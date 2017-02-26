Популярные сообщения

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Артём Ейсков 26.02.2017 20:00 Артём Ейсков
Как не попасть на «антитранзитные» тарифы банков?
Короткий ответ: изучать тарифы в поисках пунктов об «особых» условиях перевода средств и снятия наличных после безналичного поступления денег на счёт. Длинный ответ. Некоторые неопытные клиенты банков могут пострадать из-за очень высоких комиссий, которые банки берут при казалось бы совершенно банальных операциях. Например, вам вернули долг на довольно крупную сумму переводом на счёт, после чего вы захотели перевести полученные деньги на другой свой счёт в другом банке (скажем, положить на выгодный депозит или чтобы снять в банкомате с нулевой комиссией). Не тут-то было: простая и дешёвая операция перевода денег, которую вы проводили много раз, вдруг превращается в дорогое удовольствие: банк предупреждает, что комиссия за перевод составит 5% или даже 20% от суммы перевода или его части. Как так получилось? Всё просто. В некоторых банках очень не любят «транзитные» операции - быстрое перемещение денег на счёт и со счёта. Считается, что такие операции часто проводятся с преступными целями в рамках схем по отмыванию и обналичиванию криминальных денег. Читать далее
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Артём Ейсков 19.02.2017 20:00 Артём Ейсков
Как досрочно погасить автокредит лопнувшему банку?
Как все уже знают, отзыв лицензии банка не является основанием для прекращения платежей по кредитам, взятым в этом банке. Проще говоря, что бы ни случилось с банком, заёмщику всё равно придётся погашать кредит - но уже по другим реквизитам. Но одно дело - текущие платежи, другое - полное досрочное погашение кредита. Некоторые заёмщики сомневаются, что это можно сделать и не понимают, как конкретно гасить кредит, особенно если это, скажем, автокредит, и ПТС находится в банке. Как всё правильно оформить? Ничего особо сложного в этом нет, но к данному вопросу надо подойти крайне ответственно. Во-первых, уточните актуальные реквизиты для погашения кредита. Зайдите на сайт банка и внимательно прочитайте последние информационные сообщения от временной администрации или ликвидатора. Для верности можно проверить страницу соответствующего банка на сайте АСВ (например, Аймани Банк). Ищите сообщение типа: «О реквизитах для погашения задолженности по кредитным договорам» или «Об изменении реквизитов для погашения задолженности по кредитам». Читать далее
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Артём Ейсков 12.02.2017 20:57 Артём Ейсков
Как правильно избавиться от номера телефона, о котором знает банк?
Короткий ответ: обязательно известить банк об отказе от номера телефона, а не только о привязке нового. Длинный ответ. Тема древняя, но, к сожалению, не теряющая актуальность, поэтому стоит о ней написать. Судя по сообщениям на сайте, люди до сих пор продолжают терять деньги из-за недопонимания, как банк работает с их анкетными данными, и почему необходимо поддерживать актуальность этих данных, и не только сообщать банку новые сведения, но и добиваться удаления старых. Собственно, единственно правильный ответ уже указан выше, надо лишь пояснить, почему это важно, и как конкретно это сделать. О том, что при смене номера телефона необходимо «привязать» новый номер к банковскому счёту или карте, догадываются даже самые неопытные пользователи банковских услуг. Очевидно, что если у вас есть мобильный банк, настроено смс-информирование или получение разовых паролей на какой-то номер, то при его смене, необходимо срочно (а лучше заранее) сказать об этом банку, зайдя в отделение и заполнив соответствующее заявление. Читать далее
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Артём Ейсков 05.02.2017 20:00 Артём Ейсков
Как сэкономить на нотариусе?
Короткий ответ: знать официальные расценки и настойчиво требовать их соблюдения. Длинный ответ. Многие операции, связанные с деньгами, требуют участия нотариуса: удостоверение доверенностей, подписей, множества видов договоров; свидетельствование верности перевода; выдача свидетельства о праве на наследство и т.д. Все эти действия - платные. Но не каждый клиент нотариуса задумывается, откуда берётся цена операций. На самом деле, она складывается из двух составляющих: государственной пошлины и оплаты «технических услуг» самого нотариуса. При этом пошлина обычно имеет весьма щадящий размер, зато дополнительный «технический» платёж может быть больше в разы, а то и на порядок, делая услуги нотариусов дорогими или вовсе бессмысленными (если операции проводятся на небольшие суммы). В некоторых случаях «технические» услуги действительно необходимы, никуда не денешься. Но часто бывает так, что грамотный человек уже подготовил все документы, правильно написал текст, распечатал и т. Читать далее
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Артём Ейсков 29.01.2017 20:00 Артём Ейсков
Как самостоятельно печатать деньги?
Короткий ответ: в виде QR-кодов. Длинный ответ. Не буду долго сохранять интригу: под «деньгами» в данном случае понимаются биткоины (которые легко превратить в любые «обычные» деньги), а под их «печатанием» - создание бумажного «холодного кошелька», т.е. пары адрес-ключ, которую действительно можно распечатать на обычном принтере. Зачем это делать? Казалось бы, биткоин - порождение века электроники и интернета, поэтому печатать его на бумаге - какая-то странная идея. На самом деле, в этом есть смысл. Во-первых, такая «купюра» - забавный и оригинальный подарок, который можно вручить продвинутому криптогику или наоборот - человеку, которого вы хотите приобщить к миру цифровых валют. Во-вторых (и в главных), «бумажное» хранение биткоинов при должном подходе - самый безопасный способ долговременного сбережения крупных сумм в этой валюте. Интернет-кошелёк могут вскрыть хакеры, биткоины из компьютера украдёт вирус (или диск «накроется» и вы всё потеряете), а бумажка - она и есть бумажка, при нормальном обращении будет спокойно ждать своего часа годами. Читать далее
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Артём Ейсков 22.01.2017 20:00 Артём Ейсков
Как сделать перерасчёт имущественных налогов?
