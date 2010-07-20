Селигер – 2010. Пестики и тычинки

Друзья,провел мастер-класс на форуме Селигер – 2010, в предпринимательской смене. Поделюсь впечатлениями.Прошлый форум, на котором я также выступал, был скорее съездом «молодежи, подающей надежды», а задачей форума было – помочь довести надежды до проектов, для чего ребят учили управлению проектами и т.п.В этот раз, как мне рассказали организаторы, отбор был жестче, и на форум попали в основном те, кто уже что-то делает. Во всяком случае на моем выступлении из примерно 200-250 присутствующих около трети подняли руки на вопрос «у вас уже больше 6 млн руб годового оборота» и еще треть – «больше 3 млн» (у 3-4 человек годовой оборот больше $1 млн, еще около трети – бизнеса нет, есть проекты / идеи / задумки).В целом главное преимущество, которое я увидел – стало больше «дела». И многие ребята уже со своими компаниями, и очень любопытная аллея героев – участников прошлого форума, привлекших инвестиции и создавших свои компании. Много также интересных проектов, ищущих финансирование (успел пройтись по тропинкам и почитать стенды, вдоль тропинок стоящие).Главный минус форума в его сегодняшнем виде, мне кажется, таков. На форуме сравнительно немного инвесторов.В одно место съехалось много перспективных тычинок. Тычинки учатся тому, как искать пестики, общаются между собой, слушают мастер-классы. Тычинки представляют проекты тычинкам. А пестиков в массовых количествах не наблюдал. Заметил только палатку Российской венчурной корпорации и Центра коммерциализации технологий МФПА (в конечном итоге ведущего к Фонду посевных инвестиций все той же РВК). Позже в новостях прочитал про компанию "Экспедиция", прицельно приезжавшую отбирать проекты, и про Микрофинансовый центр.Хорошим ходом было бы пригласить на форум не единичных, а в массовых количествах представителей венчурных фондов, а еще лучше – бизнес-ангелов и их ассоциации (т.к. ангельские инвестиции для большинства участников форума адекватнее венчурных), а также банки, заинтересованные в кредитовании малого бизнеса. Пригласить с выступлениями (как минимум талантливой молодежи стоит рассказать, чего ждет инвестор от проекта), стендами, презентациями и т.д. Тогда результативность форума была бы значительно выше. А взяв с каждой инвестиционной сделки хотя бы 0.5% комиссии, форум через пару лет можно было бы сделать прибыльным коммерческим предприятием.Желаю форуму успехов и эффективности – от энергии и таланта участников у меня весьма позитивные впечатления, важно чтобы эти энергия и талант в итоге вырастали в яркие проекты и компании.