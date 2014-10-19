Как улучшить кредитную историю с помощью вклада?

Короткий ответ: найти банк со специальным продуктом - вкладом и кредитом, открываемыми одновременно.



Длинный ответ.



Разрушенная кредитная история - не обязательно признак безнадёжно глупого или слабого человека. В жизни случается всякое - и форс-мажоры, и «грехи молодости» и просто неопытность, прошедшая со временем. Исправить же кредитную историю в таких случаях бывает крайне сложно. Переписать её точно нельзя, на полумошеннические шаги с изменением имени или регистрации пойдёт не всякий, да и эффективность их далеко не очевидна.



Лучший способ исправить кредитную историю (если она вообще вам нужна) - взять новый кредит, даже если потребности в деньгах нет, и идеально его обслуживать. И так несколько раз. Новые записи «отодвинут» старые грехи в прошлое, кредитный рейтинг заёмщика поднимется, после чего при необходимости можно уже всерьёз брать действительно нужный кредит.



Естественно, не всё так просто. Человеку с разрушенной кредитной историей ни один банк новый кредит не даст - в этом, собственно, и заключается смысл кредитной истории. Есть вариант - обратиться в «микрофинансовые организации» (к ростовщикам), которые обычно либо совсем не смотрят кредитные истории жертв, либо относятся к ним крайне лояльно. Но это чревато очень большими потерями на процентах.



Однако, существует вариант, который может сработать - по крайней мере, вероятность успеха в этом случае намного выше, чем при заявке на обычный кредит, а потери намного ниже, чем при обращении к ростовщикам. Полной гарантии, конечно, дать нельзя, но в крайних обстоятельствах даже просто более-менее приличная вероятность - уже что-то.



Речь о банковских кредитах, обеспеченных вкладами в том же банке. Работает это следующим образом. Клиент открывает депозит в банке на определённую сумму под некий процент и параллельно получает от банка кредитную карту с лимитом в 50-70% от суммы вклада, естественно, под больший процент. При желании можно пополнять вклад, соответственно увеличивая кредитный лимит. Проценты по вкладу капают на ту же карту, покрывая часть выплат по кредиту, или их можно получать отдельно. Срок действия карты - чуть меньше, чем срок вклада, то есть если клиент не вернёт кредит, банк может в любой момент спокойно списать сумму с процентами с депозита.



Учитывая, что кредит, выданный клиенту, полностью обеспечен вкладом того же клиента (да ещё и вместе с процентами), банку нет смысла придираться к качеству заёмщика: даже если тот не вернёт деньги, их возврат сведётся к одной простой бухгалтерской операции. Поэтому получить кредит может практически кто угодно, лишь бы были деньги, чтобы положить их на депозит.



В нормальной ситуации такой совмещённый продукт имеет смысл в случае, если клиент не уверен, что ему не понадобятся положенные на депозит деньги: при необходимости он может получить некоторую сумму, не прерывая срок действия вклада. Но в ситуации с восстановлением кредитной истории получение заёмных средств по этой схеме будет расцениваться как обычная работа с кредитной картой, и если клиент вовремя погасит кредит и проценты, это положительно скажется на его кредитной истории. Несколько подобных операций значительно улучшат кредитный рейтинг человека, а убытки по ним будут намного ниже, чем в случае с ростовщиками: разница между ставками по кредиту и депозиту составляет примерно 3-6% годовых в зависимости от срока действия продукта.



Наверное, не стоит даже говорить, но на всякий случай упомяну: перед тем, как предпринимать какие-либо действия по улучшению кредитной истории, закройте все возможные долги, заплатите все проценты и штрафы, чтобы на вас больше ничего не висело. Только после этого можно начать строить «новую кредитную жизнь».



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