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Как избежать случайного снятия наличных с кредитки?

02.11.2014 16:43 28 8 744 просмотра
Короткий ответ: установить нулевой лимит или усложнить доступ к самой карте.

Длинный ответ.

Снятие наличных в банкомате с кредитной карты - очень дорогое «удовольствие». Банки обычно проводят такую операцию с очень высокой комиссией, в отличие от платежей в магазинах или интернете. Поэтому владельцы кредитных карт стремятся ни в коем случае не получать наличные в банкомате, а использовать для этого дебетовые карты - с минимальной или даже нулевой комиссией.

Но когда в кошельке несколько разных карт, да ещё и с похожим дизайном (или выданных одним банком), нетрудно перепутать и использовать в банкомате кредитную карту вместо дебетовой. Люди бывают задумчивы, рассеяны, озабочены какими-то серьёзными проблемами и вполне способны ошибиться, это нормально. Чтобы избежать или хотя бы минимизировать риск таких ошибок, надо создать для кредитной карты некую «защиту от дурака», делающую снятие наличных невозможным или слишком сложным, чтобы произвести его «на автомате».

Можно предложить как минимум два способа, решающих эту проблему. Кому-то они покажутся слишком очевидными и простыми, но практика показывает, что в ежедневной суете и спешке люди часто не задумываются над решением мелких проблем, что иногда заканчивается серьёзными потерями.

1. Большинство банков позволяют ограничить размер операций по карте, причём отдельно - для покупок в магазинах, покупок в интернете и снятия наличных. Если ваш банк даёт такую возможность, установите максимальный размер операций в банкомате в 1 рубль. В этом случае вы просто не сможете снять деньги, даже если ошибётесь и введёте карту в банкомат.

У такого ограничения есть одна большая проблема: вы не сможете снять деньги не только по ошибке, но и сознательно, если по какой-то форс-мажорной причине они вам всё-таки окажутся остро необходимы. Для изменения лимита придётся так или иначе связаться с банком (как минимум, через интернет-банк), а это не всегда возможно «прямо сейчас». Кроме того, ещё есть банки, не позволяющие самостоятельно устанавливать такой лимит. Поэтому имеет смысл рассмотреть другой вариант - физическое затруднение доступа к карте, которое заставит вас сделать несколько лишних движений и даст время задуматься о своих действиях.

2. Самое простое - купить (или получить в банке бесплатно) специальный пластиковый чехол для карты и всегда хранить кредитку только в нём, а остальные карты оставить как есть (это важное условие). Кредитная карта в чехле будет сильно отличаться от дебетовых без чехла, случайно их перепутать уже не получится. К тому же, чтобы использовать кредитную карту, её придётся вынуть из чехла, что не соответствует стандартному поведению при использовании других карт, мозг получит сигнал, что «что-то идёт не так» и задумается над тем, что делают руки. Наконец, прямо на чехол можно наклеить яркий бумажный или пластиковый стикер с предупреждающей надписью «НЕ ДЛЯ НАЛИЧНЫХ», с зачёркнутым изображением банкомата, фотографией жены со скалкой в руке или любым другим символом, который заставит вас остановиться и задуматься. При оплате же товаров в магазине лишнее движение (вытащить карту из чехла) сильно не помешает, да и хранить карту в чехле часто можно в том же бумажнике или кошельке, что и обычную - толщина кармашков в нём это обычно позволяет.

Чего не стоит делать, так это каким-то образом воздействовать на саму карту - гнуть её (чтобы не проходила в банкомат, но считывалась на кассе), резать или писать на ней большие предупреждающие надписи. При должной сноровке это даже может сработать, но возникнет опасность испортить карту или вызывать лишние сомнения у кассира в магазине.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 28

