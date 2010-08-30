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Банк - огромный гипермаркет, в который каждый приходит со своей тележкой

30.08.2010 21:22 9 1 750 просмотров
На выходных я читала детективный роман Татьяны Гармаш-Роффе, один из главных героев в нем рассуждает: "...мир – это огромный гипермаркет, в который каждый приходит со своей тележкой. У одних тележка поменьше, у других побольше, но все равно пространство тележки бесконечно мало по сравнению с гипермаркетом. Поэтому люди могут выбрать только ограниченное число вещей. Вот каждый и выбирает: кто звезды на небе, кто звезд эстрады".
Мне сразу в голову пришла аналогия с потребителями банковских услуг: кто-то пользуется целым набором финансовых услуг (от дебетовой карты до ипотеки), а кто-то до сих пор относит распечатанные платежки в банк, даже будучи руководителем компании.

Причина, мне кажется, проста: у нас в стране нет элементарного школьного курса по финансовой грамотности, поэтому те вещи, которые нашим банкирам кажутся такими простыми и ясными, для обывателя представляются чуть ли не страшенными чудищами, вылезающими из-под кровати ночью. Вообще, банки, финансы, налоговая, налоговые вычеты, -- всё это, в представлении большинства моих НЕбанковских знакомых, очень и очень страшно. Не верите:? Посмотрите рассуждения об ипотеке на любом форуме... мало не покажется!

Жаль только, что банки не стремятся сделать свои услуги более понятными, прозрачными, банки вообще не стремятся помогать потребителям. Именно поэтому у нас молчаливое большинство до сих пор путает дебетовые карты с кредитными, а словосочетание "налоговый вычет по ипотечному кредиту" способно загнать менеджера среднего звена в тупик. Один знакомый банкир мне недавно рассказывал, что вычеты по ипотеке у них, по их опросу Клиентов, получили только 10 %... Он очень удивлялся, отчего же так? Очевидно -- остальные даже не знают о его существовании.

И вот как руководитель маленькой компании (в агентстве PR Partner всего 18 человек) я провожу душевные беседы с сотрудниками в том числе о том, что такое ИНН, негосударственная пенсия, налоговые вычеты... И вот результат: ИНН получили все, 6 человек выцарапали свой вычет (в т.ч. послеипотечный, социальный) из лап налоговой, кое-кто стал делать отчисления в негосударственный пенсионный фонд. Жаль только, что эту разъяснительную работу веду я, а не банки, которые нас обслуживают. smile:) Очень жаль. Какой бы был хороший способ воспитать лояльных Клиентов! Глядишь, тогда в банковскую тележку стали складывать больше красиво упакованных услуг.

Комментарии 9

Екатерина Суворова  (28_888)
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Инна, отличная аналогия и очень хороший пост! Радуйте нас дальше. smile:)
@mike  (@mike)
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Инна, всевозможные и всяческие респекты за то, что Вы (на своём месте и в меру сил и возможностей) занимаетесь повышением финансовой грамотности населения. Но позвольте не согласиться с одним тезисом из Вашего поста: финансировать НПФ, как мне кажется, затея достаточно бессмысленная. Попробую объяснить. Во-первых, НПФ сродни ПИФу (только с чуть более жёсткими требованиями к привлечению малорисковых активов). С негарантированной доходностью. Более того, никаких существенных санкций за деятельность "в минус" для управляющей компании не предусмотрено. А раз так - то велик соблазн за счёт средств фонда аффилированной с банком УК немножко "накачать" другие ресурсы. А в среднесрочной перспективе при этом можно расскажывать инвесторам истории про "рынок", "кризисы" и т.д. Во-вторых, в нашей стране в новейшей истории, увы, с завидной регулярностью происходят события, которые ведут к обесцениванию накоплений широих народных масс (и снова же "накачиванию" капитала отдельно выбранных - но это перераспределение уже не в масштабах околобанковского холдинга, а в государственных). Поэтому я бы стал рассчитывать на пенсию (если такое приключится) только в размере гарантированного хи-хи минимума, выстраивая остальные накопления и резервы своими силами. И в-третьих, пока социальная политика государства такова, что явно просматривается намерение довести возраст выхода на пенсию до величины, превышающей среднюю продолжительность жизни. (ну или обратно - экология и условия жизни таковы, что средняя продолжительность жизни снижается и стремится стать ниже порога пенсионного возраста - что в общем-то ведёт к тому же результату) Так что получается, что хозяин вовсе не планирует, что лошадка дотянется до морковки, за которой бежит...