Ранее я писал, что Минфин разъяснил некоторые особенности, помогающие снизить размер налога на имущество (в т.ч. на недвижимость) физических лиц. На этот раз поговорим о том, в каких случаях можно потребовать перерасчёт налога и как это сделать. Федеральная налоговая служба назвала две причины, по которым может быть произведён перерасчёт имущественных налогов физических лиц (земельный, транспортный и на имущество): - в налоговом уведомлении содержатся неактуальные сведения, влияющие на величину имущественных налогов. Например, налоговая не учла изменение кадастровой стоимости недвижимости или не обратила внимание, что вы продали или обменяли квартиру. То же самое с машиной - скажем, неправильно учтена мощность двигателя; - в налоговом уведомлении не учтены налоговые льготы, которые вы имеете или которые вы пока не использовали, но хотите использовать. Если вы считаете, что налог вам насчитали неправильно по перечисленным выше причинам (а не просто потому что вам не нравится сумма), вы можете обратиться в ФНС для перерасчёта. Читать далее
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Артём Ейсков 15.01.2017 20:00 Артём Ейсков
Как заплатить налог за другого человека?
Короткий ответ: теперь - как угодно. Длинный ответ. До 30 ноября 2016 года платить налоги за других людей и другие компании было практически бессмысленно: такие платежи не учитывались, а люди, считая, что расчёты с государством проведены, «попадали» на штрафы. Теперь ситуация исправлена: вы можете заплатить налог за мужа или жену, за свою компанию или за постороннего человека. Точно так же вы имеете право заплатить личный налог за себя со счёта своей компании или ИП. То же самое относится и к обязательным страховым взносам, кроме взносов «на травматизм». Однако, в этом деле есть некоторые нюансы, о которых стоит упомянуть. Кто, за кого и как может платить налог? Никаких ограничений нет: физические и юридические лица, а также ИП в любых комбинациях. Самые очевидные случаи - уплата налога на имущество за родственников или уплата текущих налогов за свою фирму, когда на её счёте не хватает денег. Какие налоги можно платить за третье лицо? Читать далее
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Артём Ейсков 08.01.2017 20:00 Артём Ейсков
Как оценить своё финансовое поведение?
Короткий ответ: периодически сверяться с нашим списком и ставить себе оценку. Длинный ответ. Начнём год с не слишком конкретных, но полезных советов, которым можно (и нужно) следовать в течение всего года - прошлого, нынешнего и любого из будущих. Смысл этой заметки - составить своего рода «чек-лист правильного финансового поведения». В течение года вы можете сверяться с ним, задумываясь, всё ли вы делаете так, как надо. И если нет, стараться исправиться, чтобы в конце года не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. Ставим галочки и оцениваем, как хорошо мы себя ведём. 1. У вас есть резервный фонд или вы всерьёз занимаетесь его формированием В грамотно организованном семейном бюджете есть несколько отдельных «фондов» - банковских счетов или хотя бы конвертов с наличными, предназначенными на разные цели. Самый главный из них - «деньги на чёрный день» или «неприкосновенный запас». Им можно пользоваться только в крайнем случае, если от этого всерьёз зависит ваше здоровье или жизнь. Читать далее
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Артём Ейсков 25.12.2016 20:00 Артём Ейсков
Как юридически правильно передать документ в другой город в электронном виде?
Короткий ответ: через нотариуса. Длинный ответ. Иногда возникает необходимость как можно быстрее передать документ из одного города в другой. Этот процесс наверняка будет либо слишком долгим, либо слишком дорогим, либо небезопасным, либо всё сразу. А если срочность такова, что речь идёт о считанных часах, то проблема часто становится почти не решаемой. Конечно, всегда можно отсканировать бумагу и переслать её по электронной почте или выложить на файлообменник, но юридической значимости такая копия иметь не будет. Немногие знают, что у нотариусов есть сервис «юридически значимой» передачи документов через интернет. Работает он так: - вы берёте с собой требуемый документ, паспорт и деньги, идёте к нотариусу; - нотариус сканирует ваш документ, переводит его в графический файл с определёнными параметрами и «подписывает» своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Смысл этого действия - удостоверение одинаковости (равнозначности) содержания бумажного документа и его электронной копии; Читать далее
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Артём Ейсков 18.12.2016 20:00 Артём Ейсков
Как вести себя во время банковского моратория?
