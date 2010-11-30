Деньги: как религиозная секта помогла моему приятелю стать богаче

Сегодня ужинала с университетским приятелем, который сейчас работает в одном крупном банке, входящем в топ-10 по уровню прибыльности, советником предправления. Он рассказывал, как пытался весь прошлый месяц пристроить 1 млн долларов в доверительное управление, как встречался с различными банковскими работниками и как они рассуждали о том, что деньги очень важны в нашей жизни и прочее. Говорит, было немного странно слышать это все из уст тех, кто пока еще не заработал свой первый. Но дело не в этом. Это я вам привела пример, чтобы вы поняли, что за тип финансиста перед нами.
Приятель этот интересен тем, что заработал он свой первый миллион долларов как раз где-то к 32 годам, причем, сколько я его помню, он постоянно был наемным, хотя быстро перестал быть менеджером среднего, а стал высшего.
Его стратегия инвестирования очень проста: каждый месяц класть 10% от получаемых средств на депозит. Забавно, как он к этому пришел: еще в школе его затащили в какую-то религиозную секту, и он каждый месяц стал отдавать 10% своих денег им. Потом родители и его девушка (ныне, кстати, жена) поднапряглись и из секты его вытащили, но... привычка осталась. И вот с 14 лет (а ему 32, мы помним, т.е. уже 18 лет) он 10% своей з.п., гонораров от преподавания в бизнес-школах и инд.консультирования и пр. он складывает на счет. Насколько я могу судить, стратегия вполне успешна.
Я его спросила, чем кончилось дело с поиском банка-партнера, говорит, ничем, так как никто не смог рассказать ему зажигательно о том, почему надо выбрать именно их.
Это я к чему? К тому, что на наши отношения с деньгами влияют, кажется, такие обыденные вещи: религиозные секты, родительские заначки на черный день и пр. Чтобы не говорили о рациональном отношении к деньгам...
ЗЫ: Можно я сразу попрошу не просить меня дать его контакты? Счастливо женат, трое детей, а миллион уже вложил в бизнес.
Комментарии 27
История очень интересная. И вспоминается по этому поводу песенка из замечательного мультика про "Остров сокровищ":
С рождения Бобби пай-мальчиком был,
Имел Бобби хобби: он деньги копил.
Любил - и копил.
[далее идет припев, а потом]
И стал этот Бобби мошенник и плут.
Почему?
Скопил целый пуд!
Примерно так там поется.
А насчет долларов или рублей - не в курсе.
Что касается отношения к успеху, то по этой причине с некоторых пор я стал сторонником банковской тайны. + если раньше думал, что нужно раскрывать всю информацию о фирме, то и по этому вопросу мнение несколько поменялось (если речь идет не об акционерном обществе или государственной корпорации - тут как раз должно быть все прозрачно, а о частной компании, конечно).
Ваш пост интересен не только историей как таковой, описанием как те или иные события влияют на жизнь человека и выбранной стратегии инвестирования. Но еще вопросом к кому пойти и как разместить накопленные средства. Т.е. я тоже не раз задумывался, что в мире большое количество аналитиков и специалистов по управлению капиталом, которые с легкостью дают прогнозы и советы, выступают по ТВ, пишут статьи в деловые журналы, но сами при этом почему-то не являются успешными и богатыми людьми. Такой же вопрос у меня возникал по преподавателям в вузах. У людей вроде бы есть все: доступ к исследованиям, последним научным работам, творческие труды собственных студентов, выход в интернет, библиотека, лаборатория, а у многих возможность ездить на различные конференции за казенный счет - т.е. человек должен досконально знать область, в которой преподает. Но при этом не может создать ничего, что было бы востребовано обществом, бизнесом, заняло свою долю на рынке, не может заработать денег, а просит их у государства, а то и вообще берет со студентов взятки. Как и в случае с аналитиками возникают вопросы как так может быть, потому что одно как-то нестыкуется с другим.
Я и на этот момент внимание обратил, над этим тоже стоит задуматься. И как мы видим, ваш герой предпочел не отдавать деньги в управление, а инвестировать самостоятельно.
А то получается, что всех спрашивал и никому не отдал.
