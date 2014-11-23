Какие туристические валюты подорожали слабее?

Короткий ответ: кроны и йены.
Длинный ответ.
Планируя зимние поездки за границу, россиянам в этом году придётся вспомнить уже, казалось бы, отошедшее в прошлое занятие - сравнение изменения местных цен в пересчёте на рубли. Понятно, что в одних странах продукты, музеи и гостиницы исторически стоят дороже, чем в других, но для туристов, у которых базовая валюта - рубли, важно не только абсолютное значение цен, но и степень их изменения в рублях. Проще говоря, если валюта в какой-то стране подорожала к рублю намного слабее, чем в другой, то поездка туда может оказаться дешевле, чем в страну с обычно более низкими ценами, но с быстро дорожающей валютой.
Я взял данные по курсам ЦБ РФ для двух десятков валют стран, куда ездят россияне, и посмотрел изменение с начала года. Оказалось, что разница между крайними значениями действительно довольно велика (почти 20 процентных пунктов), хотя большинство валют сосредоточены в группах с примерно одинаковым уровнем роста к рублю.
Единственной валютой, не только не подорожавшей, но и подешевевшей к рублю, стала украинская гривна. Если на 1 января 2014 года за 10 гривен давали 39,6 руб., то теперь - только 30,1 руб. (минус 24%). Но понятно, с точки зрения туризма Украина сейчас не очень привлекательна, хотя в Киеве и на западе страны проблем у туристов возникнуть не должно. Конечно, сильное падение гривны не могло не вызвать и рост цен: по официальным данным, индекс потребительских цен вырос на 19% с начала года. То есть, если верить этим данным, поездка на Украину с начала года в рублях как минимум не подорожала. В реальности, конечно, может быть что угодно - в нынешней ситуации доверять официальным данным сложно.
Если говорить о развитых странах, то самыми выгодными с т.з. изменения курса вариантами можно признать часть Восточной Европы, часть Скандинавии и Японию. Шведские кроны подорожали всего на 22%, венгерские форинты, польские злотые, чешские и норвежские кроны, а также йены - на 24-26%. При этом, конечно, не стоит забывать, что в Скандинавии всё традиционно очень дорого, а в Восточной Европе - наоборот, относительно дёшево.
Чуть менее выгодны поездки в группу стран, чьи деньги более или менее привязаны к курсу евро. Сама общеевропейская валюта подорожала с начала года на 27%, так же, как болгарский лев и литовский лит. Датская крона прибавила 28%, швейцарский франк - целых 30%. Посередине между ними затесался бразильский реал (29%).
Ещё хуже обстоят дела с британским фунтом (33%), турецкой лирой (34%), южноафриканским рэндом (34%), а также долларами Австралии (35%) и египетскими фунтами (35%). Дальше всё совсем печально: валюты российских партнёров по БРИК Китая и Индии, а также заклятых друзей из США выросли аж на 39-40% к рублю. Примерно на те же проценты подорожал и тайский бат.
Учитывая сильные колебания курсов, не стоит обращать внимания на конкретные значения - завтра они могут быть немного иными. Кроме того, если рост курсов двух валют отличается на 1-2 процентных пункта, можно считать, что разницы практически нет. Важна разница между валютами из начала списка и из конца. При выборе, например, между Швецией и Соединённым Королевством отличие в 11 п.п. весьма серьёзно. Как и, допустим, между Японией и Китаем (14 п.п.).
Скорее всего, валютный фактор не станет решающим в вашем выборе направления поездки, но оставить его совсем без внимания было бы немного опрометчиво.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 27
нет уж, спасибо!
а вариант с Чехией/Венгрией на НГ вполне можно рассмотреть
Тайский бат ходит примерно одинаково с долларом (плюс-минус немного), поэтому те же 38-39%, к сожалению.
Возьмите для примера: было 100 рублей за единицу, стало 20 рублей. Какое получится снижение в процентах?
Однако - "йена"?
update: дочитал комментарии до конца, увидел ответ
Инфляция в рупиях же только ухудшает картину? Приходится больше платить сначала в рупиях (из-за инфляции), а потом ещё и в рублях (из-за курса).
То, что в целом поездка в Индию обойдётся не очень дорого - верю, но здесь-то разговор о курсах, а не о ценах.
Разговор о курсах туристических валют по идее связан со смыслом , насколько измениться цена турпоездки в конкретную страну (ИМХО) , в этом плане я учитываю (поскольку езжу сам), помимо курса и цену турпакета (регулярного рейса, отеля, еды и тд)...вообщем я не только о курсах ,а о суммарных расходах в рублях -в этом плане Индия обходится как 3 года назад
Да, всё верно. Рупия ходит с долларом с более-менее поправкой на инфляцию, как я понимаю.
Заметка касалась только одной части этого уравнения. Писать о расходах "вообще" слишком сложно, надо иметь много довольно нестандартной и разноплановой информации.
Не знаю такую валюту Официальные курсы валют ЦБ
С детства пишу йена, хотя знаю, что иена и даже Хром подчёркивает красным. Но рука не поднимается.
Однако, тут бы понимать, где и что сколько стоит.
В Осло без тысячекроновой (1000 NOK) банкноты заходить в ресторан вечером не стоит. В Стокгольме с пятисоткроновой (500 SEK) бумажкой хорошо разве что в vapiano и парочке забегаловок на Стуреторьет. В Копенгагене без четырёхсот (400 DKK) крон делать в ресторане нечего. Бургер за 159 DKK и картошка-фри за 79 DKK потрясут ваше воображение, а дополнит картинку пиво за 59 DKK маленькое, 69 DKK большое. В одном евро 7.45 датской кроны. Всегда. Правда, на обмене ещё процента полтора-два-три потеряете.
Валюты Дании, Болгарии и Литвы имеют жёсткую привязку к евро в рамках ERM-II, а валюта Швейцарии практически привязана к евро на уровне 1.20 франка за евро с колебаниями в приблизительно ±1% вокруг этого числа.
Дешевле всего поесть - в Польше, Болгарии, Литве, Македонии, Латвии, Эстонии и Словакии, хотя в последних трёх валюты - евро.
Чуть подороже - в Венгрии и Чехии.
Словения, Хорватия - уже дороже. Всё ещё несмертельные цены - в пабах Лондона, Вене, Берлине, большинстве городов Италии и на юге Франции. В €20 можно уложиться в Мадриде и Лиссабоне. Но как только дело доходит до Парижа, Бенилюкса и Скандинавии, то там туши свет.
И дороже всего - точно в Швейцарии. Даже Исландия по сравнению с Норвегией и Швейцарией показалась просто дешёвой распродажей.
За конкретику - спасибо, это интересно.
Швейцарский франк не совсем привязан к евро, он привязан в одну сторону - ЦБ не даёт ему укрепляться к евро. В обратную сторону - без проблем. Чешская крона, кстати, тоже - ЦБ держит её в районе 27,5 за евро, отпуская в сторону 28, но не в сторону 26.