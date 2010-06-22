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Банки продают время...

22.06.2010 13:15 15 2 197 просмотров
Друзья,

банки «продают» и «покупают» деньги – это очевидно. Но банки еще и «продают» время. Благодаря ипотечному кредиту человек может начать жить в своей квартире на много лет раньше, чем без него. Благодаря хорошему интернет-банкингу, человек может не тратить время на стояние в очередях. Благодаря депозитам и инвестиционным услугам, человек может заставить свои деньги работать на себя, не тратя на это дополнительного времени и усилий.

При этом ВРЕМЯ – один из важнейших факторов, по которому люди оценивают банк. Долго ли меня промариновали в очереди? Была ли при этом удобной электронная очередь? Владела ли операционистка слепой десятипальцевой печатью? Многое ли мне удается сделать удаленно, по телефону, или за каждой мелочью нужно лично ходить в банк? Все это не менее важно для клиента банка, чем ставка по кредиту или депозиту.

В этом блоге я буду делиться тайм-менеджерскими мыслями, наблюдениями о работе российских банков. Приглашаю всех к участию и дискуссии – чтобы в итоге наши банки стали быстрее, удобнее, комфортнее для клиента, не тратили ни минуты его времени зря.

С уважением,
Глеб Архангельский,
генеральный директор ОАО «Организация Времени»,
клиент нескольких российских банков.

Комментарии 15

Василий Чепцов  (vasilio)
#
Добрый день, Глеб!
Искренне рад приветствовать вас на "Банки.ру"!

В своё время увидев и прочитав именно вашу книгу - "Тайм-драйв" - я заинтересовался тайм- и лайф-менеджментом. Пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за столь удачную книгу-введение в эти направления менеджмента smile:)
tx87  (tx87)
#
Рад Вас приветствовать здесь)
@mike  (@mike)
#
Цитата
Была ли при этом удобной электронная очередь

Вот ни в одном банке я не встречал электронной очереди, умеющей присылать СМСки о приближении своего номера. А было бы крайне удобно (например, для тех, кто любит выти на улицу покурить, хоть это и вредно).

@.
Глеб Архангельский  (gleb_ar)
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Отличная идея! Думаю, банкирам стоит взять на вооружение. Я бы сам с удовольствием пользовался такой возможностью.

PS: можно ведь отходить не только покурить, но и в книжный магазин, и в кафе. smile:-)
@mike  (@mike)
#
Можно даже (для убеждённых циников типа меня) сходить и за время пока идёт е-очередь обслужиться в обычном банке без очереди вовсе.

А идею с соседней кафешкой можно даже развить, купон электронной очереди будет одноврменно скидкой 5% на вторую чашку кофе в ближайшем кафе, например. Такое вот взаимовыгодное сотрудничество можно замутить. И весьма позитивненькую соместную рекламу.

@.
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Так может тогда не нужно вообще в банк приходить за бумажными билетиками. Зайти на сайт банка (можно с мобильного телефона), авторизоваться как клиент, если нет регистрации, то просто как потенциальный клиент, указать отделение, посмотреть там длины очередей на разные направления, прикинуть возможное время на автотранспортировку к месту назначения, подать заявку, получить номер на определенное время, а дальше ждать предупреждения за несколько минут до назначенного срока. Хорошо бы всю историю оперативно отслеживать в онлайне.
Дмитрий  (asd1979)
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Технически нереально выполнить ваши идеи.
Дмитрий Аргунов  (d_argunov)
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Кстати, одна из проблем электронной очереди - это большое время, которое проходит между вызовом очередного клиента и его подходом к оператору. Ваше решение в этом смысле очень хорошее - человек может заранее подойти к окошку и начать обслуживаться сразу после предыдущего. Это может сэкономить массу времени операционистов и сократить очередь
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Цитата
...банки «продают» и «покупают» деньги – это очевидно. Но банки еще и «продают» время.

Очевидность этого утверждения доказано всей историей человечества. "Время - деньги". Поэтому если они продают деньги - значит и время, если они продают время - значит и деньги. Одно от другого неотделимо... smile:)
Максим Белугин  (Белугин)
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По поводу очередей в банке и возможности пойти в кафе.
Может стоит в России открыть Банк-Кафетерий? Где можно и кофе попить и депозит открыть и все в одном месте. Такие банки уже существуют, например Umpqua Bank.
Вадим Пикулин  (pqline)
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Кофе предлагают многие банки. А вот заказать билеты на самолет, поезд или в оперу, кинотеатр на вечерний сеанс, забронировать место в гостинице... и чтоб не самому через Интернет, а чтобы банк этим занимался оперативно и качественно...
Максим Белугин  (Белугин)
#
Я хотел донести другую мысль. Банк, в идеале, должен стать местом общения, если хотите встреч. Например, клуб по интересам. Тоесть, что-то, что само по себе будет связывать людей именно с банком, либо с его помещениями.

Вадим, по поводу билетов, есть более простые способы, например использование Телебанка. Например, хочет клиент в театр, либо в оперу, а может на самолет билет взять - заходит в телебанк с домашнего либо рабочего компьютера и спокойно выбирает. Большинство деловых людей так и делает, только это выглядит, как заказ билетов через интернет.

В системе Телебанк клиент может так же открыть вклад.

Вадим, у меня встречный вопрос, есть ли зависимость между качеством системы Телебанк и количеством необходимых офисов? Как количественно оценить эту связь?
Может ли банк развиваться без офисной сети, используя только Телебанк?
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Весь вопрос в приоритетах и кривизне мысли хозяев бизнеса. Вот Тиньков пошел по подобному пути. ВТБ думаю не пойдет, ему дорога любая целевая аудитория. Это как в Интернете: веб-местеры не должны проектировать свои сайты исключительно для пользователей новомодных браузеров, упуская даже немногочисленную армию поклонников ретро. Это неправильно и не по бизнесовому... Оптимизация должна быть рациональна, но не безбашенна. Короче говоря, все нужно просчитывать, смотреть и анализировать... только тогда принимать решения на основании сделанных грамотно выводов.
Екатерина Золотарева  (Zolota)
#
Добрый день, уважаемый Глеб!
Отлично, что Вы завели на данном полезном ресурсе блог!
Спасибо! @}->--

В личной жизни и на работе прививаю себе и людям ваши и свои наработки по оптимизации Времени. Увидев Вас тут, решила начать общаться (не только читать), обмениваться опытом.

С уважением, старший специалист службы персонала
Оренбургского филиала
ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Золотарева Катерина

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