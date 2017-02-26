Популярные сообщения

Стандартная ситуация: в результате действий ЦБ счёт компании, в которой вы работаете, оказался недоступен. То ли у банка отозвана лицензия, то ли объявлен мораторий на выплаты, то ли ещё что, не важно - главное, что ваша фирма, учреждение или завод не имеет возможности получить деньги со своего счёта юридического лица, в том числе, перечислить их вам в виде зарплаты. Ещё хуже, если у вашей компании в этом банке «зарплатный проект», то есть и ваши личные счета (хотя бы карточный) находятся здесь же.
Руководство компании в такой ситуации может перестать платить зарплату, говоря, что во всём виноват банк, ЦБ, АСВ и т.п. Мол, идите к ним и требуйте свои деньги. Такие случаи есть, при этом работники компании соглашаются с доводами и требуют у ЦБ вернуть «свои» деньги. Что на самом деле происходит и как поступать в такой ситуации?
Первое и главное правило: риск потери доступа к счёту - это риск фирмы, а не ваш. Руководство и бухгалтерия компании должны понимать, в каком банке они открыли счёт, и осознавать, что с любым банком могут произойти неприятности, которые отразятся и на фирме.
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