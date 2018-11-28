Популярные сообщения

Ввиду введения дифференцированной комиссии по оплате коммунальных услуг на портале ГИС ЖКХ и не зачёта моёго отзыва о ПАО Почта банк предлагаю копию своёго заявления которое было отправлено генеральному Директору ФГУП Почта России и к Председателю правления ПАО Почтабанк.
Заявление о злоупотреблении Почта банком правом монопольного доступ
к Государственному порталу ГИС ЖКХ
ФГУП Почта России была назначена оператором государственной системы ГИС ЖКХ. При этом согласно слов Заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаила Евраева
> Сегодня системой пользуются уже более 2 млн граждан. В ГИС ЖКХ зарегистрировано более 89 тысяч поставщиков информации. Это все управляющие компании, 98% ТСЖ и ЖСК, 99% ресурсоснабжающих организаций, все органы власти. В ГИС ЖКХ размещена информация о 19 млн многоквартирных и жилых домов, 137 млн лицевых счетов, 140 тысячах тарифах, 500 тысячах проведенных контролирующими органами проверках, 660 тысячах договоров управления, более 1 млн общедомовых приборах учета, 81,3 млн индивидуальных приборах учета.
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