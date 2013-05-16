Популярные сообщения

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Тасиц Алла 16.05.2013 16:58 angel-oflove1
СМС мошенничество с картами!
Добрый день! появился новый вид мошенничества! На мобильные рассылаются смс с текстом: "Ваша карта заблокирована. Служба безопасности". Мне лично вчера пришло такое сообщение. Я конечно сразу поняла фишку и решила позвонить узнать, сначала не брали, а потом взял молодой парень. Я спросила, куда я попала, он ответил служба безопасности сбербанка. Я спросила, что с моей картой, пришла смс о блокировке (у меня нет карты), он попросил назвать мои данные, на что я ответила с какой стати, и он бросил трубку. Прям так и хочется заявление накатать или поймать его самим как-то...но как. В полицию веры нет никакой, а как выйти на него, не знаю) В общем, люди, осторожно!!!! Этих гадов сейчас много, его телефон - 89003775520, может кто-то придумает, как его поймать)
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Тасиц Алла 06.04.2013 00:08 angel-oflove1
Вопрос к представителям Сбербанка
Здравствуйте, люди! Меня зовут Алла Тасиц. Возможно, кто-то помнит мою историю со Сбербанком. У меня в августе 2011 года через СБОЛ украли крупную сумму денег (425 тыс. руб). Когда я столкнулась с этой ужасно сложной ситуацией и поняла, что всем (СБ и полиции) параллельно на мои проблемы, я решили пойти другим путем. Он оказался верным. СМИ, создание Группы Жертв Мошенников Сбербанка (http://vk.com/club31356847), личные и коллективные письма во всевозможные инстанции, 9 месяцев борьбы... Я вернула свои деньги. Но многие люди - нет, а другие продолжают их терять каждый день. Я не могу оставить свое дело и всех, кто пришел в мою группу за помощью и поддержкой, потому что прошла всё на себе и знаю, как это сложно, особенно одному. Уже полтора года я варюсь в этой каше, выслушиваю сотни пострадавших от мошенничества людей. И каждый раз удивляюсь и возмущаюсь. Да сколько же это будет продолжаться? Фишинг, скимминг, подделывание карт... и все по кругу, все одно и то же. Читать далее
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Тасиц Алла 20.11.2011 16:49 angel-oflove1
Сбербанк плюёт в лицо клиентам! (Мошенничество в СБОЛ)
Конечно вы уже наслышаны о массовых атаках мошенничества через Сбербанк Онлайн. Если нет, то рекомендую посмотреть передачу Про Жизнь на канале ТВЦ, которая совсем скоро (точную дату и время сообщу) выйдет в эфир. Дело в том, что я подверглась действиям мошенников во время посещения Сбербанка Онлайн (всю мою историю, а так же многие другие, можно увидеть тут http://vkontakte.ru/feed?section=upd...56847_25343188). Я написала заявление в банк и полицию. За эти почти 3 месяца жуткой нервотрепки от полного безразличия и бездействия со стороны Сбербанка и полиции, я не имею на данный момент никаких результатов, кроме отказа из банка, который полностью снимает с себя всю ответственность и снятой передачи, благодаря которой много изменится для Сбербанка. По крайней мере в том, что он потеряет огромное количество клиентов, денег и репутацию, я не сомневаюсь! И это - уже хороший результат, даже если я и многие другие жертвы не вернём украденное. Мне пришлось столкнуться с полным беспределом, который творится в нашей стране. Читать далее
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