Мария Г.  (фейри)
#
самый простой способ - не устанавливать на кредитку и дебетовку одного банка одинаковые пин-коды. банкомат по бесконтакту ничего не даст, и подписью не удовлетворится. smile:D
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Я не помню ни одного пин-кода от своих карт, всегда заранее смотрю в тайном месте ) Так что этот способ не спасёт.
Мария Г.  (фейри)
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в тайном месте тоже можно подписать, что от чего, на то оно и тайное. а для пущей тайности - тайнописью. ))
D S  (vasilisk30)
#
Заодно расшифровывая тайнопись будет время подумать так ли срочно нужны деньги smile:D
Igors83  (Igors83)
#
"1. Большинство банков позволяют ограничить размер операций по карте, причём отдельно - для покупок в магазинах, покупок в интернете и снятия наличных." - да что вы? Назовите это "большинство", пожалуйста, чтобы не быть столь голословным
Птичка Киви  (Птичка Киви)
#
Ну за большинство я не ручусь, а вот штучно за Авангард могу сказать). Они умеют и многое умеют
Geoland  (geoland)
#
Ситибанк например ... установил 0 для снятия наличных по моей просьбе
Сергей Соболев  (sobolevs)
#
как обычно высосано из пальца, и как обычно - на главной странице. Дальше что будет?
Anton Belikov
#
Igors83,
вы правы. Это иностранные банки - HSBC, Barclays, DNB, SEB и т.д.

smile:D

В российских банках я такой опции вообще не припомню. Надо попытать автора, в каком же банке дозволено ставить различные лимиты на разные операции.
Дмитрий Калиткин  (Gates)
#
Вы будете сильно удивлены (как и я, когда увидел эту опцию с интернет-банкинге), но параметры кредитной карты в банке "Авангард" настраиваются пользователем из интернет-банкинга ЛЮБЫЕ, в том числе и страны, где карточка будет работать. Правда хочу заметить, что такого разнообразия управления своей картой я больше нигде не видел (хотя карточек у меня под десяток).
rebelion76  (rebelion76)
#
На самом деле такие банки есть, и их становится все больше,
Из личного опыта Авангард, ТКС - через ИБ, Открытие - через отделение.
Общественный опыт в этой теме.
Дмитрий  (banker1985)
#
Не знаю, как на счет лимита на снятие наличных, но лимит на интернет-операции и на оплату услуг связи в моём банке (Ханты-Мансийский банк (он же в будущем "Открытие")) устанавливается отдельно от остальных видов операций.
Денис Захаров  (deniszakharov)
#
Если бы я пользовался кредитками и у меня бы их было много, то просто бы торцевой срез карты(как правило он у всех белый) спиртовым маркером аккуратно покрасил в красный цвет. Сразу видно и мороки с чехлами нет.

