Какие туристические валюты подорожали слабее?

Короткий ответ: кроны и йены.



Длинный ответ.



Планируя зимние поездки за границу, россиянам в этом году придётся вспомнить уже, казалось бы, отошедшее в прошлое занятие - сравнение изменения местных цен в пересчёте на рубли. Понятно, что в одних странах продукты, музеи и гостиницы исторически стоят дороже, чем в других, но для туристов, у которых базовая валюта - рубли, важно не только абсолютное значение цен, но и степень их изменения в рублях. Проще говоря, если валюта в какой-то стране подорожала к рублю намного слабее, чем в другой, то поездка туда может оказаться дешевле, чем в страну с обычно более низкими ценами, но с быстро дорожающей валютой.



Я взял данные по курсам ЦБ РФ для двух десятков валют стран, куда ездят россияне, и посмотрел изменение с начала года. Оказалось, что разница между крайними значениями действительно довольно велика (почти 20 процентных пунктов), хотя большинство валют сосредоточены в группах с примерно одинаковым уровнем роста к рублю.



Единственной валютой, не только не подорожавшей, но и подешевевшей к рублю, стала украинская гривна. Если на 1 января 2014 года за 10 гривен давали 39,6 руб., то теперь - только 30,1 руб. (минус 24%). Но понятно, с точки зрения туризма Украина сейчас не очень привлекательна, хотя в Киеве и на западе страны проблем у туристов возникнуть не должно. Конечно, сильное падение гривны не могло не вызвать и рост цен: по официальным данным, индекс потребительских цен вырос на 19% с начала года. То есть, если верить этим данным, поездка на Украину с начала года в рублях как минимум не подорожала. В реальности, конечно, может быть что угодно - в нынешней ситуации доверять официальным данным сложно.



Если говорить о развитых странах, то самыми выгодными с т.з. изменения курса вариантами можно признать часть Восточной Европы, часть Скандинавии и Японию. Шведские кроны подорожали всего на 22%, венгерские форинты, польские злотые, чешские и норвежские кроны, а также йены - на 24-26%. При этом, конечно, не стоит забывать, что в Скандинавии всё традиционно очень дорого, а в Восточной Европе - наоборот, относительно дёшево.



Чуть менее выгодны поездки в группу стран, чьи деньги более или менее привязаны к курсу евро. Сама общеевропейская валюта подорожала с начала года на 27%, так же, как болгарский лев и литовский лит. Датская крона прибавила 28%, швейцарский франк - целых 30%. Посередине между ними затесался бразильский реал (29%).



Ещё хуже обстоят дела с британским фунтом (33%), турецкой лирой (34%), южноафриканским рэндом (34%), а также долларами Австралии (35%) и египетскими фунтами (35%). Дальше всё совсем печально: валюты российских партнёров по БРИК Китая и Индии, а также заклятых друзей из США выросли аж на 39-40% к рублю. Примерно на те же проценты подорожал и тайский бат.



Учитывая сильные колебания курсов, не стоит обращать внимания на конкретные значения - завтра они могут быть немного иными. Кроме того, если рост курсов двух валют отличается на 1-2 процентных пункта, можно считать, что разницы практически нет. Важна разница между валютами из начала списка и из конца. При выборе, например, между Швецией и Соединённым Королевством отличие в 11 п.п. весьма серьёзно. Как и, допустим, между Японией и Китаем (14 п.п.).



Скорее всего, валютный фактор не станет решающим в вашем выборе направления поездки, но оставить его совсем без внимания было бы немного опрометчиво.



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