1. Оформите карту КУКУРУЗА в салоне Евросети
2. Скачайте приложение на мобильный КУКУРУЗА
3. В настройках приложения вводите промокод FR3CM6B0W
4. Вы получаете 3000 баллов на карту КУКУРУЗА (=300 рублей в Евросети/Перекрестке)