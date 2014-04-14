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Как удалённо получить вклад в лопнувшем банке?

14.04.2014 20:06 3 2 652 просмотра
Короткий ответ: подождите, дайте специальную доверенность представителю или отправьте заявление по почте.

Длинный ответ.

Если в российском банке, где вы держите вклад, наступил страховой случай (отозвана лицензия), а вы в это время находитесь где-то далеко, отчаиваться и переживать не стоит. Есть как минимум три пути получения своих денег.

1. Можно просто подождать момента, когда вам будет удобно добраться до банка - агента АСВ, выплачивающего вклады лопнувшего банка. Свой вклад можно получить до окончания процедуры банкротства банка, а она обычно продолжается 1,5-2 года. В любое время приходите в банк, заполняйте заявление и получайте свои деньги. Конечно, если сильно затянуть, покупательная способность денег из-за инфляции уменьшится, но тут уж вам решать, как поступить.

2. Вы можете выдать доверенность на получение страхового возмещения своему представителю. Например, если вы постоянно живёте за границей, но кто-то из ваших родственников или друзей едет в Россию, вы можете оформить на него доверенность у нотариуса при консульстве. Если вы живёте в России, но болеете или просто по каким-то причинам не можете добраться до банка, доверенность вам оформит любой нотариус. Обратите внимание: доверенность на право распоряжения средствами на счёте в этом случае не работает, нужна специальная доверенность со словами «право на получение страхового возмещения».

Второй вариант - генеральная доверенность. Но вы должны понимать, что это очень опасный документ, на основании которого получивший её человек может делать что угодно с любым вашим имуществом, поэтому безопаснее воспользоваться специальной разовой доверенностью. Кстати, в доверенности можно указать свой конкретный счёт, на который должны быть перечислены ваши средства, в этом случае ваш представитель, по сути, выступит только в роли «курьера» для бумаг и не увидит самих денег.

3. Наконец, самый простой вариант - отправка письма в АСВ с заполненным бланком заявления, который можно взять на сайте Агентства. Если сумма возмещения превышает 1000 рублей, ваша подпись на заявлении должна быть нотариально заверена. Естественно, в заявлении надо выбрать пункт «получить средства на счёт в банке», а не наличными. Правда, в этом случае вам надо иметь второй счёт в другом российском банке.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 3

Александр  (Alex_Perm)
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Уточню один момент, который для меня раньше не был очевидным. "Добраться до банка - агента АСВ, выплачивающего вклады лопнувшего банка" - значит добраться до любого уполномоченного проводить выплаты офиса банка-агента в любом городе независимо от города, в котором был открыт Ваш вклад. Во всяком случае, если выплаты производит Сбербанк. Проверено на себе - выплаты по вкладам, открытым в Пермском филиале С-банка, в первый же день без каких-либо вопросов получили в одном из московских уполномоченных офисов Сбер'а. Так что если Вы сейчас не в том городе, где открывали вклад - выбирайте любой удобный город, где есть уполномоченные на выплаты по Вашему банку офисы банка-агента (перечень этих городов обычно совпадает со списком городов присутствия лопнувшего банка, только банки-агенты для разных регионов могут оказаться разные, так что нужно смотреть).
Dmitry Astrinskiy
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Добрый день!
А если дистанционно по почте, то надо указать в бланке сумму, согласно реестру, на которую претендует вкладчик. А где ее можно выяснить?
Спасибо!
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