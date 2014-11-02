Как избежать случайного снятия наличных с кредитки?

Короткий ответ: установить нулевой лимит или усложнить доступ к самой карте.



Длинный ответ.



Снятие наличных в банкомате с кредитной карты - очень дорогое «удовольствие». Банки обычно проводят такую операцию с очень высокой комиссией, в отличие от платежей в магазинах или интернете. Поэтому владельцы кредитных карт стремятся ни в коем случае не получать наличные в банкомате, а использовать для этого дебетовые карты - с минимальной или даже нулевой комиссией.



Но когда в кошельке несколько разных карт, да ещё и с похожим дизайном (или выданных одним банком), нетрудно перепутать и использовать в банкомате кредитную карту вместо дебетовой. Люди бывают задумчивы, рассеяны, озабочены какими-то серьёзными проблемами и вполне способны ошибиться, это нормально. Чтобы избежать или хотя бы минимизировать риск таких ошибок, надо создать для кредитной карты некую «защиту от дурака», делающую снятие наличных невозможным или слишком сложным, чтобы произвести его «на автомате».



Можно предложить как минимум два способа, решающих эту проблему. Кому-то они покажутся слишком очевидными и простыми, но практика показывает, что в ежедневной суете и спешке люди часто не задумываются над решением мелких проблем, что иногда заканчивается серьёзными потерями.



1. Большинство банков позволяют ограничить размер операций по карте, причём отдельно - для покупок в магазинах, покупок в интернете и снятия наличных. Если ваш банк даёт такую возможность, установите максимальный размер операций в банкомате в 1 рубль. В этом случае вы просто не сможете снять деньги, даже если ошибётесь и введёте карту в банкомат.



У такого ограничения есть одна большая проблема: вы не сможете снять деньги не только по ошибке, но и сознательно, если по какой-то форс-мажорной причине они вам всё-таки окажутся остро необходимы. Для изменения лимита придётся так или иначе связаться с банком (как минимум, через интернет-банк), а это не всегда возможно «прямо сейчас». Кроме того, ещё есть банки, не позволяющие самостоятельно устанавливать такой лимит. Поэтому имеет смысл рассмотреть другой вариант - физическое затруднение доступа к карте, которое заставит вас сделать несколько лишних движений и даст время задуматься о своих действиях.



2. Самое простое - купить (или получить в банке бесплатно) специальный пластиковый чехол для карты и всегда хранить кредитку только в нём, а остальные карты оставить как есть (это важное условие). Кредитная карта в чехле будет сильно отличаться от дебетовых без чехла, случайно их перепутать уже не получится. К тому же, чтобы использовать кредитную карту, её придётся вынуть из чехла, что не соответствует стандартному поведению при использовании других карт, мозг получит сигнал, что «что-то идёт не так» и задумается над тем, что делают руки. Наконец, прямо на чехол можно наклеить яркий бумажный или пластиковый стикер с предупреждающей надписью «НЕ ДЛЯ НАЛИЧНЫХ», с зачёркнутым изображением банкомата, фотографией жены со скалкой в руке или любым другим символом, который заставит вас остановиться и задуматься. При оплате же товаров в магазине лишнее движение (вытащить карту из чехла) сильно не помешает, да и хранить карту в чехле часто можно в том же бумажнике или кошельке, что и обычную - толщина кармашков в нём это обычно позволяет.



Чего не стоит делать, так это каким-то образом воздействовать на саму карту - гнуть её (чтобы не проходила в банкомат, но считывалась на кассе), резать или писать на ней большие предупреждающие надписи. При должной сноровке это даже может сработать, но возникнет опасность испортить карту или вызывать лишние сомнения у кассира в магазине.



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