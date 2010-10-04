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Продвинутая операционистка Сбербанка

04.10.2010 15:18 12 2 307 просмотров
Друзья,

как-то раз мы открывали «юрлицовый» счет в ближайшем к нашему офису отделении Сбербанка. Прихожу я с комплектом учредительных документов, операционистка их проверяет и говорит – «я не могу открыть счет». – Почему?! – «Вот у вас Решение No1 – Я, Глеб Архангельский, решил создать компанию «Организация Времени». А вот у вас Решение No2 - я, учредитель, принимаю на себя обязанности генерального директора». Это неправильное Решение – мало ли, кто принимает обязанности генерального, например его зам на время отпуска. Вы должны были написать «Вступаю в должность генерального директора».

Не знаю, как юридически, но с точки зрения здравого смысла звучит разумно. Удивительно, что за много лет существования компании ни один корпоративный юрист наших заказчиков не обратил внимания на эту тонкость.

До сих пор не знаю, радоваться или огорчаться за Сбербанк, у которого есть такие операционистки. smile:-) Рассказываю эту историю на любом тренинге для топ-менеджеров Сбербанка. в разных территориальных банках слышу от них разные мнения на этот счет. Интересно ваше мнение!

Комментарии 12

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Мнение одно - бюрократизм и понимание стандартов оформления документации в меру своей грамотности/безграмотности.
Лоймила  (Лоймила)
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+100!
Цитата
я, учредитель, принимаю на себя обязанности генерального директора». Это неправильное Решение – мало ли, кто принимает обязанности генерального, например его зам на время отпуска

Зам. может подобное написать, но это решение будет нелегитимно.
Поэтому в данном случае
Цитата
я, учредитель, принимаю на себя обязанности генерального директора
= по смыслу

Цитата
Вступаю в должность генерального директора».

И.Н. Кукин  (cook_in)
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1. По смыслу:
вроде бы все понятно и правильно...
2. По опыту:
чаще встречается формулировка "вступаю в должность...". Звучит строже и более обязывающе.
3. По-русски правильнее было бы "... возлагаю на себя обязанности..."
4. Наверное, у Вас в учр. документах Генеральный директор обозначен как исполнительный орган, кроме того - это должность.
Сдается мне, что операционистка скорее права.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Так вроде бы Глеб и пишет о том, что операционистка права, а юристы проморгали.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ольга, однако всё же имеет место быть демагогия во вред потребителю, имхо...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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А мне кажется, Глеб не пишет, что операционистка права. О другом он говорит. Да и это не какой-то юрдоговор, а всего лишь приказ, решение... Согласен, что это полнейшая демагогия, крючкотворство какое-то
Максим Белугин  (Белугин)
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Операционистка полностью права, я просто восхищен её чувством времени - именно сегодня очень стали модны формулировки по типу "отрекаю" или, соответственно, "вступаю". Вслушайтесь, что-то в этом есть такое боярское или из имперского стиля, наверно, так говорили все царственные особы smile:))
Иван Смирнов  (kiwikiwi)
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странно это слышать от операционистки совдеповского банка...
joys  (joys)
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У неё отделение рядом с её домом. Вот и устроилась. smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Скорее всего кто-то из клиентов подставил девушку и что-то поимел со Сбербанка через опытных юристов, ей начальство дало по шапке и теперь девушка осторожничает. Бывает...
Меня больше раздражает, что некоторые банки после принятия знаменитого 115-ФЗ (об отмывании денег) стали чуть не насильно всучивать доп.соглашения к договорам банковского счета, в которых прописаны пункты прямо указанные в ФЗ. И начали позволять себе блокировку якобы подозрительных операций. Плюс штрафы за осуществление таких операций. Причем всучивать стали в стиле "Давай подписывай, а то денег тебе твоих не выдадим"
Вообще-то есть конституция РФ, в которой прописано, что 1) каждый распоряжается имуществом по своему усмотрению, 2) граждане свободны в заключении сделок. Как можно чинить препятствия в распоряжении имуществом? Я считаю операцию нужно провести, но при этом сообщить куда следует. И пусть государство уже и контролирует и гражданина прессует. Можно только перед проведением разъяснить клиенту, что сделка подозрительна.
Сейчас я расстался с этим банком и перешел в другой. Дали почитать договор и я стал искать знакомые формулировки, про терроризм. Ничего не нашел. Простой и лаконичный договор без тени нагибания клиента. Видимо в этом банке понимают, что закон нужно исполнять безусловно и для этого не надо прописывать условия в договор и брать на себя часть функций налоговой и фин.мониторинга.
Но была и ложка дегтя. В банковской карточке написал серию и номер паспорта, но написал выдан "УВД г.Северодвинска", а надо было как в паспорте "УВД г.Северодвинска, Архангельской области". Из-за последних двух слов мне отказывались открывать расчетный счет. Я предлагал дописать эти слова позднее, но банк стоял на своем. Как вы думаете мог банк пойти мне на встречу?
Natalia_A  (Natalia_A)
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Здравствуйте, Глеб. Формулировка в Решении / Протоколе должна соответствовать формулировке в Уставе. В Уставе все прописано, каким именно образом избирается, или назначается единоличный исполнительный орган, а также (при наличии) коллегиальный. Если в Уставе «избирается», то и в решении «избрать».
А на время отпуска возлагается «исполнение обязанностей» и только Приказом, а никак не Решением.
Приказом - вступить в должность Генерального директора.
Если же он(Ген.дир) в связи с отсутствием в штате должности Главного бухгалтера исполняет обязанности Главного бухгалтера, то Приказом он «возлагает исполнение обязанностей» Главного бухгалтера на себя, т.к. назначить себя на должность Главного бухгалтера он не может.
Nikola M  (arbitr)
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Операционистка, конечно права в своем высказывании,
что правильнее вступать в должность.

Но мне показалось интересным другое -
а почему она не может открыть счет?

Разве "правовой эффект" Вашего решения не означает,
что все права ген.директора в ваших руках?!
кому нужна эта бюрократия?!!?
- это черная дыра для наших временных ресурсов..
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