Банки продают время...

Друзья,
банки «продают» и «покупают» деньги – это очевидно. Но банки еще и «продают» время. Благодаря ипотечному кредиту человек может начать жить в своей квартире на много лет раньше, чем без него. Благодаря хорошему интернет-банкингу, человек может не тратить время на стояние в очередях. Благодаря депозитам и инвестиционным услугам, человек может заставить свои деньги работать на себя, не тратя на это дополнительного времени и усилий.
При этом ВРЕМЯ – один из важнейших факторов, по которому люди оценивают банк. Долго ли меня промариновали в очереди? Была ли при этом удобной электронная очередь? Владела ли операционистка слепой десятипальцевой печатью? Многое ли мне удается сделать удаленно, по телефону, или за каждой мелочью нужно лично ходить в банк? Все это не менее важно для клиента банка, чем ставка по кредиту или депозиту.
В этом блоге я буду делиться тайм-менеджерскими мыслями, наблюдениями о работе российских банков. Приглашаю всех к участию и дискуссии – чтобы в итоге наши банки стали быстрее, удобнее, комфортнее для клиента, не тратили ни минуты его времени зря.
С уважением,
Глеб Архангельский,
генеральный директор ОАО «Организация Времени»,
клиент нескольких российских банков.
Комментарии 15
Искренне рад приветствовать вас на "Банки.ру"!
В своё время увидев и прочитав именно вашу книгу - "Тайм-драйв" - я заинтересовался тайм- и лайф-менеджментом. Пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за столь удачную книгу-введение в эти направления менеджмента
Вот ни в одном банке я не встречал электронной очереди, умеющей присылать СМСки о приближении своего номера. А было бы крайне удобно (например, для тех, кто любит выти на улицу покурить, хоть это и вредно).
@.
PS: можно ведь отходить не только покурить, но и в книжный магазин, и в кафе.
А идею с соседней кафешкой можно даже развить, купон электронной очереди будет одноврменно скидкой 5% на вторую чашку кофе в ближайшем кафе, например. Такое вот взаимовыгодное сотрудничество можно замутить. И весьма позитивненькую соместную рекламу.
@.
Очевидность этого утверждения доказано всей историей человечества. "Время - деньги". Поэтому если они продают деньги - значит и время, если они продают время - значит и деньги. Одно от другого неотделимо...
Может стоит в России открыть Банк-Кафетерий? Где можно и кофе попить и депозит открыть и все в одном месте. Такие банки уже существуют, например Umpqua Bank.
Вадим, по поводу билетов, есть более простые способы, например использование Телебанка. Например, хочет клиент в театр, либо в оперу, а может на самолет билет взять - заходит в телебанк с домашнего либо рабочего компьютера и спокойно выбирает. Большинство деловых людей так и делает, только это выглядит, как заказ билетов через интернет.
В системе Телебанк клиент может так же открыть вклад.
Вадим, у меня встречный вопрос, есть ли зависимость между качеством системы Телебанк и количеством необходимых офисов? Как количественно оценить эту связь?
Может ли банк развиваться без офисной сети, используя только Телебанк?
Отлично, что Вы завели на данном полезном ресурсе блог!
Спасибо! @}->--
В личной жизни и на работе прививаю себе и людям ваши и свои наработки по оптимизации Времени. Увидев Вас тут, решила начать общаться (не только читать), обмениваться опытом.
С уважением, старший специалист службы персонала
Оренбургского филиала
ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Золотарева Катерина
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