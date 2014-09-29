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Как поступить с накопившимися монетами?

29.09.2014 00:00 22 43 741 просмотр
Короткий ответ: проще всего - положить на счёт, но есть варианты.

Длинный ответ.

Проблема накопившейся мелочи встаёт практически перед всеми семьями. Кто-то не любит носить в кошельках и карманах монеты и каждый день оставляет их дома, кто-то таким способом создаёт небольшие накопления «на чёрный день». Но рано или поздно от мелочи приходится избавляться. Как это сделать с наименьшими затратами сил и времени? Предлагаем несколько способов.

0. Не копите. Если у вас нет цели заполнить копилку, чтобы потом торжественно её разбить, а мелочь скапливается «сама», попробуйте немного изменить своё платёжное поведение: избавляйтесь от монет примерно с той же скоростью, с какой они к вам приходят. Монетами можно полностью или частично оплатить проезд в общественном транспорте, мелкую покупку в магазине, газету или журнал и т.п. Продавцы вам будут только благодарны. При этом о монетах номиналом меньше рубля можно вообще забыть, оставляя соответствующую сдачу продавцам (больше копейкам взяться неоткуда). Мороки с их пересчётом, обменом или тратой будет намного больше, чем выгоды.

1. Если же вы копите монеты сознательно или категорически отказываетесь их с собой носить, самым простым способом в конечном итоге избавиться от накопившейся мелочи можно считать внесение её на счёт в банке. Любой банк обязан без каких-либо вопросов, проблем и комиссий принять деньги на счёт. Закон говорит прямо: «Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации». Отказ принять монеты на счёт по любой причине - это нарушение, на которое можно пожаловаться на сайте Банка России. Подойдёт любой счёт - карточный, текущий, пополняемый вклад, это не имеет значения. Обратите внимание: речь идёт о любом банке, поэтому если у вас есть хотя бы дебетовая карточка какого угодно банка, вы можете зайти в отделение этого банка и положить на неё деньги, в том числе монетами.

2. Если вы периодически покупаете валюту или как раз собираетесь в зарубежную поездку, оплатите часть валюты монетами. В принципе, принять у вас мелочь в обмен на валюту должны и в обменнике, и в банке (по тому же закону), но учитывая нравы обменников, лучше обратиться в отделение банка - сэкономите нервы и время. Опять же, никаких комиссий, «платы за пересчёт» и т.п. в этом случае банк брать не имеет права. Если такой вопрос возникает, обращайтесь к начальнику отделения и спокойно сообщайте, что вы - опытный пользователей банковских услуг и прямо сегодня же напишете жалобы в ЦБ и в «Народный рейтинг» Банков.ру на соответствующих сайтах. Скорее всего, внезапно выяснится, что оператор ошибся насчёт комиссии. В обратном случае, действительно напишите жалобы.

3. Оплатите телефон или другие услуги через терминал с монетоприёмником. От килограммов монет таким способом избавиться сложно, но десяток-другой «железок» из кошелька уйдут. Естественно, не забывайте о возможной комиссии за приём платежа через терминал.

4. «Хитрый» способ, который не всегда работает, но попробовать можно. Если у вас на руках много 1-2 рублёвых монет и вас устроит их обмен на более крупные монеты, попробуйте забросить их в автомат по продаже воды, еды и т.п., а потом нажать кнопку «Возврат» или «Сброс». Или купите самый дешёвый чай, получив сдачу. Есть вероятность, что автомат вернёт вам более крупные монеты.

5. Попробуйте договориться о приёме мелочи с каким-нибудь близким к дому небольшим магазином, в котором продаются дешёвые товары или товары с «некруглой» ценой. Вполне возможно, что небольшой мешок мелочи там примут с удовольствием, обменяв на бумажки.

6. Наконец, если мелочи действительно много - килограммы, а покупать что-либо или класть деньги на счёт вы не хотите принципиально, придётся найти банк, который оказывает услугу размена денег. В отличие от оплаты, перевода и внесения денег на счёт, услуга обмена одних российских денег (монет) на другие (банкноты) может быть платной (где-то 0,5-3%, в Сбербанке - бесплатно), при этом не каждый банк и не в каждом отделении её оказывает. Прозвоните ближайшие отделения банков, спросите, есть ли у них такая услуга и сколько она стоит. Если они согласятся принять ваши монеты, уточните все подробности (скорее всего, вам предложат заранее рассортировать монеты и посчитать сумму, а также взять с собой в банк паспорт) и договоритесь об удобном времени встречи.

Итак, если коротко, то ваши действия с монетами должны учитывать три обстоятельства:

- любой банк, магазин, предприниматель, принимающий наличные, и т.п. обязаны принять у вас монеты в оплату товара или услуги, в качестве взноса на счёт или перевода (через открытие счёта или без него);
- никто не обязан принимать у вас монеты для обмена на купюры. Ни Сбербанк, ни любой другой банк, ни магазин, ни частное лицо. Однако, они могут это сделать, если захотят и, скорее всего, под определённый процент. Это обычная сделка: если им выгодно, вы договоритесь, нет - значит, нет;
- будьте благоразумны: несмотря на то, что вы имеете право на платёж монетами, он может создать проблемы для других людей. Поэтому, наверное, не стоит приходить с мешком монет в супермаркет в час пик или в банк при наличии очереди. Оплачивать проезд в маршрутке десятикопеечными монетами - тоже плохая идея. Вы, конечно, имеете на это право, но вряд ли размен монет стоит полученных в таком случае «добрых» пожеланий от пострадавших.

У вас есть свои способы обращения с мелочью и личный опыт размена? Поделитесь в комментариях!

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 22

Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
Вариант для Питера (и Москвы) - завести проездной в метро, Подорожник или аналог, а затем через автомат для пополнения слить мелочь.
Засунуть можно практически неограниченное количество, номинал от рубля. Не то же самое что положить на счет, но как вариант - вполне. Потом истратить в транспорте.
Георгий Худадян  (toto_quoto)
#
Проездной метро как раз и использую для этих целей - очень удобно мелочь туда всю сливать.

Еще как-то видел на заправке, как маршруточники расплачивались буквально мешками мелочи, рассортированной по номиналу. Кассир просто взвешивал мешок на весах и делил общую массу на вес отдельной монетки. В общем оплата была очень оперативной)
Сергей Сергей1975  (СергейСергей1975)
#
Самый простой и удобный способ избавления от монет - расплачиваться везде где можно банковской картой.
rrreclama  (rrreclama)
#
Более ужасной статьи ещё не читал. Из серии "где и как потратить деньги". Были бы деньги - а где потратить - найдётся.
Роман  (MaxHo)
#
Есть еще один мега-способ )

Есть аппараты по приему монет. Установлены в некоторых банках и некоторых магазинах. Найти несложно с помощью поисковых систем.
Принцип действия:
Цитата
Аппарат самостоятельно сортирует монеты, выбирая те, которые на настоящий момент находятся в обращении, производит расчет принятых денег. Аппарат принимает монеты номиналом от 1 копейки до 10 рублей. Объем операций по приему монет не ограничен.
Mscw  (Mscw)
#
Был всего один автомат Сбера в Москве по приему мелочи на улице Вавилова (может появились ещё, не проверял). Берут 3% комиссию. Машина выдает чек, который можно обналичить в кассе банка, предъявив паспорт.
Валерий Ведерников  (ValFlash)
#
Благотворительный фонд Линия жизни проводит 2 раза в год акцию по сбору мелочи. За 5 лет проведения акции собрали 9 915 510 рублей 36 копеек! И это 10-ками, 50-ти копеечными монетами и т.д. На сайте найдете подробности. smile;)
Анна  (АяЗа)
#
Да, Валерий, и не только этот фонд. Также один из моих любимых фондов - БФ Созидание. Фирмы - друзья фонда ставят у себя банки, но можно привезти и в офис. "Подари жизнь" тоже устраивает такие акции. Во многих аптеках стоят спец. копилки фондов. Возможно, это только в крупных городах, я не знаю.
d345  (d345)
#
В Москве можно прийти в Карусель или Перекрёсток с кассами самообслуживания. Туда можно вывалить горстями мелочь от 1 руб. - касса сама отсортирует и посчитает, очень удобно. Карусель на Андропова, 8, Перекрёсток на Большой Полянке 28-1, Миклухо-Маклая 37.
В Екатеринбурге Карусель на Сулимова 50.
В Санкт-Петербурге Карусель на Большевиков 32А-1А.
Сергей Савельев  (kev)
#
Проблема надуманна чуть больше чем полностью. Спокойно можно потратить на собственные нужды -продукты питания, проездные, кофейные автоматы и т.д. Берете каждый день 100-200 рублей монетами и спокойно тратите.
Внезапный Лось  (komeska)
#
А в чем проблема, собственно говоря?! Приходите в любое место, где планируете потратить деньги и платите мелочью. Если отказываются принимать, заявляете, что
Цитата
Закон говорит прямо: «Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации». Отказ принять монеты на счёт по любой причине - это нарушение, на которое можно пожаловаться на сайте Банка России.

