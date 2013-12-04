Как вывести деньги из проблемного банка?

Короткий ответ: берём и выводим
Длинный ответ.
Хотелось бы ошибиться, но приходится признать: проблемы с банками в России только начались. Многие кредитные учреждения в ближайшие месяцы столкнутся со сложностями, а значит, их клиентам, в первую очередь, вкладчикам надо быть готовыми при необходимости действовать быстро и с холодной головой. Ниже - небольшая инструкция из очевидных советов и рекомендаций, которые могут просто не прийти в голову в стрессовой ситуации. Поэтому постарайтесь сдержать иронию и скепсис: когда всё спокойно, мы все умны и хладнокровны, но когда одним не очень прекрасным утром вдруг выяснится, что банк с вашими сбережениями «испытывает технические проблемы с выдачей вкладов», человек может просто впасть в ступор и не предпринять необходимых действий.
Если у банка отозвана лицензия или он уже полностью закрыл отделения, прекратив работу, остаётся только спокойно ждать прихода Агентства по страхованию вкладов, которое в течение нескольких недель вернёт ваши деньги через банки-агенты. Но иногда случаются «пограничные» ситуации: банк продолжает работать, ограничив лишь часть операций, например, выдачу наличных.
В этом случае главное - помнить, что вы ничего не должны банку (кроме кредита, если он есть). Как бы вам ни давили на психику, держите в голове, что проблемы банка и его акционеров - не ваши проблемы. Даже если они все разорятся из-за ваших действий, вам не о чем переживать: если менеджмент довёл банк до сложной ситуации, то туда ему и дорога. Кроме того, проблемы других вкладчиков тоже вас не касаются. Ваша задача - любыми методами как можно раньше вывести деньги из пошатнувшегося банка, даже если он вам симпатичен и в нём работают хорошие люди, которые раньше вас никогда не подводили. Это жёсткая и не всегда приятная для самооценки позиция, но если вы хотите попытаться вернуть свои деньги, её принятие необходимо.
Прекращение выдачи наличных не означает, что банк полностью остановил проведение операций. Следовательно, вам надо как можно быстрее попытаться вывести деньги со счёта безналичным способом. Перечислим соответствующие возможности.
1. Перевод на другой свой счёт. Для этого надо иметь открытый счёт в другом банке или как можно быстрее его открыть. Если у вас есть доступ к интернет-банку в проблемном банке, зайдите в интернет-банк и оформите «внешний перевод» (или «перевод в другой банк» и т.п.) на свой другой счёт. Обычно для этого достаточно знать своё имя, номер счёта и БИК (банковский идентификационный код) банка получателя платежа. Эти данные есть в документах на открытие счёта, также их можно узнать, войдя в интернет-банк банка получателя. Обратите внимание: номер карты и номер счёта - это разные вещи, не пытайтесь в графе «номер счёта» вводить номер карты. В графе «Назначение платежа» напишите «пополнение собственного счёта» или «перевод на собственный счёт» (можно даже ещё раз указать своё имя). Это не очень важно, но в случае довольно крупной суммы перевод может привлечь внимание налоговых органов или борцов с отмыванием, поэтому лучше перестраховаться и честно обозначить, что вы перекладываете свои личные деньги из одной «тумбочки» в другую.
Деньги должны дойти до вашего второго счёта на следующий день (иногда бывает и день-в-день), в крайнем случае - через день. Если за это время они не пришли, можно быть уверенным, что проблемный банк уже начал задерживать не только наличные, но и безналичные платежи. Может быть, всё будет нормально, и платёж дойдёт чуть позже. Но даже если и нет, не стоит бояться того, что перевод навсегда «зависнет» где-то между банками. Если дело дойдёт до отзыва лицензии, ваши «зависшие» деньги вернутся на старый счёт и будут учтены при выплатах АСВ.
2. Перевод через оператора. Если у вас нет доступа в интернет-банк или вы не умеете им пользоваться (научитесь, это просто и удобно!), немедленно бросайте все дела и идите в отделение банка. Не забудьте взять с собой паспорт, параметры второго счёта (номер, БИК, другие подробности на всякий случай) и договор на вклад в проблемном банке. Последний пункт не обязателен, но лучше не рисковать: оператор в банке по указанию начальства может специально придираться к наличию документов, чтобы не дать вам возможности быстро оформить перевод. Чем более подготовлены вы будете, тем лучше. Не обращайте внимания на уговоры сотрудников банка оставить деньги на месте, предупреждения о возможных потерях процентов и т.п. Их задача - отговорить вас, ваша - перевести деньги.
