большинство родителей уже не "тянут" эту планку - вот тогда и начинаются настоящие проблемы у детей. Родители склонны к завышению ожиданий от ребенка. У меня ребенок пошел в 1-ый класс и по результатам тестирования такой комплекс выявлен у 80% родителей! Это постоянный стресс для самого ребенка, чувство его неполноценности и т.д.
Мало кто из родителей сам "издевается" над своими детьми вотросами типа про "арбузы", а ведь это полезно для развития ребенка. Я в таких случаях говорю: им ведь в этой жизни жить! Старшая дочь у меня пошла в 5-ый класс, и на собрании я узнал, что оказывается большинство родителей делают уроки с детьми и даже что-то вместо них! Есть случаи, что уроки делаются до 12 часов ночи, когда ни ребенок, ни родитель "не догоняют" какую-то тему. Кто вырастет из таких детей? Я сталкиваюсь с этим постоянно: это молодые люди с низким IQ, которые не могут мыслить логически, у которых отсутствует причинно-следственная связь как понятие, которым в этой жизни ничего кроме денег и удовольствий не нужно, которые курят и частенько "бухают" (грубо, извините, но за то в точку), которые живут на шее у родителей да еще и в их квартире, даже тогда, когда им переваливает за тридцатник, когда все у них виноваты, а они - "звезды". На работе от таких - одни проблемы. Если в целом - то работать такие не умеют и учить их бесполезно, только время зря потратишь. От такого "планктона", к сожалению, нужно избавляться.
Почему люди не отвечают на прямую на вопрос? Это психология! Я с этим борюсь со своими детьми. Дело в том, что когда человеку задают вопрос, он его начинает обдумывать, и многие в качестве ответа выдают именно этот процесс обдумывания. Я называю это синдромом "Михаила Горбачева", который всегда умудрялся не отвечать на прямо поставленный ему вопрос.
По поводу "сделал ли это?" - здесь нужно понимать логику подчиненного. Если сделано, то сказать "да" непроблема, но вот если что-то не сделано... Поставте себя на его место! Ему что, говорить что я "идиот", "бездарность", что он не может это сделать в срок? Естественно, сотрудник начинает оправдываться, что ему что-то помешало, но умный руководитель всегда поймет что это означает "нет". Главное, что будет дальше! Мудрый руководитель в этой ситуации должен "докопаться" до истинных причин произошедшего и сделать "соответствующие выводы". Обращать внимание на чисто психологические моменты не слишком стоит...
Олег Трегубов  (TreOV)
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Да, вот что еще вспомнилось... У нас еще не все так плохо! По статистике в Китае у студентов 1-х курсов ВУЗов очень высокая смертность по причине ... суицида! Оказывается, что некоторые родители так "заботятся" о своих детях, чтобы их ничто не отвлекало от учебы, что они им сами завязывают шнурки до самого окончания школы. По статистике 1/3 молодых китайцев не могут самостоятельно завязать себе шнурки! Вот у них и стресс от вхождения во взрослую жизнь!
Сергей Савельев  (kev)
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Наверное, это происходит из-за поголовной трусости (боязни) дать неправильный ответ и желания подстраховаться. Большинство почему-то сильно опасается возможности показаться глупее, чем есть на самом деле, иногда до такой степени, будто это вопрос жизни и смерти. В старом фильме про одного барона (его роль исполнял О.Янковский), он как-то сказал на эту тему несколько фраз. Например - «Я понял, в чем ваша беда, - вы слишком серьезны. Умное лицо - еще не признак ума, господа! Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь...»
дятел  (WoodMan)
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А вы посмотрите на женщин.
На простой -Вопрос ты где была ?
У вас будет несколько десятков ответов, от банального игнорирования , до странной усмешки, или вас будет целовать со словами -все равно ты у меня лучше всех, или с угрозами -а тебе можно а мне нельзя...
Но ответа вы все равно не получите
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Раз уж затронули эту тему - искренне рекомендую посмотреть "О чем говорят мужчины" (если не напутал название). Ребята из Квартета И сняли. Очень в тему.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Меня, Ярослав, часто в таких ситуациях забавляет лингвистическая сторона. Начинал карьеру с переводчика. Так вот, на ум приходит веселая история близкая к теме:

Учитель: Иногда, дети, двойное отрицание в предложении может означать утверждение. Двойное утверждение всегда означает утверждение. И, запомните дети, никогда двойное утверждение не означает отрицания.
Голос ученика с задней парты: Ага, конечно.

Как-то так.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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И по жизни, кстати, редко бывают ситуации как в двоичной системе - либо ноль, либо единица. Твердо убежден, что практически нет в жизни черного и белого. А есть только оттенки серого. Впрочем, как и в этом моем твердом убеждении тоже. smile:)
Людмила  (Luydmila D)
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Удивительно, но никто не вспомнил о том, что одна из самых частых причин "да и нет не говорить, черного и белого не брать" - это наше представление о вежливости. Все детство и юность на твердое "нет" дети слышат обвинения в резкости, грубости, негибкости и т.д. Вот и привыкают топить четкий ответ в мутных водах словоблудия.
Ну как сказать г-ну WoodMan (дятел) на вопрос "Где была?": "Не хочу говорить и не скажу". Скандал однако будет. А куча несвязных реплик - никаких жестоких разборок, всего лишь назовут милой дурой с мухами в голове.
А где была, где была... Где была- меня там уже нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! smile:D
pop3718  (pop3718)
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Что, ещё не уволили из ПББ этого дурачка? smile:D
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