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Как улучшить кредитную историю с помощью вклада?

19.10.2014 20:16 60 11 746 просмотров
Короткий ответ: найти банк со специальным продуктом - вкладом и кредитом, открываемыми одновременно.

Длинный ответ.

Разрушенная кредитная история - не обязательно признак безнадёжно глупого или слабого человека. В жизни случается всякое - и форс-мажоры, и «грехи молодости» и просто неопытность, прошедшая со временем. Исправить же кредитную историю в таких случаях бывает крайне сложно. Переписать её точно нельзя, на полумошеннические шаги с изменением имени или регистрации пойдёт не всякий, да и эффективность их далеко не очевидна.

Лучший способ исправить кредитную историю (если она вообще вам нужна) - взять новый кредит, даже если потребности в деньгах нет, и идеально его обслуживать. И так несколько раз. Новые записи «отодвинут» старые грехи в прошлое, кредитный рейтинг заёмщика поднимется, после чего при необходимости можно уже всерьёз брать действительно нужный кредит.

Естественно, не всё так просто. Человеку с разрушенной кредитной историей ни один банк новый кредит не даст - в этом, собственно, и заключается смысл кредитной истории. Есть вариант - обратиться в «микрофинансовые организации» (к ростовщикам), которые обычно либо совсем не смотрят кредитные истории жертв, либо относятся к ним крайне лояльно. Но это чревато очень большими потерями на процентах.

Однако, существует вариант, который может сработать - по крайней мере, вероятность успеха в этом случае намного выше, чем при заявке на обычный кредит, а потери намного ниже, чем при обращении к ростовщикам. Полной гарантии, конечно, дать нельзя, но в крайних обстоятельствах даже просто более-менее приличная вероятность - уже что-то.

Речь о банковских кредитах, обеспеченных вкладами в том же банке. Работает это следующим образом. Клиент открывает депозит в банке на определённую сумму под некий процент и параллельно получает от банка кредитную карту с лимитом в 50-70% от суммы вклада, естественно, под больший процент. При желании можно пополнять вклад, соответственно увеличивая кредитный лимит. Проценты по вкладу капают на ту же карту, покрывая часть выплат по кредиту, или их можно получать отдельно. Срок действия карты - чуть меньше, чем срок вклада, то есть если клиент не вернёт кредит, банк может в любой момент спокойно списать сумму с процентами с депозита.

Учитывая, что кредит, выданный клиенту, полностью обеспечен вкладом того же клиента (да ещё и вместе с процентами), банку нет смысла придираться к качеству заёмщика: даже если тот не вернёт деньги, их возврат сведётся к одной простой бухгалтерской операции. Поэтому получить кредит может практически кто угодно, лишь бы были деньги, чтобы положить их на депозит.

В нормальной ситуации такой совмещённый продукт имеет смысл в случае, если клиент не уверен, что ему не понадобятся положенные на депозит деньги: при необходимости он может получить некоторую сумму, не прерывая срок действия вклада. Но в ситуации с восстановлением кредитной истории получение заёмных средств по этой схеме будет расцениваться как обычная работа с кредитной картой, и если клиент вовремя погасит кредит и проценты, это положительно скажется на его кредитной истории. Несколько подобных операций значительно улучшат кредитный рейтинг человека, а убытки по ним будут намного ниже, чем в случае с ростовщиками: разница между ставками по кредиту и депозиту составляет примерно 3-6% годовых в зависимости от срока действия продукта.

Наверное, не стоит даже говорить, но на всякий случай упомяну: перед тем, как предпринимать какие-либо действия по улучшению кредитной истории, закройте все возможные долги, заплатите все проценты и штрафы, чтобы на вас больше ничего не висело. Только после этого можно начать строить «новую кредитную жизнь».

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 60

vadbav  (vadbav)
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Вот что мне нравится в таких, кхм, статьях, так это полное отсутствие корреляции с реальностью, что в свою очередь показывает уровень профпригодности автора (практика - критерий истины, ага, помним-знаем-повторяем). Утопия такая.

При нынешнем законодательстве таких продуктов нет и не может быть в принципе.

Вернее так: такое сочетание прямо не запрещено, НО для банков это такой РИСК, что ни один банк подобные продукты в массы (а речь в статье идет о массах, а не одиночных вип-клиентах) запускать не будет. Знаю единичные темы с випами, но там расклад немного иной: дается кредит, по сути, под банковскую ячейку, где деньги лежат (или акции или еще чего там). И если один кинет другого, то другой в накладе не останется. А уж о КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ там вообще не беспокоятся. Не тот уровень...