Или он хотел большой процент? - Тогда ему на этот сайт - http://www.vdolg.ru/to_land/how/
Я очень благодарна Вам за то, что Вы подняли эту тему.
Странно, что на ресурсе, посвящённом банкам, практически не говорится о методиках создания личного капитала, о личной финансовой безопасности, об управлении рисками в финансах.
10 %, идущих в накопление - это очень важно! Никакой кризис не отрезвил наших граждан! Все хотят кредитов! И народ можно понять. Банки хотят заработать и рекламируют свои услуги. А ведь кредиты выгодны именно банкам. С другой стороны - пример Вашего приятеля показывает, что банки не готовы управлять большими деньгами. Если уж, работая в банке, он не может найти, куда и как их пристроить, чтобы получить прибыль - то что говорить о человеке, который не специалист... Вот и не хотят люди копить! А экономическая реальность, как мы видели, может измениться очень резко, скачком, как в конце 2008 года. Поэтому тема, поднятая Вами очень важна, хотя, к сожалению, судя по количеству отзывов, волнует немногих
Откройте последний Forbes, доходы топов в банк.сфере - 400 тысяч долларов в год - далеко не предел, насколько я помню, это вообще отправная точка.
Хотя я бы даже не стала считать деньги в чужом кармане, идея моего поста очень проста и заключается в том, что на наше отношение к деньгам влияют какие-то очень простые, эмоциональные вещи, случаи, привычки семьи и пр.
Боюсь, что Ваш приятель ввел Вас в заблуждение относительно источников своих доходов.
Конечно, т.к. речь идет о свободном миллионе, то ясно, что источники разнообразны. Нашла свежий номер F: от 400 тыс до 1,4 млн долларов в год - з.п. топа в банковском секторе в топ-30. А если еще сюда прибавить пару бизнесов, преподавание в бизнес-школах, инд.консультирование, то думаю, что все сойдется. Хотя я не столь склонна считать чужие деньги, лучше быстрее зарабатывать свои.
Но безотносительно к Вашему приятелю: вопрос о том какую часть доходов человек может отложить в виде сбережений - довольно интересный. Конечно все очень сильно зависит от общей денежной массы, но для довольно большой группы населения можно утверждать, что это где-то от 10% до 20%. Попытки начать откладывать более 20% оборачиваются ухудшением достигнутого уровня жизни. На такое способны только люди, одержимые какой-то идеей. А вот 10% действительно может откладывать практически безболезненно любой человек. Нужно лишь одно - внутренняя дисциплина. Однако тут следует помнить, что экономическая модель развития как нашей экономики, так и экономик подавляющего большинства стран не способствуют накоплениям. Главные враги накоплений - кризисы и инфляция. Государства всеми мыслимыми способами выталкивают обывателя из безопасных накоплений в море рисковых активов. Сейчас ставки во всем мире близки к нулю - какие накопления. И люди вынуждены вкладываться в рисковые активы. А это - рулетка: сегодня выиграл - завтра проиграл. И даже хороший уровень владения предметом не гарантирует от потерь. К сожалению единственная реальная модель пассивного обогащения такова: накопление на банковском счету путем отчислений от доходов некого стартового капитала и дальнейшее вложение большей его части в рисковые активы. Копить деньги на банковском счету невозможно: инфляция все съест.
Возможно, Ваш приятель и откладывал по 10% ежемесячно на депозит, но накопил он столь солидный капитал только благодаря своиму уму и трудолюбию, а не с помощью нашей банковской системы, которая ежегодно давала ему каких-то 10% годовых.
Ну а в остальном не спорю, привычка хорошая.
хочу побольше заработать на "кризисных" вкладах, да и вообще создать подушку безоп. на жизнь
Читаю всё выше изложенное и не смог удержаться от комментариев...
На самом деле, я полностью разделяю Вашу точку зрения на предмет счёта ЧУЖИХ денег в ЧУЖОМ кармане!
История "первого" у каждого своя, и не имеетзначения как и каким образом он заработал в России, (я повторюсь - В РОССИИ) свой капиталл!
Искренне рад за Вашего приятеля - успешный человек (я имею ввиду материальный статус), счастливый человек (подразумевая статус семейный) так держать!
В Росии считается нормой подвергать критике успешных, образованных людей - от этого никуда не дется менталитет...