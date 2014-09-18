Как правильно отмывать деньги?

Короткий ответ: поинтересуйтесь у бонистов, они знают.



Длинный ответ.



«Отмывание» денег в данном случае имеется в виду в буквальном смысле. Бывает, что купюра испачкалась: упала в грязь, подверглась нападению любящего рисовать ребёнка, на неё капнули машинным маслом (не представляю, как это происходит, но на форумах такой вариант часто встречается) и т.п. Как быть?



Если повреждение совсем или почти незаметное, проще всего дождаться очередной оплаты коммунальных услуг или визита в банк и заплатить такой купюрой. В большинстве случаев при небольшой степени испачканности деньги возьмут без проблем.



Если пятно или рисунок всё-таки явно мешают, можно попытаться очистить банкноту от грязи самостоятельно. В целом, современная денежная бумага и краски достаточно спокойно переносят процесс чистки - от воды и мягких растворителей с ними ничего не случится. «Ядрёную» же химию и стирку в стиральной машине лучше исключить.



Кстати, от стирки денег в машинке наблюдается интересный эффект: на вид они становятся как новые, совершенно нормальные, но при проверке в ультрафиолетовом излучении (в магазине или банке) светятся совсем не так, как «немытые» купюры. Платёжеспособности они при этом не теряют, но вопросы у кассира и администрации магазина к вам точно возникнут. Поэтому такими купюрами лучше расплачиваться в местах, где нет аппаратов для проверки подлинности. Ещё раз: никакого преступления или проступка вы при этом не совершите, постиранные в машинке купюры совершенно законны, от их приёма продавцы не пострадают.



Самые правильные советы по чистке денег можно найти на интернет-форумах бонистов - коллекционеров старых бумажных денег. Там выкладываются конкретные и только что проверенные на практике способы, часто с фотографиями до и после чистки, так что вероятность испортить деньги у вас будет меньше. Ниже - сборник нескольких таких советов, взятых с разных бонистических форумов. В любом случае, помните, что все манипуляции со своими деньгами вы производите на свой страх и риск, исключительно под свою ответственность.



0. Если собираетесь заниматься чисткой в первый раз, не производите опыты сразу на крупной купюре. Попробуйте сначала на той, что не жалко выбросить, если не получится. Бумага и краска на всех бумажных деньгах одной страны примерно одинаковые, поэтому результат эксперимента на 10 рублях или $1 будет примерно тем же, что и на 5000 рублей или $100.



1. Если купюра испачкалась в обычной грязи, не в органике и не в краске, то начать надо с обычного мыльного раствора. Растворяете немного хозяйственного мыла в тёплой воде и «купаете» в растворе банкноту. Или, если пятно относительно небольшое - смачиваете его тёплой водой, а мыльный раствор наносите ватным тампоном или кисточкой. Потом, ещё во влажном состоянии аккуратно протираете бумажку тряпочкой или мягкой мочалкой - без нажатия, сметающими движениями. После помывки высушиваете купюру бумажными салфетками и кладёте в толстую книгу между страниц (опять же, проложив салфетками, чтобы типографская краска со страниц книги не перешла на купюру). Через пару дней достаёте практически новую на вид бумажку.



2. Карандашные рисунки и надписи, а также небольшие загрязнения счищаются мягким ластиком. Стереть денежную краску у вас не получится, не беспокойтесь.



3. Чернильные пятна и рисунки смываются небольшим количеством перекиси водорода (продаётся в аптеках). Кисточкой или ватными палочками аккуратно наносите перекись на пятно, стараясь не слишком смачивать чистое место. Чистой ваткой аккуратно снимаете получающуюся жёлтую жидкость. Пятно будет постепенно светлеть до исчезновения. Работайте в перчатках, берегите глаза. После очистки промойте купюру холодной водой и высушите.



4. Пятна ржавчины выводятся раствором лимонной кислоты в воде (где-то 1:5, 1:6). Если они занимают большую площадь, купюру можно целиком погрузить в раствор (в плоской тарелке), если ржавчина занимает небольшую площадь по краю бумаги - погружайте только эту часть. Процесс длится несколько часов, не спешите. Не факт, что ржавчина уйдёт полностью, но точно станет намного менее заметной. Далее - как обычно, промывка и сушка.



5. С маслом и прочей органикой справляется чистый бензин (продаётся в хозяйственных магазинах и отделах супермаркетов). Способ чистки тот же, что и в случае с чернильными пятнами: аккуратно смачиваете пятно, ждёте, снимаете растворившиеся чернила. Потом промываете холодной водой и высушиваете.



6. Надписи фломастерами или маркерами выводятся в зависимости от того, на какой основе «работает» фломастер - под этим словом, вообще говоря, скрываются три совершенно разных инструмента для письма. Если основа водная (фломастер для бумаги) - применяйте мыльный раствор. Если спиртовая, можно попробовать спиртом, но вероятность успешного результата низкая. Если это маркер для белых офисных досок, может помочь обычный ластик.



Вполне возможно, что в результате чистки купюра станет выглядеть ещё хуже, чем до того - чистящие средства могут оказаться неподходящими или вы неправильно их примените. Ничего страшного: если повреждено менее 45% поверхности купюры, её можно сдать в банк, правда, с обменом придётся подождать - банк должен будет провести полную проверку подлинности купюры.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.