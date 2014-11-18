Популярные сообщения

Вход
Профиль Блог Лента Активность
Anton Belikov 18.11.2014 16:24 anton.belikov@yahoo.se
Безопасность ваших счетов при использовании функций iCloud и переносе данных на i-устройствах
Я купил себе "шестой". Не то, чтобы "пятый s" меня меньше устраивал, просто хочется быть в тренде. Если есть у второго лица, почему не должно быть у меня? С помощью стандартных настроек Apple я отправил всё содержимое пятого в облачный сервис производителя, затем загрузил всё на шестой, включая, понятно, банковские и прочие полезные сервисы, среди которых оценку дам только тем приложениям AppleStore, которые позволяют войти в них с коротким кодом или специальным паролем iPhone, либо поддерживают функцию "Remember me": МКБ (Московский Кредитный Банк) Тинькофф Кредитные Системы Альфа-банк Аэрофлот Трансаэро British Airways Miles and More / Lufthansa Marriott Hotels Hilton Hotels Intercontinental Hotels AccorHotels ClubCarlson (Radisson Blu) Booking.com, а также один иностранный банк за пределами РФ. Итак, кто из них обнаружил подвох и не позволил мне с нового iPhone, введя короткий код, войти в свои профили или получить доступ к моим счетам (аккаунтам): Hilton предложил ввести все данные заново, не " Читать далее
Комментировать
Anton Belikov 30.07.2014 16:29 anton.belikov@yahoo.se
Резидентам-вкладчикам иностранных банков придётся призадуматься
Виной всему желание депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации ограничить и всячески поразить в правах "пятую колонну" - тех, кому "дым Отечества ни сладок, ни приятен", раз они предпочитают хранить свои кровно заработанные в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. А всё, что за пределами Российской Федерации, - это, граждане, Гейропа, Пиндостан и прочие враги нашей бессмертной духовности. Подпунктом "в" пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", конкретно в часть 7, а именно: в части 7 слова "физических лиц - резидентов," исключить. Это автоматически уравнивает физических лиц-резидентов, открывших счета за пределами Российской Федерации в установленном российским законом порядке, с юридическими лицами, предоставляющими ЕЖЕКВАРТАЛЬНУЮ отчётность о движении денежных средств по таким счетам за границей. Читать далее
Комментировать
Anton Belikov 16.02.2014 17:33 anton.belikov@yahoo.se
На руинах Мастер-Банка
АСВ трудится и по выходным http://asv.org.ru/liquidation/news/312240/ 15 февраля с.г. оно нам отчиталось о мерах конкурсного управляющего по реализации федерального закона "О банкротстве/несостоятельности кредитных организаций". Это что же получается - если и вправду АСВ отодвинуть в любую очередь за вкладчиками-физическими лицами, то Мастер-Банк бы расплатился со всеми кредиторами первой очереди. Несколько непонятно, отчего конкурсное производство всегда генерирует миллиарды рублей расходов, если сама кредитная организация, успешно функционируя до самой своей смерти, столько денег на административно-хозяйственные и управленческие расходы не потребляла, ну да ладно. Должен же кто-то мотаться из Москвы в Омск и Ростов-на-Дону бизнес-классом Аэрофлота, а это всегда дорого, хотя и не очень оправданно: в Ростов летает Донавиа под флагом Аэрофлота, а там кресла узенькие, евробизнес, ну и питание лучшего желать оставляет. АСВ несильно заботит сбор зависших активов. Читать далее
Комментировать
Anton Belikov 11.02.2014 21:33 anton.belikov@yahoo.se
Тенге и девальвация
Этот обзор я опубликовал пять лет назад. Не находите, что он не потерял свою актуальность?! 4 февраля 2009 года в Казахстане случилась девальвация. Нежданно-негаданно. Нет, население, конечно, догадывалось, что если в соседней России доллар уже к 36 рублям, то и в Казахстане нечто подобное вполне прогнозируемо. Но в обменники побежали самые умные. Те, которые всегда готовятся к плохому. Руководитель казахстанского Нацбанка Марченко, который как и наш Геращенко, раз в пять лет возвращается в главном банке страны ко власти, взял на вооружение российский опыт. Девальвация казахстанского тенге вызвана девальвацией национальных валют в странах-торговых партнерах Казахстана. Для примера: за период с начала 2008 года по январь 2009 года девальвация национальных валют к доллару США составила в России 44%, в Беларуси – 28%, на Украине – 53%, в Великобритании – 38%, Еврозоне – 13%, в Норвегии – 28%, в Бразилии – 31%, Австралии – 27%, в Канаде – 26%. Читать далее
7 Комментировать
Anton Belikov 06.02.2014 19:15 anton.belikov@yahoo.se
Герман Греф расширяет "географию"
В советские времена среди "валютчиков" всё, что не доллар США и не "бундесмарка", называли "географией". В "географию" недавно ударился руководитель самого важного банка современной России. > Герман Греф и мировые валюты > http://rbcdaily.ru/finance/562949990245062 > > Швейцарский франк, норвежская и шведская кроны, по мнению председателя правления Сбербанка РФ, являются самыми надежными мировыми валютами, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. При этом, подчеркнул он, россияне должны иметь накопления и в рублях. > > «Это три страны, в которых сохранение валют с точки зрения их устойчивости, девальвации этих валют, разумности макроэкономической политики правительств, достаточности ресурсов по поддержанию устойчивости этих валют, являются доминирующими над всеми в мире», - передает ИТАР-ТАСС слова Грефа с форума. По его словам, самая высокая ликвидность у швейцарского франк — ежегодно примерно 80 млрд долл. Читать далее
3 Комментировать
Anton Belikov 01.02.2014 01:12 anton.belikov@yahoo.se
О Банке России как об ассенизаторе
Интересное однажды случилось банкротство http://www.asv.org.ru/liquidation/news/56516/ В процессе ликвидации обнаружилось, что активы банка-банкрота полностью покрывают все его обязательства. Вопрос: почему у банка отозвали лицензию? http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=108467 > Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ЗАО) осуществлял высокорискованную кредитную политику, что привело к дефициту денежных средств, необходимых для своевременного удовлетворения требований кредиторов. Читать далее
2 Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения