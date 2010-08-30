Банк - огромный гипермаркет, в который каждый приходит со своей тележкой

На выходных я читала детективный роман Татьяны Гармаш-Роффе, один из главных героев в нем рассуждает: "...мир – это огромный гипермаркет, в который каждый приходит со своей тележкой. У одних тележка поменьше, у других побольше, но все равно пространство тележки бесконечно мало по сравнению с гипермаркетом. Поэтому люди могут выбрать только ограниченное число вещей. Вот каждый и выбирает: кто звезды на небе, кто звезд эстрады".Мне сразу в голову пришла аналогия с потребителями банковских услуг: кто-то пользуется целым набором финансовых услуг (от дебетовой карты до ипотеки), а кто-то до сих пор относит распечатанные платежки в банк, даже будучи руководителем компании.Причина, мне кажется, проста: у нас в стране нет элементарного школьного курса по финансовой грамотности, поэтому те вещи, которые нашим банкирам кажутся такими простыми и ясными, для обывателя представляются чуть ли не страшенными чудищами, вылезающими из-под кровати ночью. Вообще, банки, финансы, налоговая, налоговые вычеты, -- всё это, в представлении большинства моих НЕбанковских знакомых, очень и очень страшно. Не верите:? Посмотрите рассуждения об ипотеке на любом форуме... мало не покажется!Жаль только, что банки не стремятся сделать свои услуги более понятными, прозрачными, банки вообще не стремятся помогать потребителям. Именно поэтому у нас молчаливое большинство до сих пор путает дебетовые карты с кредитными, а словосочетание "налоговый вычет по ипотечному кредиту" способно загнать менеджера среднего звена в тупик. Один знакомый банкир мне недавно рассказывал, что вычеты по ипотеке у них, по их опросу Клиентов, получили только 10 %... Он очень удивлялся, отчего же так? Очевидно -- остальные даже не знают о его существовании.И вот как руководитель маленькой компании (в агентстве PR Partner всего 18 человек) я провожу душевные беседы с сотрудниками в том числе о том, что такое ИНН, негосударственная пенсия, налоговые вычеты... И вот результат: ИНН получили все, 6 человек выцарапали свой вычет (в т.ч. послеипотечный, социальный) из лап налоговой, кое-кто стал делать отчисления в негосударственный пенсионный фонд. Жаль только, что эту разъяснительную работу веду я, а не банки, которые нас обслуживают.Очень жаль. Какой бы был хороший способ воспитать лояльных Клиентов! Глядишь, тогда в банковскую тележку стали складывать больше красиво упакованных услуг.