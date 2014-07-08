Как уменьшить выплаты по ипотеке?

Короткий ответ: воспользоваться специальным налоговым вычетом.



Длинный ответ.



Многие знают о налоговых вычетах при покупке жилья: на сумму потраченных вами на квартиру денег можно снизить налогооблагаемый доход (в пределах 2 млн руб.). Но с помощью налогового вычета можно ещё и снизить процент, если вы берёте ипотечный кредит.



Технически это делается точно так же, как и с вычетом за покупку жилья: выплаченные в прошедшем году проценты по ипотеке вносятся в форму 3-НДФЛ (лист И) отдельной строкой. 13% от этой суммы государство вам вернёт. По сути, вы таким образом несколько снизите процент, выплачиваемый по ипотечному кредиту.



Обратите внимание, что выданный кредит должен быть именно на покупку или строительство жилья. Если вы используете на эти цели кредит, который в договоре называется как-то иначе (потребительский, нецелевой и т.п.), ничего не выйдет.



Возвращать таким образом часть уплачиваемых процентов можно ежегодно - вплоть до полного погашения кредита. Общая максимальная сумма «процентного» вычета для кредитов, полученных в 2014 году, составляет 3 млн рублей, на каждый год выплат приходится соответствующая часть. Для кредитов, полученных раньше, по которым возврат хотя бы один раз уже произошёл, верхней границы суммы возвращаемых процентов нет. Если возвращаемая сумма за прошлый год превышает уплаченный налог, то государство вам вернёт только то, что вы ему заплатили, остальное перенесётся на следующий год. Основанием для определения суммы вычета может быть только справка из банка о фактически уплаченных процентах по кредиту (плюс сам договор кредита, в котором - ещё раз подчеркну - указано, что деньги выданы на покупку жилья).



«Срока давности» по обращению за вычетом нет, поэтому можно смело начинать процесс, даже если кредит был получен несколько лет назад. Кстати, под вычет потенциально попадает вся сумма процентов, в том числе и те, что вы платили давно - надо лишь указать их в налоговой декларации и получить в банке подтверждающие документы. Это особенно полезно для тех, кто покупает квартиру на этапе строительства: между получением кредита и закреплением жилья в собственности может пройти пара-тройка лет, в течение которых получать вычет просто нельзя. Зато потом, когда свидетельство о собственности будет у вас на руках, вы сможете предъявить государству к возврату сумму за все прошлые годы.



Правильное оформление вычета - не самое простое занятие, особенно в для нестандартных случаев, например, когда купленная квартира находится в совместной или долевой собственности или если из супругов-покупателей один работает, а другой - нет. Все тонкости вашего конкретного варианта лучше разобрать с грамотным консультантом, но главное - знать, что это совершенно реально и может сэкономить десятки тысяч рублей в год.



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