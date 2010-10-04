Продвинутая операционистка Сбербанка

Друзья,
как-то раз мы открывали «юрлицовый» счет в ближайшем к нашему офису отделении Сбербанка. Прихожу я с комплектом учредительных документов, операционистка их проверяет и говорит – «я не могу открыть счет». – Почему?! – «Вот у вас Решение No1 – Я, Глеб Архангельский, решил создать компанию «Организация Времени». А вот у вас Решение No2 - я, учредитель, принимаю на себя обязанности генерального директора». Это неправильное Решение – мало ли, кто принимает обязанности генерального, например его зам на время отпуска. Вы должны были написать «Вступаю в должность генерального директора».
Не знаю, как юридически, но с точки зрения здравого смысла звучит разумно. Удивительно, что за много лет существования компании ни один корпоративный юрист наших заказчиков не обратил внимания на эту тонкость.
До сих пор не знаю, радоваться или огорчаться за Сбербанк, у которого есть такие операционистки. Рассказываю эту историю на любом тренинге для топ-менеджеров Сбербанка. в разных территориальных банках слышу от них разные мнения на этот счет. Интересно ваше мнение!
Комментарии 12
Зам. может подобное написать, но это решение будет нелегитимно.
Поэтому в данном случае
вроде бы все понятно и правильно...
2. По опыту:
чаще встречается формулировка "вступаю в должность...". Звучит строже и более обязывающе.
3. По-русски правильнее было бы "... возлагаю на себя обязанности..."
4. Наверное, у Вас в учр. документах Генеральный директор обозначен как исполнительный орган, кроме того - это должность.
Сдается мне, что операционистка скорее права.
Меня больше раздражает, что некоторые банки после принятия знаменитого 115-ФЗ (об отмывании денег) стали чуть не насильно всучивать доп.соглашения к договорам банковского счета, в которых прописаны пункты прямо указанные в ФЗ. И начали позволять себе блокировку якобы подозрительных операций. Плюс штрафы за осуществление таких операций. Причем всучивать стали в стиле "Давай подписывай, а то денег тебе твоих не выдадим"
Вообще-то есть конституция РФ, в которой прописано, что 1) каждый распоряжается имуществом по своему усмотрению, 2) граждане свободны в заключении сделок. Как можно чинить препятствия в распоряжении имуществом? Я считаю операцию нужно провести, но при этом сообщить куда следует. И пусть государство уже и контролирует и гражданина прессует. Можно только перед проведением разъяснить клиенту, что сделка подозрительна.
Сейчас я расстался с этим банком и перешел в другой. Дали почитать договор и я стал искать знакомые формулировки, про терроризм. Ничего не нашел. Простой и лаконичный договор без тени нагибания клиента. Видимо в этом банке понимают, что закон нужно исполнять безусловно и для этого не надо прописывать условия в договор и брать на себя часть функций налоговой и фин.мониторинга.
Но была и ложка дегтя. В банковской карточке написал серию и номер паспорта, но написал выдан "УВД г.Северодвинска", а надо было как в паспорте "УВД г.Северодвинска, Архангельской области". Из-за последних двух слов мне отказывались открывать расчетный счет. Я предлагал дописать эти слова позднее, но банк стоял на своем. Как вы думаете мог банк пойти мне на встречу?
А на время отпуска возлагается «исполнение обязанностей» и только Приказом, а никак не Решением.
Приказом - вступить в должность Генерального директора.
Если же он(Ген.дир) в связи с отсутствием в штате должности Главного бухгалтера исполняет обязанности Главного бухгалтера, то Приказом он «возлагает исполнение обязанностей» Главного бухгалтера на себя, т.к. назначить себя на должность Главного бухгалтера он не может.
что правильнее вступать в должность.
Но мне показалось интересным другое -
а почему она не может открыть счет?
Разве "правовой эффект" Вашего решения не означает,
что все права ген.директора в ваших руках?!
кому нужна эта бюрократия?!!?
- это черная дыра для наших временных ресурсов..