Может быть автор имел в виду (это я так просто пытаюсь соблюсти приличия, ничего там автор не имел в виду) ситуации, когда вкладчику делают якобы персональные предложения по кредитам/кредит.картам? Так тоже не туда. Там все риски в ставку заложены. И никакой там "персональностью" и не пахнет (а исключения лишь подтверждают общее правило).
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Если вы хотя бы немного погуглите, то узнаете, что есть как минимум несколько банков, предлагающих такой продукт в качестве стандартного. Не говоря уже о том, чтобы изучить этот вопрос более подробно, как я. Ставки я взял не с потолка, как вы думаете?

Уверен, что как честный человек, вы сразу после этого придёте сюда в комментарии и извинитесь за неподобающий тон и заявления, не основанные на реальности.
vadbav  (vadbav)
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Люблю такое: "Вы как честный человек...". Напоминаете мне некоторых моих студентов. Ну да ладно, речь не о тех, кто ко мне по три раза ходит пересдавать.

Вы сначала внимательно прочитайте мой пост, особенно про практику. Я лишь написал, что продукт в принципе не может стать массовым в связи с законодательными ограничениями, а значит (далее читаем мой первый коммент). Тем более что постом ниже вы сами признаете, что да, продукт не массовый, и в линейке действительно крупных банков практически не встречается. Так с чем же вы тогда не согласны? Скажу даже больше, очень сомневаюсь, что руководители юротделов этих банков при согласовании не выразили (письменно, причем) свое особое мнение, иначе при первом же ахтунге с них же и сдерут суммы этих "обремененных" вкладов... но это уже из области предположений.

Давайте не будем переходить на личности, тем более что вы, как профессионал, должны знать, что данный прием считается моветоном при полемике.

Я остаюсь при своем мнении, убеждать вас в очевидном (Ktulu постом ниже описал о чем) не вижу смысла да и тратить время тоже. А если бы мне студент сказал про (ваша цитата): " Насколько я понимаю, это достигается обременением вклада ", то..., в общем, смотрите начала коммента.

Повторюсь, эта схема (в том виде, в каком вы ее описали) несет огромные риски для банка и открывает возможности для мошенничества, поскольку заемщик может в любое время, хоть через пять минут после оформления такой, кхм, сделки придти в банк и забрать деньги с депозита, и банк будет ОБЯЗАН ему выдать эти деньги. Про ЗПП не забываем и проценты (да, можно уменьшить по 333 статье, но суд может и не уменьшить, и предвосхищая ваш ответ, скажу, да вы правы, суд действительно может пойти по 395, но практика неоднозначная, имхо, чаще все-таки ЗПП, а суды на нее смотрят, хоть и не прецедентное право у нас).

Всего доброго! Удачного дня!
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Ну то есть "показывает уровень профпригодности автора" - это не переход на личности, ок. А предложение извиниться за враньё и тон - это переход. Вы крайне милы.

"При нынешнем законодательстве таких продуктов нет и не может быть в принципе" - так нет или есть? То, что этого продукта нет в больших банках, не говорит о том, что его нет совсем. Он есть, реально работает, люди им пользуются. А ваши безапелляционные заявления говорят только о том, что вы не в состоянии хотя бы минимально изучить вопрос перед тем, как писать своё "мнение".

Будьте аккуратнее в заявлениях, чтобы не оказаться в дураках.
vadbav  (vadbav)
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Охохох... молодость, горячность.

Артём, не знаю как вас по отчеству, у меня сложилось ощущение, что вот конкретно с этой статьей вы конкретно, извините за мой французский, лажанулись. И комменты людей об этом говорят очень красноречиво.

Вы претендуете на роль если не финансового гуру, то очень близкого к нему человека. Даете практические(!) советы. Но при этом, судя даже по вашим же(!!!) комментам, не сталкивались с этим видом кредитования и даже не держали в руках такой вот кредитный договор. Извините, но на мой взгляд, это неприемлемо. Недаром я специально написал про критерий истины...

Вот это меня и позабавило: вероятное незнание матчасти (ГК, о котором вы даже не упомянули!) и отсутствие практики.

Да, такие кредиты существуют, равно как и кредит 4,9% на Ниссан (ой, сорри, сейчас уже 2,9 вроде), только вот кое-кто кроется в деталях и на поверку оказывается, что кредит не совсем такой. Образно выражаясь "обещать не значит жениться". Договор кредитования не публичный, а для заманухи сойдет, может так, а может и не так рассуждали маркетологи. Ни я, ни вы об этом не знаем. Только вот я об этом и не пишу, а вы пишите, вот в этом между нами и разница.

Более того, я не держал в руках такой кредитный и депозитный договоры, но очень сомневаюсь, что там есть нормы, противоречащие ГК. Потому что любой вменяемый юротдел любого банка не согласует форму договора, где есть прямое противоречие ГК!!!
Вот поэтому я так безаппеляционно и заявил, что таких кредитов в том чистом виде, как вы описали (вклад "обременяется")- быть не может. Это противоречит ГК. Точка.

А то, что называют в банках "кредит под залог вклада", так извините, маркетологи от банков еще и не такую конфетку вам завернуть могут: про "рассрочку без процентов от банка" слышали? Вот-вот, из той же серии. Может и о них напишите? За идею от вас 25% гонорара в любой валюте.

Ваша задача, раз вы взвалили на себя ношу просветителя и луча света маяка в бушующих финансовых водах - максимально отделять зёрна от плевел, а не погуглить, написать, получить гонорар, забыть (забить?).

А и да, чуть не забыл: кто где остается, вам, видать виднее, раз вы так уверенно об этом говорите.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Ну то есть кроме серии оскорблений, "мудрости", что маркетологи врут, и фразы "договоров я не видел" вы ничего толком сказать не можете.

Уже хорошо.
vadbav  (vadbav)
#
Ну если вы не видите, вернее не хотите видеть, что вам говорят, то это ваши и только ваши проблемы. Слив засчитан, всего доброго.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Я не стал в прошлом комментарии писать "слив засчитан" (хотя это был именно он), потому что это тупо и уныло. Впрочем, это хорошо дополняет ваш образ.

Пока-пока, аноним.
vadbav  (vadbav)
#
повтор, сорри
vadbav  (vadbav)
#
повтор, сорри
Ktulu  (Ktulu)
#
Есть большие сомнения в жизнеспособности этих схем, т.к. у нас в стране нет безотзывных вкладов, соответственно как-то обременить или обеспечить кредит вкладом нельзя/бессмысленно, либо можно(как это действительно делают некоторые банки на свой страх и риск), но как это потом обернётся в вероятном суде - вопрос.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
В условиях предоставления кредита банки прямо пишут: "В случае досрочного расторжения договора вклада банк имеет право потребовать полного досрочного возврата кредита". Насколько я понимаю, это достигается обременением вклада правом требования со стороны банка. Надо договоры смотреть, конечно, но главное - что схема существует, хоть в основном и в небольших банках (хотя есть и в некоторых больших).

"как это потом обернётся в вероятном суде" - универсальная формула для России, так что этот риск уже в цене )
Денис Захаров  (deniszakharov)
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Интересно прикинуть, какова доля клиентов, которые могут позволить себе таким образом исправлять КИ. Подозреваю, что среди злостных просрочников, да и среди вообще основной массы российских заемщиков, доля тех, кто может сделать вклад крайне мала.

Где то читал(РБК вроде), что 60% населения РФ не имеет сбережений вообще.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
На самом деле, текст написан по следам реального случая - парень налажал с кредитами в ранней молодости, потом остепенился, имеет хорошую работу, хорошую зарплату и хочет через несколько лет брать ипотеку. А КИ испорчена. Т.е. это не нищий, не кредитоголик и т.п., просто неудачно получилось, но искренне хочет исправиться. Такое случается, почему нет? Понятно, что для людей, которые живут "от просроченного кредита до просроченного кредита" это не вариант.
Денис Захаров  (deniszakharov)
#
Да, всякое бывает. Но мне кажется основной способ реально поправить КИ злостным заемщикам (да и не только) - через мытарства с МФО.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Согласен, это самое простое. Но в некоторых случаях можно сильно сэкономить )
Птичка Киви  (Птичка Киви)
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А как же вариант с исправлением. В виде кредитной карты к зарплатной карте? даже с небольшим "оказиями", банки выдают держателям зарплатных карт, кредитные карты с лимитов 1-2-3 зарплаты, мне даже предлагали 6 зарплат. А вот этот способ самый простой для исправления) И к тому же льготный период есть). да и сами банки бомбардируют клиентов через 3-4 месяца, звонками, ну пожаааалуйста, ну Василий Алибабаевич, ну зайдииите к нам, ну будьте так любезны)
И 2 вариант, это банки предлагают кредитный лимит по паспорту, лимит в 10 тыр, не ахти что, но этой копеечкой тоже можно поправить историю, и приучиться пользоваться только грейсом
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
У меня сейчас открыто 11 окон в браузере с такими продуктами разных банков ) Причём, этого банка там нет, то есть он 12-й. Спасибо! На самом деле, подозреваю, их больше, просто слёту не всегда найдёшь на сайте - он может быть как в разделе "кредиты", так и в разделе "вклады" в качестве бонуса к вкладу.

