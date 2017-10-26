Компания Amgen Inc. выпустила отчетность за 9 месяцев 2017 г.
Выручка компании осталась практически на прошлогоднем уровне, составив 17 млрд дол. Усиливающийся спрос на новые продукты компании (Sensipar, Prolia, Vectibix, XGEVA, Nplate) компенсировал снижение продаж традиционных препаратов, имеющих достаточно большой удельный вес в доходах компании (Enbrel, Neulasta, EPOGEN). При этом отметим, что продажи препарата Neulasta сократились на 3,2% за счет снижения спроса, а существенное падение доходов от реализации препарата EPOGEN связано, в том числе с падением цены продажи и с переходом некоторых американских клиентов диализа на другой препарат компании Aranesp. Снижение выручки от продаж препарата ENBREL на 7,2% вызвано по большей части усилившейся конкуренцией со стороны биоаналогов.
Затраты компании сократились на 4% и составили 9,3 млрд дол., в результате операционная прибыль выросла на 5,7% до 7,7 млрд дол., а операционная маржа выросла на 2,4 процентных пункта до 45,3%. На рост маржи оказали влияние повышение производственной эффективности, более высокие цены реализации некоторой продукции, а также снижение расходов на исследования и разработки за счет выхода ряда препаратов на поздние стадии клинических испытаний. При этом надо отметить, что компания понесла ущерб в размере 67 млн долл., связанный с разрушениями на ее предприятиях, вызванных ураганом «Мария». По словам представителя Amgen, восстановительные работы идут полным ходом и никаких перебоев с поставками продукции не ожидается.
Снижение чистых финансовых расходов на 19,6% было обусловлено увеличением процентных доходов на фоне роста объема краткосрочных финансовых вложений. В итоге чистая прибыль компании выросла на 7,9% до 6,2 млрд дол., при этом чистый денежный поток за третий квартал 2017 г. составил 3,3 млрд дол.
В течение третьего квартала компания выкупила 4,4 млн собственных акций на сумму около 0,8 млрд дол., а также выплатила акционерам дивиденды с начала года на сумму 2,5 млрд дол.
После выхода отчетности мы уточнили прогноз финансовых показателей компании на ближайшие годы. Отметим, что потенциальная доходность акций компании продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.
Мы ожидаем, что компания продолжит достаточно щедро делиться доходами со своими акционерами, направляя на это не менее половины своей годовой прибыли. В настоящий момент акции Amgen торгуются исходя из P/E 2017 около 15 и P/BV 2017 около 4 и входят в число наших приоритетов.
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