Популярные сообщения

Я купил себе "шестой". Не то, чтобы "пятый s" меня меньше устраивал, просто хочется быть в тренде. Если есть у второго лица, почему не должно быть у меня? С помощью стандартных настроек Apple я отправил всё содержимое пятого в облачный сервис производителя, затем загрузил всё на шестой, включая, понятно, банковские и прочие полезные сервисы, среди которых оценку дам только тем приложениям AppleStore, которые позволяют войти в них с коротким кодом или специальным паролем iPhone, либо поддерживают функцию "Remember me": МКБ (Московский Кредитный Банк) Тинькофф Кредитные Системы Альфа-банк Аэрофлот Трансаэро British Airways Miles and More / Lufthansa Marriott Hotels Hilton Hotels Intercontinental Hotels AccorHotels ClubCarlson (Radisson Blu) Booking.com, а также один иностранный банк за пределами РФ. Итак, кто из них обнаружил подвох и не позволил мне с нового iPhone, введя короткий код, войти в свои профили или получить доступ к моим счетам (аккаунтам): Hilton предложил ввести все данные заново, не " Читать далее