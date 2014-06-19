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Как рассчитать капитализированные проценты?

19.06.2014 19:14 4 17 688 просмотров
Короткий ответ: воспользоваться специальными «калькуляторами» в интернете или использовать простую формулу.

Длинный ответ.

Многие банки сейчас предлагают вклады с капитализацией процентов. Имеется в виду, что доход на вклад начисляется не один раз в конце периода, а чаще - ежеквартально, ежемесячно или даже ежедневно. При этом начисленный доход добавляется к вкладу, и в следующем периоде проценты начисляются и на него. Говоря иначе, банк начисляет по такому вкладу не простой, а сложный процент или «процент на процент». Считается, что «магия сложного процента» значительно увеличивает конечную сумму дохода вкладчика.

В реальности, к сожалению, это не совсем так. Сложный процент может сильно увеличить сбережения, но только в двух случаях: либо процент сам по себе очень велик, либо он начисляется много раз. Скажем, разного рода «финансовые консультанты» очень любят говорить о том, как полезно начинать сберегать деньги как можно раньше - в молодом возрасте. Мол, 1 тысяча рублей, вложенная под 10% годовых в возрасте 25 лет, к 60 годам превратится в 28 тысяч рублей. Правда, они забывают рассказать, где можно найти гарантированный вклад на 35 лет под 10% годовых, и какую часть дохода «съест» инфляция. То есть в теории всё хорошо, но на практике получить желаемое почти невозможно.

На более коротких сроках сложный процент действительно работает, правда, не так впечатляюще. Например, при ставке 10,5% годовых и сроке вклада 730 дней с ежемесячной капитализацией процентов, вкладчик «на выходе» получит реальную ставку 11,63% годовых. Вся «сложность» процентов и красивое слово «капитализация» принесут дополнительно всего 1,13% годовых. Тоже неплохо, но не надо забывать, что это вклад на два года. А если бы по такому вкладу проценты начислялись бы не ежемесячно, а ежедневно? В этом случае «прибавка» составила бы 1,18% годовых. Фактически, между ежемесячным и ежедневным начислением процентов разницы нет.

Можно ли самостоятельно проверить, каким получится реальный процент по вкладу с капитализацией процентов? Конечно. Как обычно есть два варианта: довериться другим людям или посчитать самостоятельно. В интернете по соответствующему поисковому запросу можно найти множество «калькуляторов», рассчитывающих сложный процент по вкладу с капитализацией. Есть такой калькулятор и на Банках.ру. Тем не менее, всегда лучше следовать любимой поговорке Рональда Рейгана: «Доверяй, но проверяй». В нашем случае это довольно просто: в любом табличном редакторе набросать простенький калькулятор процентов - дело пяти минут. Он не будет идеально точным (причина - ниже), но для наших целей окажется вполне пригодным.

Самодельный калькулятор состоит из трёх параметров, которые нам надо ввести, и двух формул (при желании их можно свернуть в одну). Вводить следует ставку, объявленную банком (например, 10,5%), продолжительность вклада в днях (допустим, 730) и - обратите внимание - продолжительность одного периода капитализации процентов, тоже в днях. При ежедневной капитализации это будет 1 день, при ежемесячной - 30,4 дня, при ежеквартальной - 91,25 дня. Такие корявые числа получаются, потому что количество дней в месяцах разное, и нам их надо усреднить. В принципе, ничего страшного не случится, если вы будете использовать для месяца 30 дней, а для квартала 91 день. От этого лишь в небольшой степени зависит точность вычислений (тут скрывается неточность, о которой сказано выше).

Далее все эти параметры надо связать формулой. Если вы ввели данные последовательно в ячейки таблицы B1, B2 и B3, то формула (скажем, в ячейке B4) будет выглядеть так: =(B1/365*B2/(B2/B3)+1)^(B2/B3)-1 Как видите, ничего сложного. Формат числа в ячейке с формулой должен быть «проценты». Эта формула вычисляет общую сумму процентов, положенных вам по вкладу с капитализацией. Если вы хотите увидеть годовые проценты, добавьте ещё одну формулу: =B4/B2*365



Для нашего примера общая сумма процентов составит 23,26%, а годовые проценты - 11,63%. Проверка по калькулятору Банков.ру показывает, что наш результат отличается от идеально точного во втором-третьем знаке после запятой, то есть совершенно не существенно.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 4

Jurgen  (Dubrovinjurgen)
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Добрый день, Артем. Подскажите ,как на Ваш взгляд, правильнее инвестировать накопления на сегодняшний день. Я часть денег перевел в доллары ( не совсем удачно в марте при ажиотаже по 36.6) вложил часть в две долевки, остатки раскидал по банкам в рублях до страхового лимита ( в среднем под 11 годовых, банки выбирал с возможностью досрочного расторжения без потери процентов) Недвижимость примерно 45процентов, столько же вклады, и процентов 10 в валюте. как считаете стоит ли делать изменения?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Я не знаю вашего возраста, ваших долгосрочных целей, склонности к риску, вероятности того, что деньги срочно понадобятся, суммы вложений (как я понял, речь о 10-15 млн руб.), качество долёвок и много чего ещё важного. Поэтому конкретных рекомендаций давать не могу, конечно.

Если смотреть на ваши инвестиции как на сферического коня в вакууме, то всё выглядит вполне разумно. Почти половина - долгосрок с потенциально высоким доходом и довольно высоким риском, почти половина - среднесрок с хорошим доходом и низким риском, немного - "под рукой" на всякий случай. Не вижу смысла дёргаться, если строительство нормально продолжается. Я бы по возможности сократил ставку на недвижку, но это просто от того, что не люблю этот инструмент, мне он кажется неоправданно рискованным. Если вы уверены, что там всё хорошо, то и не заморачивайтесь.
transcendreamer  (transcendreamer)
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возможно стоит сделать обзор разных приложений в маркете гугол и эппл
сегодня это будет даже актуальнее чем в экселе считать
и задачки посложнее разобрать
Андрей Рыжов  (Anry2015)
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Если % начисляется ежемесячно,а срок вклада от 6 до 18месяцев,
можно примерно считать,
что ставка равна p+[(p*p*n)/(2*12)],где n-число месяцев.
Если число месяцев меньше 6 или наоборот выше 18,
лучше подсчитать более точно:
(1+p/12)^n->1+[p*n/12]+[p*p*n*(n-1)/(2*12*12)]+[p*p*p*n(n-1)*(n-2)/(2*3*12*12*12)].
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