В банке заполните довольно простую форму платёжки и - обязательно! - получите от сотрудника банка бумагу с подписью о том, что вы заказали перевод на счёт в другом банке. Сохраните эту бумажку, она может вам пригодиться в случае возникновения более серьёзных проблем у банка. В остальном всё так же, как и при платеже через интернет-банк: в течение суток деньги должны поступить на другой счёт.
Стоимость перевода через интернет-банк и через оператора обычно незначительна - от нуля до 50-100 рублей, иногда доли процента от суммы.
3. Перевод с карты на карту. Если у вас в проблемном банке только открыта дебетовая карта (зарплатная или обычная) и на ней остались какие-то деньги, а в другом банке у вас есть другая карта, вы можете воспользоваться услугами специальных сервисов по переводам платежей с карты на карту. Такой сервис, например, есть на сайте Банки.ру. Это удобно и быстро: для перевода вам достаточно иметь перед глазами первую карту и знать номер второй. В большинстве случаев деньги поступят на вторую карту почти моментально (в течение 30 минут), но иногда могут быть задержки вплоть до одного дня.
Такие переводы стоят значительно больше, чем обычный платёж со счёта на счёт, где-то порядка 2% от суммы. Но в экстренной ситуации это может быть разумным уровнем потерь, особенно если сумма на карте не очень велика, а сроки поджимают. Стоит помнить, что подобные переводы ограничен по суммам. Например, на сайте Банки.ру сумма одного перевода не может превышать 75 тысяч рублей, а сумма переводов за календарный месяц - не более 500 тыс. рублей (включая платежи за сами переводы).
4. Вывод в электронные деньги. Может сложиться ситуация, при которой у вас нет второго счёта в другом банке и нет времени или возможности его открыть, зато есть эккаунт в одной из систем электронных денег или платежей - Вебмани, Яндекс.Деньги, RBK Money, QIWI и т.п. Соответственно, вы можете вывести деньги туда, а потом спокойно решить, что с ними делать.
Зайдите в интернет-банк вашего банка и поищите в стандартных платежах что-то вроде «электронные деньги» или «электронные кошельки» и т.п. Там есть простая форма, заполнив которую вы можете перевести деньги на свой электронный кошелёк. Хорошая новость: у некоторых платёжных систем открыты собственные счета в разных банках, вполне возможно, что и в вашем банке. В этом случае перевод проходит мгновенно и чаще всего без комиссии. Казалось бы, что хорошего, если счёт в том же проблемном банке? Дело в том, что передав деньги в электронный кошелёк, вы перекладываете ответственность за них на платёжную систему: даже если её средства в вашем банке «заморозятся», её обязательства перед вами сохранятся и она выплатит вам полную сумму с других своих счетов.
Плохая новость: операции с электронными деньгами ограничены по суммам. Разовый перевод не может превышать 15 тыс. рублей, есть лимиты и по операциям за месяц.
Электронные платёжные системы действуют по принципу «вход - копейка, выход - рубль», то есть завести туда деньги вы сможете дёшево или даже бесплатно, но вывод обойдётся в несколько процентов. Поэтому, если сумма относительно небольшая, то лучше использовать её для оплаты услуг или товаров - от коммунальных платежей и интернета до покупок в онлайн-магазинах. Это получится намного дешевле.
5. Платежи. Если сумма на «опасном» счёте не очень велика и это, скорее, просто текущие деньги на расходы, чем сбережения, её можно быстро потратить через интернет-банк или оператора в банке. Заплатите за квартиру, интернет, положите деньги на счёт сотового оператора, сделайте то же самое (по предварительной договорённости) с родственниками или друзьями (а он потом отдадут вам наличку). Проведите предоплату за несколько месяцев. Вы удивитесь, как много можно потратить таким образом. Проблемы здесь могут возникнуть те же, что и при переводе на свой счёт в другом банке: ваш «проблемный» банк может задерживать не только наличные, но и безналичные платежи. Это не страшно, деньги всего ли вернутся на счёт и попадут под защиту АСВ.
Тренируйтесь. Последний совет: даже если в вашем банке пока всё хорошо, проведите тренировку, представив, что «день X» наступил. Изучите интернет-банк вашего банка, чтобы потом не путаться теряя время; откройте второй счёт в другом банке; проведите пару платежей на небольшие суммы, чтобы понять, как это работает; начните оплачивать коммунальные и прочие счета через интернет-банк, создайте для них готовые формы; соберите в одном надёжном месте все документы, связанные со счетами, чтобы потом в спешке их не искать; может быть, зарегистрируйте электронный кошелёк и изучите, как он работает. Даже если это всё в конечном итоге вам не пригодится, вы заодно существенно повысите свою финансовую грамотность и, возможно, упростите себе жизнь.