Банк России ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов в Татфондбанке сроком на три месяца и назначил в банк временную администрацию из сотрудников Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Что это значит для клиентов банка - физических и юридических лиц? Есть ли надежда на возобновление работы банка или получение денег со счетов? Что делать после введения моратория в любом другом банке в будущем? Что такое «мораторий»? Банк России вводит «мораторий на удовлетворение требований кредиторов», если ситуация в банке плоха, но непонятно, насколько именно плоха. Банк перестал проводить платежи, у него явные проблемы, но у Банка России нет уверенности в фатальности этих проблем. Чтобы предупредить возможные неправильные (или преступные) действия руководства банка, разобраться с происходящим и не дать вкладчикам уничтожить банк на волне паники, ЦБ отстраняет от руководства банком его менеджеров, вводит туда своих людей и «замораживает» счета по состоянию на утро дня введения моратория. Читать далее
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Артём Ейсков 11.12.2016 20:00 Артём Ейсков
Как получить «тетрадочный» вклад, доставшийся в наследство?
Рассмотрим такую ситуацию: человек имел вклад в банке, умер, а вы получили право на этот вклад по наследству. Но не успели забрать деньги, так как у банка была отозвана лицензия. Что делать? Необходимо собрать пакет документов, который должен включать: - документы о вкладе (договор, выписки, приходные и расходные ордера, всё, что найдёте); - документы о праве на наследство (свидетельство от нотариуса); - паспорт. С этим пакетом идёте в банк-агент, который выплачивает страховку АСВ. Если ваш наследодатель (например, умерший родственник) значится в реестре вкладчиков, и сумма, указанная в реестре совпадает с настоящей, процесс пройдёт гладко - как если бы вы получали свой вклад. Однако, может возникнуть две проблемы. Во-первых, сумма вклада, указанная в реестре вкладчиков, имеющемся в АСВ, может не совпадать с суммой, которая реально была на счёте в банке, или вклад в реестре вообще не будет найден. Проще говоря, вклад вашего наследодателя оказался «тетрадочным». Читать далее
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Артём Ейсков 04.12.2016 20:30 Артём Ейсков
Как связаться с Агентством по страхованию вкладов?
В разговорах, связанных с отзывом лицензий банков, часто возникает вопрос: как сообщить что-то АСВ, задать вопрос, пожаловаться и т.п. Ниже - справочник по разным способам связи с Агентством. Стоит напомнить, что интернет-переписку и звонки по телефону сложно использовать в качестве доказательства при последующем общении или в суде, поэтому если вы хотите иметь официальные ответы, лучше писать «бумажные» запросы и получать на них «бумажные» ответы. Но для получения актуальных справок или оперативной информации достаточно позвонить или написать сообщение через интернет. 1. Телефоны: - общий телефон АСВ: 8(800)200-08-05 - справки о прохождении корреспонденции: +74957253141 - телефон доверия по фактам коррупции в АСВ: +74957772430 - Департамент страхования банковских вкладов: +74957452130 - Департамент ликвидации кредитных организаций: +74957253117 - Департамент реструктуризации финансовых организаций: +74957453135 2. Приёмная АСВ, где можно оставлять ваши письма и запросы при личном визите или отправлять их туда по почте: 127055, г. Читать далее
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Артём Ейсков 27.11.2016 20:06 Артём Ейсков
Как вернуть «тетрадочный» вклад?
Короткий ответ: показать документы о вкладе в банке-агенте. Длинный ответ. Наверное, уже практически все вкладчики знают, что во многих банках с отозванной лицензией обнаруживаются т.н. «тетрадочные» или «неучтённые» вклады. Имеется в виду, что работники банка-мошенника, принимают деньги вкладчиков, но не отражают их в официальной отчётности (записывают в неофициальную «тетрадку»), а значит, после отзыва лицензии эти вклады не могут быть выплачены Агентством по страхованию вкладов - оно о них просто не знает. Тем не менее, люди не виноваты, что банк мухлюет с отчётностью, а значит, имеют право на выплату страхового возмещения. В течение нынешнего года АСВ несколько раз меняло позицию по поводу таких вкладов. Сначала «тетрадочным» вкладчикам предлагалось обращаться в суд для доказательства своей правоты. Потом АСВ начало принимать оригиналы подтверждающих документов и на их основании само решать, надо ли возвращать вклад. Позже (в случае с ВПБ) функцию приёма документов возложили на временную администрацию лопнувшего банка. Читать далее
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Артём Ейсков 20.11.2016 21:03 Артём Ейсков
Как не платить налоги в 2017-2018 году?
Короткий ответ: зарегистрироваться в налоговой и заниматься уборкой, присмотром за старыми и малыми, а также репетиторством. Длинный ответ. В пятницу 18 ноября Госдума приняла в третьем чтении длинный и сложный закон о внесении массы изменений в Налоговый кодекс и другие документы. Помимо прочего, в этот закон вошли изменения, касающиеся «самозанятых» граждан. Многие СМИ написали, что некоторые из таких граждан освобождаются от налогов на два года, но этим статьям явно не хватает подробностей. Восполним этот пробел. Что произошло? Речь идёт о законопроекте №11078-7, который был принят Думой в третьем чтении. Дальше он пойдёт в Совет Федерации и на подпись президенту. То есть пока формально ничего не изменилось, и теоретически закон может быть не принят. Но очень вероятно, что всё пройдёт быстро и гладко, т.к. этот законопроект очень важен для работы правительства в следующем году - в нём много поправок, касающихся сбора налогов. Ниже рассматриваются только те части законопроекта, что касаются налогообложения некоторых самозанятых лиц. Читать далее
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Артём Ейсков 13.11.2016 20:00 Артём Ейсков
Как не стать «подозрительным» клиентом для банка?