Но вам же "специалисты" сказали, что такого не бывает, значит, не верьте своим глазам )
Ирина Б.  (IrinaPa)
#
Не понимаю, зачем "спецы" пишут, что такого продукта не существует, и люди им не пользуются. Например, у меня открыт вклад и есть такая карта с овердрафтом до 90% от суммы вклада в Росинтербанке. Карта действительна до окончания срока вклада. Причем, в свете последних повышений процентных ставок по вкладам, процент по этой карте ниже, чем по депозитам в некоторых банках. Так что можно еще и навариться)))
ЭльдаРР  (PFO)
#
Уважаемый автор! Страшно Вы далеки от народа и реальности... Если банки декларируют о таких программах - это совсем не значит, что по ним реально работают. Вы еще скажите, что рекламе верите: 12% по кредиту и бла-бла-бла smile:D
Судя по контексту, вы все-таки претендуете на некую массовость продукта (речь не про единичные случаи), поэтому тремя руками поддерживаю комментаторов, что предложенный способ можно отнести к фантастическим.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Да вообще ничему нельзя верить, вы правы. Ни вкладов никаких не бывает, ни кредитов. Да и банков тоже нет, это всё мираж. Да и вас, если задуматься...
Lec  (Lec)
#
Как назло, банки, предлагающие такие продукты, действительно делают это в основном по личным знакомствам, +, проверено на себе, в БКИ информацию по данной карте не передают. А с улицы тем более получить сложно, все равно проверяют, и отказывают.
incub  (incub)
#
ГК РФ:
Цитата
Статья 837. Виды вкладов
1. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад).
Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных условиях их возврата, не противоречащих закону.
2. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.
Условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожно

То, что придумывают банки в маркетинговых целях и в целях привлечения / удержания клиентов, ничего не имеет с правовой действительностью. Именно поэтому такие продукты вы если и найдете, то в небольших банках. Весь смысл такого продукта скорее направлен на удержание текущих клиентов, имеющих депозиты, т.е. это свои в доску клиенты. К тому же тут все строится на полнейшей лояльности и доверии и чем-то еще розовом и пушистом, но никак не на законных основаниях. Я имею в виду механизм "обременения" вклада. В одном банчке, где я работал, ставили в программе ЦФТ блокировку по вкладу. Но это больше напоминалка для операциониста. Если ее кто-то не удосужился поставить, то, как это было и не раз, вклад спокойно расходовался.
Вообще непонятен совет автора, который предполагает, что данный способ гораздо проще и эффективнее остальных. Это во-первых, будет требовать определенного времени. Во-вторых, обязательно наличие достаточной платежеспоосбности, т.к. андеррайтинг все равно применяется, причем стандартный, а не какой-то там льготный. И в-третьих, не факт, что одобрят выдачу кредита при отрицательной КИ клиента.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Я специально подчеркнул в тексте, что это не 100%-но гарантированный вариант. Да, могут отказать. Но вероятность положительного исхода есть, а попытка - не пытка. Если получится, это будет выгоднее, чем у ростовщиков. Что не так?
Виктор Николаев  (vik1977)
#
Выдача кредита под небольшой процент под залог фактически безотзывного вклада была бы хорошим решением и для вкладчиков, и для банков. Но из комментариев видно, что этот вопрос законодательно не решен и может быть чреват проблемами для банка. А жаль, идея очень хорошая.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Не всё напрямую решается законодательно. Да и не должно, на каждый чих закона не напасёшься. В данном случае работают более общие нормы (я не юрист, но если правильно понимаю, то это "залог прав требований", в данном случае - по вкладу).
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Я соглашусь с коллегами, которые говорят, что данная схема не может работать массово в России. НО, почему бы Банку не заключать дополнительный договор залога кредита вкладом, параметры которого указал Артем? Скажем так обременения счета... Или не внести данную поправку в ГК РФ? Уважаемые юристы, поправьте меня. Знаю нескольких знакомых, которые открывают вклады и счета в банках только ради того, чтобы им в дальнейшем выдали кредит. И да, отдельное спасибо Артему за данную рубрику, очень полезно.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Это оформляется именно отдельным договором, в комментариях есть ссылка на один из вариантов.

