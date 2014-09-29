Как поступить с накопившимися монетами?

Короткий ответ: проще всего - положить на счёт, но есть варианты.



Длинный ответ.



Проблема накопившейся мелочи встаёт практически перед всеми семьями. Кто-то не любит носить в кошельках и карманах монеты и каждый день оставляет их дома, кто-то таким способом создаёт небольшие накопления «на чёрный день». Но рано или поздно от мелочи приходится избавляться. Как это сделать с наименьшими затратами сил и времени? Предлагаем несколько способов.



0. Не копите. Если у вас нет цели заполнить копилку, чтобы потом торжественно её разбить, а мелочь скапливается «сама», попробуйте немного изменить своё платёжное поведение: избавляйтесь от монет примерно с той же скоростью, с какой они к вам приходят. Монетами можно полностью или частично оплатить проезд в общественном транспорте, мелкую покупку в магазине, газету или журнал и т.п. Продавцы вам будут только благодарны. При этом о монетах номиналом меньше рубля можно вообще забыть, оставляя соответствующую сдачу продавцам (больше копейкам взяться неоткуда). Мороки с их пересчётом, обменом или тратой будет намного больше, чем выгоды.



1. Если же вы копите монеты сознательно или категорически отказываетесь их с собой носить, самым простым способом в конечном итоге избавиться от накопившейся мелочи можно считать внесение её на счёт в банке. Любой банк обязан без каких-либо вопросов, проблем и комиссий принять деньги на счёт. Закон говорит прямо: «Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации». Отказ принять монеты на счёт по любой причине - это нарушение, на которое можно пожаловаться на сайте Банка России. Подойдёт любой счёт - карточный, текущий, пополняемый вклад, это не имеет значения. Обратите внимание: речь идёт о любом банке, поэтому если у вас есть хотя бы дебетовая карточка какого угодно банка, вы можете зайти в отделение этого банка и положить на неё деньги, в том числе монетами.



2. Если вы периодически покупаете валюту или как раз собираетесь в зарубежную поездку, оплатите часть валюты монетами. В принципе, принять у вас мелочь в обмен на валюту должны и в обменнике, и в банке (по тому же закону), но учитывая нравы обменников, лучше обратиться в отделение банка - сэкономите нервы и время. Опять же, никаких комиссий, «платы за пересчёт» и т.п. в этом случае банк брать не имеет права. Если такой вопрос возникает, обращайтесь к начальнику отделения и спокойно сообщайте, что вы - опытный пользователей банковских услуг и прямо сегодня же напишете жалобы в ЦБ и в «Народный рейтинг» Банков.ру на соответствующих сайтах. Скорее всего, внезапно выяснится, что оператор ошибся насчёт комиссии. В обратном случае, действительно напишите жалобы.



3. Оплатите телефон или другие услуги через терминал с монетоприёмником. От килограммов монет таким способом избавиться сложно, но десяток-другой «железок» из кошелька уйдут. Естественно, не забывайте о возможной комиссии за приём платежа через терминал.



4. «Хитрый» способ, который не всегда работает, но попробовать можно. Если у вас на руках много 1-2 рублёвых монет и вас устроит их обмен на более крупные монеты, попробуйте забросить их в автомат по продаже воды, еды и т.п., а потом нажать кнопку «Возврат» или «Сброс». Или купите самый дешёвый чай, получив сдачу. Есть вероятность, что автомат вернёт вам более крупные монеты.



5. Попробуйте договориться о приёме мелочи с каким-нибудь близким к дому небольшим магазином, в котором продаются дешёвые товары или товары с «некруглой» ценой. Вполне возможно, что небольшой мешок мелочи там примут с удовольствием, обменяв на бумажки.



6. Наконец, если мелочи действительно много - килограммы, а покупать что-либо или класть деньги на счёт вы не хотите принципиально, придётся найти банк, который оказывает услугу размена денег. В отличие от оплаты, перевода и внесения денег на счёт, услуга обмена одних российских денег (монет) на другие (банкноты) может быть платной (где-то 0,5-3%, в Сбербанке - бесплатно), при этом не каждый банк и не в каждом отделении её оказывает. Прозвоните ближайшие отделения банков, спросите, есть ли у них такая услуга и сколько она стоит. Если они согласятся принять ваши монеты, уточните все подробности (скорее всего, вам предложат заранее рассортировать монеты и посчитать сумму, а также взять с собой в банк паспорт) и договоритесь об удобном времени встречи.



Итак, если коротко, то ваши действия с монетами должны учитывать три обстоятельства:



- любой банк, магазин, предприниматель, принимающий наличные, и т.п. обязаны принять у вас монеты в оплату товара или услуги, в качестве взноса на счёт или перевода (через открытие счёта или без него);

- никто не обязан принимать у вас монеты для обмена на купюры. Ни Сбербанк, ни любой другой банк, ни магазин, ни частное лицо. Однако, они могут это сделать, если захотят и, скорее всего, под определённый процент. Это обычная сделка: если им выгодно, вы договоритесь, нет - значит, нет;

- будьте благоразумны: несмотря на то, что вы имеете право на платёж монетами, он может создать проблемы для других людей. Поэтому, наверное, не стоит приходить с мешком монет в супермаркет в час пик или в банк при наличии очереди. Оплачивать проезд в маршрутке десятикопеечными монетами - тоже плохая идея. Вы, конечно, имеете на это право, но вряд ли размен монет стоит полученных в таком случае «добрых» пожеланий от пострадавших.



У вас есть свои способы обращения с мелочью и личный опыт размена? Поделитесь в комментариях!



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