Короткий ответ: иметь чёткие объяснения всем операциям по счёту. Длинный ответ. В последние дни набирает силу скандал с банком «Тинькофф», который внёс небольшое, но важное изменение в условия обслуживания клиентов. По новому правилу банк может (хотя и не обязан) вводить «заградительные» тарифы на операции клиентов по очень размытым критериям. С вас могут взять 5% от суммы пополнения и/или 10% от суммы изъятия денег со счёта фактически на усмотрение банка - если ваши операции покажутся банку «сомнительными», «транзитными» или «не имеющими экономического смысла». Или если на ваши счета в течение месяца поступило 200 тыс. рублей от юридических лиц (не считая зарплаты). Представитель банка на форуме Банков.ру на все вопросы по этому пункту отвечает демонстративно «холодно», без каких-либо подробностей, говоря лишь, что если ваши операции законны, то вам ничего не грозит. На самом деле, ничего нового в этих условиях нет, их вводят многие банки. Читать далее
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Артём Ейсков 06.11.2016 20:30 Артём Ейсков
Как быть с зависшей выплатой по кредиту в лопнувшем банке?
Короткий ответ: заплатить ещё раз, но по новым реквизитам. Длинный ответ. Отзыв лицензии у банка доставляет много хлопот вкладчикам и заёмщикам. Часть из них (получение вкладов в пределах застрахованной суммы) обычно решается достаточно просто, часть (например, выплата кредита) - чуть сложнее, но тоже почти автоматически. Но иногда возникают «пограничные» ситуации, с которыми приходится разбираться дополнительно. Одна из таких ситуаций - «зависшая» выплата по кредиту. То есть вы вовремя перевели деньги на текущий счёт, с которого в ближайшие дни должна пройти очередная выплата по кредиту, но как раз в этот момент банк прекратил работу (отозвана лицензия). С одной стороны, вы как бы выполнили обязательство перед банком (на самом деле нет), с другой - ваша ежемесячная оплата кредита формально в банк не поступила. С третьей - счёт застрахован, деньги ещё не ушли с него, а значит, должны вернуться к вам. Что делать? Ответ многим не понравится, но что есть, то есть. Читать далее
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Артём Ейсков 30.10.2016 21:00 Артём Ейсков
Как получить зарплату, если у работодателя счёт в лопнувшем банке?
Стандартная ситуация: в результате действий ЦБ счёт компании, в которой вы работаете, оказался недоступен. То ли у банка отозвана лицензия, то ли объявлен мораторий на выплаты, то ли ещё что, не важно - главное, что ваша фирма, учреждение или завод не имеет возможности получить деньги со своего счёта юридического лица, в том числе, перечислить их вам в виде зарплаты. Ещё хуже, если у вашей компании в этом банке «зарплатный проект», то есть и ваши личные счета (хотя бы карточный) находятся здесь же. Руководство компании в такой ситуации может перестать платить зарплату, говоря, что во всём виноват банк, ЦБ, АСВ и т.п. Мол, идите к ним и требуйте свои деньги. Такие случаи есть, при этом работники компании соглашаются с доводами и требуют у ЦБ вернуть «свои» деньги. Что на самом деле происходит и как поступать в такой ситуации? Первое и главное правило: риск потери доступа к счёту - это риск фирмы, а не ваш. Руководство и бухгалтерия компании должны понимать, в каком банке они открыли счёт, и осознавать, что с любым банком могут произойти неприятности, которые отразятся и на фирме. Читать далее
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Артём Ейсков 23.10.2016 20:00 Артём Ейсков
Как узнать официальную информацию о фирме?
Короткий ответ: воспользоваться официальным интернет-сервисом и правильно прочитать данные. Длинный ответ. Мы постоянно общаемся с «юридическими лицами» - различными организациями и фирмами. Иногда заключаемые с ними сделки достаточно чувствительны для нас, поэтому хочется узнать о компании - контрагенте больше информации. Такая информация бывает неофициальной - например, мнение других клиентов, высказанное на интернет-форумах, или официальной - данные о названии, различных регистрационных номерах, адресе, именах владельцев и директоров и т.п. С поиском неофициальной информации всё более-менее понятно: надо много «гуглить» или «яндексить», искать профильные форумы, задавать на них вопросы, делать поиск по социальным сетям и т.п. А вот с официальной частью исследования компаний у неопытных пользователей могут быть проблемы, так как не все знают, где взять достоверную официальную информацию. Кроме того, существует много фирм, готовых предоставить вам эти данные за деньги. Читать далее
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Артём Ейсков 16.10.2016 21:04 Артём Ейсков
Как сэкономить на добровольном страховании жизни?
Короткий ответ: заключить договор страхования на срок более пяти лет и получить налоговый вычет. Длинный ответ. Многие знают, что деньги, уплаченные по договору страхования жизни, можно в определённых пределах вычесть из налоговой базы по подоходному налогу (НДФЛ). Но у этого правила есть особенность, о которой некоторые забывают или неправильно её толкуют: чтобы получить возможность сэкономить на налогах, надо заключить страховой договор на пять лет или дольше. Среди налогоплательщиков встречается мнение, что важен фактический срок уплаты страховых взносов: мол, если договор каждый год автоматически продлевается ещё на год, то можно списывать налоги. Это неправильно. Минфин недавно разъяснил своим письмом данный момент, указав, что важен именно формальный срок договора, указанный в нём, а не количество фактически произведённых или будущих выплат. В договоре со страховой компанией должен быть ясно прописан срок: 5 лет или больше. Если вы каждый год «обновляете» договор, то потраченные на взносы деньги даже частично вернуть не получится. Читать далее
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Артём Ейсков 09.10.2016 20:00 Артём Ейсков
Как сэкономить на налоге на недвижимость?
