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Деньги: как религиозная секта помогла моему приятелю стать богаче

30.11.2010 03:33 27 2 017 просмотров
Сегодня ужинала с университетским приятелем, который сейчас работает в одном крупном банке, входящем в топ-10 по уровню прибыльности, советником предправления. Он рассказывал, как пытался весь прошлый месяц пристроить 1 млн долларов в доверительное управление, как встречался с различными банковскими работниками и как они рассуждали о том, что деньги очень важны в нашей жизни и прочее. Говорит, было немного странно слышать это все из уст тех, кто пока еще не заработал свой первый. Но дело не в этом. Это я вам привела пример, чтобы вы поняли, что за тип финансиста перед нами.

Приятель этот интересен тем, что заработал он свой первый миллион долларов как раз где-то к 32 годам, причем, сколько я его помню, он постоянно был наемным, хотя быстро перестал быть менеджером среднего, а стал высшего.

Его стратегия инвестирования очень проста: каждый месяц класть 10% от получаемых средств на депозит. Забавно, как он к этому пришел: еще в школе его затащили в какую-то религиозную секту, и он каждый месяц стал отдавать 10% своих денег им. Потом родители и его девушка (ныне, кстати, жена) поднапряглись и из секты его вытащили, но... привычка осталась. И вот с 14 лет (а ему 32, мы помним, т.е. уже 18 лет) он 10% своей з.п., гонораров от преподавания в бизнес-школах и инд.консультирования и пр. он складывает на счет. Насколько я могу судить, стратегия вполне успешна.

Я его спросила, чем кончилось дело с поиском банка-партнера, говорит, ничем, так как никто не смог рассказать ему зажигательно о том, почему надо выбрать именно их.

Это я к чему? К тому, что на наши отношения с деньгами влияют, кажется, такие обыденные вещи: религиозные секты, родительские заначки на черный день и пр. Чтобы не говорили о рациональном отношении к деньгам...

ЗЫ: Можно я сразу попрошу не просить меня дать его контакты? Счастливо женат, трое детей, а миллион уже вложил в бизнес. smile:)

Комментарии 27

nov nov  (nov76)
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...чудная-славная история,очень похожа на "зимюю сказку"....хотя...только в нашей стране совсем неплохо живут "сказочники" smile;)
Инна Алексеева  (ialexeeva)
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Я бы не назвала его сказочником, хотя бы потому, что знаю со студенческой скамьи, вижу, как много человек работает. Другое дело, что вообще в России отношение к успешным людям не самое позитивное, но это уже не тема данного поста. smile:)
Сергей  (С73)
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его милион уплывет в дебрях доверительного управления с концами
Инна Алексеева  (ialexeeva)
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Насколько я его поняла, он разделил свой первый свободный миллион на две части и вложил в два бизнеса, так что не думаю, что риски доверительного управления ему чем-то грозят. smile:)
Дмитрий  (Dimon)
#
Откладывает, видимо, в иностранной валюте (долларах)? Так как за 18 лет с рублем что только не случалось..

История очень интересная. И вспоминается по этому поводу песенка из замечательного мультика про "Остров сокровищ":
С рождения Бобби пай-мальчиком был,
Имел Бобби хобби: он деньги копил.
Любил - и копил.
[далее идет припев, а потом]
И стал этот Бобби мошенник и плут.
Почему?
Скопил целый пуд! smile:)

Примерно так там поется.
Инна Алексеева  (ialexeeva)
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Дмитрий, меня так и тянет написать пост о том, как у нас в России относятся к успеху других, да боюсь, что тема избита.

А насчет долларов или рублей - не в курсе.
Дмитрий  (Dimon)
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Не стоит буквально относиться - это все-таки песенка из веселого мультика про пиратов, а из песни, как известно, слов не выкинешь.

Что касается отношения к успеху, то по этой причине с некоторых пор я стал сторонником банковской тайны. + если раньше думал, что нужно раскрывать всю информацию о фирме, то и по этому вопросу мнение несколько поменялось (если речь идет не об акционерном обществе или государственной корпорации - тут как раз должно быть все прозрачно, а о частной компании, конечно).

Ваш пост интересен не только историей как таковой, описанием как те или иные события влияют на жизнь человека и выбранной стратегии инвестирования. Но еще вопросом к кому пойти и как разместить накопленные средства. Т.е. я тоже не раз задумывался, что в мире большое количество аналитиков и специалистов по управлению капиталом, которые с легкостью дают прогнозы и советы, выступают по ТВ, пишут статьи в деловые журналы, но сами при этом почему-то не являются успешными и богатыми людьми. Такой же вопрос у меня возникал по преподавателям в вузах. У людей вроде бы есть все: доступ к исследованиям, последним научным работам, творческие труды собственных студентов, выход в интернет, библиотека, лаборатория, а у многих возможность ездить на различные конференции за казенный счет - т.е. человек должен досконально знать область, в которой преподает. Но при этом не может создать ничего, что было бы востребовано обществом, бизнесом, заняло свою долю на рынке, не может заработать денег, а просит их у государства, а то и вообще берет со студентов взятки. Как и в случае с аналитиками возникают вопросы как так может быть, потому что одно как-то нестыкуется с другим.

