Вход
Профиль Блог Лента Активность

Какие туристические валюты подорожали слабее?

23.11.2014 18:00 27 7 836 просмотров
Короткий ответ: кроны и йены.

Длинный ответ.

Планируя зимние поездки за границу, россиянам в этом году придётся вспомнить уже, казалось бы, отошедшее в прошлое занятие - сравнение изменения местных цен в пересчёте на рубли. Понятно, что в одних странах продукты, музеи и гостиницы исторически стоят дороже, чем в других, но для туристов, у которых базовая валюта - рубли, важно не только абсолютное значение цен, но и степень их изменения в рублях. Проще говоря, если валюта в какой-то стране подорожала к рублю намного слабее, чем в другой, то поездка туда может оказаться дешевле, чем в страну с обычно более низкими ценами, но с быстро дорожающей валютой.

Я взял данные по курсам ЦБ РФ для двух десятков валют стран, куда ездят россияне, и посмотрел изменение с начала года. Оказалось, что разница между крайними значениями действительно довольно велика (почти 20 процентных пунктов), хотя большинство валют сосредоточены в группах с примерно одинаковым уровнем роста к рублю.

Единственной валютой, не только не подорожавшей, но и подешевевшей к рублю, стала украинская гривна. Если на 1 января 2014 года за 10 гривен давали 39,6 руб., то теперь - только 30,1 руб. (минус 24%). Но понятно, с точки зрения туризма Украина сейчас не очень привлекательна, хотя в Киеве и на западе страны проблем у туристов возникнуть не должно. Конечно, сильное падение гривны не могло не вызвать и рост цен: по официальным данным, индекс потребительских цен вырос на 19% с начала года. То есть, если верить этим данным, поездка на Украину с начала года в рублях как минимум не подорожала. В реальности, конечно, может быть что угодно - в нынешней ситуации доверять официальным данным сложно.

Если говорить о развитых странах, то самыми выгодными с т.з. изменения курса вариантами можно признать часть Восточной Европы, часть Скандинавии и Японию. Шведские кроны подорожали всего на 22%, венгерские форинты, польские злотые, чешские и норвежские кроны, а также йены - на 24-26%. При этом, конечно, не стоит забывать, что в Скандинавии всё традиционно очень дорого, а в Восточной Европе - наоборот, относительно дёшево.

Чуть менее выгодны поездки в группу стран, чьи деньги более или менее привязаны к курсу евро. Сама общеевропейская валюта подорожала с начала года на 27%, так же, как болгарский лев и литовский лит. Датская крона прибавила 28%, швейцарский франк - целых 30%. Посередине между ними затесался бразильский реал (29%).

Ещё хуже обстоят дела с британским фунтом (33%), турецкой лирой (34%), южноафриканским рэндом (34%), а также долларами Австралии (35%) и египетскими фунтами (35%). Дальше всё совсем печально: валюты российских партнёров по БРИК Китая и Индии, а также заклятых друзей из США выросли аж на 39-40% к рублю. Примерно на те же проценты подорожал и тайский бат.

Учитывая сильные колебания курсов, не стоит обращать внимания на конкретные значения - завтра они могут быть немного иными. Кроме того, если рост курсов двух валют отличается на 1-2 процентных пункта, можно считать, что разницы практически нет. Важна разница между валютами из начала списка и из конца. При выборе, например, между Швецией и Соединённым Королевством отличие в 11 п.п. весьма серьёзно. Как и, допустим, между Японией и Китаем (14 п.п.).

Скорее всего, валютный фактор не станет решающим в вашем выборе направления поездки, но оставить его совсем без внимания было бы немного опрометчиво.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 27

Денис Пугачев  (vivernaa)
#
хотя в Киеве и на западе страны проблем у туристов возникнуть не должно smile:D smile:D smile:D
нет уж, спасибо!

а вариант с Чехией/Венгрией на НГ вполне можно рассмотреть
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Совсем другое дело )

Тайский бат ходит примерно одинаково с долларом (плюс-минус немного), поэтому те же 38-39%, к сожалению.
Алексей Алексеев  (Aleks-A)
#
Спасибо. Надеюсь, к весне ситуация немного поправится.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Артем, спасибо. Придерусь, снижение курса гривны с 39,6 до 30,1 р. за 10 гривен в проц. соотношении будет 31,56%, а не 24%. По другим валютам снижение/увеличение в процентах также неверно подсчитаны?
REM  (paulzah)
#
А откуда взялась цифра в 31,56% smile:o
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Он поделил наоборот - 39 на 30.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
(39,6-30,1)/30,1=0,315615, переводим в % -ты, получаем 31,56%.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Рамиль, вы не в ту сторону считаете.

