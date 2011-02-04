Галопом по банковской Европе

В декабре вернулся из Лондона, был там в деловой поездке. Была минутка и решил посмотреть, как выглядит банковский бизнес у них. Конечно, моя оценка касается именно точек продаж. По итогам сформировал некий топ-3, основываясь только на своих внутренних ощущениях. Потратил на мой личный анализ два дня – все офисы слились в один консервативный и чопорный образ, который, в принципе, и должен соответствовать финансовому институту, но в моем топе те банки, а точнее их офисы продаж, чья ярко выраженная индивидуальность мне запомнилась:
1.Метро-Банк. Этот банк только что появился в Лондоне и произвел фурор, прежде всего, тем, что он работает 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Для России, которая давно перешла на формат 24/7, может быть, этим фактом никого и не удивишь, а вот в старушке Европе такого точно не встретишь.
Основатель банка Вернон Хилл решил построить банковский ритейл нового типа, основываясь на модели сети быстрого питания «Бургер Кинг», поэтому сочетание в символике и оформлении ярких насыщенных тонов – синего и красного, понятно. Но, что удивительно, обычно по-американски кричащий поп-арт, оказался не только ярким, но и притягательным. Если вы придете туда с собакой, вас не только впустят, но и позаботиться о вашем питомце пока Вы заняты деньгами –в каждом офисе стоят миски с собачьи кормом. Еще из увиденного, на каждом мониторе в офисах приклеены три буквы М, что напомнило мне наш МММ.
2.Barclays Bank. Офисы банка выполнены в стилистике hi-tech. При входе – в виде инсталляции решена конструкция, которая регулирует очередь, как в аэропортах. Офис выглядит, как холл отеля, менеджерские стойки - как ресепшн. Эксплуатация идеи - отличная: отель ассоциируется с отдыхом и системой высококлассного гостеприимства. Ты в банке, но как будто отдыхаешь – мебель, атмосфера - все способствует твоему расслаблению.
3.HSBC. Общее позиционирование - «глобальный банк с локальным подходом» реализуется, прежде всего, в упрощенном подходе – в офисе банка вы чувствуете себя как в супермаркете, только продукты, которые вы покупаете, финансовые. Видел «офис будущего» - ничего нового. Запомнились только подписи на русском языке, стойка и кассовое окно для инвалидов. Но все равно ощущение осталось позитивное на фоне других его международных собратьев.
Думаю, европейский опыт надо использовать, без сомнения, он дает нам много интересных решений. Этим я и планирую заняться в следующем году в Мастер-Банке. А что Вы думаете о банковском ретейле будущего?
Комментарии 12
Эту идею точно оценят путешественники!..
А банк выбираю исходя из цен на его продукты.
С банками общаюсь через свой домашний ноутбук и мне гораздо важнее, чтобы интернет банк был простым, интуитивно-понятным и функциональным, а операции проводились быстро.
Я открывал р/счет в сентябре в Авангарде. После моей сентябрьсой поездки в офис банка, (а он находится у нас в Архангельске прямо за отдельно стоящим дворцом Фондсервисбанка) я там не был ни разу, а прошло полгода. Как Вы думаете мне очень важно обстановка там располагает к расслаблению или нет?
Поэтому для меня гораздо важнее чтобы сайт банка был удобным и оригинальным, а офис может быть какой угодно