Популярные сообщения

Здравствуйте, люди!
Меня зовут Алла Тасиц. Возможно, кто-то помнит мою историю со Сбербанком. У меня в августе 2011 года через СБОЛ украли крупную сумму денег (425 тыс. руб). Когда я столкнулась с этой ужасно сложной ситуацией и поняла, что всем (СБ и полиции) параллельно на мои проблемы, я решили пойти другим путем. Он оказался верным. СМИ, создание Группы Жертв Мошенников Сбербанка (http://vk.com/club31356847), личные и коллективные письма во всевозможные инстанции, 9 месяцев борьбы... Я вернула свои деньги. Но многие люди - нет, а другие продолжают их терять каждый день. Я не могу оставить свое дело и всех, кто пришел в мою группу за помощью и поддержкой, потому что прошла всё на себе и знаю, как это сложно, особенно одному.
Уже полтора года я варюсь в этой каше, выслушиваю сотни пострадавших от мошенничества людей. И каждый раз удивляюсь и возмущаюсь. Да сколько же это будет продолжаться? Фишинг, скимминг, подделывание карт... и все по кругу, все одно и то же.
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