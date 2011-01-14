Почему все слова кроме ДА означают НЕТ...

Какие ответы дают люди на прямые вопросы?
Обратил внимание - при общении с маленькими детьми, задавая им вопросы, взрослые зачастую склонны вмешиваться в их ответы. Например, при встрече своих знакомых, гуляющих с трех-четырехлетним ребенком, задайте вопрос ребенку "как тебя зовут?" - готов поспорить, в половине случаев родитель радостно успеет ответить первым "а нас зовут Сереееежаааа".
Или ребенка лет восьми спросишь сколько арбузов по 75 рублей за арбуз можно купить на 300 рублей, как рядом стоящий взрослый начнет считать за него вслух...
Интересно, это как-то влияет потом на последующую жизнь, в том числе и на качество работы?
Например, почему очень очень часто отвечают не на тот вопрос, который задали? Я понимаю, конечно, что на вопрос "идем обедать?" можно ответить "а я не хочу кушать", общий смысл ясен, но, строго говоря, интересовались не этим.
И когда спрашивают, сколько времени займет подготовка ответа на запрос, крайне не хочется слышать в ответ что-то вроде "а у нас такая проблемаааа..."
В этой же логике, если на прямой вопрос "сделал ли это?" ответ начинается не со слов "да, сделал", это 100% означает "НЕТ"...
Комментарии 9
Мало кто из родителей сам "издевается" над своими детьми вотросами типа про "арбузы", а ведь это полезно для развития ребенка. Я в таких случаях говорю: им ведь в этой жизни жить! Старшая дочь у меня пошла в 5-ый класс, и на собрании я узнал, что оказывается большинство родителей делают уроки с детьми и даже что-то вместо них! Есть случаи, что уроки делаются до 12 часов ночи, когда ни ребенок, ни родитель "не догоняют" какую-то тему. Кто вырастет из таких детей? Я сталкиваюсь с этим постоянно: это молодые люди с низким IQ, которые не могут мыслить логически, у которых отсутствует причинно-следственная связь как понятие, которым в этой жизни ничего кроме денег и удовольствий не нужно, которые курят и частенько "бухают" (грубо, извините, но за то в точку), которые живут на шее у родителей да еще и в их квартире, даже тогда, когда им переваливает за тридцатник, когда все у них виноваты, а они - "звезды". На работе от таких - одни проблемы. Если в целом - то работать такие не умеют и учить их бесполезно, только время зря потратишь. От такого "планктона", к сожалению, нужно избавляться.
Почему люди не отвечают на прямую на вопрос? Это психология! Я с этим борюсь со своими детьми. Дело в том, что когда человеку задают вопрос, он его начинает обдумывать, и многие в качестве ответа выдают именно этот процесс обдумывания. Я называю это синдромом "Михаила Горбачева", который всегда умудрялся не отвечать на прямо поставленный ему вопрос.
По поводу "сделал ли это?" - здесь нужно понимать логику подчиненного. Если сделано, то сказать "да" непроблема, но вот если что-то не сделано... Поставте себя на его место! Ему что, говорить что я "идиот", "бездарность", что он не может это сделать в срок? Естественно, сотрудник начинает оправдываться, что ему что-то помешало, но умный руководитель всегда поймет что это означает "нет". Главное, что будет дальше! Мудрый руководитель в этой ситуации должен "докопаться" до истинных причин произошедшего и сделать "соответствующие выводы". Обращать внимание на чисто психологические моменты не слишком стоит...
На простой -Вопрос ты где была ?
У вас будет несколько десятков ответов, от банального игнорирования , до странной усмешки, или вас будет целовать со словами -все равно ты у меня лучше всех, или с угрозами -а тебе можно а мне нельзя...
Но ответа вы все равно не получите
Учитель: Иногда, дети, двойное отрицание в предложении может означать утверждение. Двойное утверждение всегда означает утверждение. И, запомните дети, никогда двойное утверждение не означает отрицания.
Голос ученика с задней парты: Ага, конечно.
Как-то так.
Ну как сказать г-ну WoodMan (дятел) на вопрос "Где была?": "Не хочу говорить и не скажу". Скандал однако будет. А куча несвязных реплик - никаких жестоких разборок, всего лишь назовут милой дурой с мухами в голове.
А где была, где была... Где была- меня там уже нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!