Популярные сообщения

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Animegravitation 28.11.2018 11:57 animegravitation
Обл суд отклонил ходотайства и апелляционную жалобу
Так как Областной суд отклонил ходотайства и апелляционную жалобу выкладываю текст ходотайств ниже Так же прошу всех заинтересованных обратиться в местные прокуратуры по факту нарушение ФГУП Почта России и ПАО Почта банк федерального законодательства в сфере закупок и намеренного нарушение ФГУП Почта России своих же положений регламентированных в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП "Почта России", утвержденное приказом ФГУП "Почта России" от 21.08.2015 № 404-п Ссылка на данное Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП Почта России . Спасибо LR_ из ББ Нашлось правда уже в процессе заседания Текст первого ходатайство В областной суд Заявитель Ответчик: Публичное акционерное общество «Почта Банк» Ходатайство об истребовании доказательств В производстве ……………... областного суда находится гражданское дело № ……………………………... по иску ……………………. к ПАО Почта банк о защите прав потребителя в сфере финансовых услуг. Читать далее
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Animegravitation 29.10.2018 14:37 animegravitation
Копия обезличенной апелляционной жалобы в Областной суд
В связи с подачей апелляции на решение Городского суда публикую на данном портале копию обезличенной апелляционной жалобы направленной в Областной суд Апелляционная жалоба на решение ……………… городского суда 11 сентября ……………….. городским судом было вынесено решение по гражданскому делу по иску ………………………….. к Публичному акционерному обществу «Почта Банк» о нарушении прав потребителя в части статьи 16.1 ЗоЗПП (Окончательное мотивированное решение изготовлено 14 сентября 2018). 28 мая 2018 года вступил в договорные отношения с ПАО «Почта Банк» на оказание услуг по переводу денежных средств, в счёт оплаты услуг ЖКХ на портале ГИС ЖКХ. В рамках заключенных договоров ПАО «Почта Банк» взымал разную комиссию за оказание одной и той же услуги. На основании статьи 16.1 ЗоЗПП я обратился в ……………….. городской суд для защиты прав потребителя так как считаю, что своими действиями ПАО Почта банк нарушает мои права потребителя. Решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано. Читать далее
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Animegravitation 19.09.2018 12:46 animegravitation
Решение суда первой инстанции. Глупое и противоречащее положениям о публичной офферте и ЗоЗПП
РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ……………………..городской суд : судьи …………………… рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по …………………… к ПАО «Почта Банк» о защите прав потребителей, установил: 28.05.2018 истцом совершены операции по переводу денежных средств, в счет оплаты услуг ЖКХ на одну и ту же сумму(10 руб). Первая операция производилась с помощью виртуальной предоплаченной карты платежной системы МИР эмитированной ПАО «Почта Банк», комиссия за оказание услуги составила 0 рублей. Во-втором случае оплата услуги по договору производилась с помощью карты платежной системы МИР эмитированной сторонним Банком, комиссия за оказании услуги составила 39 рублей. Не согласившись с указанными действиями банка по списанию комиссии за оказание аналогичной услуги истец обратился в ПАО «Почта Банк» с заявлением об обосновании различий в сборе комиссии. В ответе от 08.05.2018 банк сообщил, что он вправе устанавливать размер вознаграждения за предоставление услуг по проведению платежей в соответствии с действующими тарифами. Читать далее
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Animegravitation 27.08.2018 15:36 animegravitation
Копия обезличенного иска к ПАО Почтабанк
Ввиду того что предварительное заседание состоялось , ответчик предоставил на него возражение , которое я надеюсь полностью разнести в пух и прах в рамках судебного заседания выкладываю тут копию Обезличенного искового заявления к ПАО Почтабанк Свои возражения на возражения Почтабанка выкладывать пока не буду чтобы если их представитель соизволит явиться на суд или решит пристутсвовать там по видеоконференц связи не давать ему повода парировать заготовленными шаблонными фразами В …………………… суд X Заявитель искового заявление …………………… X X Ответчик: Публичное акционерное общество «Почта Банк» X ИНН: 3232005484, КПП 997950001 X Юридический адрес 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8 X Почтовый адрес 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8 Исковое заявление о защите прав потребителя …………………… 2018 года я заключил два договора с ПАО «Почта Банк» на оказание услуг по переводу денежных средств, в счёт оплаты услуг ЖКХ. Читать далее
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Animegravitation 17.04.2018 01:49 animegravitation
Заявление к генеральному Директору ФГУП Почта России и к Председателю правления ПАО Почтабанк
Ввиду введения дифференцированной комиссии по оплате коммунальных услуг на портале ГИС ЖКХ и не зачёта моёго отзыва о ПАО Почта банк предлагаю копию своёго заявления которое было отправлено генеральному Директору ФГУП Почта России и к Председателю правления ПАО Почтабанк. Заявление о злоупотреблении Почта банком правом монопольного доступ к Государственному порталу ГИС ЖКХ ФГУП Почта России была назначена оператором государственной системы ГИС ЖКХ. При этом согласно слов Заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаила Евраева > Сегодня системой пользуются уже более 2 млн граждан. В ГИС ЖКХ зарегистрировано более 89 тысяч поставщиков информации. Это все управляющие компании, 98% ТСЖ и ЖСК, 99% ресурсоснабжающих организаций, все органы власти. В ГИС ЖКХ размещена информация о 19 млн многоквартирных и жилых домов, 137 млн лицевых счетов, 140 тысячах тарифах, 500 тысячах проведенных контролирующими органами проверках, 660 тысячах договоров управления, более 1 млн общедомовых приборах учета, 81,3 млн индивидуальных приборах учета. Читать далее
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