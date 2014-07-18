Как не потерять деньги при переводе?

Короткий ответ: обязательно убедитесь, что они дошли до получателя.
Длинный ответ.
Ранее я предложил несколько правил, выполнение которых помогает избежать ошибок при проведении платежа через операциониста в банке. На этот раз рассмотрим платёж через электронные системы - интернет-банк, банкомат, терминал и т.п.
Клиенты банков, особенно далёкие от финансовой сферы, часто относятся к банковским операциям слишком доверчиво. Например, при переводе денег со счёта на счёт или с карты на карту они действуют по принципу «отправил и забыл»: нажали на нужные кнопки в банкомате или интернет-банке, ввели пароль или код - и всё, задача выполнена. В подавляющем большинстве случаев всё получается нормально - деньги доходят до адресата. Но надо помнить, что ошибки случаются у всех - и у самих отправителей, и у банков, и у платёжных систем, и у получателя средств. Поэтому перевод лучше производить по чуть более сложному, но и более правильному алгоритму.
1. Получите дополнительное подтверждение правильности номера счёта или карточки у адресата. Попросите его явным образом ещё раз проверить все цифры в номере и буквы в реквизитах. Люди спешат, ошибаются из-за невнимательности, путают номера карточек из разных банков и т.д. Если реквизиты вам диктуют по телефону, обязательно проведите обратную проверку: продиктуйте то, что записали, получателю, чтобы он сверил записанное вами с изначальными данными.
2. При заполнении реквизитов платежа спокойно, не торопясь проверяйте все вводимые данные. Если получатель прислал вам номер счёта или реквизиты через интернет, а вы переводите деньги через интернет-банк, лучше скопируйте реквизиты и вставьте их в нужные поля, а не перепечатывайте руками. Если получатель передал вам свои данные на бумажке, вводите их прямо с этой записки, не перенося предварительно на новый носитель - так вы исключите лишнюю операцию, ведущую к ошибке.
3. Обычно любая электронная система, «общающаяся» с человеком (банкомат, терминал, интернет-банк), после ввода реквизитов показывает все введённые данные на одном экране - для контроля. Не нажимайте сразу кнопку «Продолжить». Внимательно и спокойно прочитайте то, что появилось на экране. Вы могли случайно допустить опечатку, терминал мог неправильно воспринять нажатие (особенно при вводе непосредственно с экрана, без физической клавиатуры), какая-то буква или цифра могла быть пропущена. Если вы увидели ошибку, даже самую незначительную (на ваш взгляд), нажмите кнопку «Назад» и исправьте её. Убедившись, что всё в порядке, заканчивайте процедуру платежа.
4. Если вы переводите деньги через банкомат или терминал, машина наверняка выдаст вам бумажное подтверждение операции (чек, квитанцию и т.п.). Обязательно сохраните его, как минимум до подтверждения получения платежа вашим адресатом (а лучше просто завести ящик, в который аккуратно складывать банковские бумаги, счета, квитанции и т.п. и хранить их постоянно). Наличие даже самой скромной бумажки даст вам много дополнительных очков в случае разбирательств с банком при возникновении проблем.
5. Сообщите адресату, что вы перевели такую-то сумму в такое-то время. Получите от него подтверждение о получении этого сообщения. Ничего сложного: достаточно отправить смску или сообщение в мессенджере «1574 рубля только что ушли, лови» и получить ответ «Ага, спасибо». В случае с организациями или благотворительными фондами это сложнее, но если есть возможность, лучше зафиксировать факт перевода.
6. Обязательно убедитесь, что адресат получил платёж. На первый взгляд, это правило может показаться странным: если человек не получил денег, он наверняка вам об этом сообщит. На самом деле, всё не так очевидно. Во-первых, если сумма незначительна, адресат может просто забыть посмотреть или не заметить перевод (или его отсутствие) в числе других. Во-вторых, если вы отправляете деньги, например, в помощь кому-то или в подарок, то адресат просто не знает, что вы их отправили. Стесняться тут нечего: деньги любят счёт и требуют чёткости от всех сторон.
7. Деньги обычно «идут» от нескольких секунд (если это платёж из интернет-кошелька в интернет-кошелёк) до пары-тройки рабочих дней. Если через три-четыре рабочих дня они ещё не поступили на счёт адресата, стоит начать узнавать, что произошло. Обратитесь в свой банк (по телефону или через службу поддержки в интернет-банке), узнайте, ушли ли деньги в банк получателя. Если на этой стороне всё в порядке, то получателю необходимо обратиться в свой банк. Скорее всего, уже на данном этапе проблема будет решена: несмотря на всеобщее предубеждение, банки обычно не «воруют» деньги клиентов, не «крутят» их лишнее время, да и службы поддержки у большинства банков совершенно адекватные. Главное - не истерить и хорошо подготовиться к разговору, то есть в момент разговора иметь на руках квитанцию с подтверждением перевода, где указан его номер, точно знать сумму, день и время платежа, а также реквизиты счёта получателя. Если вы позвоните в банк, рыдая прокричите, что переслали деньги непонятно кому, не помните когда и неизвестно сколько, после чего бросите трубку, банку будет сложно решить эту проблему.
8. Если деньги «пропали», а банк реагирует неадекватно, пишите сообщение в Народный рейтинг, банки очень чутко реагируют на такие обращения. Кроме того, можно написать пост в блог или социальную сеть, упомянув название банка - многие кредитные учреждения отслеживают такие посты и стараются быстро погасить потенциальный скандал.
9. В крайнем случае придётся лично обращаться в банк и писать заявление о поиске средств.
Описанные выше правила можно изложить короче: внимательно проверяйте всё, что отправляете; получите реакцию адресата; в случае проблем будьте готовы спокойно доказать свою правоту.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
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