Я и на этот момент внимание обратил, над этим тоже стоит задуматься. И как мы видим, ваш герой предпочел не отдавать деньги в управление, а инвестировать самостоятельно.
Сергей Савельев  (kev)
#
Интересно, последние 3 года это моя история, только сумма конечно значительно меньше, хотя и откладываю 50% дохода. Но не секта сподвигла на подвиг, а услышанная несколько лет назад по телевизору фраза от кого-то вроде Кудрина или Грефа про "подушку безопасности" (речь шла о стабилизационном фонде РФ)... Помогает чуствовать себя спокойно и независимо в т.ч. и при профессиональном общении с работодателями.
Инна Алексеева  (ialexeeva)
#
Сергей, 50%? Ничего себе! Моя подушка безопасности = 6 з.п. + страхование жизни. smile:shuffle:
Сергей Савельев  (kev)
#
50% дохода на протяжении 3-х лет, это несколько больше, чем 6 з.п. А по страхованию жизни - мне не очень понятен этот инструмент, не очевидна его коммерческая выгода, т.к. после собственной скоропостижной смерти, вряд ли меня будут интересовать деньги...
Инна Алексеева  (ialexeeva)
#
В случае смерти это будет подушка безопасности для стареньких родителей и ребенка.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Ответ прост - разложить по 700 тыс в 44 банка......

А то получается, что всех спрашивал и никому не отдал.
Или он хотел большой процент? - Тогда ему на этот сайт - http://www.vdolg.ru/to_land/how/
smile;)
Першинг  (Першинг)
#
Уважаемая Инна!
Я очень благодарна Вам за то, что Вы подняли эту тему.
Странно, что на ресурсе, посвящённом банкам, практически не говорится о методиках создания личного капитала, о личной финансовой безопасности, об управлении рисками в финансах.
10 %, идущих в накопление - это очень важно! Никакой кризис не отрезвил наших граждан! Все хотят кредитов! И народ можно понять. Банки хотят заработать и рекламируют свои услуги. А ведь кредиты выгодны именно банкам. С другой стороны - пример Вашего приятеля показывает, что банки не готовы управлять большими деньгами. Если уж, работая в банке, он не может найти, куда и как их пристроить, чтобы получить прибыль - то что говорить о человеке, который не специалист... Вот и не хотят люди копить! А экономическая реальность, как мы видели, может измениться очень резко, скачком, как в конце 2008 года. Поэтому тема, поднятая Вами очень важна, хотя, к сожалению, судя по количеству отзывов, волнует немногих smile:cry:
Инна Алексеева  (ialexeeva)
#
Согласна, Тамара, забавно, что людей почему-то гораздо больше волнует тема: "Вот злобный монстр, где же он, плут такой, взял эти деньги". smile:| Мысль о том, что их можно заработать честно, к сожалению, видимо, оч далека от сознания. smile;)
Першинг  (Першинг)
#
И что интересно - кредитный путь - явно показавший в этот кризис свою несостоятельность и опасность, остаётся для людей по-прежнему привлекательным более, чем путь накопления. Довольно часто звучит вопрос-возмущение - почему мне отказали в выдаче кредита. Да радоваться нужно. Непредсказуемость нашей (и не только) экономической ситуации должно логично заставить людей изменить отношение к кредиту. Однако не наблюдается такого изменения. Может быть, именно потому, что непонятно - а вот накоплю - а что потом с этим делать, чтобы не потерять? Хотя, наверное, многим очень далеко до миллиона... Но вопрос задан очень вовремя! Давайте начинать строить свой капитал!
Гектор  (Гектор)
#
Не хочется напоминать людям о таких скучных вещах как арифметика, но придется. Если откладывать 10% в течение 14 лет (вряд ли приятель начал серьезно зарабатывать до 18 лет), то Вашему приятелю, чтобы скопить 1 млн. долларов нужно было начиная с 18 лет зарабатывать где-то около 400 тысяч долларов в год. Сомнительно. Сказки о происхождении своих накоплений ему следует приберечь для своих внуков, да и то пока они не закончат начальную школу.
Инна Алексеева  (ialexeeva)
#
Гектор, вы предполагаете, что он каждый год зарабатывает одинаковую сумму с 18 лет smile:), что, конечно же, в данном случае не так.