Недавно Минфин разъяснил некоторые особенности налогообложения недвижимого имущества, позволяющие гражданам платить меньше. Речь идёт о налогоплательщиках, владеющих несколькими комнатами, квартирами или домами - как одновременно, так и последовательно в течение календарного года. Если вы относитесь к таким людям, посмотрите свежую информацию, она может оказаться полезной. Во-первых, хорошая новость для владельцев нескольких объектов жилой недвижимости в тех регионах, где используется расчёт налогооблагаемой базы на основе кадастровой стоимости жилья. Налоговый вычет, выражаемый в квадратных метрах, в этом случае применяется к каждому объекту. Например, если у вас в собственности две отдельные комнаты, квартира и дом, то вы можете вычесть из их кадастровой стоимости соответственно стоимость 10-ти кв. м, 10-ти кв. м, 20-ти кв. м и 50-ти кв. м общей площади. Если три квартиры, то у каждой вычитаете по 20 кв. м и т.д. Если у недвижимости несколько владельцев, «метровый» вычет делится между ними пропорционально долям владения. Читать далее
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Артём Ейсков 02.10.2016 20:00 Артём Ейсков
Как правильно отказать в займе?
Короткий ответ: вежливо, но твёрдо. Длинный ответ. В прошлой заметке я рассказал, как научиться не давать в долг - то есть поработать над собой, чтобы не быть слабохарактерным тюфяком, которого особо ушлые товарищи могут использовать в своих целях (например, в постоянном «одалживании» денег). На этот раз речь не столько о самовоспитании, сколько о технике общения - какими словами и с какой интонацией надо отказывать в займе. Предварительно ещё раз напомню правило из прошлой заметки: чётко определите для себя, кому вы даёте в долг, а кому нет. Например, к первой группе могут относиться близкие родственники и единицы друзей, ко второй - все остальные окружающие. Или определите, какую сумму вы можете подарить просто так, и давайте в долг только её. Так или иначе, просьба о займе не должна застать вас врасплох: имея строгие правила, в каждой ситуации вы сразу же точно знаете, дадите в долг этому человеку или нет. Ниже мы рассматриваем ситуацию отказа. Читать далее
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Артём Ейсков 25.09.2016 20:00 Артём Ейсков
Как научиться не давать в долг?
Короткий ответ: разработать собственные правила и следовать им. Длинный ответ. У каждого человека своё представление о вежливости, личных границах и правилах поведения в обществе. Это относится и к просьбам дать в долг: кто-то считает, что при возможности всегда надо помогать людям, кто-то наоборот принципиально не ссужает никому и нисколько. Большинство же, как обычно, находится ближе к середине, решая “давать или не давать” в каждом конкретном случае. Самый неприятный вариант - когда внутренние установки человека противоречат его возможностям или необходимости вести себя рационально. Есть “безотказные” люди, которые дают взаймы, даже если понимают, что это вредит им самим. Такая ситуация приводит к неврозам, ссорам, обидам на окружающих и на себя. Если вы понимаете, что это про вас, то стоит задумать об изменении своего поведения. Простейший вариант победить проблему - переложить ответственность за принятие решения на внешние факторы. Читать далее
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Артём Ейсков 18.09.2016 20:00 Артём Ейсков
Как удержать личные финансы под контролем? Ещё пять правил
Напомню, в прошлый раз вы прочитали первые пять правил, которые помогают удержать финансовую ситуацию под контролем даже при низких доходах. Они очень жёсткие, их соблюдение требует довольно много усилий, но в кризисной ситуации следование простым и действенным правилам позволит не влезть в бесконечные долги и не обанкротиться во всех смыслах. Понятно, что это - исключительные меры, применять которые следует только для восстановления контроля за своей жизнью, это своего рода база для дальнейшего развития. Жёсткий режим - не цель, а средство; цель - баланс. После того, как вы вернёте баланс между доходами и расходами, надо начинать наращивать доходы, чтобы постепенно перейти в более нормальный режим. Ниже - ещё пять советов из того же списка. 6. Будьте осторожны с социальной активностью Сходить с друзьями выпить пива или кофе в бар или кафе, пойти в кино, на концерт или даже к кому-то домой на день рождения - привычные способы проведения свободного времени. Читать далее
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Артём Ейсков 11.09.2016 20:00 Артём Ейсков
Как удержать личные финансы под контролем?
Короткий ответ: следовать простым правилам, хотя это и не так просто. Длинный ответ. Никаких новых секретных способов контролировать своё финансовое поведение не существует. Все они стары как мир. Другое дело, что для слабых духом людей, каждый раз с грустью понимающих, что до зарплаты ещё неделя, а денег уже нет, лучше не просто теоретически знать, что такие способы есть, а постоянно держать перед глазами их список и со всей страстью пытаться ему следовать. Особенно важны правила разумного финансового поведения для тех, кто зарабатывает недостаточно. Если у вас каждый месяц остаётся много денег после всех затрат, вы можете быть не столь жёсткими. Но если ваши финансы в беспорядке, вы живёте в долг, а зарабатывать больше не получается, надо всерьёз браться за дисциплину. Формулировок этих правил тоже много, хотя в целом они все говорят примерно об одном. Мне понравился список, найденный на одном иностранном ресурсе, поэтому привожу его здесь в адаптированном виде. Читать далее
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Артём Ейсков 04.09.2016 20:00 Артём Ейсков
Как сохранить деньги для ребёнка?