Как видите, у вкладчика есть довольно много способов спасти свои деньги, если банк начал вести себя неадекватно. Нет необходимости требовать немедленной выплаты средств со вклада наличными и расстраиваться, если банк отказывается это сделать. Достаточно немного подумать и применить творческий подход. Главное - не терять самообладание и делать всё быстро: возникшие проблемы в банках редко заканчиваются к удовольствию всех сторон, почти всегда кто-то теряет деньги. Ваша задача - сделать так, чтобы это были не вы.
Ещё раз напоминание для комментаторов: да, я в курсе, что вы всё это знаете, да я понимаю, что с вами никогда ничего подобного не случится, да, вы лично - банковский ниндзя, с лёгкостью проводящий любые операции одним движением мысли. Об этом можно не писать в комментариях, я всё это уже знаю, вы - молодец. Этот текст - не для вас.
А если у вас есть чем дополнить этот список советов - добро пожаловать в комментарии, пишите ваши варианты, многие люди будут вам благодарны.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 44
Просто я сознательно имел в виду условие "налички нет совсем". А в жизни - да, стоит попробовать банкоматы. Но без фанатизма - если два-три не выдают, то лучше не терять время.
Я, к сожалению, не во всех подробностях знаком с ситуацией в БПФ. Что значит "не выдаёт"? Не выдаёт наличными или не позволяет перечислять безналом?
Вопрос - ответ 15 с сайта АСВ:
"Банк, в котором я держу вклад, прекратил платежи. Работники банка отказываются выдать вклад наличными и предлагают написать заявление о переводе моих денег в другой банк без открытия счёта. Стоит ли соглашаться?"
Вам надо учесть, что отдавая банку распоряжение о переводе без открытия счёта, вы тем самым расторгаете договор банковского вклада. Однако в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» страхуются лишь те средства вкладчиков, которые размещены в банке на основании такого договора.
В результате, если на момент отзыва у банка лицензии перевод не будет отправлен, вы теряете право на страховое возмещение, а задолженность банка перед вами будет удовлетворяться в составе кредиторов третьей (последней) очереди, у которых шансы на получение средств гораздо меньше, чем у вкладчиков, являющихся кредиторами первой очереди. Кроме того, если ваш вклад срочный, расторжение договора по инициативе клиента лишает вас процентов по вкладу.
Лучше спокойно дождаться страховых выплат и получить вклад с процентами, рассчитанными на дату отзыва лицензии включительно, и конечно держать в одном банке до 700 тыс на одно лицо.
1) в пределах 600000 рублей в этом банке
2) часть держать на карте
3) вклад приходно-расходный
4) как не странно банкоматы сторонних банков, фиг с ней с комиссией, главное наличка
5) смотреть пару параметров в отчётности банка. Это величина МБК, его динамика. Остатки Юриков и вложения в ценные бумаги, всё в динамике посмотреть, Благо на банках это удобно сделано
6) и ещё не лез бы в 2-3-33 эшелоны, т.е. банки лучше топ 50 по размеру активов
Лучше заплатить налог, в идеале "левый" (так проще будет с налоговой вернуть).
Налоговые платежи уходят даже тогда, когда не ходят уже стандартные платежи между физиками или юриками.
Потом делаете сверку с налоговой, переплату вам возвращают на указанный вами любой новый счет.
Естественно, паниковать не надо и до 700к с подобными операциями не дергаться.
Другое дело, что я слабо представляю, какие налоги может "из головы" заплатить физлицо, тем более в произвольное время (просто не сталкивался, поэтому не знаю). Если подскажете подробнее, будет здорово.
Или НДФЛ, если были дополнительные доходы, например, от зарубежного брокера, за ценные бумаги. Платится до июля. В принципе, заплатить больше, чем по декларации, остаток вернуть.
Хотя юрику или ИП это сделать, конечно, проще.
По опыту из "проблемного банка" деньги можно вывести только имея хорошие контакты как минимум с опер отделом, они могут под шумок продавить ваши суммы в "пакет на отправку", т.к. из банка уходят б\нал платежи и касса только по своим клиентам и возможно налоги.
После блокировки корр.счета:
Технически есть возможность проводить переводы внутри банка (даже задним числом). Поэтому ищем фирму (или физ.лицо), у которой открыт кредит в банке и договорившись отправляем им деньги на р/сч, они сразу гасят кредит а вам например выдают свой вексель или расписку (главное, чтобы фирма была порядочная!!!). Или так: оформляем выдачу наличных со своего счета и делаем взнос на эту сумму во вклад на родственника(ов). Главное, чтобы у всех вас вклад не превышал 700 т.р. Но все это возможно только при участии сотрудников банка!
Тут вопрос в том что надо вернуть деньги, с корсчета на свой счет, только после этого вы сможете произвести какую либо операцию со своими деньгами. До этого вы не имеете к ним доступа.