Как составить договор займа?

Короткий ответ: скачать форму из интернета, проверить наличие всех нужных пунктов, подписать и написать расписку.
Длинный ответ.
Ранее мы рассмотрели процесс принятия решения о займе. Допустим, вы взвесили все «за» и «против» и согласились выдать знакомому, другу или родственнику некую сумму в долг.
На этом этапе надо принять решение об оформлении сделки. Юристы, конечно, обязательно посоветуют составить правильный договор (далее под «договором» будем понимать письменный документ, хотя, формально, даже устное соглашение в стиле «верну с получки» - уже договор) и расписку, о какой бы сумме речь ни шла. В реальной жизни не всегда есть смысл тратить время, деньги и усилия на составление и подписание бумаг и, тем более, заверение подписей у нотариуса. Вряд ли, скажем, ради пары тысяч рублей, одолженной «до завтра» забывшему кошелёк коллеге, стоит заключать договор. Внутри дружных семей и между близкими друзьями такое тоже не очень принято (хотя ничего зазорного в этом тоже нет).
Если же речь о менее тесных отношениях, то, начиная с какой-то суммы заключение договора представляется крайне желательным. Нижняя граница «договорных» отношений у каждого своя - для кого-то и 100 тыс. рублей ничего не значат, а кто-то будет сильно переживать из-за намного меньшего долга. По закону вы должны заключить договор в письменной форме, если сумма займа превышает 10 МРОТ, т.е. на момент написания этой заметки - 55540 рублей.
Обратите внимание на важный момент, о котором мало кто помнит: если сумма долга превышает обозначенную выше, но договор в письменной форме не заключался, то вы не сможете ссылаться в суде на показания свидетелей (ст. 162 ГК РФ). При этом у вас остаётся право ссылаться на письменные доказательства (например, письмо заёмщика, в котором он упоминает долг, расписку и т.п.). Если же «бездоговорный» заём был на меньшую сумму, то свидетелей привлекать к доказательству сделки можно.
Помните, что даже самый правильный и юридически грамотный договор займа - не гарантия возврата средств. У этой бумаги в реальной жизни, по сути, две основные функции: во-первых, официальная процедура и качественный документ могут отпугнуть потенциального мошенника, рассчитывающего на лёгкие деньги без какой-либо ответственности, а во-вторых, договор значительно облегчит признание долга в суде, если дело до него дойдёт. Форму договора можно найти на любом приличном юридическом сайте, но, конечно, вы можете менять её так, как посчитаете нужным.
Самый простой вариант оформления займа - расписка. Это документ, в котором указывается, что определённая сумма денег была получена одним человеком от другого, и что заёмщик обязуется её вернуть до такого-то срока с такими-то процентами. В расписке надо также указать паспортные данные обеих сторон (это необязательное, но очевидно крайне желательное требование) и дату передачи денег. Естественно, обе стороны ставят под распиской свои подписи. Нотариального заверения подписей не требуется, но при желании никто не может вам запретить это сделать.
Договор займа по большому счёту - та же расписка, но более подробная (юристы с этой фразой не согласятся, но на то они и юристы). В нём указываются все те же данные, что и в расписке, а в дополнение к ним - конкретные условия возврата, штрафные санкции, способы разрешения противоречий при их возникновении, место проведения возможного суда и любые другие тонкости отношений между заёмщиком и займодателем, связанные с займом.
Единственное серьёзное отличие договора от расписки в том, что в договоре может не указываться факт состоявшейся передачи денег, например, потому что он составляется и подписывается заранее, а сами деньги передаются позже. В этом случае в дополнение к договору в момент передачи денег пишется простая расписка, подтверждающая этот факт. Если этого не сделать, то в суде вы ничего не докажете: нерадивый заёмщик может сказать, что договор он подписал, но в последний момент передумал брать деньги.
Нотариальное заверение подписей под договором не требуется, но, опять же, при желании ничто не может вам помешать это сделать за небольшую пошлину. Кроме того, многие нотариусы предоставляют дополнительную услугу «Составление договора займа» - то есть предоставляют юридически корректную заранее готовую форму договора, которая точно будет хорошо выглядеть в суде. Эта услуга обычно стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Наконец, нотариальное заверение подписей гарантирует, что заёмщик не сможет отказаться от своей подписи, заявив, что она вами подделана.
Напоследок перечислим несколько «маленьких хитростей», которые облегчат вам жизнь в случае, если должник не захочет или не сможет отдать вам деньги:
- потребуйте, чтобы как минимум расписка (а в идеале - и договор) была написана заёмщиком лично, от руки. Вы можете диктовать текст или дать ему распечатку в качестве образца. Графологической экспертизе в случае чего намного проще работать с приличным объёмом текста, чем с одной подписью;
- подписи обязательно надо расшифровать в виде «фамилия, имя, отчество», тоже от руки;
- в тексте договора или расписки укажите место регистрации и реального проживания сторон (предварительно убедившись, что заёмщик действительно там живёт). При необходимости вам будет проще его найти;
- сумму долга пишите не только цифрами, но и словами;
- в договоре пропишите не только проценты, но и конкретные суммы в рублях, а также конкретные даты возврата, если долг будет отдаваться частями. Проценты можно считать и понимать по-разному, а рубли - они и есть рубли, разночтений тут быть не может;
- в договоре укажите место передачи денег при выплате займа, если вы собираетесь получить их наличными. Особенно важно это в случае, если вы живёте далеко от места регистрации. В договоре может быть записано любое место, но в случае отсутствия такого пункта предполагается, что передача денег должна производиться по месту жительства займодавца. При этом «место жительства» - понятие растяжимое, и заёмщик может сказать, что он готов отдать вам деньги - но в паре тысяч километров от вашего реального места жительства - там, где вы «прописаны». Это всё крайне маловероятно, но лишняя строка в договоре избавит от неприятностей. Как вариант, можно дать выбор заёмщику: погасить долг наличными в определённом месте или перечислить деньги вам на счёт. Тут уже никакие отговорки не помогут - банки есть везде.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 2
В договоре желательно прописать "место исполнения договора". Т.е. в случае чего - если должник прописан в Магадане - кредитор сможет подать иск из Москвы например.