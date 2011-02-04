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Галопом по банковской Европе

04.02.2011 17:37 12 1 729 просмотров
В декабре вернулся из Лондона, был там в деловой поездке. Была минутка и решил посмотреть, как выглядит банковский бизнес у них. Конечно, моя оценка касается именно точек продаж. По итогам сформировал некий топ-3, основываясь только на своих внутренних ощущениях. Потратил на мой личный анализ два дня – все офисы слились в один консервативный и чопорный образ, который, в принципе, и должен соответствовать финансовому институту, но в моем топе те банки, а точнее их офисы продаж, чья ярко выраженная индивидуальность мне запомнилась:

1.Метро-Банк. Этот банк только что появился в Лондоне и произвел фурор, прежде всего, тем, что он работает 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Для России, которая давно перешла на формат 24/7, может быть, этим фактом никого и не удивишь, а вот в старушке Европе такого точно не встретишь.

Основатель банка Вернон Хилл решил построить банковский ритейл нового типа, основываясь на модели сети быстрого питания «Бургер Кинг», поэтому сочетание в символике и оформлении ярких насыщенных тонов – синего и красного, понятно. Но, что удивительно, обычно по-американски кричащий поп-арт, оказался не только ярким, но и притягательным. Если вы придете туда с собакой, вас не только впустят, но и позаботиться о вашем питомце пока Вы заняты деньгами –в каждом офисе стоят миски с собачьи кормом. Еще из увиденного, на каждом мониторе в офисах приклеены три буквы М, что напомнило мне наш МММ.

2.Barclays Bank. Офисы банка выполнены в стилистике hi-tech. При входе – в виде инсталляции решена конструкция, которая регулирует очередь, как в аэропортах. Офис выглядит, как холл отеля, менеджерские стойки - как ресепшн. Эксплуатация идеи - отличная: отель ассоциируется с отдыхом и системой высококлассного гостеприимства. Ты в банке, но как будто отдыхаешь – мебель, атмосфера - все способствует твоему расслаблению.

3.HSBC. Общее позиционирование - «глобальный банк с локальным подходом» реализуется, прежде всего, в упрощенном подходе – в офисе банка вы чувствуете себя как в супермаркете, только продукты, которые вы покупаете, финансовые. Видел «офис будущего» - ничего нового. Запомнились только подписи на русском языке, стойка и кассовое окно для инвалидов. Но все равно ощущение осталось позитивное на фоне других его международных собратьев.

Думаю, европейский опыт надо использовать, без сомнения, он дает нам много интересных решений. Этим я и планирую заняться в следующем году в Мастер-Банке. А что Вы думаете о банковском ретейле будущего?

Комментарии 12

Максим  (Sebastian)
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Думаю в будущем количество отделений банков сократится - все операции уйдут в он-лайн.
Егор Альтман  (altman)
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Я так не думаю. Конечно, частично, операции переместятся в он-лайн. Не так давно звучали мнения, что и магазины скоро уйдут в прошлое и люди будут делать покупки только через сеть. Как видите – изменения намечаются, но не такие кардинальные, как планировали. Банковские продукты, они достаточно сложные и все-таки живое общение со своим менеджером, посещение офиса останется неотъемлемым атрибутом банковского сервиса.
Максим  (Sebastian)
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Самый "вкусный" для банков клиент - средний класс и выше - точно перенесется в он-лайн. Никому общение с клерками ценой в несколько часов потраченного на дорогу времени не нужно. Это просто не рационально.
Урри Кадыков  (Дистандер)
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В банк заходят, поведясь на пафосность офиса, и уходят, вкусив сервиса и тарифов.
Егор Альтман  (altman)
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Если бы, как Вы говорите, люди приходили и уходили, то тогда бы, наверно, не было банковской системы в принципе, значит, кто-то все-таки остается. Заинтересовать клиента не только интерьером офиса и сервисом, но и тарифами банковских продуктов - в этом и состоит важная задача любого банка. Как у Чехова – «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», так и в любом бизнесе, банковском в том числе, если, конечно, он хочет быть успешным, а не просто «плыть по течению».
Екатерина Суворова  (28_888)
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Цитата
Офис выглядит, как холл отеля, менеджерские стойки - как ресепшн. Эксплуатация идеи - отличная: отель ассоциируется с отдыхом и системой высококлассного гостеприимства. Ты в банке, но как будто отдыхаешь – мебель, атмосфера - все способствует твоему расслаблению.

Эту идею точно оценят путешественники!.. smile:)

Шарухин Антон  (toshik80)
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Я может чего не понимаю, но зачем мне находясь в путешествии ходить по банковским офисам? С банкоматом пообщаться может быть придется, но по местным банкам таскаться... Зачем?
Екатерина Суворова  (28_888)
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Я имела в виду, что путешественники эту идею оценят. Будь они из Великобритании или откуда-то еще (по крайней мере, мне сразу стало интересно). А на что обращать внимание в каком-то конкретном путешествии - это другой вопрос, каждый сам для себя решает smile:)
Егор Альтман  (altman)
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Считаю, что «спорт –учебе не помеха!». Как Вы помните, я был в деловой поездке, а занимаюсь я именно маркетингом в банковском секторе. Помимо того, что я люблю свою работу, я всегда обращаю внимание на рекламу, особенно мне интересен опыт европейских и американских коллег.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Как выглядит офис и где он расположен мне абсолютно все равно.
А банк выбираю исходя из цен на его продукты.
С банками общаюсь через свой домашний ноутбук и мне гораздо важнее, чтобы интернет банк был простым, интуитивно-понятным и функциональным, а операции проводились быстро.
Я открывал р/счет в сентябре в Авангарде. После моей сентябрьсой поездки в офис банка, (а он находится у нас в Архангельске прямо за отдельно стоящим дворцом Фондсервисбанка) я там не был ни разу, а прошло полгода. Как Вы думаете мне очень важно обстановка там располагает к расслаблению или нет?
Поэтому для меня гораздо важнее чтобы сайт банка был удобным и оригинальным, а офис может быть какой угодно
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Егор, для альтернативы очень рекомендую посмотреть и американский опыт - особенно на тамошние офисы Umpqua Bank, Applied Bank и ING.
Егор Альтман  (altman)
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Вадим, спасибо за совет, обязательно посещу
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