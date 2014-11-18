Популярные сообщения

Этот обзор я опубликовал пять лет назад. Не находите, что он не потерял свою актуальность?!
4 февраля 2009 года в Казахстане случилась девальвация. Нежданно-негаданно. Нет, население, конечно, догадывалось, что если в соседней России доллар уже к 36 рублям, то и в Казахстане нечто подобное вполне прогнозируемо. Но в обменники побежали самые умные. Те, которые всегда готовятся к плохому.
Руководитель казахстанского Нацбанка Марченко, который как и наш Геращенко, раз в пять лет возвращается в главном банке страны ко власти, взял на вооружение российский опыт.
Девальвация казахстанского тенге вызвана девальвацией национальных валют в странах-торговых партнерах Казахстана. Для примера: за период с начала 2008 года по январь 2009 года девальвация национальных валют к доллару США составила в России 44%, в Беларуси – 28%, на Украине – 53%, в Великобритании – 38%, Еврозоне – 13%, в Норвегии – 28%, в Бразилии – 31%, Австралии – 27%, в Канаде – 26%.
Читать далее