Из личной практики скажу, что я никогда не сталкивался с проблемой, когда у меня не хотели принимать мелочь (хотя ее никогда и не копил мешками).
seamen3  (seamen3)
#
Была такая проблема, пока не перешёл на оплату кредиткой. Старался не копить много монет, и при любом удобном случае расплачивался ими. После появления кредитной карты (и допкарты для жены) скорость приращения "железа" резко упала и хранится она у меня сейчас в машине, для оплаты проезда по ЗСД (платная дорога в СПб).
Innocent  (Innocent)
#
Не везде можно оплатить картой - например, на почте или на рынке или при оплате проезда в маршрутке. Вот в этих местах будут рады вашим монетам. А на почте будут рады даже мелким, т.е. номиналом менее рубля.
Андрей Яшин  (deepdrakon)
#
Дождаться дефолта в 2015 и сдать на металлом. smile:D
Алекс Лесли  (kaskader20)
#
Кстати той же мелочью можно оплатить в маршрутке, или например в любом мелком продуктовом магазине С РАДОСТЬЮ примут любое количество мелочи
zlayapanda  (zlayapanda)
#
Цитата
1. Если же вы копите монеты сознательно или категорически отказываетесь их с собой носить, самым простым способом в конечном итоге избавиться от накопившейся мелочи можно считать внесение её на счёт в банке. Любой банк обязан без каких-либо вопросов, проблем и комиссий принять деньги на счёт. Закон говорит прямо: «Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации». Отказ принять монеты на счёт по любой причине - это нарушение, на которое можно пожаловаться на сайте Банка России. Подойдёт любой счёт - карточный, текущий, пополняемый вклад, это не имеет значения. Обратите внимание: речь идёт о любом банке, поэтому если у вас есть хотя бы дебетовая карточка какого угодно банка, вы можете зайти в отделение этого банка и положить на неё деньги, в том числе монетами.

О чём вы? У банка Авангард другое мнение.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Это прямое нарушение закона. ВТБ24 тоже имеет подобные ограничения. Более того, какой-то въедливый клиент с ними судился, выиграл суд и следующие инстанции, но ВТБ24 на это наплевал. Им выгоднее иметь риск проигранных судов с клиентами, чем считать монеты.
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Капитан очевидность.Ни чего нового.Читая заголовок можно было бы подумать,что автор предложит какой-то новый простой и эффективный способ.А так статья какая-то детская.
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Вот ссылочка в тему:http://www.kp.ru/daily/26022/2942629/?cp=0#comment
Если бы такие аппараты стоя\ли бы в каждом торговом центре каждого крупного города ЦБ нехило бы сэкономил на штамповке новых монет.Но похоже это никому не надо.
Дмитрий Чацкий  (Дмитрий Чацкий)
#
Пример высасывания проблемы из пальца.
Шияновская Вероника
#
На штамповке новых монет, уже можно начинать экономить. В Москве и области недавно появились монетные терминалы. Стоят они, как правило, в торговых центрах. Работают отлично, никаких проблемс ограничениями, сортировкой, номиналом не испытывают. Им можно сгружать любое количество мелочи. Снимается комиссия с общей суммой, которую аппарат рассортировав и пересчитав медячки вам перечислит на карту или на счет телефона. Адреса терминалов можно посмотреть тут: www.coincom.ru
kasatka-love *  (kasatka-love)
#
у меня в СБЕРЕ отказались принимать к зачислению 1650 рублей , и так повсеместно =)
мелочь = не деньги smile:D правда от пятитысячных банкиры не отказываются smile:D
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