Короткий ответ: не делать долгосрочных вложений - во всех смыслах. Длинный ответ. На форуме Банков.ру периодически возникает вопрос, обычно от молодого родителя: «Как сохранить деньги, чтобы к 18-летию передать их ребёнку?». Имеется в виду, что ребёнок либо недавно родился, либо совсем маленький, т.е. потенциальный срок, на который делаются сбережения, точно превышает 10 лет и достигает 15-18 лет. Чтобы более конкретно рассматривать ситуацию, условимся, что речь идёт об относительно небольшой стартовой сумме (до нескольких сотен тысяч рублей) и относительно небольших суммах последующих взносов (десятки тысяч рублей в год), а под «сохранить» понимается сохранить покупательную способность денег. При этом родитель не является профессиональным инвестором и не готов посвящать данному занятию слишком много времени. Главная мысль, которую надо полностью осознать, сделав её базой для всех последующих размышлений и действий, заключается в том, что в наше время нельзя строить финансовые планы на 10-20 лет. Читать далее
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Артём Ейсков 28.08.2016 20:00 Артём Ейсков
Как на самом деле надо поступать с найденной банковской картой?
Короткий ответ: уничтожить или не трогать. Длинный ответ. В интернете много советов о том, как поступить с найденной банковской картой, в том числе от самих банков. Например, на днях Сбербанк опубликовал на своей странице в Фейсбуке «реальный рассказ»: мол, человек нашёл чужую карту в кафе и не растерялся: перевёл на неё через мобильное приложение 10 рублей с коротким сообщением типа «вы забыли карту там-то, позвоните на номер такой-то». Пострадавший через полчаса прибыл в ресторан, забрал карту и на радостях оплатил ужин нашедшему. История красивая, но совет так поступать - плохой. Эту ситуацию следует рассматривать в первую очередь с точки зрения интересов человека, потерявшего карту. Для него единственный правильный вариант поведения - немедленно заблокировать карту и заказать выпуск новой, с другими реквизитами, так как карта, побывавшая в чужих руках, заведомо скомпрометирована. Потерявший не знает, кто найдёт карту, и как именно нашедший ею воспользуется. Читать далее
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Артём Ейсков 21.08.2016 20:00 Артём Ейсков
Как выгоднее хранить деньги «до востребования»?
Короткий ответ: выбрать особый вид вклада - с ежедневными процентами. Длинный ответ. Клиенты банков обычно хранят деньги либо на текущем счёте, либо на срочном вкладе. В первом случае некоторая сумма всегда есть «под рукой», но практически нет дохода, во втором, лишая себя мгновенного доступа к средствам, человек получает более высокий доход. Промежуточный вариант - накопительные счета, в рамках которых есть определённая свобода операций, при этом и доход больше, чем по текущим счетам (но меньше, чем по срочным вкладам). У большинства накопительных счетов есть свои недостатки и «ловушки», снижающие их привлекательность. Но есть ещё один интересный вариант, впрочем, встречающийся весьма редко. Он выгоден в первую очередь тем, кто хотел бы использовать проценты по вкладу сразу, соглашаясь при этом держать в банке достаточно крупную сумму. Речь о вкладах с ежедневной выплатой процентов. Обратите внимание: имеется в виду именно выплата процентов, а не их начисление - разница принципиальна. Читать далее
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Артём Ейсков 14.08.2016 20:00 Артём Ейсков
Как заработать на будущем падении американского рынка?
Короткий ответ: покупая особые ценные бумаги. Длинный ответ. Недавно американский фондовый рынок впервые с 1999 года достиг «тройной вершины»: все три основных фондовых индекса одновременно показали исторический максимум. Кроме того, так называемый «индекс страха» - индекс рыночной волатильности - находится близко к историческим минимумам, что говорит об уверенности инвесторов в том, что и дальше всё будет хорошо. Однако, осторожные аналитики не пьют шампанское, празднуя очевидные успехи, а задаются вопросом: как долго продлится праздник на улице рыночных «быков»? И что бывает после пика? Впереди - выборы президента США, на которых победу одержит заведомо плохой для экономики кандидат. Хиллари Клинтон - фантастически коррумпированный социалист и сторонник не просто большого, но «гигантского» государства, вмешивающегося во все аспекты жизни людей. Дональд Трамп - популист без ясной программы и принципов, намеренный, как и Клинтон, поднять налоги и делавший намёки об отказе от долговых обязательств США. Читать далее
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Артём Ейсков 07.08.2016 20:00 Артём Ейсков
Как не потерять деньги и хорошую кредитную историю из-за неправильного времени?