Откройте последний Forbes, доходы топов в банк.сфере - 400 тысяч долларов в год - далеко не предел, насколько я помню, это вообще отправная точка. smile:)

Хотя я бы даже не стала считать деньги в чужом кармане, идея моего поста очень проста и заключается в том, что на наше отношение к деньгам влияют какие-то очень простые, эмоциональные вещи, случаи, привычки семьи и пр.
Гектор  (Гектор)
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Я полностью разделяю Ваш посыл по поводу отношения к деньгам, но пример считаю неудачным. Ссылку на Forbes принять не могу: не доводилось мне встречать 18-летних топов без образования. И указанный уровень доходов для этих топов есть результат успешной работы, везения и накопления опыта, а не начальный этап их деятельности.
Боюсь, что Ваш приятель ввел Вас в заблуждение относительно источников своих доходов.
Инна Алексеева  (ialexeeva)
#
Гектор, еще раз: можно один месяц положить на счет 100 долларов, другой - 1000, а третий - 10000. Теперь представьте перспективу депозита на 18 лет с 10% головыми.

Конечно, т.к. речь идет о свободном миллионе, то ясно, что источники разнообразны. smile:) Нашла свежий номер F: от 400 тыс до 1,4 млн долларов в год - з.п. топа в банковском секторе в топ-30. smile:) А если еще сюда прибавить пару бизнесов, преподавание в бизнес-школах, инд.консультирование, то думаю, что все сойдется. Хотя я не столь склонна считать чужие деньги, лучше быстрее зарабатывать свои. smile:)
Гектор  (Гектор)
#
Спорить с Вами не буду, но остаюсь при своем мнении: не верю!
Но безотносительно к Вашему приятелю: вопрос о том какую часть доходов человек может отложить в виде сбережений - довольно интересный. Конечно все очень сильно зависит от общей денежной массы, но для довольно большой группы населения можно утверждать, что это где-то от 10% до 20%. Попытки начать откладывать более 20% оборачиваются ухудшением достигнутого уровня жизни. На такое способны только люди, одержимые какой-то идеей. А вот 10% действительно может откладывать практически безболезненно любой человек. Нужно лишь одно - внутренняя дисциплина. Однако тут следует помнить, что экономическая модель развития как нашей экономики, так и экономик подавляющего большинства стран не способствуют накоплениям. Главные враги накоплений - кризисы и инфляция. Государства всеми мыслимыми способами выталкивают обывателя из безопасных накоплений в море рисковых активов. Сейчас ставки во всем мире близки к нулю - какие накопления. И люди вынуждены вкладываться в рисковые активы. А это - рулетка: сегодня выиграл - завтра проиграл. И даже хороший уровень владения предметом не гарантирует от потерь. К сожалению единственная реальная модель пассивного обогащения такова: накопление на банковском счету путем отчислений от доходов некого стартового капитала и дальнейшее вложение большей его части в рисковые активы. Копить деньги на банковском счету невозможно: инфляция все съест.
Лариса  (radost740)
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Я полностью согласна с последним постом. Что такое 10% в год при таком же проценте инфляции? Это только позволяет удержать накопления на том же уровне, но не приумножить. Весь мир понимает, что деньги "сейчас" стоят совсем не столько, сколько деньги "потом", поэтому и дисконтируют денежные потоки. И только мы считаем, что таким образом приумножаем свои накопления. Вспомните, сколько продуктов, заходя в магазин, вы могли купить на 3-5 тысяч два-три года назад и что на эти крохи можно купить сегодня?
Возможно, Ваш приятель и откладывал по 10% ежемесячно на депозит, но накопил он столь солидный капитал только благодаря своиму уму и трудолюбию, а не с помощью нашей банковской системы, которая ежегодно давала ему каких-то 10% годовых.
Ну а в остальном не спорю, привычка хорошая.
_bell  (_bell)
#
Я тоже усомнился и посчитал. При ставке 10% годовых ему пришлось бы откладывать 18 лет по $2 тыс. ежемесячно. Значит его средний заработок был $240 тыс. в год. Неплохо для наемного сотрудника в России smile;)
dailyadm  (dailyadm)
#
если "по $2 тыс. ежемесячно", то наверное "его средний заработок был $24 тыс. в год."
smile;)
Дмитрий  (asd1979)
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Хорошая схема накопления денег.
dailyadm  (dailyadm)
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я откладываю 75% от заработка:
хочу побольше заработать на "кризисных" вкладах, да и вообще создать подушку безоп. на жизнь smile:)
Иван Богомягков  (Боцман555)
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Инна, день добрый! smile:)
Читаю всё выше изложенное и не смог удержаться от комментариев... smile:wall:
На самом деле, я полностью разделяю Вашу точку зрения на предмет счёта ЧУЖИХ денег в ЧУЖОМ кармане!
История "первого" у каждого своя, и не имеетзначения как и каким образом он заработал в России, (я повторюсь - В РОССИИ) свой капиталл!
Искренне рад за Вашего приятеля - успешный человек (я имею ввиду материальный статус), счастливый человек (подразумевая статус семейный) так держать!
В Росии считается нормой подвергать критике успешных, образованных людей - от этого никуда не дется менталитет...
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