За "спасибо" - спасибо )
LMI-1  (LMI-1)
#
у упомянутого ITB в условиях такого вклада/кредита прописано:
Цитата
При досрочном расторжении договора вклада кредитный лимит закрывается, а кредит (задолженность по основной сумме долга и начисленным процентам) погашается. Если Клиентом на дату досрочного расторжения не погашена задолженность по основной сумме долга и начисленным процентам, то при досрочном расторжении договора вклада вся непогашенная задолженность погашается за счет вклада

какому конкретно закону или статье кодекса это противоречит?
incub  (incub)
#
Цитата
у упомянутого ITB в условиях такого вклада/кредита прописано:
какому конкретно закону или статье кодекса это противоречит?

Вам же привели статью выше - ст. 837 ГК РФ.
То, что банк обходит эту норму путем отдельных манипуляций, это уже его проблемы. Главное, чтобы не нарушал.
LMI-1  (LMI-1)
#
так вклад или его часть выдается по первому требованию, и с соблюдением условий договора (сумма+% - задолженность). Явных противоречий не вижу.
incub  (incub)
#
Цитата
- задолженность.

Сумму вклада должны вернуть со всеми процентами в полном объеме.
LMI-1  (LMI-1)
#
в 837 статье не прописано, что банк обязан вернуть всю сумму вклада. Там прописано, что он обязан выплатить сумму вклада или ее часть, а также прописано, что
Цитата
Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных условиях их возврата, не противоречащих закону.

в случае чего - судья будет решать, противоречит такой договор закону или нет. Я, повторюсь, противоречий не вижу. Разумеется, могу и ошибаться.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Боюсь, в данном случае вы как раз ошибаетесь: под "частью" понимается частичный возврат по заявлению вкладчика, а договорные условия относятся только к отношениям банка с юридическими лицами.
LMI-1  (LMI-1)
#
я с вашим толкованием согласен полностью, но в статье-то это не прописано! в итоге - как судья решит.
на правах оффтопа : зачастую в договорах вклада указано, что частичное востребование невозможно или ограничено (не более какого то % от общей суммы и в определенные сроки). Получается, что такой пункт также ничтожен, можно прийти в банк и, сославшись на ГК, досрочно снять любую сумму в пределах вклада?
incub  (incub)
#
Примеры в студию. Или вы про ограничения в связи с условиями по начислению процентов? Вы можете забрать все, но проценты теряете. Нарушения тут никакого нет.
LMI-1  (LMI-1)
#
Кредит-Москва, договор срочного вклада, п. 1.5:
Цитата
Досрочное востребование части суммы вклада допускается по истечении 31 дня с даты размещения вклада на условиях, установленных настоящим Договором

Из того же договора, п. 3.3:
Цитата
...При досрочном востребовании вкладчиком всей суммы вклада или части суммы вклада до истечения 31 дня с даты размещения вклада, Банк возвращает вкладчику вклад в полном обьеме, выплачивает на сумму вклада проценты по ставке до востребования, действующей на дату досрочного востребования части вклада, и закрывает депозитный счет.

Получается, что снять часть вклада до истечения 31 дня - невозможно. Полностью - вернут, частично - нет.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Я не юрист, поэтому могу рассуждать только с т.з. обывательского понимания текста договора залога права требования (ссылку привёл ниже). Мне представляется, что схема там такая:

- право требования денег по вкладу является залогом по кредиту (по отдельному договору);
- вкладчик имеет право снять деньги со вклада в любой момент;
- но это снятие будет нарушением договора залога, точнее, "триггером", который даёт банку право прекратить действие договора кредита и изъять залог;
- пока вкладчик идёт в кассу за вкладом, банк изымает залог и закрывает договор кредита;
- вкладчик получает остатки.
(с переводом суммы вклада на счёт - то же самое).

Получается, что вклад выдан в полном объёме, но банк использовал своё право получить часть денег из этой суммы по договору залога.

Ещё раз: это мнение обывателя, пусть юристы поправят, если что не так.
LMI-1  (LMI-1)
#
тоже не юрист, потому на своей правоте не настаиваю.
По сути, банк прописывает в договоре пункт, согласно которому, при наступлении некоторых условий, он, согласно ГК, выдает вклад по первому требованию владельца, но удерживает из него некую сумму. вопрос лишь в том, имеет ли право банк так поступать - прямого запрета вроде нет.
Кстати, похожую норму банки часто прописывают при вручении подарков ко вкладу - при досрочном расторжении стоимость подарка вычитается. С попытками "слишком умных" промохантеров эту норму оспорить не сталкивался.
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