Короткий ответ: учитывать часовые пояса и читать договор. Длинный ответ. Время, как известно, это деньги. И иногда - буквально. Пользователь форума Банков.ру рассказал, как «попал на деньги», неправильно поняв условия займа, связанные со временем, и не прочитав внимательно договор. Автор сообщения взял заём в микрофинансовой организации через интернет на короткий срок. Продолжительность таких займов, выдающихся под сверхвысокий процент, обычно исчисляется днями, а их возврат производится в последний момент. Так и получилось: в последний день, когда ещё можно было вернуть деньги, заёмщик в 20 ч. 06 мин. перевёл всю сумму с процентами через интернет (с зачислением через минуту). Деньги пришли, всё нормально. Однако, выяснилось, что заём оказался просрочен. Дело в том, что по договору, который заёмщик внимательно не прочитал, время всех операций в данной МФО считается по часовому поясу города Кемерово (плюс 4 часа к московскому). Поэтому возврат денег по «договорному» времени произошёл в 00 ч. Читать далее
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Артём Ейсков 31.07.2016 20:00 Артём Ейсков
Как найти время для подработки?
Короткий ответ: изменить отношение к своему времени. Длинный ответ. Жизнь дорожает, зарплата не растёт или растёт не так быстро, как хочется, стабильность работы вызывает вопросы. Люди приходят к выводу, что одна работа - это мало для поддержания привычного уровня жизни и просто небезопасно с финансовой точки зрения. Для большей уверенности в завтрашнем дне стоит иметь одну или несколько подработок, приносящих дополнительный доход. Он может быть не очень высоким сам по себе, но если зарплата на основной работе хотя бы покрывает расходы на жильё, еду, одежду, транспорт и т.п., дополнительная наличка даёт намного больше финансовой свободы. Найти дополнительную работу или создать собственный микробизнес обычно трудно, и как это сделать - вопрос отдельный. Но даже если есть такая возможность, у многих возникает ещё одна проблема: где найти время на это? Кажется, что день полностью забит делами: рабочие часы, дорога на работу и обратно, домашние дела, социальная жизнь, необходимый отдых - ни минуты свободной. Читать далее
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Артём Ейсков 24.07.2016 20:00 Артём Ейсков
Как реагировать на теракт в турпоездке?
Короткий ответ: спокойно. Длинный ответ. Настоящие террористические акты и просто инциденты со стрельбой всё чаще происходят не на дальних окраинах цивилизованного мира, а там, где постоянно много туристов, в том числе российских. Даже если вы собираетесь провести несколько дней отпуска в одной из европейских столиц или на курорте, стоит учитывать, что в это время там может произойти «выступление» террориста или сумасшедшего с оружием. Вероятность этого всё ещё крайне мала, но на всякий случай заранее продумать свои действия в такой ситуации не помешает. Учитывая специфику сайта, будем говорить только о финансовой составляющей такой подготовки. Мы рассматриваем следующую ситуацию: в городе, куда вы приехали, произошла стрельба с большим количеством жертв, взрыв, взятие заложников или другое подобное событие. Непосредственно вас оно не затронуло, но случилось где-то поблизости. Что делать с точки зрения финансовой безопасности? Теракт, скорее всего, займёт несколько минут, от силы пару часов, а активная стадия полицейской операции после него продлится вряд ли больше суток. Читать далее
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Артём Ейсков 17.07.2016 20:00 Артём Ейсков
Как безопасно использовать карту в такси-сервисах?
Короткий ответ: совсем безопасно - почти никак, но можно ограничить риск потерь. Длинный ответ. Популярные сервисы по вызову такси с помощью мобильного приложения часто требуют привязывать банковскую карту к своему эккаунту для быстрой и простой оплаты их услуг. В некоторых случаях без привязанной карты вообще нельзя пользоваться сервисом, в некоторых можно, для удобства клиенты всё равно делают привязку. Проблемы начинаются, когда злоумышленники получают доступ к данным клиента. Внезапно оказывается, что человек куда-то «ездил» (хотя на самом деле его там не было), поездка была успешно оплачена, а деньги списались с карты. В особо запущенных случаях такое может происходить несколько раз, пока владелец карты не заподозрит, что что-то пошло не так. Далее начинается обычная эпопея с ругательными постами в социальных сетях, блокированием и перевыпуском карты, требованием к сервису вернуть деньги, перепиской со службой поддержки и т. Читать далее
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Артём Ейсков 10.07.2016 20:00 Артём Ейсков
Как поступить со вкладами и кредитами в объединяющихся банках?
Чтобы снизить риск потери денег при отзыве лицензии, вкладчики часто открывают несколько депозитов в разных банках, сумма на каждом из которых (включая проценты) не превышает 1,4 млн рублей. Но может так получиться, что банки, в которых открыты вклады, сливаются и становятся одним банком. Что тогда происходит с вкладами и что следует сделать вкладчику? Тот же вопрос возникает и у заёмщиков. Ответ стоит разбить на две части. Если банк А купил контрольный пакет или все акции банка Б, то для вкладчиков ничего не меняется. Так же, как и в случае, если собственник банка А купил ещё один банк Б. Эти банки остаются отдельными юридическими лицами с отдельными банковскими лицензиями. Поэтому вклады, открытые одним человеком в таких банках, считаются отдельными вкладами, и по каждому из них действует отдельная страховка АСВ - по 1,4 млн рублей для каждого вклада. Но если банк А поглощает (присоединяет) банк Б и делает его своей частью, отказываясь от второй банковской лицензии, то ситуация меняется. Читать далее
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Артём Ейсков 03.07.2016 20:00 Артём Ейсков
Как меньше вредить природе, пользуясь банковскими услугами?