Возьмите для примера: было 100 рублей за единицу, стало 20 рублей. Какое получится снижение в процентах?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Вы ошиблись с подсчётом ) Надо делить нынешнюю величину на прошлую, то есть 30,1/39,6. Получится 0,76. Это означает снижение на 24%.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Да, извиняюсь. Невнимательно прочел. Непривычно, что рубль дорожает по отношению к какой-либо валюте smile:). Еще раз сорри. И спасибо за обзор.
Влад  (zakari)
#
+1

Однако - "йена"?


update: дочитал комментарии до конца, увидел ответ smile:)
oleg savchenko  (oleg3)
#
Индийская рупия сейчас чуть более 72 коп (месяц назад была чуть более 71 коп) , ранее (1-3 года назад) колебалась от 59 до 61 коп ( была недолгая просадка некоторое время назад до 56 коп , когда рупия сильно упала к доллару ) - так что, учитывая недорогие индийские цены и инфляцию менее 10%, снижение рубля в этом направлении ощутимо конечно, но не особо сильно
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
На 1 января 2014 рупия стоила 52,77 по курсу ЦБ. Это всё-таки не 59 и даже не 56.

Инфляция в рупиях же только ухудшает картину? Приходится больше платить сначала в рупиях (из-за инфляции), а потом ещё и в рублях (из-за курса).
oleg savchenko  (oleg3)
#
Рупия уже давно 61.5 ( причем поменять нал в Индии можно по почти тем же 61.4) .Инфляция суммарная с осени 2011 г. по разным товарам 0-30% ( есть вещи, которые не подорожали) ну и плюс торговаться можно везде (раша кризис, лоу мани smile:) ) в целом недорого..и турпакеты туда в рублях по сравнению с 2011 г не подорожали ни разу- даже подешевели (если есть виза -от 26тыс (!!!) на 2-х человек 8 дней )
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Извините, я не совсем понимаю, с чем вы спорите. Рупия в конце 2010 года стоила 70 (рублей за 100 рупий), после этого устойчиво снижалась к рублю до 50 осенью 2013. Потом начала расти и сейчас стоит 73. Видимо, вы застали какой-то конкретный момент, когда рупия стоила 61,5 (почему такая точность?), но это не значит, что на столько стоит давно и постоянно. Курс меняется.

То, что в целом поездка в Индию обойдётся не очень дорого - верю, но здесь-то разговор о курсах, а не о ценах.
oleg savchenko  (oleg3)
#
Имел в виду 61.5 рупий стоит доллар сейчас smile:)

Разговор о курсах туристических валют по идее связан со смыслом , насколько измениться цена турпоездки в конкретную страну (ИМХО) , в этом плане я учитываю (поскольку езжу сам), помимо курса и цену турпакета (регулярного рейса, отеля, еды и тд)...вообщем я не только о курсах ,а о суммарных расходах в рублях smile:) -в этом плане Индия обходится как 3 года назад
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
А, к доллару ) Так бы и сказали, а то я всё никак не мог понять, откуда 61,5 )

Да, всё верно. Рупия ходит с долларом с более-менее поправкой на инфляцию, как я понимаю.

Заметка касалась только одной части этого уравнения. Писать о расходах "вообще" слишком сложно, надо иметь много довольно нестандартной и разноплановой информации.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Уели )

С детства пишу йена, хотя знаю, что иена и даже Хром подчёркивает красным. Но рука не поднимается.
Anton Belikov
#
Прикольная статейка.
Однако, тут бы понимать, где и что сколько стоит.
В Осло без тысячекроновой (1000 NOK) банкноты заходить в ресторан вечером не стоит. В Стокгольме с пятисоткроновой (500 SEK) бумажкой хорошо разве что в vapiano и парочке забегаловок на Стуреторьет. В Копенгагене без четырёхсот (400 DKK) крон делать в ресторане нечего. Бургер за 159 DKK и картошка-фри за 79 DKK потрясут ваше воображение, а дополнит картинку пиво за 59 DKK маленькое, 69 DKK большое. В одном евро 7.45 датской кроны. Всегда. Правда, на обмене ещё процента полтора-два-три потеряете.

Валюты Дании, Болгарии и Литвы имеют жёсткую привязку к евро в рамках ERM-II, а валюта Швейцарии практически привязана к евро на уровне 1.20 франка за евро с колебаниями в приблизительно ±1% вокруг этого числа.

Дешевле всего поесть - в Польше, Болгарии, Литве, Македонии, Латвии, Эстонии и Словакии, хотя в последних трёх валюты - евро.
Чуть подороже - в Венгрии и Чехии.
Словения, Хорватия - уже дороже. Всё ещё несмертельные цены - в пабах Лондона, Вене, Берлине, большинстве городов Италии и на юге Франции. В €20 можно уложиться в Мадриде и Лиссабоне. Но как только дело доходит до Парижа, Бенилюкса и Скандинавии, то там туши свет.

И дороже всего - точно в Швейцарии. Даже Исландия по сравнению с Норвегией и Швейцарией показалась просто дешёвой распродажей.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
В первом же абзаце сказано: "Понятно, что в одних странах продукты, музеи и гостиницы исторически стоят дороже, чем в других". Так что я в курсе )

За конкретику - спасибо, это интересно.

Швейцарский франк не совсем привязан к евро, он привязан в одну сторону - ЦБ не даёт ему укрепляться к евро. В обратную сторону - без проблем. Чешская крона, кстати, тоже - ЦБ держит её в районе 27,5 за евро, отпуская в сторону 28, но не в сторону 26.
Denis Tolstykh
#
В украинских кафе/ресторанах цены немного изменились. Но после последнего скачка гривны(с 12 до 15,5) начали расти вверх.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения