Как избежать случайного снятия наличных с кредитки?

Короткий ответ: установить нулевой лимит или усложнить доступ к самой карте.
Длинный ответ.
Снятие наличных в банкомате с кредитной карты - очень дорогое «удовольствие». Банки обычно проводят такую операцию с очень высокой комиссией, в отличие от платежей в магазинах или интернете. Поэтому владельцы кредитных карт стремятся ни в коем случае не получать наличные в банкомате, а использовать для этого дебетовые карты - с минимальной или даже нулевой комиссией.
Но когда в кошельке несколько разных карт, да ещё и с похожим дизайном (или выданных одним банком), нетрудно перепутать и использовать в банкомате кредитную карту вместо дебетовой. Люди бывают задумчивы, рассеяны, озабочены какими-то серьёзными проблемами и вполне способны ошибиться, это нормально. Чтобы избежать или хотя бы минимизировать риск таких ошибок, надо создать для кредитной карты некую «защиту от дурака», делающую снятие наличных невозможным или слишком сложным, чтобы произвести его «на автомате».
Можно предложить как минимум два способа, решающих эту проблему. Кому-то они покажутся слишком очевидными и простыми, но практика показывает, что в ежедневной суете и спешке люди часто не задумываются над решением мелких проблем, что иногда заканчивается серьёзными потерями.
1. Большинство банков позволяют ограничить размер операций по карте, причём отдельно - для покупок в магазинах, покупок в интернете и снятия наличных. Если ваш банк даёт такую возможность, установите максимальный размер операций в банкомате в 1 рубль. В этом случае вы просто не сможете снять деньги, даже если ошибётесь и введёте карту в банкомат.
У такого ограничения есть одна большая проблема: вы не сможете снять деньги не только по ошибке, но и сознательно, если по какой-то форс-мажорной причине они вам всё-таки окажутся остро необходимы. Для изменения лимита придётся так или иначе связаться с банком (как минимум, через интернет-банк), а это не всегда возможно «прямо сейчас». Кроме того, ещё есть банки, не позволяющие самостоятельно устанавливать такой лимит. Поэтому имеет смысл рассмотреть другой вариант - физическое затруднение доступа к карте, которое заставит вас сделать несколько лишних движений и даст время задуматься о своих действиях.
2. Самое простое - купить (или получить в банке бесплатно) специальный пластиковый чехол для карты и всегда хранить кредитку только в нём, а остальные карты оставить как есть (это важное условие). Кредитная карта в чехле будет сильно отличаться от дебетовых без чехла, случайно их перепутать уже не получится. К тому же, чтобы использовать кредитную карту, её придётся вынуть из чехла, что не соответствует стандартному поведению при использовании других карт, мозг получит сигнал, что «что-то идёт не так» и задумается над тем, что делают руки. Наконец, прямо на чехол можно наклеить яркий бумажный или пластиковый стикер с предупреждающей надписью «НЕ ДЛЯ НАЛИЧНЫХ», с зачёркнутым изображением банкомата, фотографией жены со скалкой в руке или любым другим символом, который заставит вас остановиться и задуматься. При оплате же товаров в магазине лишнее движение (вытащить карту из чехла) сильно не помешает, да и хранить карту в чехле часто можно в том же бумажнике или кошельке, что и обычную - толщина кармашков в нём это обычно позволяет.
Чего не стоит делать, так это каким-то образом воздействовать на саму карту - гнуть её (чтобы не проходила в банкомат, но считывалась на кассе), резать или писать на ней большие предупреждающие надписи. При должной сноровке это даже может сработать, но возникнет опасность испортить карту или вызывать лишние сомнения у кассира в магазине.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 28
вы правы. Это иностранные банки - HSBC, Barclays, DNB, SEB и т.д.
В российских банках я такой опции вообще не припомню. Надо попытать автора, в каком же банке дозволено ставить различные лимиты на разные операции.
Из личного опыта Авангард, ТКС - через ИБ, Открытие - через отделение.
Общественный опыт в этой теме.
Если маркера нет, то можно в углу карты аккуратно выцарапать иголкой, например букву К.
Из личного опыта чтобы избежать потерь не хранить на дебетовой карте много денег -лучше завести так называемый сберсчет-с пониженными процентами но снять можно в любой момент как правило единовременно понадобится может не больше 30 тыс руб даже в столице Со сберсчета можно перекидывать
Про кредитки-их надо хранить отдельно и не в коем случае не в бумажнике( некоторые любят вместо календарика пихать. Продавец в магазе не должен видеть кредитку + кошелек с одном месте!. Будет лишний соблазн при операциях если вдруг операция не одобрена, а налички не хватает продавцы часто услужливо предлагают-а у нас банкомат есть -снимите и наличкой оформим-если покупка понравилась многие (особенно женщины-приглянулась уже маечка\сумочка не отказываться же!) очертя голову снимают деньги. продавцы умеют убеждать
Для торговых сетей надо завести отдельную дебетку типа Электрон или маэстро по которой нет овердрафта
В России неискушенному потребителю часто предлагают дебетовые карты с разрешенным овердрафтом нагло и цинично выдавая их за кредитные(один очень частный банк ныне в России не представленный очень это обожал) Признаки такой карты " Кредитка(!) с возможностью хранить собственные средства" и получать процент на них. При таком раскладе уйти в минус раз плюнуть и ими лучше не пользоваться. Их следует отличать от дебетовых карт к сберсчету-как правило это карты начального уровня часто неименные (пример дебетовой к сберсчету-карта Уралсиба "Копилка") вминус на такой надо постараться чтоб уйти
Хорошее средство-установить размер неснижаемого остатка который сформирован из своих средств-скажем 2 тыс руб "заморожены" на счете. Пригодиться в случае если пользуйтесь "кредиткой" картой с разрешенным овердрафтом. Представляет собой разновидность установки лимита. Раньше было широко распространено сейчас предлагается не всеми банками. В прайсах значится как "размер (положительного) неснижаемого остатка
А вот иметь прозапас, кредитку с небольшим лимитом стоит, главное чтобы она была бесплатной в обслуживании, благо сбер и втб24 свои зарплатникам их предлагает. у меня это хомяк банк и голд с 3% cash back.
Прочие карточные фокусы, из личного опыта:
1. Многие торговые точки, особенно за рубежом, не требуют введения пин-кода. Возможно, до какого-то порога. Потерял карту=лишился денег.
2. В Праге, в кафешке платил 400 крон, получил чек на 400. А со счета списалось 440, причем, одной суммой. Хотя я заявил, что чаевых не оставляю( не за что было).
3. В интернет-банках для проведения операций часто, по умолчанию, предлагается счет кредитной карты. О комиссии, при этом, могут не предупреждать.
В чеке в графе чаевых (Tips Change) должна[U] быть сумма чаевых. Некоторые кафе предупреждают что чаевые включены в счет и снимают обязательно, но и тогда графа должна быть. У моей знакомой такой случай был в Германии- официант турок нагло срезал себе на чай 15 евро не указав чеке
Барышня оказалась подкованная и стала орать на все кафе что вызовет полицай (в Германии это НЕ считается неприличным-обсчет потребителя катастрофа вселенского масштаба). Быстро прирулил хозяин харчевни и только что лбом землю к центру земли не продолбил-так извинялся. Еще бы-за такие дела там штраф что то около 800 евро