«Зелёный» образ мышления, популярный в развитых странах, пока не столь распространён в России - людям и без того хватает проблем, которые приходится решать каждый день. Тем не менее, некоторые потребители иногда задумываются, какой след в природе они оставляют за собой. Наверное, нет смысла подчинять всю свою жизнь защите окружающей среды, но почему бы не предпринять несколько простых и не требующих больших усилий действий, снижающих приносимый нами вред? В отношениях с банками это тоже возможно. 1. Используйте «зелёные» банковские карты. Некоторые банки предлагают карты, связанные с экологическими проектами: «Почта Банк» сажает деревья, «Альфа» сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы, РСХБ - с Центром по изучению и сохранению популяции амурского тигра (можете привести свои примеры в комментариях). Обычно владение такими картами не связано с дополнительными расходами для клиента. 2. Откажитесь от бумажной почты. Банки могут использовать обычную почту для рассылки информационных писем, предложений и отчётов. Читать далее
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Артём Ейсков 26.06.2016 20:00 Артём Ейсков
Как защитить бесконтактную карту от фальшивых покупок?
Короткий ответ: надеть на неё шапочку из фольги. Или не заниматься глупостями. Длинный ответ. Банковские карты, позволяющие оплачивать покупки бесконтактно, сейчас едва ли не популярнее «обычных». Во-первых, это действительно удобно и экономит несколько секунд в магазине на кассе, во-вторых, деваться почти некуда - банки активно внедряют и навязывают клиентам эту технологию. Одна из особенностей бесконтактных карт - возможность проведения небольших платежей без какого-либо подтверждения: за пару чашек кофе можно заплатить, просто проведя картой рядом со считывающим устройством. Такая особенность породила множество подозрений: очевидно, что если не карту принести к терминалу, а терминал к карте, эффект будет тем же. Появилась и городская легенда о мошенниках, которые ходят в толпе (например, в метро) и автоматически снимают по 500-600 рублей с карточек ничего не подозревающих людей. На самом деле, такая ситуация хоть теоретически и возможна, но крайне маловероятна. Читать далее
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Артём Ейсков 19.06.2016 20:00 Артём Ейсков
Как найти физическое лицо - банкрота?
Короткий ответ: поискать на специальном сайте. Длинный ответ. Банкротство физических лиц в России набирает обороты, вокруг нас появляется всё больше людей, проходящих через эту процедуру, или уже прошедших. Они могут оказаться среди наших коллег, деловых партнёров, знакомых. Как относиться к факту банкротства - личное дело каждого, но знать об этом факте биографии в некоторых случаях не помешает. В России есть единый список всех дел о банкротстве. Он так и называется: «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» и доступен на специальном сайте. В него внесены не только физические лица и индивидуальные предприниматели, но и разорившиеся компании. Чтобы узнать, есть ли в списке интересующее вас лицо, зайдите на эту страницу. В форме поиска выберите, кто вам нужен - юридическое лицо (фирма, учреждение) или физическое лицо (человек). Обратите внимание, что индивидуальные предприниматели встречаются и там, и там, поэтому их лучше искать два раза. Читать далее
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Артём Ейсков 12.06.2016 20:00 Артём Ейсков
Как участвовать в краудфандинге?
Короткий ответ: максимально осторожно и с пониманием, что деньги всё равно могут быть потеряны навсегда. Длинный ответ. Краудфандинг, то есть сбор денег на какой-то проект «всем миром», уже давно не новинка для российских потребителей. Тем не менее, всё новые люди открывают для себя как отечественные, так и иностранные краудфандинговые площадки - и часто остаются крайне разочарованными. Одни проекты просто оказываются фальшивыми; другие выпускают товар намного худшего качества, чем ожидалось; менеджеры третьих оказываются недостаточно квалифицированными, чтобы справиться с задачей, хотя искренне пытаются это сделать. Конечно, бывают и вполне успешные кампании. Как уберечь себя от потерь времени, настроения и денег, участвуя в краудфандинге? 1. Краудфандинговый сайт - не магазин. Участвуя в проекте, вы не покупаете товар, вы вкладываете деньги в реализацию некоей задумки. Результат проекта может оказаться совсем не таким, как планировали его авторы и «бэкеры», т. Читать далее
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Артём Ейсков 05.06.2016 20:00 Артём Ейсков
Как избавиться от долгов за 10 шагов?
Короткий ответ: точно знать свои долги, погашать в правильном порядке и контролировать расходы. Длинный ответ. Если у вас на 30 тыс. рублей зарплаты приходится 40 тыс. рублей ежемесячных выплат по долгам, то никакие волшебные «шаги» не помогут. Поэтому должен сразу предупредить: этот совет поможет только тем, кто в принципе в состоянии гасить свои долги - то есть имеет достаточные для этого доходы, но по каким-то причинам не научился правильно управлять задолженностью и текущими расходами. Говоря просто, таким людям надо привести в порядок свои финансовые дела - именно это можно сделать за 10 перечисленных ниже шагов, основанных на советах иностранных экспертов и адаптированных под российские реалии. Обратите внимание, что советы задают лишь общий порядок действий и принципы работы с долгами. В то же время, частные случаи могут потребовать некоторых изменений. Например, реальную ставку по карточкам с грейс-периодом определить сложно (она может равняться и нулю). Читать далее
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