Если маркера нет, то можно в углу карты аккуратно выцарапать иголкой, например букву К.
D S  (vasilisk30)
#
Интересная тема smile:thumbsup: Лимиты -это очень правильно Но дебетки лучше
Из личного опыта чтобы избежать потерь не хранить на дебетовой карте много денег -лучше завести так называемый сберсчет-с пониженными процентами но снять можно в любой момент как правило единовременно понадобится может не больше 30 тыс руб даже в столице smile:) Со сберсчета можно перекидывать
Про кредитки-их надо хранить отдельно и не в коем случае не в бумажнике( некоторые любят вместо календарика пихать. Продавец в магазе не должен видеть кредитку + кошелек с одном месте!. Будет лишний соблазн при операциях если вдруг операция не одобрена, а налички не хватает продавцы часто услужливо предлагают-а у нас банкомат есть -снимите и наличкой оформим-если покупка понравилась многие (особенно женщины-приглянулась уже маечка\сумочка не отказываться же!) очертя голову снимают деньги. продавцы умеют убеждать smile:)
Для торговых сетей надо завести отдельную дебетку типа Электрон или маэстро по которой нет овердрафта
В России неискушенному потребителю часто предлагают дебетовые карты с разрешенным овердрафтом нагло и цинично выдавая их за кредитные(один очень частный банк ныне в России не представленный очень это обожал) Признаки такой карты " Кредитка(!) с возможностью хранить собственные средства" и получать процент smile:o на них. При таком раскладе уйти в минус раз плюнуть и ими лучше не пользоваться. Их следует отличать от дебетовых карт к сберсчету-как правило это карты начального уровня часто неименные (пример дебетовой к сберсчету-карта Уралсиба "Копилка") вминус на такой надо постараться чтоб уйти
Хорошее средство-установить размер неснижаемого остатка который сформирован из своих средств-скажем 2 тыс руб "заморожены" на счете. Пригодиться в случае если пользуйтесь "кредиткой" картой с разрешенным овердрафтом. Представляет собой разновидность установки лимита. Раньше было широко распространено сейчас предлагается не всеми банками. В прайсах значится как "размер (положительного) неснижаемого остатка
D S  (vasilisk30)
#
В целом главное не перепутать и хранить в разных карманах smile:) А самую главную кредитную карту -брать с собой только для запланированных покупок и не расплачиваться в ресоранах-официянты люди ушлые и запросто могут организовать съем наличных даже без ведома клиента
Sergey7  (Sergey7)
#
У меня (а главное у жены!) на всех дебетовках один ПИН, а на всех кредитках - другой. Помогает.
rebelion76  (rebelion76)
#
Второй вариант - какой-то детский сад. А первый - маст хэв, конечно же.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Мне вообще нравятся простые "детские" решения. Они часто лучше всего работают.
Виктор Николаев  (vik1977)
#
С этими банковскими карточками, это просто ужас какой-то в последнее время, некоторые банки даже стараются впарить их при открытии вклада (Хоум кредит и другие). Даже по почте карточки присылают, не жалея трат на производство (бывший Москомприватбанк). Я лично, чтобы не путаться, имею только 2 карты - "Универсальную электронную карту УЭК ПРО-100" Сбербанка и зарплатную ВТБ24, на обоих никакого кредитного лимита нет. Кредитные карты опасны тем, что человеку сложнее контролировать свои расходы по сравнению с наличными деньгами, в результате можно много потратить на ненужные вещи.
Птичка Киви  (Птичка Киви)
#
в целом согласен, но вот на кой уэк))??? и от сбера....
А вот иметь прозапас, кредитку с небольшим лимитом стоит, главное чтобы она была бесплатной в обслуживании, благо сбер и втб24 свои зарплатникам их предлагает. у меня это хомяк банк и голд с 3% cash back. smile:D
anatolius  (anatolius)
#
Какая то надуманная проблема.
Дмитрий Куликов  (8-8-8-8-8-8-8-8)
#
Да, проблема несколько надумана. Читал про маркер, чехол... можно просто кредитки хранить перевёрнутыми "вверх ногами"- тоже отличатся и бросятся в глаза...
iamvs  (iamvs)
#
Читал, что можно оплатить в торговой точке, а операция пройдет как снятие наличных. Вот где засада! Сталкиваться не приходилось...
Прочие карточные фокусы, из личного опыта:
1. Многие торговые точки, особенно за рубежом, не требуют введения пин-кода. Возможно, до какого-то порога. Потерял карту=лишился денег.
2. В Праге, в кафешке платил 400 крон, получил чек на 400. А со счета списалось 440, причем, одной суммой. Хотя я заявил, что чаевых не оставляю( не за что было).
3. В интернет-банках для проведения операций часто, по умолчанию, предлагается счет кредитной карты. О комиссии, при этом, могут не предупреждать.
D S  (vasilisk30)
#
В таких случаях надо опротестовывать без сожаления .это европейское преступление
В чеке в графе чаевых (Tips Change) должна[U] быть сумма чаевых. Некоторые кафе предупреждают что чаевые включены в счет и снимают обязательно, но и тогда графа должна быть. У моей знакомой такой случай был в Германии- официант турок нагло срезал себе на чай 15 евро не указав чеке
Барышня оказалась подкованная и стала орать на все кафе что вызовет полицай (в Германии это НЕ считается неприличным-обсчет потребителя катастрофа вселенского масштаба). Быстро прирулил хозяин харчевни и только что лбом землю к центру земли не продолбил-так извинялся. Еще бы-за такие дела там штраф что то около 800 евро
iamvs  (iamvs)
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Согласен. На месте и я бы пошел на скандал. Но я и представить не мог, что такое возможно... А обнаружил только в России. Не стал напрягаться из-за 40 крон, других проблем хватало...
Дмитрий  (banker1985)
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У меня был другой случай: я вместо кредитки расплатился зарплатной дебетовкой. Учитывая то, что все мои деньги работают, я держу на карте только небольшую сумму, которой хватит на неделю. Хорошо, что сумма оплаты была небольшая, иначе к концу недели остался бы совсем без налички.
Игорь Семенов  (ivex)
#
Есть третий способ. Думать головой. Никогда не понимал, как это так можно путать карты . Для особо одаренных, кто-то там выше просил список банков. В альфабанке есть лимитизация через интернет и мобайл банкинг. Можно лимиты через коллцентр банков ставит пройдя нужную идентификацию. Можно лимиты устанавливать даже на конкретные страны где можно или нельзя нал обналичить. В целом автор прав. Если не знаете, не надо хаять автора.
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