@.
Инна Алексеева  (ialexeeva)
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Mike, с Вами согласна, но идея в том, что все-таки решение, вкладываться в НПФ, заводить ли кредитку, а то и две, получать ли налоговый вычет - все эти решения должны быть персональными. К сожалению, бол-во решение принять не может вообще, так как не понимает, что значат все эти страшные слова. smile:)

Помните, в 2007г ВЦИОМ проводил исследование, какими банковскими картами россияне пользуются и с какими целями. Оказалось, что 68 % не пользуются банковскими пластиковыми картами. 24 % имеют зарплатные карты, 3 % - другие виды дебетовых карт (помимо зарплатной) и 5% - кредитные карты.

Конечно, прошло уже три года, но не думаю, что ситуация кадинально изменилась, увы. Те банки, которые бы могли не "впаривать" (извините за мой французский), а финансово образовывать, уверена, могли бы таким образом продать больше... Но, конечно, для этого требуются какие-то усилия.
Татьяна Колычева  (Pingva)
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Что то не верю я в бескорыстность банков в плане финансового образования населения. Банковский служащий продает продукт, и имеено тот продукт, за который он получит премию. И может убедить несведующего потребителя к примеру взять более дорогую кредитку, чем она ему необходима, подключить ненужные сервисы и т.д.
Ну как продавец в продуктовом магазине заинтересован тоже продать товар скажем так не то чтобы залежалый, но стремящийся стать таковым...
Поэтому спасение утопающих....
Инна Алексеева  (ialexeeva)
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Татьяна, а тут как раз речь не о бескорыстии, чем больше банки будут рассказывать о финуслугах внятно, понятно, образовывать, тем больше эти услуги будут заказывать...
Константин  (jFinder)
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Цитата
6 человек выцарапали свой вычет (в т.ч. послеипотечный, социальный) из лап налоговой

Поэтому и 10%! Ходить, стоять в очередях, унижаться, собирать многочисленные бумажки и так ежегодно! Плюс ещё законодательство у нас очень "гуманное". Покупаешь на себя одного квартиру - вычет считается от полной стоимости. Покупаешь так же квартиру, но в собственниках у тебя неработающая жена, двое несовершеннолетних детей - вычет от четверти суммы, которую ты так же потратил.
Вот и думаешь. Что лишний раз связываться с этим скотским государством? Нервы и время дороже гипотетических 65 тыс. вычета, которые кстати ты получишь не сразу, а только когда соотвествующую сумму у тебя уже отнимут ввиде налогов.
Vlаd  (Vlаd)
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Инна вы хотите разорить господина Тарико и потом нашу налоговую? smile;)
For-Bank  (For-Bank)
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Инна, добрый день! Прочитал Ваш пост. И хочу с Вами подробно обсудить потенциал. Я на этом портале пытаюсь найти клиентов среди банков. И предлагаю им инструмент позволяющий строить диалог с клиентом, это очень близко по теме, которую Вы описали тут. Как Вы отнесетесь к предложению сотрудничества?
Ниже мой е-мейл. Если вопрос интересен, жду Вашего письма.
Со всем уважением,
Алексей
orlov@dismart.ru
Павел Шитов  (pavelshitov)
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Не все банки, далеко нет. Многие разговаривают со своими клиентами, объясняют, становятся ближе. Тенденция немного другая сейчас. Банки раскрываются. Идут в соцсети и общаются, например.
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